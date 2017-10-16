/Поглед.инфо/ По време на Студената война американските граждани стават обект на мащабна и агресивна антисъветска кампания. Фалшиви информационни съобщения се появяват ежедневно по всички телевизионни канали, в ефира на радиостанциите и на страниците на стотици вестници в цялата страна. Тази кампания е може би най-значимият и най-последователният източник на политическа реклама в американската история. А разработката и провеждането й се ръководи от ЦРУ.

Неотдавна разсекретените документи показват, че почти от самото начало на Студената война ЦРУ решава, че може да използва антисъветските и антисоциалистическите кампании като инструмент и на вътрешната пропаганда в САЩ. Това е един от начините да се привлече подкрепата на американския народ за провеждането на Студената война, вдъхвайки страх от глобална комунистическа заплаха.

(рус.ез.)

Кампания ЦРУ по распространению фейковых новостей

Пропаганда как искусство

Кампания России, призванная оказать влияние на исход президентских выборов 2016 года, вероятно, кажется многим беспрецедентной, однако в определенном смысле это не так. Нет никаких сомнений в том, что секретные агенты и группы взламывали электронную почту, передавали украденные документы WikiLeaks, платили целой армии интернет-троллей и тратили тысячи долларов на покупку политической рекламы в социальных сетях. Все это кажется новым, потому что использованные ими технологии являются новыми. Однако это уже не первый раз, когда правительство предприняло попытки оказать влияние на народ, манипулируя нашими СМИ.

В течение двух десятилетий в период холодной войны американская общественность была объектом масштабной и агрессивной пропагандистской кампании, призванной внушить американцам определенное отношение к России и ее внешней политике. В рамках той кампании информационные сообщения ежедневно появлялись на каждом телеканале, звучали в эфире радиостанций по всей стране и публиковались в сотнях газет. Та кампания, вероятно, стала самым значимым и самым последовательным источником политической рекламы в американской истории. А разработкой и проведением той кампании руководила самая мощная и влиятельная разведывательная служба — Центральное разведывательное управление.

Все началось с попытки скрыть истинные намерения. В начале холодной войны ЦРУ захотело переместить борьбу к границам России. Поэтому в 1950 году ЦРУ основало финансируемую государством радиостанцию «Радио Свободная Европа». Согласно официальной версии, эта радиостанция должна была обеспечивать восточных европейцев объективной информацией, свободной от каких-либо предрассудков, однако на самом деле ЦРУ использовало ее для проведения подрывной кампании, направленной на ослабление коммунистических правительств в странах, находящихся по другую сторону железного занавеса.

Но как можно было спрятать следы влияния ЦРУ? Как можно было отчитаться за те миллионы долларов, которые ЦРУ вкладывало в эту радиостанцию? Очень просто: нужно было притвориться, что все счета оплачивают простые

Один из самых опытных разведчиков ЦРУ, Фрэнк Уиснер (Frank Wisner), создал подставную организацию, имевшую в своем распоряжении довольно много средств и отличные связи, — «Национальный комитет за свободную Европу». Каждый год эта организация проводила масштабную кампанию по сбору средств под названием «Кампания в поддержку свободы», в ходе которой американцев призывали жертвовать деньги на борьбу с ложью Кремля.

Все американские президенты, от Гарри Трумэна до Ричарда Никсона, поддерживали эту кампанию — как и сотни губернаторов, мэров, знаменитостей, редакторов и глав крупных компаний. Такие артисты, как Рональд Рейган, Рок Хадсон (Rock Hudson), Джерри Льюис (Jerry Lewis) и Kingston Trio призывали делать пожертвования, выступая на радио и телевидении. Такие голливудские продюсеры, как Дэррил Занук (Darryl Zanuck) и Сесил Демилл (Cecil B. DeMille), а также влиятельные медиа-фигуры, такие как президент CBS Билл Пейли (Bill Paley), издатель Fortune К.Д. Джексон (C. D. Jackson) и медиа-магнат Генри Льюс (Henry Luce), активно поддерживали эти призывы. Свою роль в этом процессе сыграли даже разносчики газет, получавшие пожертвования от подписчиков.

Потом появилась организация под названием «Совет по рекламе», которая превратила медведя Смоуки в культурный символ. Этот совет спонсировал антикремлевскую кампанию, устраивая все так, чтобы вещательные компании бесплатно ставили в эфир рекламу. Результатом деятельности «Совета по рекламе» стала бесплатная реклама на общую сумму примерно в 2 миллиарда долларов.

Главная идея была очень простой: Россия — агрессивная страна, коммунизм — это ужасно. Доверять врагу нельзя. Типичное рекламное объявление или ролик изображали «жестокую реальность» по другую сторону от железного занавеса — «участок ада на земле под руководством коммунистов», как говорилось в одном из рекламных объявлений. Пожертвование в несколько долларов позволит спасти чехов, поляков, венгров и многих других от этой тирании. И тысячи американцев искренне в это верили. Они прилежно выписывали чеки для «Радио Свободная Европа», и их пожертвования многократно увеличивались благодаря взносам со стороны крупных американских корпораций, ежегодно составлявших примерно миллион долларов.

Но этого было мало. Все эти пожертвования едва покрывали стоимость «кампаний по сбору средств», тогда как ежегодный бюджет «Радио Свободная Европа» составлял около 30 миллионов долларов. Но не в этом дело.

Рассекреченные документы указывают на то, что практически с самого начала ЦРУ решило, что оно может использовать эти кампании по сбору средств в качестве инструмента пропаганды внутри США. Это стало одним из способов заручиться поддержкой американского народа для ведения холодной войны, внушив ему страх перед глобальной коммунистической угрозой. Тяжелое положение Восточной Европы позволило сделать акцент на нравственном аспекте холодной войны, в результате чего этот регион превратился в один из ключевых национальных интересов американской внутренней политики.

Эта кампания оставила глубокий след, который сохранялся спустя долгое время после ее окончания. Несмотря на то, что призывы делать пожертвования прекратились в 1971 году, когда ЦРУ разоблачили, и агентству пришлось перестать финансировать эту радиостанцию, они закрепили в сознании людей глубоко враждебное отношение к коммунизму, которое заставило консерваторов выступать против политики разрядки в 1970-х годах. Оно также стало лейтмотивом критики Рейгана в адрес «империи зла» в 1980-х годах. Отголоски того мировоззрения можно было даже услышать в выступлении Дональда Трампа на Генассамблее ООН: его длинное отступление, посвященное недостаткам социализма, по всей видимости, тоже стало результатом горячей риторики рекламных сообщений, оставшихся в далеком прошлом.

В наших современных СМИ тоже часто мелькают отголоски прошлого. В рамках той пропагандистской кампании вся информация, поступавшая их вражеских источников, считалась ложью — то есть фейковыми новостями, как мы сказали бы сегодня. Такая контрпропаганда делала общественность совершенно невосприимчивой к тому, что говорит другая сторона. Именно такую тактику мы сегодня наблюдаем в ленте президента в Твиттере.

И нет никаких сомнений в том, что «Радио Свободная Европа», которое продолжает вести вещание из Праги, оказало значительное влияние на мировоззрение Владимира Путина. Россия давно пытается объяснить Западу, что Восточная Европа — это ее сфера влияния. И Москва ненавидела эту радиостанцию за ее вмешательство. Поскольку в прошлом г-н Путин был сотрудником КГБ, он, несомненно, провел немало времени в тревоге по поводу ее деятельности в советском блоке. Она была мощным раздражающим фактором. Возможно, он даже полагает, что вмешательство России в президентские выборы 2016 года — это способ сравнять счет. И если это так, то ему действительно удалось отомстить.

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