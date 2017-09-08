/Поглед.инфо/ Трима сътрудника от елитния отдел за разследваща журналистика на CNN, сред които са и лауреати на наградата "Пулицър", са уволнени заради публикация, съдържаща неверни данни за връзките на близък сътрудник на президента Тръмп Русия, за който впоследствие трябвало да дадат опровержение. Решението на ръководството за уволнението им е окончателно и влиза в сила веднага, съобщава лично вице-президентът на медийната корпорация Терънс Бърк.

На 22 юни в сайта на CNN се появява скромна статия от 950 думи, в която се твърди, че съветникът на Тръмп Антъни Скарамучи е поддържал контакт с руски инвестиционен фонд и че факт е привлякъл вниманието следователи от американския Сенат. Но Скарамучи опроверга тази информация, а често критикуващият CNN сайт Breitbart News публикува бележка, в която се усъмни в истинността на публикацията на телевизионната компания CNN и я нарече "много фалшива новина". Позовавайки се на собствените си източници, Breitbart News заяви, че никакво разследване от Сената не е било провеждано.

След тази злополучна публикация съставът на отдела за разследваща журналистика основно е преустроен и получава нови инструкции. Вече им е забранено да подготвят материали за най-интригуващата политическа тема на годината: възможните връзки между администрацията на Тръмп и Русия. Сега тази тема се покрива предимно от журналистически екип на Вашингтон.

(рус.ез.)

Опровержение публикаций стало серьезным ударом по элитной группе репортеров CNN

Июньским вечером в понедельник сотрудников элитного отдела журналистских расследований CNN вызвали на четвертый этаж в стеклянный кабинет высокого начальства. Вице-президент Теренс Берк (Terence Burke) сообщил репортерам сногсшибательную новость: трое человек из их команды, включая ее ответственного редактора, покидают CNN из-за статьи о России и близком союзнике президента Трампа, по которой пришлось дать опровержение. Решение — окончательное и вступает в силу немедленно, сказал Берк. А остальному составу команды он приказал прекратить публикацию материалов, пока управленцы не разберутся, что пошло не так.

Это был жуткий момент для репортерской группы, в состав которой входили лауреаты Пулитцеровской премии и суперзвезды журналистского сыска, особенно в связи с тем, что в начале года ее назвали авангардом настоящей и влиятельной журналистики CNN. Заявление о миссии этого журналистского коллектива звучало так: «Ищи правду. Рассказывай новости первым. Призывай власть имущих к ответу». Этого указывало на то, что репортеры команды занимаются обстоятельной журналистикой, которую в эпоху Трампа в новостных организациях стали ценить на вес золота.

Но уже спустя несколько месяцев после создания этой группы, получившей название «CNN расследует», ее начали сотрясать скандалы из-за пагубных журналистских ошибок, которыми был отмечен еще один небезупречный репортаж о Трампе и России, появившийся в июне. Эти ошибки еще больше встревожили руководство CNN, которое к тому времени уже впуталось в публичную ссору с Белым домом.

Опровержение материала и бесславный уход тройки известных журналистов поставили CNN в неловкое положение, и это было особенно болезненно, потому что к тому моменту возникло сильное недоверие к СМИ, а Трамп регулярно выступал с нападками на прессу. Прошло два месяца, но этот эпизод по-прежнему остается поучительным моментом для CNN, пытающейся вести кропотливые, отнимающие массу времени журналистские расследования в стремительном и полностью зависящем от рейтингов мире круглосуточных кабельных новостей.

Остается немало вопросов относительно того, как CNN опубликовала этот материал, а потом отозвала его, выступив с опровержением. Мгновенная и очень суровая реакция телеканала подверглась широкому освещению медийного мира, и некоторые журналисты начали высказывать предположение о том, что CNN поддалась политическому давлению и слишком остро отреагировала на публикацию, которую она ни разу открыто не называла ошибочной. Но телекомпания утверждает, что в редакционной работе по внутреннему контролю налицо недопустимые нарушения.

Давая интервью New York Times, некоторые сотрудники CNN, включая троих, непосредственно знакомых с работой отдела журналистских расследований, сообщили ранее неизвестные детали о публикации материала и о последствиях его опровержения. Опасаясь наказания, эти люди попросили не называть их имена, потому что речь шла о весьма деликатной внутренней информации.

После того, как злополучная статья была удалена, отдел журналистских расследований перетрясли, а его сотрудники получили новые указания. Им было запрещено готовить материалы на самую интригующую, пожалуй, политическую тему года: о возможных связях администрации Трампа и России. Теперь данную тему освещала главным образом журналистская команда из Вашингтона. Специалистов высочайшего класса по политическим вопросам из группы KFile, в которой работали молодые, соображающие в интернет-технологиях репортеры, пришедшие из BuzzFeed и не имевшие отношения к скандальному сообщению, вывели из состава группы журналистских расследований.

Оставшиеся члены команды продолжали работать, но тематика репортажей стала уже: теперь они сосредоточились на менее ярких темах, чем возможные связи Трампа с Россией, и стали готовить материалы о проблемах экологии и о кризисной ситуации с наркоманией.

Группа журналистских расследований, созданная для продвижения бренда CNN, вместо этого нанесла серьезный ущерб телеканалу, а допущенные ею ошибки привели к усилению критики в адрес CNN со стороны Трампа. А еще на горизонте замаячила сделка о поглощении материнской компании CNN Time Warner корпорацией AT&T, подлежащая утверждению в Министерстве юстиции. Некоторые чиновники из Белого дома увидели в этом потенциальный рычаг давления на CNN и на ее президента Джеффри Цукера (Jeffrey A. Zucker).

Телекомпания заявила, что ее преданность напористой журналистике не ослабла ни на йоту, а ведущие и корреспонденты CNN продолжают выдавать в эфир сенсационные новости об администрации Трампа и о России. В конце прошлого месяца эта телевизионная сеть рассказала об электронном сообщении члена штаба Трампа, в котором он пишет о возможной встрече с российским президентом Владимиром Путиным во время прошлогодней предвыборной гонки.

«На протяжении 37 лет CNN ведет журналистские расследования, которые получают высокую оценку и приводят к глубоким изменениям в некоторых самых важных учреждениях и организациях страны, — говорится в заявлении телекомпании. — В этом году CNN пошла еще дальше, выделив дополнительное время, талантливые кадры и ресурсы группе журналистских расследований расширенного состава. В процессе этой работы пришлось усвоить некоторые уроки, но одно остается неизменным — наша непоколебимая преданность этой работе, особенно сейчас, когда она важна как никогда прежде».

Элита журналистики

В январской служебной записке о создании нового журналистского подразделения исполнительный вице-президент CNN Эндрю Морс (Andrew Morse) высоко оценил решение о расширении, сказав, что это «зарядит новой энергией» репортерские расследования, которые телекомпания будет проводить непоколебимо.

В этой служебной записке сообщалось, что в состав новой энергичной группы войдет более 25 репортеров и продюсеров, среди которых будут как новые лица, так и звезды журналистики, собранные из других подразделений телекомпании. Среди них Сара Ганим (Sara Ganim), получившая Пулитцеровскую премию за разоблачение сексуальных домогательств в Пенсильванском университете.

Цукер обхаживал лучших журналистов, убеждая их войти в состав новой команды. В апреле CNN добилась большого успеха, переманив к себе из New York Times репортера и лауреата Пулитцеровской премии Эрика Лихтблау (Eric Lichtblau).

Сотрудники нового отдела ожидали, что у них будет достаточно времени для того, чтобы готовить репортажи по широкому кругу вопросов. Но их все чаще стали привлекать к освещению повседневных политических событий в Вашингтоне, и особенно возможных связей штаба Трампа с Россией. Этот отдел порой напоминал команду быстрого реагирования. В то же время, все чаще стали звучать требования о подготовке сенсационных материалов.

В такой напряженной обстановке эта команда допустила первую серьезную оплошность, ставшую достоянием общественности. В начале июня CNN опубликовала информационное сообщение, где говорилось, что бывший директор ФБР Джеймс Коми, давая показания в конгрессе, возразит Трампу и оспорит утверждение президента о том, будто Коми три раза информировал его, что он не находится под следствием. Авторами этого материала были Лихтблау, ведущие Джейк Тэппер (Jake Tapper) и Глория Боргер (Gloria Borger), а также продюсер Брайан Рокус (Brian Rokus). Боргер сообщила эту новость зрителям в эфире.

Но вскоре источники начали звонить в CNN и сообщать о том, что информация в статье не соответствует действительности. Телекомпания была вынуждена внести поправку. В редакции некоторые сотрудники, совсем недавно пришедшие в CNN, обвинили в допущенной ошибке Лихтблау; остальные выступили на его защиту. Это стало сигналом о росте напряженности, которая уже существовала между вашингтонским бюро CNN и новым отделом журналистских расследований. Два источника рассказали, что эти подразделения уже довольно давно спорили по поводу различных интерпретаций темы Трамп-Россия. Халтурная публикация о Коми только усугубила ситуацию.

Эта оплошность также вызвала раздражение у Цукера, заявившего журналистам, что сложившаяся политическая обстановка, в которой CNN оказалась в перекрестье прицела Трампа, не дает им права на ошибку. В такой напряженной обстановке отдел журналистских расследований спустя три недели допустил еще один, намного более серьезный промах.

Недочеты процесса

22 июня на вебсайте CNN появилась скромная статья на 950 слов, в которой сообщалось, что советник Трампа по имени Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), который в то время был малоизвестен, поддерживает связи с российским инвестиционным фондом, и что фонд этот привлек к себе внимание следователей из американского сената. В статье сообщалось о том, что сенатский комитет по разведке проверяет этот фонд, и что Скарамуччи встречался с его руководителем Кириллом Дмитриевым за несколько дней до инаугурации Трампа. Там также говорилось, что Министерство финансов расследует обстоятельства этой встречи по просьбе двух сенаторов от Демократической партии, обеспокоенных тем, что Скарамуччи мог пообещать помочь с отменой антироссийских санкций после прихода новой администрации.

Автором статьи был Томас Фрэнк (Thomas Frank), вышедший в финал борьбы за Пулитцеровскую премию во время своей работы в издании USA Today. Но Скарамуччи, боровшийся за должность в Белом доме, опроверг эту информацию, когда с ним связались журналисты из CNN, о чем сообщил один его знакомый. По поводу встречи с Дмитриевым Скарамуччи сказал, что «в ней нет ничего особенного».

Редактировал статью Лихтблау, и как говорят знакомые с этими событиями люди, он отправил черновик статьи Лексу Харису (Lex Haris), возглавившему отдел журналистских расследований. Харис, направлявшийся в Финикс на конференцию, дал добро на ее публикацию, если статья пройдет проверку внутренней службы Triad на соответствие фактам. В службу Triad входят специалисты по проверке фактов и соответствия стандартам телеканала. И те, и другие утвердили статью. Но у юридического отдела был как минимум один вопрос, который остался без ответа.

Неизвестно, что именно вызвало обеспокоенность у юридического отдела, и почему Лихтблау и Харис проигнорировали его вопрос. Журналисты CNN говорят, что порой очень трудно отследить весь поток запросов, которые поступают в процессе рассмотрения материалов. (Фрэнк, Харис и Лихтблау отказались дать свои комментарии.)

Лихтблау принял решение опубликовать материал. Он написал редактору KFile Кайлу Блейну (Kyle Blaine), который не имел отношения к этой истории, и дал ему указание разместить статью от его имени. К вечеру материал появился на сайте, но не привлек к себе особого внимания — ни в редакции, ни среди читателей. Однако Скарамуччи и его представители быстро связались с руководством CNN, в том числе, с шефом вашингтонского бюро Сэмом Фейстом (Sam Feist) и высказали свои претензии. Это была «резкая отповедь», рассказал человек, знакомый с реакцией Скарамуччи.

Часто критикующий CNN вебсайт Breitbart News вскоре разместил заметку, в которой усомнился в правдивости статьи телекомпании и назвал ее «очень фальшивой новостью». Сославшись на собственные источники, Breitbart News заявил, что никакое расследование сенат не проводит.

Когда руководство CNN начало анализировать опубликованную статью, оно обнаружило, что у юридического отдела были вопросы, которые не нашли ответа. Оно также поняло, что во время проверки на соответствие фактам незамеченной осталась одна фактическая ошибка. Это была техническая деталь, касающаяся связей фонда с одним российским банком, но руководители телекомпании увидели в этом тревожное упущение.

Но была здесь еще одна, более серьезная проблема. Единственный источник Фрэнка колебался, когда шла подготовка статьи к публикации, и выражал обеспокоенность по поводу того, как там была представлена информация. Однако Фрэнк не рассказал о его сомнениях своим коллегам.

Узнав о колебаниях источника Фрэнка и обнаружив недочеты в процессе редактирования и проверки, руководство компании пришло к заключению, что CNN не может оставить все как есть. На следующий день после публикации статьи телекомпания удалила ее со своего сайта, выступила с официальным опровержением и извинилась перед Скарамуччи. «Этот материал не соответствует редакционным стандартам CNN», — сообщила телевизионная сеть.

До сих пор непонятно, какие неточности есть в этой статье. CNN ни разу не говорила о том, что изложенная информация некорректна, а Цукер во время утреннего селекторного совещания вскоре после публикации опровержения ясно дал понять, что телекомпания не вернется к этой теме.

Некоторые журналисты из CNN и других организаций в неофициальном порядке говорят о том, что статья эта по существу была правдивая. Но она пострадала от отсутствия ясности. У читателя легко могло возникнуть впечатление, что сам Скарамуччи находится под следствием из-за неких противозаконных связей с русскими, хотя в статье об этом открыто не говорится.

Значительные последствия

Вскоре начались негативные последствия. На следующий день после публикации опровержения редактор делового и финансового сайта CNN Рич Барбьери (Rich Barbieri) направил своим подчиненным указание по электронной почте, в котором запретил публикацию «любого связанного с Россией контента» без редакторского утверждения, и заявил, что «никаких исключений здесь быть не должно».

Хотя Breitbart News и прочие критики CNN злорадствовали по поводу опровержения, Цукер решил, что суровые меры являются необходимостью, так как компания должна показать своим сотрудникам и внешнему миру, что не потерпит таких ошибок. CNN предложила Лихтблау, Хэрису и Фрэнку написать заявления об увольнении.

Этот случай потряс многих сотрудников CNN и вызвал беспокойство в отделе новостей. Некоторые журналисты посчитали наказание слишком суровым, и их мнение разделили комментаторы из других СМИ.

Исправления — это обычное дело для средств массовой информации, а вот удаление материалов и полное опровержение для них нетипично. Обычно это свидетельствует о серьезных фактических ошибках и о нарушении этики. Когда новостная организация снимает материал и выступает с опровержением, это делается как правило для восстановления репутации, и чтобы объяснить читателю суть допущенных ошибок. Однако, как сказали некоторые эксперты по журналистике, краткая редакционная заметка CNN порождает больше вопросов, чем дает ответов.

«CNN не справилась со своей обязанностью просвещать публику, — сказал декан магистратуры журналистики Калифорнийского университета в Беркли Эдвард Вассерман (Edward Wasserman). — Вместо этого она лишь запутала ситуацию, дабы исправить то, чего мы не знаем».

Трамп быстро отреагировал на эти увольнения. Уже на следующее утро он написал в Твиттере: «Вау, CNN пришлось удалить большую статью о России, дать опровержение и уволить троих сотрудников. А как насчет всех прочих сфабрикованных материалов, которые она подготовила? ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ!»

У руководства CNN ушло какое-то время на перегруппировку. Цукер пообещал, что администрация Трампа не запугает его компанию. После периода переоценки CNN предложила отделу журналистских расследований возобновить работу. Ряды отдела пополнили, переведя туда журналистов из других подразделений компании. Возглавил отдел ветеран журналистики и бывший редактор The Los Angeles Times Мэтт Лейт (Matt Lait).

2 августа, спустя несколько недель после увольнений в отделе журналистских расследований, вице-президент CNN Берк созвал очередное совещание — на сей раз, чтобы изложить новые задачи команды. Теперь отделу предстояло заняться длительной репортерской работой по общенациональным проблемам, уделяя меньше внимания Белому дому. Он подтвердил, что историями о расследованиях в отношении России будут заниматься вашингтонские журналисты CNN.

Между тем, Скарамуччи был назначен директором по коммуникациям в администрации Трампа. Говорят, что его успешное сражение с CNN очень понравилось президенту. Вскоре Скарамуччи был вынужден покинуть Белый дом, но перед этим во время одной телепередачи он высказался по поводу удаленной статьи и Цукера, не подозревая, что микрофон в студии включен. «Он помог мне получить эту должность, прогнав этих парней», — сказал Скарамуччи, говоря об увольнениях. Затем он добавил: «Скажите ему, что никакого гонорара за эту помощь он от меня не получит».

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