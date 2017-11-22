/Поглед.инфо/ Раздутите след терористичните актове на 11 септември 2011 година бюджети не помогнаха на американските разузнавателни служби нито да защитят публиката от “руската дезинформация” в интернет, нито даже да я предупредят за тази “кампания”, пише наблюдателят на The New Yorker Дейна Прист. Според мислите на журналиста, разузнавателното съобщество на САЩ трябва колкото може по-скоро да започне работа над грешките си, защото за сега не се наблюдават признаци Русия да прекрати своята зловредна дейност.

Когато САЩ не успяха да предотвратят нападението на терористите в Ню Йорк през 2001 година, американският конгрес увеличи повече от два пъти бюджета на разузнавателните служби на страната и им предостави “безпрецедентни” пълномощия, пише на страниците на The New Yorker наблюдателят на изданието Дейна Прист.

Както си спомня журналиста, в онези години в околностите на Вашингтон като гъби израстваха нови здания, в които започна да се разполага “набухващия” пред очите на всички пресонал в състав на милион и нещо души. Именно тогава на Агенцията за национална сигурност (АНС) на САЩ беше разрешено да събира и съхранява интернет кореспонденцията и данните и записите от мобилните телефони на милиони американци, на Федералното бюро за разследване (ФБР) му беше подарено правото да изисква банковите данни и записите на телефонните разговори без разрешение на съда, а Централното разузнавателно управление (ЦРУ) откри зад граница тайни затвори, където бяха подлагани на мъчения хора, подозирани в тероризъм; даже отделенията на полицията на места получиха в свое разпореждане армейско оръжие, бронирани коли и устройства за проследяване на мобилни телефони, изрежда Прист.

Всички тези мерки, продължава авторът, бяха въведени в името на националната сигурност на страната – но миналата година “порядъчно нарастналите учреждения” така и не успяха нито да защитят, нито даже да предупредят американските граждани за “най-дръзката тайна операция на Русия по отношение на Съединените щати от момента на завършване на Студената война”. Данните за “дезинформационната кампания” на Москва се появиха едва в началото на 2017 година – тоест вече след като тя “опетни президентските избори от 2016 година” - но представените на публиката доказателства бяха дотолкова неубедителни, че много хора даже се съмняваха, правдиви ли са изобщо съобщенията за “руската намеса”, констатира Прист. “Невъзможно е да се разбере дали руската кампания е променила резултатите от изборите, но тя определено се оказа успешна в това да раздуха политическите разногласия в Съединените щати и да подкопае доверието към резултатите от гласуването”, - предполага авторът.

За разлика от терористичните актове от 11 септември, руската операция “не се е извършила без предупреждение през един тих есенен ден” - нейните дълги шест месеца са се реализирали чрез акаунтите на американците в социалните мрежи, пише наблюдателят на The New Yorker. При това руските лидери намекваха за подобни планове преди няколко години, а самата кампания не беше обичайната, напълно вписвайки се в “типичната тактика” на Москва, “щателно документирана от европейските правителства, изследователи и журналисти” още от времето на “информационните операции на Кремъл” в Естония през 2007 година, в Грузия през 2008 година, в Украйна през 2014 година и в готвещата се за референдума за брекзит Великобритания през 2016 година, подчертава авторът.

(рус.ез.)

Тем не менее, столкнувшись с «одной из самых явных угроз для США за минувшее десятилетие», ни ответственное за контрразведывательную деятельность внутри страны ФБР, ни аппарат Директора национальной разведки США не предостерегли американцев о том, что «взводы спонсированных Россией автоматизированных «ботов» и людей-троллей действовали в интернете, разжигая расовые распри и подстёгивая интерес к антиправительственным теориям заговора», сокрушается он. Более того, судя по удивлённой реакции конгрессменов на откровения представителей компаний Facebook и Twitter, разоблачивших «российское присутствие в соцсетях», в неведении оставались и они — хотя главы разведывательных учреждений США обязаны предоставлять уполномоченным комитетам обеих палат конгресса актуальные данные о важнейших угрозах для нацбезопасности страны, отмечает Прист.

О масштабах провала американских разведслужб яснее всего говорит тот факт, что многочисленные организации и лица, обладающие куда более скромным финансированием, уже давно собрали и продолжают собирать огромное количество данных о «тактике России по распространению дезинформации в сети», подчёркивается в материале. Среди них — и основанный украинской журналисткой Ольгой Юрковой после «оккупации» Москвой Крыма сайт StopFake.org, уже три года сражающийся против российской «пропаганды» на 11 языках при бюджете $250 тыс. в год — тогда как общий бюджет разведывательных агентств США составляет $70 млрд; и аффилированный с НАТО Центр стратегических коммуникаций, определивший основные векторы «российского вмешательства» ещё в своём докладе о российской информационной кампании против Украины за 2014 год; и бывший журналист, а ныне — «эксперт по пропаганде» и сотрудник американского аналитического центра «Атлантический совет» Бен Ниммо, заметивший деятельность «связанных с Кремлём аккаунтов в соцсетях» во время шотландского референдума о независимости 2014 года, пишет автор.

По словам Приста, ему удалось отыскать по меньшей мере дюжину негосударственных структур, ведущих «передовую деятельность» в плане анализа российской «пропаганды». Все они обходятся без систем слежения, суперкомпьютеров и судебных повесток, а их деятельность открыта и прозрачна — однако в этом и заключается проблема, убеждён он. Американские разведывательные учреждения доверяют лишь агентурным данным, преуменьшая при этом важность информации из открытых источников, вроде официальных заявлений глав государств, материалов, собранных журналистами и университетскими профессорами, или же обсуждений на открытых конференциях, поясняет обозреватель The New Yorker.

Как полагает журналист, подобная практика сложилась не один десяток лет назад, и именно из-за неё в 2002 году разведслужбы США не вняли представленным МАГАТЭ доказательствам отсутствия у Ирака оружия массового поражения, а в 2010-м — не смогли предвосхитить закипавшую на Ближнем Востоке «арабскую весну». Если американским разведчикам не удастся преодолеть своё предвзятое отношение к открытым источникам, они будут и дальше выпрашивать у властей специальные полномочия, чтобы «подглядывать за интернет-пользователями», а если им будут отказывать — вероятнее всего, станут, «всплёскивая руками, заявлять, что помочь решить проблему они в таком случае не в силах», иронизирует автор.

Меж тем российские операции по дезинформации внутри США продолжаются, не встречая никакого противодействия; это подтверждают как заявления членов конгресса и представителей разведки, так и данные, собираемые американскими НПО, предупреждает Прист. Как напоминает журналист, после терактов 11 сентября по США пронёсся «каскад журналистских расследований и заседаний комитетов конгресса и специальных комиссий», в результате которых было доказано, что разведывательное сообщество потерпело фиаско, не сумев предотвратить это страшное нападение.

Не исключено, что российский скандал закончится тем же, и чтобы предотвратить долгие расследования и больше не терять впустую и так потраченное время, американским разведслужбам следует наконец усвоить два важнейших урока, которые следовало извлечь из террористических атак 2001 года: «Скрывать правду — неблагоразумно, как и делать вид, что всё хорошо», предлагает автор. Вместо этого директору Национальной разведки Дэниелу Коутсу - «одному из немногих членов администрации Трампа, чья репутация в плане беспристрастности осталась незапятнанной», — нужно как можно скорее обнародовать максимально подробные данные о российской «дезинформации» и разъяснить конгрессу слабые стороны разведывательных служб, подготовив предложения о том, как необходимо перераспределить ресурсы, чтобы бороться против этой «не такой уж и новой угрозы», считает Прист. Если же Коутс по какой-то причине не может принять такие меры, этим должен заняться сам конгресс, убеждён обозреватель The New Yorker. «Времени — в обрез», — подытоживает он.

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