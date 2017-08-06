/Поглед.инфо/ Много от нас, които са работили в западните страни твърдят, че у тамошното население има известно високомерие към чужденците - по-точно, към хората от Източна Европа, а най-вече – към всички славяни. Къде е нашата гордост, славяни? Да не би да сме я изтъргували срещу пълен стомах и остатъците от трапезата на нашите робовладелци? Не продаваме ли тази гордост за 30 сребърника, потвърждавайки по такъв начин собствената им теория за нашата непълноценност?

Впрочем, основният жизнен принцип на Запада е в експанзията, агресията и паразитирането върху богатството на завладените и покорени народи. Именно с този принцип Западът и днес се облагодетелства. Лозунгите за свобода, суверенитет, хуманизъм и човешките права - това са просто отвличащи вниманието маньоври, зад които се прикрива агресията и експанзията. Но този жизнен западен принцип вече трудно се реализира.

Славяни, нека вдигнем глави! Нека да противопоставим на наглия Запад поне мълчалива съпротива. Включвайки телевизора или отваряйки вестник, нека осъзнаем, че това са инструменти на западната пропаганда. Нека престанем да вярваме в това, което ни говорят! Хиляда пъти повторените пропагандни лъжи за нашата непълноценност се превръщат в истина у много от нашите братя! Тази „истина” ни налагат така, че никога да не ни дойде на ум да въстанем и да се освободим от господството на Запада. И за да има противопоставяне между славяните. И за да могат славяните да бъдат настойвани срещу Русия.

Братя, нека най-накрая осъзнаем всичките тези лъжи и да се опомним!

(рус.ез.)

Неполноценность славян с точки зрения англосаксонского и пангерманского превосходства

Россия и Запад

Многие из тех, кто работал в западных странах, утверждают, что там ясно ощущается некое высокомерие местного населения по отношению к иностранцам, точнее — к людям из Восточной Европы, да и вообще ко всем славянам. Есть также те, кто вообще никуда не ездил, но во всех шагах, заявлениях и действиях Запада ясно видит его высокомерие по отношению к миру славян.

Разумеется, оппоненты могут возразить, что все это чисто субъективное восприятие. Поэтому давайте рассмотрим проблему объективно, с точки зрения ученого. А именно — господина Виктора Тимуры, который занимается философией истории и опубликовал несколько книг на эту тему. Господин Тимура пишет:

«Для Запада славяне по-прежнему неполноценны и должны ему прислуживать. Запад всегда относился к славянам недоброжелательно и нетерпимо. Поэтому мы должны наконец понять, что наш характер и наши интересы расходятся с западными.

Основной жизненный принцип Запада заключается в экспансии, агрессии и паразитировании на богатствах побежденных и порабощенных народов. Именно на этом Запад до сих пор и наживался. Лозунги о свободе, суверенитете, гуманности и правах человека — это всего лишь отвлекающий маневр, за которым скрывается агрессия и экспансия. И всем этим руководят Соединенные Штаты. Сейчас реализация этого жизненного принципа Запада затруднена. Запад столкнулся с проблемами и переживает кризис. Поэтому усиливается его агрессивность, учащаются попытки экспансии. И опять-таки в основном на Восток.

Славянам всегда были чужды западные принципы жизни и существования. Славянский жизненный принцип основан не на экспансии, агрессии и паразитировании на материальных ресурсах и природных богатствах порабощенных народов, а на собственном труде.

Но чем больше социальная система на Западе разлагается, тем больше вкладывается средств в экспансивные и репрессивные инструменты. Профессиональные, то есть наемные, армии могут побеждать в маргинальных битвах, но они не победят в войнах, потому что предотвратить гибель разлагающегося общества не могут даже многочисленные кордоны сил спецназначения».

Господин Тимура, историк, который занимается древней историей славян, также утверждает, что та история, которую в школах преподают нашим детям, целенаправленно искажена и представляет собой пангерманский вариант реальной истории. Она создана по заказу, чтобы соответствовать политическим силам и интересам Запада.

Я приведу конкретный пример, подтверждающий слова господина Тимуры. Я имею в виду так называемого франкского купца Само, который якобы объединил славян и заложил основы Великоморавской державы. Таким образом, нам, славянам, иносказательно дают понять, что сами мы никогда не были способны править, и что объединить нас и править нами мог только человек с Запада.

В нашей истории, да и в нашей современности ясно ощущается стремление подавлять, умалять и даже высмеивать абсолютно все, что не соответствует западной идее превосходства и исключительности или не согласуется с политическими интересами Запада.

СМИ, играющие решающую роль в формировании общественного мнения, находятся под контролем западных владельцев и поэтому послушно распространяют их пропаганду. Также властным притязаниям Запада подчинены общественные СМИ, которые предоставляют эфирное время тем, кто принижает и порочит все наше собственное и национальное, выдвигая на первый план, прежде всего, европейское и вообще западное.

Таким образом, СМИ только и превозносят все, что находится к западу от нас. И наоборот, СМИ чернят все, что есть на Востоке. Ведь там находится большая славянская империя зла! Но на самом деле самый ее большой грех в том, что она отказывается признать превосходство Запада и не позволяет разворовывать и грабить страну, в отличие от центральноевропейских вассалов.

По поводу России и русских можно возразить многое. К примеру, можно вспомнить русскую мафию или русскую водку, которой они опиваются. Да, русские отнюдь не идеальны и делают множество ошибок. Но, несмотря ни на что, у них есть нечто необычайно ценное — то, что другие славянские народы уже почти утратили.

У них есть гордость! Они гордятся тем, что они — русские, и что они — славяне! У них есть гордость, то есть то качество, которое резко противоречит менталитету рабов, в которых нас превратила и продолжает превращать западная пропаганда.

К сожалению, сегодня такими жалкими рабами и слугами без капли собственной гордости является подавляющее большинство нашей молодежи, восхищенной Западом со всеми его возможностями, которые ей предлагаются. Однако глубину и самую суть этой лжи много веков назад открыл Эзоп в одной из своих басен.

Волк повстречал изрядно откормленного Пса и спросил, как он стал таким большим и жирным. «Человек дает мне пищу», — отвечал Пес.

«А что это у тебя на шее?» — спросил Волк.

«Это след от железного ошейника, который хозяин мне надевает, сажая на цепь».

Усмехнулся Волк и говорит: «А по мне уж лучше жить впроголодь, чем сидеть на цепи. Свободу я не променяю ни на какие коврижки!»

И точно то же самое происходит с нашей молодежью, а также со всеми остальными, кто уезжает на Запад. Едут ли они за лучшей работой, большими деньгами, которые там можно заработать, или за более высоким уровнем жизни. И хотя все это они получают, они по сути всегда остаются лишь откормленными псами, которых хозяева привязывают на своем дворе.

Они навсегда останутся неполноценными, и им будут милостиво бросать объедки с хозяйского стола. Это изобилие — результат паразитирования на их собственном труде, а также на труде их отцов и матерей, работающих на родине за мизерную зарплату в рабских бараках, принадлежащих западным владельцам. И родители работают там намного больше и за значительно меньшую зарплату, в отличие от сотрудников тех же фирм на тех же должностях на Западе.

Где наша гордость, славяне? Неужели мы променяли ее на сытое брюхо и на объедки с хозяйского стола, которые нам бросают наши рабовладельцы? Не продаем ли мы эту гордость за иудины тридцать сребреников, тем самым только подтверждая в глазах рабовладельцев их теорию о нашей неполноценности?

Неужели действительно неполноценен тот, кто способен упорно трудиться? Кто не агрессивен? Кто по своей внутренней сути никогда не стремился жить в роскоши? В роскоши, которая является результатом не собственного труда, а паразитирования на других?

Но ведь такой человек не неполноценный! Напротив, он намного ценнее! Потому что в конечном счете совсем неважно, кто с Запада, а кто с Востока! В конечном счете важно только, кто какой человек! Насколько он порядочен! Какие ценности признает! Полагается ли он на плоды собственного труда и наивно ли доверяет другим людям, или, напротив, это человек, живущий в достатке, который ни он, ни его отцы или деды не заслужили собственным трудом. Однако такой человек с высоты своего наворованного благополучия смотрит на остальных, как на неполноценных.

Глупо и смешно делить людей на тех, кто с Запада, и тех, кто с Востока. На самом деле людей можно поделить только на хороших и не очень. На ценных и менее ценных. То есть на тех, кто мыслит и действует в масштабах человеческих конструктивных ценностей и так же живет, и на тех, кто мыслит и действует по-другому, то есть деструктивно, паразитируя на остальных.

Однако всякая деструкция в итоге неизбежно навредит тому, кто делает на нее ставку. И именно так образ мыслей западного мира, нравственно и морально деструктивный, начинает медленно превращаться в настоящую деструкцию, в реальное разложение общества, которое отказалось от общечеловеческих и духовных конструктивных ценностей.

Кто воюет с мечом, тот он него неизбежно погибнет! И погибнет он для того, чтобы освободить путь тем, кто в духовном и ценностном отношении более конструктивны. Тем, кто лучше! Тем, кто духовно более здоров! У кого более высокие ценности!

Нынешнее разложение западного мира, которому предшествовало внутреннее, нравственное, ценностное и духовное разложение, уже действительно не могут предотвратить ни армии наемников, ни спецназ.

Поэтому могущественная империя Запада, стоящая на глиняных ногах неконструктивных ценностей, медленно, но верно рушится и освобождает место прежде притесняемым славянам, которые являются носителями намного более здоровых и конструктивных ценностей с точки зрения подлинной человечности.

Однако вместо того, чтобы понять истинные причины нынешнего положения и переориентироваться на лучшее, Запад становится все более агрессивным и репрессивным. Прижившуюся модель поведения не так-то просто изменить. Как говорится, лошадь, которая вот-вот издохнет, отчаянно лягается. И эта агонизирующая лошадь хочет еще затянуть мир в новую большую войну с Россией.

Славяне, давайте поднимем головы! Давайте будем уважать сами себя, потому что если мы сами себя не будем уважать, то и другие тоже не будут испытывать к нам уважения!

Славяне, давайте окажем хотя бы негласное сопротивление наглому Западу, который, несмотря на наши протесты, продолжает кормить нас некачественными продуктами. Продуктами, которые упакованы одинаково, однако по качеству диаметрально различаются на Западе и на Востоке.

Давайте вспомним о гордости и не будем их покупать! Лучше будем покупать наши собственные товары! Ведь кто не способен ценить собственную, значительно более качественную продукцию, тот действительно заслуживает, чтобы его кормили мусором.

Включая телевизор или открывая газету, давайте осознавать, что они — инструменты западной пропаганды, потому что у них западные владельцы. Давайте уже наконец перестанем верить тому, что нам говорят! Давайте перестанем преклоняться перед исключительностью Запада, под защитой которого мы якобы должны остаться навсегда, потому что никогда не сможем быть самостоятельными!

Тысячу раз повторенная пропагандистская ложь о нашей неполноценности для многих наших братьев стала правдой! Эту правду нам навязывают, чтобы никому никогда и в голову не пришло восстать и освободиться от подчинения Западу. Именно поэтому славян специально ссорят. Именно поэтому их настраивают против России.

Давайте, наконец, осознаем всю эту ложь, братья, и опомнимся!

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