/Поглед.инфо/ Според проучване на американския център за социологически проучвания „Пю” (Pew Research Center), проведено през пролетта на 2017 г., мнозинството от жителите на пет страни в Близкия изток и Северна Африка приемат, че ролята на Русия в региона през последните 10 години е нарастнала.

Около една трета изразяват положително отношение към Русия (средно 35%). Тази гледна точка споделят повечето от гражданите на Ливан – 81% от мюсюлманите шиити и 77% от мюсюлманите сунити. Докато положително отношение спрямо Съединените щати имат средно 27% от изследваните от центъра „Пю” пет държави. Като цяло, редица от влиятелните фактори на международната политика вече не се радват на одобрението на народите от Близкия изток.

Известно е, че сътрудниците на центъра „Пю”, независимо от декларираната обективност на изследванията им, гравитират към Истеблишмънта и често нагаждат резултатите според поръчките на властта; по такъв начин „обективността” на изследванията се превръща в обективизъм. Оттук и съобщените нагласи на гражданите на петте изследвани страни за нееднозначно отношение към турския президент Ердоган, ниския рейтинг на сирийския президент Асад, иранския президент Рухани и израелския премиер Нетаняху.

Що се отнася до Израел, според центъра „Пю” това е единствената страна в Близкия изток, мнозинството от гражданите на която заявяват, че през последното десетилетие влиянието на Турция в региона е спаднало. Това мнение се споделя по-често от израелските граждани евреи (45%), отколкото при израелските граждани араби (29%).

(рус.ез.)

Жители Ближнего Востока признают влияние РФ, Турции и США

Большинство считает, что война в Сирии не закончится в 2018 году

Большинство жителей пяти стран Ближнего Востока и Северной Африки согласны с тем, что роль России, Турции и США в регионе возросла за последние 10 лет, по данным опроса Pew Research Center, проведенного весной 2017 года.

В среднем 53% граждан этих стран говорят также о возросшей роли Ирана, а некоторые считают, что за последние 10 лет свое влияние в регионе нарастили Израиль и Саудовская Аравия. Страной с наименьшим, по мнению опрошенных обществ, влиянием стал Египет.

По большому счету, целый ряд влиятельных держав не пользуется одобрением народов Ближнего Востока. Около трети и меньше высказывают положительное отношение к России (в среднем 35%) или США (в среднем 27%). Хуже всего в регионе относятся к Ирану (14% симпатизирующих), а для Саудовской Аравии показатели находятся на уровне 44%.

Жители Ближнего Востока и Северной Африки также склонны отрицательно отзываться о лидерах других стран в своем регионе. В среднем примерно треть заявляют о своем положительном отношении к президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси и королю Саудовской Аравии Салману. Рейтинги короля Иордании Абдуллы II также невысоки. К премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху положительно относятся очень немногие, а к президенту Сирии Башару Асаду и президенту Ирана Хасану Рухани — около 12% опрошенных. Президент Турции Тайип Эрдоган является исключением из общей картины негативного отношения, но мнение о нем все равно остается неоднозначным.

Что касается нескончаемого конфликта в Сирии, мнение общественности относительно ее продолжительности разделилось: в среднем 26% ожидает, что война в Сирии закончится в следующем году, 32% — в ближайшие пять лет и 29% — более чем через пять лет. В целом, только 32% жителей Иордании верят в завершение войны в следующем году, а количество проживающих в Иордании сирийцев, разделяющих это мнение, составляет 64%.

Кроме того, касаемо вопроса о разрешении на въезд в свои страны сирийским беженцам жители Иордании, Турции и Ливана решительно выступают за то, чтобы таковых было как можно меньше, причем многие лучшим из предложенных вариантов считают не пускать вообще никого.

Таковы основные результаты опроса Pew Research Center, проведенного среди 6 204 респондентов в Израиле, Иордании, Ливане, Тунисе и Турции с 27 февраля по 25 апреля 2017 года.

Жители Ближнего Востока видят рост влияния России, Турции и США

Общественность Ближнего Востока считает, что США и Россия стали играть более важную роль в регионе, чем это было 10 лет назад.

О возросшем влиянии России говорит по крайней мере половина опрошенных народов. Особенно много приверженцев данной точки зрения в Ливане, среди них 81% шиитов и 77% мусульман-суннитов.

Большинство в четырех из пяти опрошенных стран также говорят о возросшей за последние 10 лет роли США в регионе. С этим согласно большинство граждан Израиля, хотя примерно четверть в каждой из опрошенных стран считает, что на данный момент роль США столь же высока (24%) или менее высока (27%).

В Ливане это мнение разделяют 78% мусульман-суннитов, 64% христиан и 52% мусульман-шиитов.

Многие уверены, что наиболее важную роль в регионе играет Турция. Турки и иорданцы более других говорят о ее возросшей роли в регионе. Израиль стал единственной страной, большинство граждан которой говорит, что за последнее десятилетие Турция свое влияние подрастеряла. Среди израильских евреев (45%) такое мнение встречается чаще, чем у арабов (29%).

Около восьми из десяти жителей Ливана говорят о возросшем за последнее десятилетие влиянии Ирана. Этого мнения придерживается большинство во всех религиозных группах: 89% мусульман-шиитов, 77% мусульман-суннитов и 71% христиан. Мнение о том, что роль Ирана в регионе снизилась, озвучили около четверти опрошенных как в Израиле (24%), так и в Турции (26%).

О возросшем значении на Ближнем Востоке Израиля говорит более половины израильтян и иорданцев. Количество придерживающихся этой точки зрения израильских евреев и арабов примерно одинаково. А в Ливане, напротив, примерно треть (31%) говорит о явном снижении роли Израиля.

О росте роли Саудовской Аравии говорят лишь немногие в регионе. Иордания является единственной страной, где этой точки зрения придерживается более половины опрошенных, а в Ливане об этом говорит большинство (61%) мусульман-суннитов. Что касается Израиля и Турции, с этим согласна четверть респондентов или меньше.

Мало кто считает, что важную роль на Ближнем Востоке сейчас играет Египет. По крайней мере четыре из десяти опрошенных в Турции, Ливане, Тунисе и Израиле утверждают, что значимость Египта ослабла.

Негативное отношение к Ирану

В общем и целом, опрошенные граждане Ближнего Востока и Северной Африки весьма нелестно отзываются об Иране, а Саудовскую Аравию и Турцию воспринимают в более позитивном ключе.

Большинство как в Тунисе, так и в Иордании придерживается позитивных взглядов на Турцию. Мнения ливанцев разделились на основе религиозных взглядов: благоприятного мнения придерживается более половины суннитов и христиан, но только 8% шиитов. Аналогичным образом, несогласие по Турции высказывают израильские евреи и арабы: положительно отзываются о ней 7% и 72% соответственно.

Многие отрицательно относятся к Саудовской Аравии, кроме Иордании, которая в последние годы углубила отношения с соседним королевством. С данной позицией согласны более половины опрошенных в Тунисе. Как и с восприятием Турции, среди ливанцев позитивных взглядов на Саудовскую Аравию придерживаются значительно больше мусульман-суннитов, чем шиитов.

Особенно негативным оказалось отношение респондентов к Ирану: в Турции, Израиле и Иордании позитивно отозвался о нем лишь каждый пятый. Чрезвычайно негативное отношение жителей Иордании практически не изменилось с 2015 года, но значительно ухудшились с 2006 года, когда этот вопрос был задан иорданцам впервые, и примерно половина (49%) выразила к Ирану благосклонное отношение.

В сравнении со своими соседями, Ливан в целом придерживается более позитивных взглядов на Иран, но мнения мусульман-шиитов, христиан и суннитов значительно расходятся: к данной стране шиитского большинства положительно относятся 93%, 27% и 16% соответственно.

Неоднозначное отношение к Эрдогану; низкие рейтинги Ассада, Рухани и Нетаньяху

Народы Ближнего Востока склонны относиться к президенту Турции Тайипу Эрдогану более положительно, чем к другим ближневосточным лидерам. Тем не менее, их взгляды по данному вопросу расходятся. Позитивное мнение высказывает меньше половины ливанцев и только 15% израильтян, а особенно негативных взглядов придерживаются израильские евреи (4%) и ливанские мусульмане-шииты (7%).

В Тунисе и Иордании мнение об Эрдогане улучшилось (на 10 и 7 процентных пунктов с 2014 и 2015 года соответственно), а в Ливане — ухудшилось (на 8 пунктов с 2015 года).

Гораздо более умеренных взглядов люди на Ближнем Востоке придерживаются в отношении президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. Среди опрошенных стран наиболее позитивное мнение о нем имеют израильтяне, однако показатели среди арабов и евреев различны: 22% и 49% соответственно. Самые негативные отзывы ас-Сиси получил в Турции, где его деятельность одобряют всего 12% граждан. Эрдоган, будучи премьер-министром Турции в 2013 году, открыто выступал против свержения предшественника ас-Сиси Мохаммеда Мурси.

Отзывы о короле Саудовской Аравии Салмане носят, как правило, негативный характер, особенно в Израиле, где благоприятного мнения о нем придерживаются только 14% респондентов, а о «весьма благоприятном» отношении не заявил ни один израильтянин. А в Иордании, напротив, 86% относятся к Салману положительно, а половина — весьма положительно.

Рейтинги короля Иордании Абдуллы II схожи с рейтингами других ближневосточных лидеров. О наименее позитивном отношении к нему заявляют турки: рейтинг одобрения Абдуллы составляет только 18%, а большинство (43%) вообще никакого мнения на этот счет не имеет.

Мнение о президенте Сирии Башаре Асаде оказалось негативным во всех опрошенных странах Ближнего Востока и Северной Африки. Только 7% в Израиле и 1% в Иордании относятся к Асаду положительно. Сирийцы, проживающие в Иордании, имеют аналогичные негативные взгляды, а поддерживают его деятельность только 3%.

Наиболее позитивные, чем в любой другой стране, взгляды на Асада были выявлены в Ливане, но точки зрения шиитов и мусульман-суннитов разошлись. Благоприятное мнение о сирийском президенте имеет подавляющее большинство шиитов (93%) и только 13% суннитов.

В большинстве стран рейтинги Асада остаются низкими с тех пор, как этот вопрос был задан впервые. Однако в Тунисе за последние пять лет мнение о нем улучшилось (на 13 процентных пунктов с 2012 года).

Отношение к президенту Ирана Хасану Рухани схоже, как правило, с отношением к Асаду. Более 10% израильтян и иорданцев относятся к нему и его деятельности положительно.

В Иордании отношение общественности к Рухани стало более негативным — в 2015 году положительно о данном деятеле высказывались 13%, — да и в Израиле осталось очень низкими. Такую позицию разделяют израильские евреи (0% одобрения) и израильские арабы (22%). А в Иордании и сирийцы (1%), и иорданцы (4%) имеют очень негативное мнение об иранском президенте.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил от государств Ближнего Востока и Северной Африки крайне негативную оценку. Положительно отзываются о нем только 7% в Тунисе и в Турции, 1% в Иордании и 0% в Ливане. А негативное мнение особенно ярко выражено в Иордании и Ливане: 95% и 97% соответственно.

Мнение ливанцев расходится по религиозному признаку

В Ливане христиане, шииты и сунниты имеют удивительно разные взгляды относительно ближневосточных лидеров. В целом шииты и сунниты склонны к более негативному мнению, в то время как отношение христиан находится где-то посередине.

Мусульмане-шииты Ливана придерживаются более позитивных по сравнению с суннитами взглядов в отношении как Рухани, так и Асада. Рухани поддерживает Асада в контексте гражданской войны в Сирии, как и «Хезболла», шиитское движение радикального толка, признанное в США террористической организацией. Проведенный в 2014 году опрос Pew Research Center выявил, что подавляющее большинство мусульман-шиитов Ливана относятся к данной организации положительно.

Мусульмане-сунниты демонстрируют наиболее положительное отношение к Эрдогану — разница в 66 процентных пунктов в сравнении с мусульманами-шиитами. Взгляды суннитов о Салмане, ас-Сиси и Абдалле II — а все они являются лидерами стран с суннитским большинством — также более положительны в сравнении с точкой зрения шиитов.

Нетаньяху стал единственным лидером, к которому мусульмане-сунниты и шииты Ливана относятся одинаково; причем ни один из опрошенных ливанцев позитивного мнения об израильском лидере не придерживается.

Гражданская война в Сирии

Длящаяся вот уже седьмой год гражданская война в Сирии стравливает между собой многих ключевых игроков региона. Мало кто верит в то, что она закончится в течение следующего года, хотя многие считают, что дольше пяти лет она все же не продлится.

Наиболее оптимистичных взглядов придерживаются жители Иордании. 80% утверждают, что война в Сирии закончится в ближайшие пять лет, 32% из них уверены, что это произойдет в 2018-м. Сирийцы Иордании полны надежд больше остальных: 64% ждут ее окончания в течение года, 26% — в течение ближайших пяти лет, и только 10% думают, что она продлиться дольше.

Примерно две трети граждан Израиля говорят, что война закончится в течение ближайших пяти лет, и с ними согласны 48% ливанцев.

Наиболее пессимистичных взглядов по данному вопросу придерживаются турки, почти половина которых говорит, что война будет продолжаться более пяти лет.

А пока конфликт продолжается, многие жители Турции, Иордании и Ливана хотят, чтобы их страны принимали как можно меньше беженцев. По состоянию на середину 2016 года эти страны и соседние с ними государства приютили около 4,8 миллиона сирийских беженцев, и эту политику поддерживают только 8% иорданцев и 4% ливанцев и турок.

Большинство граждан Иордании хочет, чтобы их страна принимала не так много сирийских беженцев, а около четверти (23%) утверждают, что этого не стоит делать вовсе (добровольная категория). Однако уже проживающие в Иордании сирийцы имеют совершенно разные точки зрения. Большинство из них думают, что страна должна продолжать принимать беженцев из Сирии и никто — что это должно прекратиться вообще.

В Ливане обеих точек зрения придерживается практически одинаковое количество опрошенных: 40% и 42% соответственно. Христиане чаще шиитов и мусульман-суннитов считают, что их страна беженцев из Сирии принимать не должна.

Что касается Турции, каждый третий выступает за то, чтобы их страна давала приют как можно меньшему количеству беженцев, а более половины — чтобы их поток прекратился полностью.

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