/Поглед.инфо/ Според последните проучвания на общественото мнение, по-голямата част от младите араби гледат на Русия като на съюзник. Това стана възможно в голяма степен благодарение на активната дейност на руската дипломация, която се опитва да възвърне предишното присъствие на Русия в страните от Северна Африка и Близкия изток. Но това развитие буди тревога на Запад именно поради нарастващото влияние на Москва в региона.

Независимо от различните гледни точки и разнообразието на различни политически и социални събития в отделните страни на арабския свят, проучването показва двете очевидни тенденции: повишено доверие в Русия и спад на доверие в САЩ. Нещо повече, сред арабската младеж доверието към Русия бързо нараства и започва да надвишава доверието спрямо Съединените щати.

Според данните от проучването, през миналата година само 9% от младите араби са считали Русия за най-верен съюзник в света, докато през текущата година процентът вече е 21%. От другата страна, доверието към САЩ пада рязко. Ако през миналата година, 25% от анкетираните млади араби са считали САЩ като основен чуждестранен съюзник, понастоящем те са само 17%.

В статията подробно се разглеждат политическите развития в три арабски страни – Сирия, Египет и Либия. Израел, въпреки че не е арабска страна, също е предмет на изследването поради обстоятелството, че играе ключева роля в баланса на силите в региона. В момента, повече от 1,3 милиона евреи, имигранти от бившите съветски републики, живеят в Израел. Рускоезичната община е представена във всички властови структури на Израел. "Въпреки развитието на събитията в Сирия, отношения на Русия с Израел са най-топлите в цялата история на двустранните отношения", пише официозът The Jerusalem Post. Изградена е и система за пряка шифрована връзка между руския президент Владимир Путин и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Арабский мир поворачивается в сторону России

Согласно последним опросам общественного мнения, большинство молодых арабов рассматривает Россию в качестве своего союзника. Во многом это стало возможно благодаря активной позиции российской дипломатии, которая пытается вернуть свое былое присутствие в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Такое развитие событий вызывает тревогу на Западе из-за опасения роста влияния Москвы в регионе.

Компания ASDA A Burson-Marsteller, специализирующаяся на опросах в странах Ближнего Востока и Северной Африки, опубликовала результаты своего ежегодного исследования настроений арабской молодежи Arab Youth Survey. В опросе участвовали 3,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 24 лет из 16 стран региона. При всем различии точек зрения на разнообразные политические и социальные события в разных странах арабского мира исследователи отмечают две очевидные тенденции. Рост доверия к России и одновременное снижение доверия к Соединенным Штатам. Более того, именно Россия обошла США в том, что касается доверия со стороны арабской молодежи.

Как следует из доклада, если в прошлом году 9% молодых арабов говорили о том, что относятся к России как к самому верному союзнику в мире, то в нынешнем году таких оказалось уже 21%. Рост, таким образом, составил 12%. В свою очередь, доверие к Соединенным Штатам Америки упало еще резче. Если в прошлом году США в качестве главного иностранного союзника видели 25% опрошенных, то в текущем — всего 17%.

Одной из причин этих изменений является фигура нового президента США Дональда Трампа, к которому с озабоченностью, гневом или страхом относятся более двух третей опрошенных — 64%.

Репутация США оказалась подмоченной в результате недавних военных операций в регионе, объединяющем страны Магриба и Ближнего Востока, в первую очередь, оккупацией Ирака (2003-2011 гг.). Москва сумела извлечь для себя выгоду из сложившейся ситуации. Россия, где согласно данным российской некоммерческой исследовательской организации Sreda 6% населения страны исповедуют ислам, поддерживает хорошие отношения со всеми странами региона и выглядит в глазах арабов потенциальным кандидатом в посредники при решении региональных споров. Расширение влияния России в регионе, обустройство новых российских военных баз за рубежом не может не вызывать опасения на Западе.

Сирия

Вне всякого сомнения, самое большое российское присутствие отмечается в Сирии, особенно с момента начала конфликта в 2011 году. Из всех арабских государств Сирия была главным союзником СССР, а позднее и РФ на Ближнем Востоке. СССР в 1971году в соответствии с двухсторонним соглашением с Дамаском получил пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. База в Тартусе позволяет кораблям Черноморского флота проводить ремонт, снабжение топливом и водой судов, базирующихся в Средиземном море. В последующем Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения российского ВМФ в сирийском Тартусе со сроком действия на 49 лет.

Одновременно с соглашением Москва и Дамаск подписали протокол, определяющий условия размещения самолетов российских ВКС в Сирии. Из него следует, что Россия осуществляет противовоздушную оборону мест дислокации российской авиационной группы в Сирии и пункт материально-технического обеспечения своего ВМФ с воздуха и моря. Участие российских военных в сирийском конфликте позволило сирийским вооруженным силам в марте 2016 года вернуть под свой контроль город Пальмиру, а в декабре 2017 года освободить от террористов Алеппу.

Российская авиация, задействованная для проведения военной операции на территории Сирии и поддержки правительственных войск в войне с Исламским государством, размещена в районе Латакия на сирийской авиационной базе Хмеймим. В январе 2016 года Россия и Сирия заключили соглашение об использовании авиагруппой РФ базы Хмеймим бессрочно и безвозмездно. По договору российская сторона может ввозить и вывозить на территорию Сирии любое вооружение, оборудование и материалы, а также пользоваться дипломатическим иммунитетом, а отвечать за все будет сирийское правительство.

На авиабазе Хмейимим с февраля 2016 года базируется также Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Он был открыт в соответствии с российско-американскими договоренностями по поводу установления режима прекращения огня в сирийском конфликте.

Американские и российские военные совместно определяют территории на картах, где огонь вестись не будет, а также координирует нанесения ударов по ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (террористические организации запрещены в РФ — прим.ред). Центр координирует сдачу оружия оппозиционными группировками, которые согласись принять амнистию президента Асада, а также осуществляет доставку гуманитарной помощи для гражданского населения.

Кроме того, Россия вместе с Турцией и Ираном является одной из трех стран-гарантов переговорного процесса в Астане, в котором участвуют представители сирийского правительства и вооруженной оппозиции. США участвуют в качестве наблюдателя.

Несмотря на близкие отношения с правительством Башара Асада, Москва поддерживает рабочие отношений с сирийскими курдами. В феврале 2016 года партия «Демократический союз» (PYD), чьи вооруженные формирования принимают активное участие в борьбе с Исламским Государством, открыли в Москве представительство Сирийского Курдистана. В российском проекте новой конституции для Сирии из названия страны — Сирийская Арабская Республика — должно исчезнуть слово «арабская». Это дает курдам надежду на федерализацию.

Сопредседатель Партии демократического Салих Муслим (Salih Muslim), не исключает проведения референдума о независимости. Вместе с тем, он выступает за создание демократического сирийского государства на основе федерализма с учетом интересов всех этнически групп, проживающих на территории страны.

20 марта 2016 года официальный представитель ополчения сирийских курдов в интервью агентству Reuters заявил, что Россия и курдские отряды народной обороны (YPG) достигли соглашения об учреждении военной базы в районе курдского анклава Африн для борьбы с терроризмом. Минобороны РФ тут же опровергло информацию о создании новой базы в Сирии.

Контакты с сирийскими курдами Москва не афиширует, опасаясь негативной реакции со стороны Турции, которое ранее неоднократно выражало свое неудовольствие действиями Кремля по поддержке курдов.

Ливия

После завершения наступления на Алеппо, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» отправился в порт приписки — Североморск. По пути возвращения на родину, 11 января, корабль остановился в международных водах вблизи побережья Ливии. Ливийский генерал Хафтар (Haftar), который во главе ливийской национальной армии контролирует восточную часть страны, побывал на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» и поговорил по видеосвязи с министром обороны России Шойгу. Они обсудили борьбу с международными террористическими группами. В прессе появились комментарии, что Хафтар и Шойгу обсуждали возможность открытия новой военной базы в Средиземноморье, а также оказание авиационной поддержки подразделениям ливийского генерала, по примеру Сирии.

После смерти Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии началась внутриполитическая борьба за власть. В настоящее время Правительство национального согласия во главе с премьер-министром Ливии Файез аль-Сарраджем (Fayez al-Sarraj) контролирует западную часть страны, в то время как генералу Хафтару подконтрольна восточная часть Ливии, где находится большинство нефтяных месторождений и трубопроводов.

Ситуация в Ливии вызывает серьезную обеспокоенность в Европейском Союзе. Хаос в стране позволил контрабандистам наладить нелегальную миграцию с территории Ливии в европейские страны. Расстояние между ливийским побережьем и сицилийским островом Лампедуза составляет всего 460 километров. Нестабильная ситуация в Ливии ставит под угрозу поставки ливийского газа по газопроводу GreenStream в Италию. По газопроводу перекачивается 11 миллионов кубических метров газа в год. В ноябре 2013 года и 2017 года из-за волнений берберов прерывались поставки ливийского газа в Италию.

Правительством национального согласия пользуется поддержкой Германии и Италии. Генерал Хафтар в 2016 году дважды посещал Москву и вел переговоры с министром обороны России Шойгу и главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. 26 декабря 2016 года заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов публично заявил, что генерал Хафтар должен войти в состав нового ливийского правительства.

В последнее время появились слухи о том, что Москва направила инструкторов и военных советников в восточную часть Ливии. В связи с изменившейся ситуацией Италия в январе 2017 года впервые направила гуманитарный груз в районы Ливии, подконтрольные генералу Хафтару. За близость ливийского генерала с Россией и его желание расширить политический и военный союз с Москвой, Хафтара в арабском мире прозвали «хитрой лисой Путина».

Россия наращивает и свое экономическое влияние в Ливии. Государственная нефтяная компания «Роснефть» подписала соглашение о разработке нефтяных месторождений с ливийской национальной энергетической компанией Noc. «Нам нужна помощь и инвестиции крупных международных нефтяных компаний, чтобы достичь наших целей по производству и стабилизации нашей экономики»,- заявил после подписания договора с Россией глава Noc Мустафа Саналла.

Египет

В 2013 году в Египте произошел военный переворот, в результате которого был низложен избранный в 2012 году президент Мухаммед Мурси. Глава МИД Египта Набиль Фахми (Nabil Fahmy) на встрече в Каире с министром обороны РФ и главой внешнеполитического ведомства России выразил заинтересованность в восстановлении многостороннего сотрудничества, включая военное, как это было во времена СССР. Во многом это было обусловлено тем фактом, что после госпереворота Белый дом наложил вето на продажу оружия в Египет.

В феврале 2014 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Москву налаживать отношения с Владимиром Путиным. Кремль тепло встретил египетского лидера и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества, как в экономической, так и военной сфере.

В октябре 2016 года Россия и Египет впервые провели совместные учения десантных подразделений. В это же время российская газетае «Известия» сообщила, что Россия ведет переговоры с Египтом по аренде египетских военных объектов, в том числе советской военно-воздушной базы в египетском городе Сиди-Баррани, которая использовалась Советским Союзом до 1972 года. База находится в 95 километрах от ливийской границы. В марте 2017 года в прессе появилась информация о том, что Россия якобы разместила военных специалистов и беспилотники на авиабазе в Египте рядом с ливийской границей.

По словам американских и британских дипломатических источников, в начале февраля Россия использовала и другую египетскую базу, расположенную восточнее, в Мерса-Матрух (Marsa Matrouh). Подразделение из нескольких десятков вооруженных контрактников из России действовало в той части Ливии, которая находится под контролем Хафтара.

Таким образом, Россия пытается нарастить влияние в Ливии, чтобы укрепить рычаги давления на будущего лидера страны.

Израиль

Хотя Израиль не является арабской страной, очевидно, что он играет ключевуюроль в соотношении сил в регионе. Дипломатические отношения Израиля и Советского Союза были напряженные из-за того, что СССР оказывал поддержу арабским странам, который встали на социалистический путь развития. Отношения Израиля с СССР также омрачали бюрократические препоны, который чинил Кремль в отношении советских евреев, которые хотели выехать из Советского Союза. Впоследствии именно эти евреи во многом способствовали налаживанию отношений Израиля с Москвой.

«В настоящее время в Израиле проживает более 1,3 миллиона евреев, иммигрировавших из бывших советских республик», — пишет издание The Times of Israel. Русский язык — третий по распространенности в Израиле. Русскоязычные СМИ представлены в Израиле газетой «Вести», и телеканалом Israel Plus. Число людей говорящих на русском языке в Израиле достигает восьми миллионов человек, а русскоязычная община широко представлена во властных структурах Израиля.

Министр обороны и лидер консервативной партии «Наш дом — Израиль» Авигдор Либерман (Avigdor Lieberman) родился в Кишиневе, глава министерства абсорбции Израиля Софа Ландвер родилась в Ленинграде, а министр охраны окружающей среды Израиля Зеэв Элькин (Ze'ev Elkin) родом из Харькова.

Русскоязычная община Израиля стала политическим фактором внутри еврейского государства. Расположить ее к себе, снискать симпатии выходцев из бывшего СССР пытаются многие ведущие израильские политики и стоящие за ними партии. Согласно опросу, проведенному Институтом статистики Израиля 67 % евреев, приехавших из бывших советских республик, в первую очередь, ощущают себя «русским евреем» и предпочитают общаться с русскоязычным населением Израиля.

«Несмотря на последние события в Сирии, отношения между Россией и Израилем остаются, самыми теплыми за всю историю двусторонних отношений», — отмечает издание The Jerusalem Post. Как и в случае с Египтом, Москва сумела извлечь выгоду из-за охлаждения отношений между Израилем и США в годы правления Барака Обамы.

Несмотря на то, что Россия поддерживает тесные связи с традиционными врагами еврейского государства ─ Сирией, Ираном, Палестинской национальной администрацией (ПНА) ─ израильтяне ценят прагматизм российской дипломатии, и в отношениях с Москвой нашли некий противовес своим связям с Вашингтоном и Брюсселем. Россия, в свою очередь, может положиться на Тель-Авив в своих отношениях с Западом.

Многие аналитики полагают, что Кремль не стал резко реагировать на израильские бомбардировки в Сирии, чтобы не нарушить сложившийся баланс. Другие отмечают, что добрые отношения Москвы с Сирией и Ираном могут способствовать урегулированию израильско-палестинского конфликта, где Россия могла бы стать посредником. Не следует забывать, что в состав «квартета» международных посредников по Ближнему Востоку входят Россия, США, ЕС и ООН.

Израиль сотрудничает с Россией и в такой деликатной сфере как военная. Начиная с 2009 года российская армия закупает беспилотники израильской разработки. В сентябре 2015 года заключен контракт на поставку беспилотников на сумму примерно в 300 миллионов долларов.

Существует также система прямой шифрованной линии связи между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

