/Поглед.инфо/ Поведението на Съединените щати спрямо латиноамериканските страни представлява непрекъсната демонстрация на вероломство. За Съединените щати може да се говори като за най-кръвожадната империя в историята на човечеството, в която доминира извратено чувство за собственото им превъзходство и стремеж към световно господство.

Експанзионистичните намерения на САЩ от средата на XIX в., съгласно доктрината "Монро", стават все по-ненаситни и превръщат в "заден двор" латиноамериканските държави, чиито богатства хищнически се експлоатират, с цел да укрепват силата на империята. Още през 1829 г. Симон Боливар предупреждава: "Провидението е създало Съединените щати, за да покрият целия континент с язвите на нищетата в името на свободата". Тези думи и днес са валидни. През XXI век нищо от тази експанзионистична политика не се е променило.

През август 2006 г., на страниците на американското списание Armed Forces Journal, американският полковник от резерва Ралф Питърс писа: "Действителната роля на въоръжените сили на Съединените щати се свежда до поддържане на стабилността в света в интерес на нашата икономика и нашата културна офанзива. За постигането на тези цели ще убиваме толкова, колкото е нужно."

Но американската империя не е вечна, и много добре разбира това; затова разходва огромни средства за предотвратяване на антиамерикански действия.

Не трябва обаче да се отчайваме, дори от най-трудната ситуация винаги има изход. Помнете думите на Пабло Неруда: "Може да изкорените всички цветя, но е невъзможно да спрете пролетта".

(рус.ез.)

Латинская Америка – территория, оккупированная США

Новая жизнь в Латинской Америке

«Фактическая роль вооруженных сил Соединенных Штатов будет сводиться к поддержанию мира стабильным для нашей экономики и открытым для нашего культурного наступления. Ради этих целей мы будем убивать столько, сколько нужно».

Американский полковник в отставке Ральф Петерс (Ralph Peters), Armed Forces Journal, август 2006 года.

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна входят в так называемый «естественный» резерв экспансионистской геополитики правящего класса США. Из печально известной доктрины Монро, сформулированной в 1823 году (Америка для американцев), прожорливость американского капитализма не имела границ и превратила этот регион планеты в свой «задний двор».

Во всех странах этого большого географического района, начиная с зарождения креольских аристократий, национальный проект всегда был очень слабым. Местная олигархия не была никак связана с европейскими странами, завоевавшими этот регион. Формирование США как государства в Новом Свете происходило на основе собственного национального проекта, со своими нормами и правилами жизни, а также экспансионистскими устремлениями.

Латиноамериканские страны были ориентированы на производство сельскохозяйственной продукции и добычу природных ресурсов (с минимальной добавочной стоимостью), а история их становления изобиловала примерами малинчизма (предательства национальных интересов).

Местные олигархи испытывали комплекс неполноценности и всегда искали оправдание своему расистскому и дискриминационному поведению по отношению к местному населению на примере империй (сначала примером служила Испания и Португалия, позднее Великобритания, а затем и американская доктрина Монро).

Несомненно, что причиной имперской политики Вашингтона по отношению к странам Латинской Америки и Карибского бассейна в значительной степени стала их экономическая отсталость, а также их приверженность к диктаторским режимам не только на протяжении всего 20 века, но и в настоящее время.

Поведение США по отношению к латиноамериканским странам демонстрирует вероломство этой страны. Можно с уверенностью говорить о Соединенных Штатах, как самой кровожадной империи за всю историю человечества, где доминирует извращенное чувство собственного превосходства и стремление к мировому господству.

Для более полного понимания политически и социальных процессов, происходящих в Латинской Америке, и ее подчинения диктату Белого дома следует проанализировать в какой социально-экономической системе мы живем. Оказывается, что это капитализм со всеми присущими ему пороками.

С самого начала зарождения капитализма ему была присуща концентрация капитала и распространение капиталистической системы по всему миру. Потребность в расширении и поиске новых рынков сбыта является неотъемлемой частью капитализма.

В 1858 году Карл Маркс писал: «Действительная задача буржуазного общества состоит в создании мирового рынка, по крайней мере, в его общих чертах, и производства, покоящегося на базисе этого рынка. Поскольку земля кругла, то, по-видимому, с колонизацией Калифорнии и Австралии и открытием дверей Китая и Японии процесс этот завершен».

Родриго де Триана (Rodrigo de Triana), испанский моряк, первым во время экспедиции Христофора Колумба, увидевший берега Америки 12 октября 1492 года, воскликнул: «Земля!» Именно с этой даты начинается экспансия капитализма по всему миру и его глобализация. Земля фактически становится круглой, а капитал начинает распространяться на планете в поисках:

1) рынка сбыта (для реализации прибавочной стоимости),

2) рынка сырья для производства новых товаров, бесконечно изобретая все новые и новые потребности человека.

С тех пор все континенты становятся вовлеченными в коммерческую деятельность, а спустя три века Соединенные Штаты становятся развивающейся державой, где динамика экономического роста превосходила европейский капитализм. Экспансионистские запросы США, начиная с середины 19 века, становятся все более и более ненасытными (появляется доктрина Монро), а латиноамериканские страны превращаются в «задний двор», набирающей силу империи. В XXI веке мало что изменилось.

В 2002 году Госсекретарь США Колин Пауэлл в связи с желанием Белого дома создать Панамериканскою зону свободной торговли на пространстве Северной и Южной Америк (ВАЗСТ) заявил: «Цель ВАЗСТ — гарантировать американским компаниям контроль над территорией, простирающейся от Арктики до Антарктики, и обеспечить свободный доступ к нашим продуктам, услугам, технологиям и капиталу во всем Западном полушарии».

Другими словами: США рассматривают пространство Северной и Южной Америк как зону своего геостратегического господства, где можно свободно осуществлять институционализированное разграбление сырья, природных ресурсов, а также иметь дешевую рабочую силу и свободное хождение доллара.

Кроме того, иметь право вмешиваться во внутренние дела стран Латинской Америки и Карибского бассейна и размещать военные базы на их территории.

Так называемые «соглашения о свободной торговле», заключенные Белым домом на двусторонней основе с различными странами региона, устанавливают следующие правила:

1. Услуги: все государственные услуги должны быть открыты для частных инвестиций.

2. Инвестиции: правительства обязаны предоставлять абсолютные гарантии для иностранных инвесторов.

3. Закупки в государственном секторе: государственные закупки должны быть открыты для транснациональных компаний.

4. Доступ к рынкам: правительства обязуются обеспечить свободный доступ к рынкам, устранить, тарифные и таможенные барьеры для защиты национальных производителей.

5. Сельское хозяйство: свободный импорт сельхозпродукции и ликвидация субсидий для местных сельхозпроизводителей.

6. Права интеллектуальной собственности: соблюдении авторских прав и охрана прав на объекты интеллектуальной деятельности.

7. Субсидии: приверженность правительств к постепенному устранению протекционистских барьеров во всех сферах производственной деятельности.

8. Политика конкуренции: ликвидация национальных монополий.

9. Урегулирование споров: право транснациональных корпораций на судебное разбирательство в международных судах.

Как говорится: «Кто платит, тот заказывает музыку».Почему это происходит?

Это происходит не по злой прихоти вашингтонских ястребов. Вина лежит на доминирующей социально-экономической системе, которая ведет к такому положению вещей.

Нынешний капитализм, абсолютно глобализированный. Он полностью доминирует на международной политической арене в лице Соединенных Штатов.

Мегакапиталы, по-прежнему являются, в основном, американскими, а миром правят доллары.

Этот необузданный капитализм все больше и больше нуждается в сырье и энергии. Глобализация «американского образа жизни» ведет к бесконечному потреблению ресурсов.

Контроль над мировыми ресурсами и источниками энергии дают возможность управлять миром.

Генри Киссинджер прямо об этом заявил в 1973 году: «Тот, кто контролирует продовольствие, контролирует людей. Тот, кто контролирует энергию, контролирует континенты. Тот, кто контролирует деньги, контролирует мир».

Если кто-то с этим не согласен, то для них существуют мощные американские вооруженные силы, которые всегда готовы навести порядок в любой точке мира.

Латинская Америка занимает особое место в логике американского глобального господства, прежде всего, как поставщика сырья и источников энергии. Следует отметить, что 25% всех сырьевых ресурсов, которые потребляют Соединенные Штаты, поступают с латиноамериканского субконтинента.

В Латинской Америке находятся 35% мировых запасов гидроэнергетики, 27% угля, 24% нефти, 8% газа и 5% урана. К этому нужно добавить 40% мирового биоразнообразия и 25% мирового лесного покрова. В этом регионе находятся стратегически важные месторождения полезных ископаемых (бокситы, колтан, ниобий, торий), которые необходимы для производства военной техники и вооружения.

Возрастающий спрос на природные ресурсы, столь необходимые для новых производственных мощностей, привел к массовому притоку иностранных инвестиций в добывающую сферу. Причем основной капитал идет из США, иногда под брендом канадских компаний, которые выглядят более привлекательными из-за более уважительного отношения к охране окружающей среды.

К этому следует добавить, что мы стоим на пороге новой «золотой лихорадки». Как и в прошлые колониальные времена, золото становится гораздо привлекательнее по сравнению с долларом.

Растущий спрос на золото приводит к хищнической эксплуатации месторождений и возникновению экологических проблем в Латинской Америке. Поэтому единственный бенефициар — американский капитал.

Внешний долг Латинской Америки препятствует экономическому развитию региона. Только отдельные крупные национальные компании, связанные с транснациональными корпорациями, показывают экономический рост. Мелкий и средний бизнес умирает, уровень жизни большинства населения постоянно снижается.

То, что процветает, обычно связано с передачей природных ресурсов Соединенным Штатам. Это учреждения связанные с обслуживанием внешнего долга, либо организации занимающиеся переводом прибыли материнским компаниям, действующим в регионе. Нет никакого сомнения в том, что великий северный сосед нуждается в Латинской Америке.

Понятие «задний двор» имеет патетическую истину: здесь находятся значительные стратегические резервы. Например, Венесуэла имеет разведанные запасы нефти в 300 миллиардов баррелей нефти, что при нынешних объемах добычи хватит на 341 год. В Южной Америке находится гигантский водоносный горизонт Гуарани — хранилище возобновляемых грунтовых вод, который снабжает сырьем Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай.

Здесь находится дешевая рабочая сила.

Несмотря на нынешнюю антимиграционную политику администрации Трампа, сотни тысяч нелегальных мигрантов из Латинской Америке выполняют низкоквалифицированный труд — метут американские улицы, работают на сельскохозяйственных полях.

Следует также отметить широкое проникновение в регион так называемой американской культуры через кино. Например, 85% фильмов, которые мы видим в наших странах — американские.

Американский правящий класс, без всякого сомнения, будет делать все возможное для сохранения нынешнего положения дел. Внешняя политика США по отношению к Латинской Америке, независимо от того, кто находится у власти, демократы или республиканцы, неизменна.

Симон Боливар в 1829 году сказал: «Провидение предназначило Соединенные Штаты для того, чтобы от имени свободы покрыть Америку язвами нищеты». И в наши дни эти слова актуальны.

«Почему в Штатах не может быть государственного переворота? Потому что там нет американского посольства!» В этой шутке, к сожалению, много правды.

В «Документе Санта-Фе», подготовленном в 2000 году влиятельным Советом по интерамериканской безопасности и получившим название — «Латинская Америка сегодня» прямо сказано, что «власть Соединенных Штатов, в первую очередь, распространяется на Западное полушарие».

Другими словами, этот регион входит в сферу жизненно важных национальных интересов Вашингтона. Также следует понимать, что американскому капиталу важно полностью держать под контролем страны Латинской Америки и Карибского бассейна. Это достигается различными способами: вмешательством во внутреннюю политику, технологической зависимостью, внешним долгом или коммерческим подчинением. Когда этого недостаточно, то и вооруженным путем.

«Документ Санта-Фе» является для нынешних американских ястребов, связанных с военно-промышленным комплексом, идеологическим обоснованием внешней политики по отношению к Латинской Америке. В существующей военной доктрине США, утвержденной на период до 2020 года и докладе Национального разведывательного совета США «Глобальные тенденции — 2015: меняющийся мир» рассматривается возможность перерастания социального конфликта в военный.

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятая мировыми лидерами под эгидой ООН, включает в себя сокращение масштабов нищеты и борьбу с маргинализацией общества, явно не вписывается в планы геостратегии американской империи.

Сокращение масштабов нищеты и борьба с маргинализацией, отраженные в амбициозной (и, возможно, невыполнимой в рамках капитализма) повестке дня «Целей устойчивого развития на 2015-2030 годы» Организации Объединенных Наций — это то, что не вписывается в планы геостратегии империи.

Для тех, кто не согласен с имперской политикой Вашингтона или пытается идти против гегемонистских интересов, предназначена твердая рука! Другого ответа нет.

Для этих целей в странах Латинской Америки и Карибского бассейна развернуто около 70 американских военных баз. Учитывая, что такого рода информация секретная, трудно определить точное количество военных объектов США в Латинской Америке. Точно известно, что их количество возрастает.

Следует отметить, что для расширения военного присутствия в Латинской Америке США воссоздали 4-й Оперативный флот. Операционная зона 4-го флота включает акватории Карибского моря, а также Атлантического и Тихого океанов, прилегающих к побережью Центральной и Южной Америки.

Таким образом, высокая огневая мощь, быстрая мобильность американской армии в сочетании с новейшими технологиями мониторинга и шпионажа позволяют Вашингтону полностью контролировать этот регион.

Американцы пытаются оправдать усиление своего военного присутствия в Латинской Америке необходимостью борьбы с незаконным оборотом наркотиков и международным терроризмом.

В настоящее время в Гондурасе строится самый крупный военный объект США в непосредственной близости от Венесуэлы.

Это случайное совпадение?

В Парагвае вблизи «Тройной Границы», пролегающей между Парагваем, Бразилией и Аргентиной находится военная база, где могут быть размещены одновременно до 20 тысяч американских военнослужащих. Военная база США здесь размещена, так как рядом находятся водоносный горизонт Гуарани, а также Боливия с ее несметными запасами природного газа.

Это тоже случайность?

После того как Вашингтон воссоздал Четвертый оперативный флот ВМС США в Южной Атлантике, президент Бразилии Лула да Силва заявил: «Как только мы обнаружили запасы нефти в 300 километрах от нашего побережья, то тут же здесь появились военные корабли, мы бы хотели узнать у США, что они здесь делают?»

Вполне понятно, что Латинская Америка — это территория, оккупированная Белым домом в рамках проводимой геополитики по отношению к Западному полушарию.

Нет никаких случайных совпадений между американским интервенционизмом и интересами, которые он защищает. На повестке дня, скажем, стоит вопрос о мировом господстве. Для достижения этой цели используются все имеющиеся средства, включая военные. Если потребуется то США начнут войну, несмотря на жертвы среди мирного населения. В этом нет никакого сомнения.

Но еще не все потеряно. Хотя Соединенные Штаты кажутся непобедимой силой, это не так.

История нам это показывает. Несмотря ни на что американцы держат под контролем все наши территории, они не всемогущи, и всегда есть лазейки.

Короче говоря, история человечества — это долгая, бесконечная борьба между угнетателями и угнетенными.

И история не закончена!

Американская империя понимает, что она не вечна, поэтому она тратит громадные средства на то, чтобы не допустить антиамериканских выступлений.

Не надо отчаиваться, даже из самого трудного положения всегда есть выход.

Вспомните слова Пабло Неруды: «Можно сорвать все цветы, но остановить весну невозможно».

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