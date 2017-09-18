/Поглед.инфо/ Октомври 1917 г. откри пътя за освобождение на хората, начертан от марксизма, и предложи нов път на човечеството. Благодарение на Октомври, усилията и самоотвержения труд на народите на СССР доведоха страната до такова равнище на икономическо, военно и научно развитие, което осигури биполярния свят и даде надежда за прогреса на държавите на планетата.

САЩ не правят изключение. Но от самото й създаване, Социалистическата партия на САЩ е подложена на нападки от властите на отделните щати и от самото федерално правителство, което се страхува от повтаряне на революционната буря в Европа. В края на 1919 г. и в началото на 1920 г. Генералната прокуратура на САЩ започва мащабно преследване на комунисти, хвърляйки ги в затвора. По време на Гражданската война в Испания, Комунистическата партия на САЩ подкрепя републиканското правителство, на помощ е изпратена бригадата „Абрахам Линкълн”, която е първата военна формация, в която на равни права и с еднакви задължения участват черни и бели американци.

След края на Втората световна война през 1945 г. и началото на Студената война, военновременното примирие на властите с Комунистическата партия на САЩ приключи. Разгърна се антикомунистическа психоза във връзка с предполагаемо разкриване на "съветски шпионски мрежи" и нарастващата роля на комунистите в синдикалното движение и в индустриалните предприятия. След това идва периодът на макартизма – един от най-срамните епизоди в правовата история на САЩ: екзекутирани на електрическия стол са съпрузите Етел и Юлиус Розенберг. Това политическо престъпление все още чака справедливо правосъдие.

(рус.ез.)

Октябрьская революция в сознании американцев

Столетие революций

Спустя сто лет после того, как партия большевиков во главе с Владимиром Лениным и Львом Троцким взяла власть в свои руки, актуальность их идей Октябрьской революции 1917 года ощущается в борьбе, которую ведут народы всего мира против капиталистической эксплуатации.

Октябрь открыл дорогу для освобождения человека, начертанную марксизмом, и предложил новые пути. Он привел страну к крупным успехам в экономике, политике, культуре, социальной справедливости и обороноспособности, благодаря чему отсталая Россия за короткий срок стала мировой державой.

Благодаря Октябрю, усилия и самоотверженный труд народов Советского Союза вывели эту страну на такой уровень экономического, военного и научного развития, который обеспечил двухполярный мир, давший надежду на прогресс государствам планеты.

США не стали исключением. В январе 1919 года Ленин предложил левому крылу Социалистической партии Америки присоединиться к Коммунистическому Интернационалу, только что учрежденному в Москве. Весной этого же года это крыло установило контроль над всей партией, вытеснив бывшее руководство, придерживавшееся социал-демократического направления. С момента своего основания Социалистическая партия Америки подвергалась нападкам со стороны властей отдельных штатов и самого федерального правительства США, которое боялось повторения революционных бурь, происходивших в Европе. В конце 1919 — начале 1920 года Генеральная прокуратура США развязала широкомасштабное преследование коммунистов, бросая их тысячами за решетку.

Во время Великой депрессии 1929 года Коммунистическая партия США заключила множество соглашений с небольшими профсоюзными группами. Избрание президент Ф. Рузвельта привело к обновлению профсоюзов и усилению в них влияния Компартии США.

Во время этого периода Компартия США активно выступила в защиту Второй Испанской республики, в которой франкисты устроили путч, вылившийся в Гражданскую войну (1936-1939). Левые силы всего мира сплотились ради защиты Республики, собирали средства на медикаменты, во многих случаях записывались добровольцами в Интербригады. От Компартии США на поддержку республиканского правительства Испании были направлены первые бойцы Бригады им. Авраама Линкольна. Это было первое воинское формирование, в которое на равных правах и с равными обязанностями входили темнокожие и белые американцы.

Когда в 1919 году была основана Компартия США, вашингтонское правительство в течение какого-то времени преследовало социалистов ввиду того, что они выступили против участия США в Первой мировой войне и проводили акции против призыва в армию. Начиная с января 1920 года, новым объектом преследования стали коммунисты, которых стали в массовом порядке бросать в тюрьмы. Компартия США была вынуждена уйти в подполье и несколько раз меняла название, чтобы избежать ареста своих членов.

В 30-х годах ФБР преследовало нацистов и коммунистов, подозревая их в том, что они могут поднять вооруженный мятеж против Федерального правительства. В 1940 году вступили в силу законы, провозглашавшие незаконными взгляды в пользу свержения правительства. В 1941 году, когда США готовы были вступить в войну в Европе и Японии, администрация Рузвельта обвинила в заговоре с целью свержения правительства 29 членов Социалистической партии трудящихся, которая в то время была политическим союзником IV Интернационала. ФБР произвела обыски и выемки документов в помещениях Социалистической партии трудящихся, а для проведения суда было сформирована большая коллегия присяжных. Обвиняемые использовали судебный процесс для того, чтобы провозгласить свои социалистические воззрения в зале суда, выступили против империалистической войны и отвергли заявления о том, что социалистическая революция представляет собой заговор или государственный переворот.

Вступление США во Вторую мировую войну в декабре 1941 года заставило эту страну пойти на союз с СССР, после чего коммунистов стали призывать в американскую армию. После окончания Второй мировой войны в 1945 году и начала холодной войны с СССР, закончилось официальное перемирие между властями США и Компартией этой страны. Был развязан антикоммунистический психоз в связи с якобы раскрытием «советских шпионских сетей» и недовольством растущей роли коммунистов в профсоюзном движении на промышленных предприятиях. Затем наступит период маккартизма, одного из самых постыдных эпизодов в правовой истории США, на электрическом стуле будут убиты супруги Этель и Юлиус Розенберги. Это политическое преступление на почве ненависти еще ждет своей правовой оценки.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели