"Ние бяхме изложени и все още сме изложени на атаки от враждебна чужда сила. Трябва да бъде обсъдено какво количество санкции сме длъжни да наложим на Русия, както и как да се справим с КГБ", заяви Пол Бигейла (Paul Begala), бивш съветник на Бил и Хилъри Клинтън.

Това изявление – последното в списъка на американските видни политици и експерти, потвърждава, че ние сме в състояние на война с Русия, с ядрена държава. За много журналисти новата "червена заплаха" представлява продължаваща истерия. Ветерани журналисти, които отразяват Русия и в миналото може да не са били съгласни с много въпроси от руската политика, днес са в недоумение относно все по-агресивната реторика.

Ние се намесихме в руските избори много преди хакването на компютърните мрежи на Националния комитет на Демократическата партия. Последното особено раздразни руснаците, защото нали ние ги учехме на моралните принципи на демокрацията. Дори заснехме в Холивуд филм на тази тема - "Проектът Елцин» (Spinning Борис)! След като Борис Елцин бе избран за втори мандат през 1996 г., списание Time публикува изпълнена със злорадство редакционна статия озаглавена „Янки, на помощ!” (Yanks To the Rescue!), за тримата американски съветници, изпратени в Русия, за да помогнат на почти „спиртосания” Елцин да разработи стратегия за предизборната си кампания. Западът също така помогна на кампанията на Елцин, като му отпусна заем от МВФ в размер на 10,2 милиарда долара...

(рус.ез.)

«Рашагейт» глазами русских

Рашагейт: расследование связей администрации Трампа и России

В минувшую среду бывший советник Билла и Хиллари Клинтонов Пол Бегала (Paul Begala) вышел из своего обычного образа робкого центриста и выступил в эфире телеканала CNN с воинственным заявлением. «Мы подвергались и подвергаемся атакам враждебной иностранной державы, — заявил он. — Нам сейчас следует обсудить, какое количество санкций мы должны ввести против России, и следует ли нам расправиться с КГБ».

Это заявление Бегалы является последним в списке высказываний видных политиков и экспертов, утверждающих, что мы находимся (или должны находиться) в состоянии войны с Россией, ядерной державой.

Бывший председатель Национального комитета Демократической партии Донна Бразил (Donna Brazile) написала на этой неделе в Твиттере, что «коммунисты диктуют условия обсуждения» (причем, не удосужившись удалить ошибку). Ее слова являются очередным странным примером того, что похоже на огромное желание возобновить холодную войну, которое испытывают вашингтонские политические круги (другой пример — Бегала, желающий расправиться с давно не существующим КГБ).

Джеймс Клэппер (James Clapper), заявивший этой весной, что русские «генетически склонны к тому, чтобы привлекать на свою сторону, внедряться, извлекать пользу», также вызвал в памяти времена советологии, когда русских изображали злодеями, бесстрастными манипуляторами, холодными, как и их покрытая льдами родина. Корреспондент CNN Майкл Вайсс (Michael Weiss), бросивший тень подозрения на людей, у которых русские жены или подруги — еще один из недавних неприятных примеров.

Для журналистов вроде меня, которые имеют русские корни либо работают или живут в России, новая «Красная угроза» — это продолжающаяся истерика. Многие журналисты-ветераны, пишущие о России, которые, возможно, в прошлом расходились во мнении по другим вопросам, сегодня оказались в состоянии общего недоумения по поводу все более агрессивной риторики.

Многие из нас поначалу были критиками Путина и сейчас оказались в неловком положении, поскольку мы вынуждены убеждать американцев отойти от края пропасти, или, по крайней мере, не оставаться на тропе войны, когда идет речь о взаимодействии с путинским режимом.

В истории есть много такого, о чем умалчивается в стремлении вернуть России роль заклятого врага.

Например, мы вмешивались в их выборы еще задолго до взлома компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии. Русских это особенно раздражало, поскольку тогда мы якобы учили их моральным принципам демократии. Мы даже сняли в Голливуде фильм на эту тему — «Проект Ельцин» (Spinning Boris), в котором снялись Джефф Голдблюм (Jeff Goldblum) и Энтони Лапалья (Anthony LaPaglia)!

После того, как Борис Ельцин в 1996 году был избран на второй срок, журнал Time опубликовал полную злорадства главную статью «Янки, на помощь!» (Yanks To the Rescue!) о трех американских советниках, направленных (в Россию) с тем, чтобы они помогли «проспиртованному» авторитарному лидеру Ельцину разработать стратегию избирательной кампании. Представьте себе Путина, отправляющего на работу в Белый дом специальных посланников, чтобы они помогали координировать предвыборную кампанию Трампа, и вы сможете догадаться, как это было проделано в России.

Бывший глава администрации Ельцина Сергей Филатов отрицает, что эти три советника сделали для Ельцина что-то ценное. Но даже если Филатов и прав, вмешательство США в 1990-е годы все равно было масштабным.

И прежде всего — проводившаяся при Ельцине кампания по приватизации, которую во многом координировали американцы и которая способствовала заключению малопонятной «сделки с дьяволом», позволившей окончательно обеспечить победу Ельцина на выборах.

Фактически Ельцин согласился на приватизацию самых лучших и ценных предприятий российской промышленности, передав их в руки нескольких «своих» людей (теперь мы называем их олигархами) в обмен на их всяческую финансовую и медийную поддержку в ходе борьбы 1996 года за президентское кресло против набиравшего популярность коммуниста Геннадия Зюганова. За свои симпатии и поддержку Владимир Потанин, Борис Березовский и Михаил Ходорковский получили огромные состояния, после чего они финансировали кампанию по переизбранию Ельцина.

В какой степени мы участвовали в этой неприглядной сделке, мы так и не узнали. Но американцы, наверняка, способствовали наступлению эпохи олигархов, оказав России содействие в проведении своей «неправильной» приватизации. В то время в некоторых эмигрантских кругах встречались американцы, верившие, что, создавая кадры сверхбогатых русских, мы хотели создать некий общественный класс, который будет изначально мотивирован на то, чтобы не допустить возрождения коммунизма.

Вполне возможно, что это предотвратило возврат к коммунизму, но это косвенно ускорило процесс скатывания к бандитизму и переход к олигархии.

Запад также помог Ельцину во время предвыборной кампании тем, что предоставил кредит МВФ размером 10,2 миллиарда долларов, который, как оказалось, почти полностью соответствовал затратам на страшное и дурацкое вторжение Ельцина в Чечню (Ельцина подвергали резкой критике за финансовый кризис, вызванный войной). Газета Le Monde назвала своевременный мега-кредит «косвенным голосованием в пользу кандидатуры Ельцина». Большинство американцев не понимают, что путинский режим — по крайней мере, отчасти — был реакцией именно на такое вмешательство Запада.

Режим Ельцина, при котором, кстати, тоже сплошь и рядом происходили убийства журналистов и другие нарушения прав человека, многие считали псевдо-марионеточным государством, обязанным Западу.

С другой стороны, путинский режим мог похвастаться тем, что, хотя Путин и был бандитом, он, по крайней мере, был своим, российским бандитом.

Можно спорить о том, насколько по-настоящему успешно Путин приостановил начавшийся при Ельцине отток российского капитала за рубеж. Но легенда о том, что он, по крайней мере, пытался удержать российские богатства в России, является главной причиной его первоначальной популярности. Кроме того, русские придерживаются совершенно противоположного мнения о своей «агрессии» на Украине и в Крыму. Оно связано с историей, которую в Америке знают и понимают немногие.

На вопрос об истоках нынешних российско-американских разногласий бывший аналитик ЦРУ Мелвин Гудман (Melvin Goodman), автор таких замечательных книг, как «Разоблачитель из ЦРУ» (Whistleblower in the CIA) и «Провал разведки» (Failure of Intelligence), рассказал о сделке, которую в 1990 году заключили госсекретарь США Джеймс Бейкер (James Baker) и министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе.

Они заключили взаимовыгодное соглашение по принципу «услуга за услугу», согласно которой СССР не будет возражать против объединения Германии, если американцы пообещают, что (НАТО) «ни на сантиметр» не продвинется на Восток «за пределы» Восточной Германии и не вторгнется в сферу влияния Советского Союза.

Впоследствии Гудман взял интервью у обоих, и они подтвердили ключевые детали сделки. «Они оба использовали слово „продвинется", — говорит он. — По мнению русских, мы нарушили этот договор».

Россия считает, что США нарушили условия договора об отказе от «продвижения» на Восток, стремясь присоединить к НАТО страны Балтии, Польшу, Венгрию, Чехию, Грузию и даже Украину.

То, что США обвиняют Россию в ее авантюрах в Крыму и на востоке Украины, Москве кажется абсурдными, при этом она видит только то, что НАТО продвигается все ближе к ее границам.

Я не говорю, что русские, захватив Крым или вторгнувшись на восток Украины, поступили правильно. Но легко понять, почему русским не нравится, что Америка пытается «затянуть» граничащие (с Россией) государства под «зонтик» НАТО. Или почему она выходит из себя, когда американцы проводят военные учения в таких странах, как Латвия. Представьте, например, как бы отреагировали здесь, в США, если бы русские, пообещав соблюдать принципы доктрины Монро, провели десантные учения на полуострове Калифорния.

Как отмечает Гудман и другие, неспособность предсказать распад СССР является, наверное, самым большим провалом в работе разведки за всю нашу историю. Хотя Рональд Рейган и его ближайшее окружение политизировали спецслужбы и преувеличивали роль СССР как могучей и монолитной силы, в действительности Советский Союз был разваливающимся государством третьего мира, обезумевшим от непосильных проблем в экономике и в области инфраструктуры.

Постоянно ошибаясь и принимая распадавшуюся «потемкинскую империю» русских за нарастающую угрозу, мы упустили множество возможностей установить с ними более простые, безопасные и менее затратные отношения.

Сейчас ситуация — не совсем такая же, но похожая. У путинской России, как и у Советского Союза — безусловно, такие же глобальные амбиции. Но сегодня целью «игры» является не столько геополитика или территории, сколько (причем, в гораздо большей степени) связи и «горячие» деньги. Есть факты, указывающие на то, что русские пытаются прорваться и получить доступ к торговой и политической элите, но в большинстве случаев основным путем проникновения является финансовый.

Если целью стараний России действительно был Трамп, мы, вероятно, обнаружим, что она не была связана исключительно с Трампом. Это, скорее, было лишь одной из «ориентирных» точек масштабной всеобъемлющей стратегии, направленной на то, чтобы втереться в доверие, заслужить расположение и наладить связи с представителями американского политического класса.

Тем не менее, масштабы этих попыток, по всей видимости, гораздо более ограничены, чем нам внушают. Независимо от того, взламывала ли Россия серверы Национального комитета Демократической партии или нет, она по-прежнему остается сравнительно слабой страной, не обладающей всеми необходимыми возможностями оказывать влияние на такую страну, как США. Тем более что она по-прежнему страдает от тех же самых серьезных внутренних проблем в области экономики и инфраструктуры, что и раньше. Способность Путина удержать политическую власть в стране также совсем не так бесспорна, как говорят нам наши эксперты и политики.

Единый план действий, направленных на то, чтобы вызвать в других промышленно развитых государствах хаос путем насаждения/распространения коррупции и создания политической неразберихи (чего, по мнению, многих представителей нашего разведывательного сообщества, и добивается российской разведка), показателен сам по себе. Это — стратегия слабого и нестабильного государства третьего мира, стремящегося найти дешевый способ остаться в игре (и укрепить свои позиции) против более сильных в промышленном отношении соперников. Истерика вокруг России как страны, представляющей большую угрозу, по правде говоря, как раз и вписывается в эту стратегию.

Но у россиян по-прежнему есть ядерное оружие, поэтому нам следует действовать очень осторожно, чтобы не допустить излишнего ужесточения риторики — особенно с таким президентом, какой у нас сейчас.

Что касается всех этих опасений по поводу того, что Трамп является «маньчжурским кандидатом», стремящимся уничтожить Америку изнутри, то гораздо более вероятной катастрофической развязкой станет то, что наш политический истеблишмент подтолкнет «не совсем адекватного» Трампа к настоящему военному конфликту в качестве доказательства того, что он не является марионеткой и «ставленником».

Однажды это уже чуть не произошло, когда Трамп обстрелял ракетами базу в Сирии, где находились российские войска, вероятно для того, чтобы погасить скандал «Рашагейт», который на той неделе как раз разгорался. Этот случай доказал, что при Трампе самое неподходящее время для того, чтобы бить в барабан войны — это когда он чувствует себя уязвимым в связи с «российским скандалом». Что явно с ним и происходит сейчас.

Разжигание антироссийской истерии в то время, когда хозяином Белого дома, в руках которого находится ядерная кнопка, является человек, не думающий прежде, чем что-то сделать, очень опасно. Нам следует попробовать убавить свой пыл и успокоиться, пока это еще возможно. Тем более что русские, вероятно, и в этот раз не так сильны, как мы считаем.

