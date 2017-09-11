/Поглед.инфо/ Планът на Русия не е толкова в количественото нарастване, колкото в постепенното прегрупиране и подобряване на въоръжените й сили по границите с НАТО. Същото, което прави и Алиансът на източните си граници. Досега руските сили там бяха предимно отбранителни и остарели.

Промените в количеството и силата на руските войски са обусловени от това, какви войскови части НАТО настанява в този регион. Независимо от реториката срещу агресията на НАТО и ученията «Запад-2017», планирани по границите на НАТО, руското военно ръководство не счита балтийския регион за приоритетен; много повече внимание и енергия то изразходва за създаването на скъпа военна инфраструктура в Арктика.

Характерна черта на руската тактика е постепенността. Ако този процес не се отчита внимателно, няма да е изненада, ако след няколко години балтийският регион се окаже място на конфронтация между двете мощни сили.

(рус.ез.)

Наращивание российского военного потенциала на Западе: факты и вымысел

Учения «Запад-2017»

По мере приближения ежегодных стратегических учений России «Запад-2017» многие западные СМИ и чиновники стали все чаще говорить о том, что Москва занимается наращиваем своего военного потенциала вдоль границ НАТО, выражая особое беспокойство по поводу безопасности стран Балтии. По иронии до недавнего времени процесс модернизации и расширения организационной структуры вооруженных сил России не затрагивал Балтийский регион. Несмотря на провокационные действия ВМС и ВВС России в этом регионе, находящиеся там российские силы выполняют в первую очередь оборонительную функцию и являются устаревшими. Существуют признаки, указывающие на то, что изменения в размерах и мощи российских войск неизбежны, но эти изменения будут постепенными, и они отчасти будут обусловлены тем, какие именно войска НАТО решит развернуть в этом регионе.

В последнее время Москва в первую очередь занималась развертыванием крупных формирований вдоль украинской границы, расширением своего военного присутствия в Крыму и усовершенствованием военного оборудования, распределяемого между пятью российскими военными округами. Добившись некоторых успехов в результате реализации предыдущей государственной программы вооружения, Генштаб ВС России сейчас переключает свое внимание на Прибалтику, медленно, но уверенно модернизируя базирующиеся там силы и рассматривая возможность расширить свое военное присутствие там.

Постепенная трансформация российских вооруженных сил началась в 2008 году и была призвана нивелировать негативные последствия недостатка финансирования и упадка, возникшего после распада СССР в 1991 году. Этот процесс включал в себя военные реформы, начавшиеся в конце 2008 года, и реализацию программы модернизации, стартовавшую в 2011 году (в скором времени будет объявлено о начале реализации новой программы на 2018-2025 год). Организационная структура и состав ВС России продолжают эволюционировать и расширяться, и армия постепенно приобретает модернизированное или новое военное оборудование и оружие. Изменения превратились в константу — новые формирования и лавина объявлений и планов, из которых только небольшая часть в конечном итоге воплощается в жизнь.

В рамках программы модернизации, инициированной в 2011 году, инвестиции направлялись в первую очередь на обновление военно-воздушных сил, военно-морского флота и стратегических ядерных сил — в ущерб интересам пехоты. До 2014 года Россия не претендовала на статус мощной евразийской военной державы и поэтому сокращала число воинских соединений на границах с Украиной и странами НАТО, чтобы развернуть свои войска в других регионах. Война с Украиной перевернула все планы России с ног на голову и впоследствии оказалась одной из важнейших движущих сил, стоящих за изменениями в дислокации российских войск. (Тем не менее, сегодня Южный военный округ, который включает в себя Северный Кавказ, демонстрирует более высокую боевую готовность, чем силы, развернуты на границе с НАТО.)

Конфликт с Украиной показал российскому руководству, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе существует вероятность начала полномасштабной войны на западном фронте. Чтобы справиться с постоянной ротацией войск на Украине и сохранить превосходство над украинской армией, Россия перенаправила свою энергию к украинской границе или, как говорит российское руководство, в «юго-западном стратегическом направлении». Генштаб России начал возвращать обратно все те формирования, которые были отведены от украинской границы в первые годы реформ. В их число помимо прочих формирований вошла 20-я армия. Следующим шагом стало развертывание 1-й гвардейской танковой армии к западу от Москвы и создание штаба 8-й общевойсковой армии в Южном военном округе.

Создавая дугу от границы с Белоруссией до Ростова-на-Дону на юге, Россия создает три новых дивизии, каждая из которых формально будет состоять из шести полков и численность личного состава которых должна достигать 10 тысяч человек (хотя, вероятнее всего, они будут оставаться недоукомплектованными еще много лет). Поддержку этих дивизий будут обеспечивать несколько бригад и боевая авиация. 8-я армия, развернутая там, должна стать главной угрозой для украинских вооруженных сил, и, возможно, она будет заниматься координированием ротации военнослужащих, обеспечивающих поддержку сепаратистов в Донбассе, в том случае, если конфликт продлится еще несколько лет.

В рамках текущей волны модернизации приоритетом пользуются формирования, развернутые у границы с Украиной, особенно в Крыму, где Россия существенно увеличила свое военное присутствие после того, как Москва его аннексировала и поглотила значительную часть того, что прежде было украинскими войсками на полуострове. В своих действиях Россия руководствуется стратегией, призванной заставить Украину смириться с тем, что она не сможет вернуть Донбасс в ближайшие 5-10 лет. По сути, Россия стремится удерживать Украину в тисках, развернув свои войска вдоль ее границ с севера на юг. Российские войска могут даже полностью покинуть территорию Украины, как только развертывание гораздо более мощных сил вдоль границы будет завершено.

Между тем Россия не уделяла почти никакого внимания Прибалтике, где сейчас находится сравнительно немного российских военных, чья боеготовность оставляет желать лучшего, и относительно старое военное оборудование. Летом прошлого года весь командный состав Балтийского флота и наземных войск был отправлен в отставку — на первый взгляд, по вполне уважительным причинам.

Мало что указывает на то, что Россия особенно встревожена ситуацией в Балтийском регионе, если сравнивать с ситуацией к югу. Несмотря на резкую риторику касательно агрессии НАТО, враждебности и так далее, российское военное руководство не считает Прибалтику приоритетным регионом — в сравнении с другими регионами. Стоит отметить, что гораздо больше внимания и энергии сейчас тратится на создание дорогостоящей военной инфраструктуры в Арктике, ценность и рентабельность которой весьма сомнительна - в противовес, казалось бы, экзистенциальной борьбе между Россией и Западом, ее противником эпохи холодной войны.

В 2017 году фокус модернизации вооруженных сил России постепенно перемещается с формирований, развернутых вокруг Украины, на формирования в Прибалтике и далее на север. Новые истребители, ракетные полки, системы ПВО и боевая авиация либо уже находятся в процессе развертывания, либо будут развернуты там в ближайшие несколько лет. Между тем организационная структура и состав ВС продолжают расширяться: к примеру, к военно-воздушной дивизии в Псковской области планируется добавить два танковых батальона, может вырасти численность 11-го армейского корпуса в Калининграде, а также 14-го армейского корпуса Северного флота. Хотя Россия уделяет особое внимание наращиванию сил вокруг Украины, она все же старается сочетать это с необходимостью укомплектовать другие подразделения. Государственная программа вооружения составлена таким образом, чтобы даже низкоприоритетные районы со временем обязательно получили более современные средства.

Что касается противостояния военной мощи США, то Россия делает ставку не столько на наземные силы, сколько на комплексные системы ПВО в сочетании с неядерными ракетами большой дальности и ядерным оружием. В данном случае вместо наращивания серьезного военного потенциала на границе с НАТО Россия работает над усовершенствованием своего арсенала крылатых ракет и неядерных средств, способных наносить удар, находясь вне зоны досягаемости противника. Москва понимает, что США обладают невероятным технологическим преимуществом в области военно-воздушных средств нападения, поэтому ее приоритетами являются системы ПВО, средства ведения электронной борьбы и другие средства, способные в значительной степени нивелировать преимущества НАТО в воздухе.

Формирования, развернутые у границы Украины, разумеется, при необходимости могут переместиться к Белоруссии и в Прибалтику, и в ходе предстоящих учений они как раз будут демонстрировать эти способности, в частности способность переместиться в Белоруссию в рамках спланированной операции. Логистика и ресурсы, задействованные в реализации планов такого масштаба, действительно требуют времени, подготовки и практики. В реальности эти формирования в случае внезапного возникновения такой необходимости смогут продемонстрировать только часть своих возможностей, особенно если маневренные силы будут состоять из контрактников.

Если говорить о расположении сил и средств в Прибалтике, Москва действует не торопясь: она совершает такие шаги, которые выглядят угрожающими и вызываю шумиху в СМИ, в то время как на самом деле ее военное присутствие там носит в основном оборонительный характер. В ближайшие годы это тоже изменится. Россия либо уже начала разворачивать, либо к 2020 году развернет в Прибалтике дополнительные системы С-400, «Искандеры-М», более современные танки, тактическую авиацию, части тылового обеспечения и все то, что предусмотрено ее государственной программой вооружения.

План России заключается не столько в наращивании, сколько в постепенной перегруппировке и усовершенствовании вооруженных сил. Вполне возможно, НАТО сейчас занимается тем же самым у своих восточных границ. Характерной чертой этого процесса является постепенность, и, если этот процесс тщательно не спланировать, нам не нужно будет удивляться, если через несколько лет Балтийский регион станет местом противоборства двух мощных сил.

Майкл Кофман — старший научный сотрудник американского правительственного Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses) и научный сотрудник Института Кеннана Международного центра Вудро Вильсона.

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