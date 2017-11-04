/Поглед.инфо/ Оказва се, че чешката НПО "Европейски ценности", която публикува списък от 2 327 западни експерти, изявяващи се с мнения и коментари по медийния канал RT, която ги обяви за persona non grata и ги нарече "полезните идиоти на руските медии", само на 25% се финансира от структурите на Сорос. Останалите средства идват от специално създадената за Чехия американска фондация Via Foundation, която е правоприемник на фондацията на Сорос "Гражданско общество". Нея пък я финансират такива известни структури като фондацията „Форд”, институтът "Отворено общество", фондацията на братята Рокфелер и т.н.

Парите, заделяни „за развитие на чешката демокрация” са значителни: само за първите три години от началото на 2000 г. "Целевият съвет" е отпуснал три милиарда долара. След спонсорите на "Европейски ценности" са банки от Citigroup и правителствени агенции. Според ирландски журналист Брайън Макдоналд, други крупни спонсори са Европейската комисия и Европейския парламент, както и посолствата на Великобритания и САЩ в Чехия...

(рус.ез.)

След Сороса в RussiaGate: истинные заказчики русофобии выходят из тени

Запущенная на Западе русофобская кампания RussiaGate на днях приоткрыла своих истинных заказчиков и спонсоров. В атаку открыто вступили европейские структуры миллиардера и мастера цветных революций Джорджа Сороса: чешское НКО «Европейские ценности» опубликовало черный список из более двух тысяч человек, сотрудничающих с опальным каналом RT. Список появился в самый разгар новой американской инициативы по обеспечению прозрачности в социальных сетях.



Чешский аналитический центр «Европейские ценности» опубликовал список из 2327 западных экспертов, выступающих на канале RT, и объявил их персонами нон грата – «полезными идиотами, сотрудничающими с российскими СМИ», выражаясь языком документа. Список составила ведущая программы «Кремлевские часы» данного НКО Моника Рихтер, тесно связанная с Атлантическим советом и военными корпорациями США.



Сама некоммерческая организация «Европейские ценности» лишь на 25% финансируется структурами Сороса. Средства поступают через специально созданный для Чехии американский фонд Via Foundation, который является преемником соросовского фонда «Гражданское общество». Его субсидируют такие известные структуры, как Фонд Форда, Институт «Открытое общество», Фонд братьев Рокфеллеров и др. Причем деньги на развитие чешской демократии выделяются немалые: только за три года в начале 2000-х годов «целевой совет» выделил 3 млрд долларов. Премиальный фонд НКО обеспечивает фонд Сороса «Гражданское общество» и американские банки из Citigroup.



Однако есть среди спонсоров «Европейских ценностей» и государственные структуры. По данным ирландского журналиста Брайана Макдональда, в круг крупных спонсоров НКО входят Европейская комиссия и Европарламент, посольства Великобритании и США в Чехии. В последнем, кстати, и проходит ежегодная церемония вручения премий Via Bona («Добрый путь»), начиная с 1997 года, присуждаемая за активную поддержку работы некоммерческих организаций в Чешской Республике. Таким образом, за атакой на российское СМИ стоит фактически государственно-частное партнерство с заказчиками из правительств ЕС и США.



Однако, как заметил американский аналитик Фил Батлер, финансирование подрывной кампании по дискриминации группы лиц по какому-либо признаку является прямым нарушением европейского законодательства: «Основными ценностями Европейского Союза являются уважение человеческого достоинства и прав человека, свободы, демократии, равенства и верховенства закона. Эти ценности объединяют все государства-члены ЕС – ни одна страна, которая не признает эти ценности, не может принадлежать Евросоюзу».



Тем не менее, очевидно, что европейцы взяли под козырек команду из Вашингтона, когда RT America оказалась причислена к «иностранным агентам». Более того, RussiaGate в Европе разворачивается на фоне рассмотрения в американском Сенате нового русофобского законопроекта, инициированного сенатором Джоном Маккейном. «Закон о честных рекламных объявлениях» призван обеспечить прозрачность заказчиков рекламы в связи со скандалом вокруг социальной сети Facebook, которую обвиняют в публикации заказной российской рекламы. Вероятно, в это время на европейском континенте и решили поддержать американскую инициативу, опубликовав соответствующий «хит-лист».



Таким образом, перед нами явная реинкарнация эпохи маккартизма, позорной в истории США эпохи гонений культурной интеллигенции за симпатии к советской России после победы над фашизмом (1947-1956 годы), когда появился «черный список» Голливуда. Как и тогда, сегодня также нарушается «Билль о правах» и американская конституция, поскольку де-факто на Западе запрещается свобода информации. О том, что возрождение самых худших деяний сенатора Джозефа Маккарти является процессом рукотворным и управляемым, свидетельствует список спонсоров чешской НКО «Европейские ценности», ставшей проводником антироссийской политики в Европе.

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