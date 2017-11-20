/Поглед.инфо/ Когато Матиас Плацек – бившият премиер на германския лендер Бранденбург и настоящ председател на Германо-руския форум, се качи на подиума в залата в Геделице в събота, 300 души го посрещнаха с бурни аплодисменти. Само два пъти преди това – по време на посещения на президентите на Германия – тази зала на форума „Изток-Запад” се оказа толкова пълна. Матиас Плацек се бори за подобряване на политиката спрямо Русия.

Положението в световните дела е сериозно, отбеляза Плацек, Изтокът и Западът са в "състояние на враждебност", а днес ситуацията е към "дрънкане на оръжия", на санкции и реторика, напомнящи времената на Студената война. Увереността, че мирът в Европа е в безопасност, се стопява, смята Плецек. Военните конфликти в източната част на Украйна и кризата в Крим ясно показват колко бързо ситуацията може да се влоши.

Според Плацчек западната политика се характеризира с "невежество и негативно отношение към Русия". "Всичко, което руснаците правят, предварително се смята за грешно", подчерта той, добавяйки, че в момента руско-германските отношения са разрушени. Това трябва да се промени, каза Плацек и настоява за равноправно сътрудничество.

(рус.ез.)

Россия — враг номер один

Россия и Запад

Когда Маттиас Платцек (Matthias Platzeck) в субботу выходит на трибуну в Геделице, 300 присутствующих в зале встречают его бурными аплодисментами. Лишь дважды — во время посещений президентов ФРГ — этот зал форума Восток-Запад был настолько заполнен. Маттиас Платцек, бывший премьер-министр земли Бранденбург, как председатель Германо-российского форума агитирует за улучшение политики в отношении России.

Обстановка в мировой политике серьезная. Как отметил Платцек, Восток и Запад находятся в «состоянии вражды», а сегодняшняя ситуация скатывается к «бряцанию оружием» и санкционной риторике, что напоминает времена холодной войны.

От уверенности в том, что мир в Европе находится в безопасности, мало что осталось, считает Платцек. Военные конфликты на Востоке Украины и кризис в Крыму отчетливо показывают, как быстро может обостриться ситуация.

По словам Платцека, западная политика характеризуется «невежеством и негативным отношением по отношению к России». «Все, что делают русские, заранее считается неправильным», — подчеркнул он, добавив, что российско-германские отношения разрушены. Это должно измениться, считает Платцек и требует равноправного сотрудничества.

«Когда речь идет о России, то не хватает компетентности», — жалуется Платцек. Холодная война все еще дает о себе знать. «Запад не знает Восток и не заинтересован в том, чтобы это изменить. Знания о России не способствуют карьерному росту, они малопривлекательны, предрассудки по-прежнему глубоко укоренены», — подытожил Платцек.

С другой стороны, и Россия, по его словам, предпринимает некоторые шаги, подтверждающие эти предрассудки. Действия России в Сирии, Ливии и Иране дают противнику для этого достаточно пищи. То, что переосмысление возможно, Маттиас Платцек доказывает на примере восточной политики Брандта и Бара в 60-е годы, которые с их готовностью к диалогу под девизом «Перемены через сближение» стремились к разрядке в восточной политике.

Платцек приводит многочисленные факты, подробно отвечает на множество вопросов из публики. Для него это уже третье выступление за день. Платцек говорит, что не стремится прославлять Россию, но хочет рассказать о ней. Поэтому Платцека, социал-демократа из Восточной Германии, не везде встречают аплодисментами. Политические противники высмеивают его как «понимающего Россию», так же как и журналистку и знатока России Габриэле Кроне-Шмальц (Gabriele Krone-Schmalz).

Тема России всегда была актуальна для Платцека. В детстве, проведенном неподалеку от Глинике Брюкке, и позже в качестве премьер-министра земли Бранденбург (с 2002 по 2013 год) он принимал активное участие в работе Общества германо-российской дружбы. Вот уже четыре года он как миссионер разъезжает по стране, выступая за улучшение сотрудничества между Германией и Россией. Этой весной он выступал на эту тему в Дрезденском драматическом театре в рамках мероприятия «Дрезденские выступления», проведенного совместно с газетой Sächsische Zeitung, и был встречен продолжительными аплодисментами.

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