/Поглед.инфо/ В редакцията на вестник Süddeutsche Zeitung се получиха почти 13,4 милиона документи, които показват как корпорации като Nike, Apple, Uber, Facebook са намерили начин да намаляват данъците си или да крият пари, получавани от съмнителни източници. В "Документите на райските острови" може също да се видят мащабите на използване на тези мистериозни „данъчни убежища” от политическите елити.

Appleby е един от лидерите в офшорния бизнес с годишен доход от сто милиона долара. Фирмата има 470 служители и офиси в почти всички големи "данъчни убежища". Основана е в Хамилтън, столицата на Бермудските острови. Офисът й се намира в незабележима сграда, но списъкът на нейните клиенти е повече от забележителен. Той включва принцеси, министър-председатели, холивудски звезди, както и най-богатите олигарси от Близкия изток, Русия, Азия и Африка.

В рамките на журналистическо разследване, икономистът Габриел Цукман (Gabriel Zucman) изчислява, че транснационалните корпорации превеждат в "данъчните оазиси" над 600 милиарда евро годишно. В своите разчети Габриел Цукман сочи, че супер-богатите досега да укрили в данъчните убежища 7,9 трилиона евро. Това е достатъчно, счита той, за да се хранят всички гладни хора на планетата в продължение на повече от 60 години; да се даде на всеки човек на планетата по 1000 евро; да изпратят се всички деца, лишени от достъп до образование, в продължение на четири години и половина в образователни институции, които отговарят на най-добрите германски стандарти...

(рус.ез.)

Документы райских островов

Paradise papers («Райское досье»)

Последние утечки данных об офшорах приоткрывают завесу тайны над секретными махинациями супербогачей и крупных корпораций.

Appleby является лидером на рынке офшорного бизнеса с годовым доходом в сто миллионов долларов. У нее 470 сотрудников и офисов почти во всех крупных «налоговых гаванях». Эта фирма была учреждена в столице Бермуд городе Гамильтоне. Она занимает ничем не примечательное здание, но список ее клиентов более чем примечательный. В него входят принцессы, премьер-министры, голливудские звезды, а также богатейшие олигархи из России, Ближнего Востока, из Азии и из Африки.

Appleby любит похвастаться тем, что ее операции абсолютно чистые и профессиональные. Однако сейчас эта юридическая фирма оказалась в центре скандала с Paradise Papers, или «досье райских островов». Это международный проект следственной журналистики, позволяющий заглянуть внутрь таинственного мира больших денег. Газета Süddeutsche Zeitung получила почти 13,4 миллиона документов. Они показывают, как некоторые клиенты Appleby при помощи офшорных компаний скрывают свою преступную деятельность и прячут деньги, поступающие из сомнительных источников. Например, в этих документах разоблачаются ранее неизвестные связи между министром из кабинета американского президента Дональда Трампа и российскими олигархами. В документах, ставших достоянием гласности, можно найти информацию на многих советников Трампа, членов его кабинета и крупных доноров.

Сеть, опутавшая весь мир

Полученные документы показывают, как корпорации Nike, Apple, Uber и Facebook изыскивали способы для максимального сокращения налогов. «Документы райских островов» также предоставляют свидетельства того, как переводили свои средства в офшоры британская королева, рок-звезда Боно, а также Стивен Бронфман (Stephen Bronfman), занимавшийся сбором средств для канадского премьер-министра Джастина Трюдо. Они показывают масштабы использования этого таинственного мира политической элитой. Так или иначе в этих схемах замешаны более 120 политиков почти из 50 стран мира.

В Германии следы привели примерно к тысяче клиентов, выгодоприобретателей и прочих лиц, хотя это и не подразумевает автоматически, что эти люди нарушали закон. Среди тех, кто пользовался оффшорными структурами, есть миллиардеры, аристократы, предприниматели, наследники больших состояний, инвесторы, люди, осужденные за мошенничество, бывшие политики, а также компании типа Sixt, которая занимается сдачей автомобилей в аренду, поставщика почтовых услуг Deutsche Post, гостиничной сети Meininger, корпораций Siemens, Allianz, Bayer и Deutsche Bank. Süddeutsche Zeitung освещает все те случаи, которые представляют очевидный интерес для общества.

Документы позволяют заглянуть в мир, который устроен так, чтобы удовлетворять потребности крупных корпораций, богачей и супербогачей. Они открывают дверь в мир, обещающий абсолютную секретность, и изобличают сеть, которая ранее была невидимой, а сама охватывает весь мир.

«Документы райских островов» показывают, насколько тесно и неразрывно офшорный мир связан с промышленно развитыми странами. В рамках проведенного журналистского расследования экономист Габриэль Цукман (Gabriel Zucman) подсчитал размеры этого таинственного мира и выяснил, что транснациональные корпорации переводят в налоговые оазисы более 600 миллиардов евро в год. (Это значит, что пока вы читаете данную статью, корпорации переведут в налоговые оазисы почти семь миллионов долларов.)

Однако налоговые оазисы помогают уходить от налогов не только корпорациям, но и частным лицам. При этом состоятельные люди не просто уклоняются от налогов, но и обходят законы, когда считают их обременительными. Это касается наследств, обязательств и даже защиты от требований кредиторов.

«Существует небольшая группа людей, на которых действие законов распространяется в меньшей степени, чем на всех нас, и это делается специально, — говорит социолог Брук Харрингтон (Brooke Harrington), преподающий в Копенгагенской школе бизнеса и являющийся автором книги „Капитал без границ. Управляющие состояниями и один процент" (Capital without Borders: Wealth Managers and the One Percent). — Эти люди живут в мире мечты, наслаждаясь благами общества, но не испытывая никаких его ограничений».

В «документах райских островов» полностью отсутствуют две группы людей. Это те, кто получает среднюю и низкую зарплату. В конце концов, чтобы насладиться выгодами офшорной системы, нужно иметь деньги, причем немалые. Но в конечном итоге эта система накладывает свое бремя на всех остальных. Она лишает национальные экономики миллиардных налоговых поступлений, которые чрезвычайно важны для поддержания работы больниц, для строительства детских садов и для обеспечения безопасности на наших улицах.

Масштабы этой проблемы Габриэль Цукман иллюстрирует в своих расчетах, показывая, что супербогачи спрятали в налоговых оазисах 7,9 триллиона евро. (Этого достаточно, чтобы кормить всех страдающих от голода людей на планете в течение 60 с лишним лет, чтобы положить в карман каждому живущему на Земле человеку одну тысячу евро, чтобы на четыре с половиной года отправить всех детей мира, лишенных доступа к образованию, в учебные заведения, соответствующие лучшим немецким стандартам).

Офшорная система увеличивает богатство и усиливает бедность. В частности, в коммерческих сделках, заключаемых в развивающихся странах, часто присутствуют подозрительно выгодные условия для сторон в ущерб населению этих стран. Новая утечка информации показывает, как швейцарский сырьевой гигант Glencore использовал к своей выгоде структуры политической власти в Демократической Республике Конго при помощи одного израильского бизнесмена. Реконструкция событий, связанных с борьбой за лицензии на добычу, вызывает подозрения в том, что во время переговоров целая группа конголезских политиков и чиновников получала взятки. «Документы райских островов» проливают свет на этот таинственный мир. Они показывают порочные связи глобализованной экономики и приоткрывают двери в мир богатых и власть имущих.

Не одна утечка, а двадцать одна

Эта новая утечка включает информацию из 21 источника. Süddeutsche Zeitung получила секретные документы от двух фирм, специализирующихся на обслуживании офшорных компаний. Первая фирма — это вышеупомянутая Appleby. Вторая компания размером поменьше — это Asiaciti Trust со штаб-квартирой в Сингапуре, которая занимается доверительным управлением. Süddeutsche Zeitung также получила конфиденциальную информацию из регистрационных записей этих компаний в 19-ти налоговых оазисах, включая Бермуды, острова Кука и Мальту. По сути дела, «документы райских островов» — это коллекция из 21 массива данных. Чтобы защитить свои источники, Süddeutsche Zeitung не будет рассказывать о деталях, касающихся того, как она получила эту информацию, кто ее предоставил, и когда она была предоставлена.

Как и в случае с панамскими документами, Süddeutsche Zeitung поделилась полученной информацией с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), базирующимся в Вашингтоне. И снова международная группа журналистов более года вела аналитическую работу, пытаясь отфильтровать самые громкие истории.

Среди средств массовой информации, публикующих «документы райских островов», — New York Times, Guardian, BBC, Le Monde и La Nación, а также другие. В целом к этой работе были привлечены более 380 журналистов из 96 изданий и из 67 стран. В Австрии этой работой занималась телерадиокомпания Österreichischer Rundfunk и венский журнал Falter; в Швейцарии — издания Tages-Anzeiger и Sonntagszeitung. Кроме того, к этой работе подключились журналисты Süddeutsche Zeitung, Norddeutscher Rundfunk и Westdeutscher Rundfunk.

Какой сигнал подают новые утечки

Журналистская команда проверила подлинность этих документов при помощи многочисленных источников. Среди них — находящиеся в открытом доступе реестры компаний, архивы, судебные документы, материалы предыдущих утечек, интервью с экспертами по налогообложению, с юристами, следователями и представителями государственных органов.

Сигнал, который подают новые утечки, предельно ясен: ни один политик, ни одна крупная корпорация, ни один нарушитель санкций, беглец от налогов или действующий за кулисами кукловод не может быть уверен в том, что их тайные сделки будут скрыты от взора общественности. Что бы ни происходило в темных закоулках мировых финансов, это может стать достоянием гласности.

А теперь без лишней суматохи и шума перейдем к изучению «документов райских островов».

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели