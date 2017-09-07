/Поглед.инфо/ Полският министър на отбраната, Мачйеревич, постоянно се бори с интригите на Москва. Той все още твърди, че катастрофата с полския президентски самолет през 2010 г. край Смоленск е руски заговор. И въобще, Западът "трябва да се отнася към Русия като към най-голямата заплаха за мира в Европа и света", смята Мачйеревич. Един от най-влиятелните хора в Полша, той е тясно свързан с консервативните кръгове на католическата църква. Но в неговите среди има хора, които мислят другояче.

Когато журналистът Томаш Пьонтек изследва контактите и обкръжението на министъра на отбраната, той е изумен от онова, което открива в архивите. Така например, бизнесменът и бивш депутат Робърт Йержи Лушня, който дълги години е бил в ръководството на организираното от Мачйеревич движение, в продължение на години е бил агент на комунистическата тайна служба SB...

(рус.ез.)

Мир как российский заговор

Когда речь заходит о том, чтобы защищать Польшу от настоящих или якобы имеющих место происков Москвы, министр обороны Антоний Мачеревич (Antoni Macierewicz) — всегда в первых рядах борцов. Так в течение нескольких лет 69-летний политик сочиняет миф о Смоленске. Согласно этой легенде, крушение польского президентского самолета в апреле 2010 года в российском Смоленске, во время которого погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский (Lech Kaczyński), было российским терактом с использованием якобы существовавшей «термобомбы».

Независимые расследователи давно уже установили, что причиной катастрофы были недостаточно надежная техника и ошибка пилота. Однако Мачеревич крепко держится за версию российского заговора и «термобомбу». И вообще Запад должен «относиться к России как к крупнейшей угрозе миру в Европе и в мире», предостерегал в июле 2016 года пылкий националист Мачеревич. Он является одним из самых влиятельных людей в Польше и тесно связан с консервативными кругами католической церкви.

Знаменита и пресловутая борьба Мачеревича против подлинных и выдуманных сотрудников секретных служб из коммунистического времени. По его представлениям, они якобы продолжают работать — и часто под руководством Москвы — над подрывом Польши. Еще в 1992 году Мачеревич, будучи тогда министром внутренних дел, фигурировал в газетных заголовках. Тогда он представил парламенту в Варшаве список десятков якобы агентов. Позже выяснилось, что этот список был частично составлен самими сотрудниками секретных служб. Когда национально-популистская партия «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского (Jarosław Kaczyński) впервые правила в Польше с 2005 по 2007 годы, Мачеревич, будучи заместителем министра обороны, распустил военную секретную службу WSI, в которой было немало верных Москве агентов.

Однако когда журналист и автор книг Томаш Пьонтек (Tomasz Piątek) расследовал контакты и окружение министра обороны, изучил архивы, регистры фирм и судебные акты, то он был поражен. Так, он, например. натолкнулся на Роберта Ежи Лужния (Robert Jerzy Luśnia), бизнесмена и бывшего члена парламента. Лужния, как подтвердил Верховный суд Польши, многие годы был тайным агентом коммунистической секретной службы SB — одновременно он был долгие годы ведущим членом одного из организованных Антонием Мачеревичем движения. Лужния также долгое время руководил вместе с ним фирменным фондом Głos. «При этом Лужния был именно таким человеком, против которых Мачеревич якобы десятилетиями боролся», — говорит Пьонтек.

И этот бывший шпион является далеко не единственным контактом, весьма сомнительным для министра обороны страны-члена НАТО и политика, который официально выступает против российского влияния и московской агентурной сети. Или взять давнего товарища Мачеревича по партии Конрада Рекаса (Konrad Rękas). Сегодня он является в Польше заместителем председателя пророссийской партии «Смена». В 2014 году Рекас был в противоправно оккупированном Россией Крыму «наблюдателем» во время «референдума» о присоединении Крыма к России, который не был признан в мире.

Потом есть еще Яцек Котас (Jacek Kotas), бывший долгое время одним из руководителей группы фирм с тесными контактами с Россией. И ставший все же в 2007 году государственным секретарем в министерстве обороны. Или полковник Кшиштоф Гай (Krzysztof Gaj). Этот бывший сотрудник близкого к Москве Национального центра стратегических исследований (NCSS) поддержал российское вторжение на Украину в 2014 году как борьбу Путина против украинских «фашистов». И все же министр обороны Мачеревич доверил полковнику Гаю в конце 2015 года создание территориальной армии, существующей наряду с собственно армией гражданской обороны численностью до 50 тысяч человек. В окружении Мачеревича есть еще больше связанных с Россией людей, как сообщала FAZ. Также и его заместитель в качестве министра обороны Бартош Ковнацкий (Bartosz Kownacki) был в 2012 году в качестве наблюдателя на выборах Путина в президенты.

Союзники по НАТО уже давно обеспокоены по поводу своевольного министра обороны Польши. Согласно журналу Polityka, британская внешняя разведка М16 подтвердила факты «массовых попыток проникновения российских секретных служб» в ряды польских военных, а именно в результате кадровой чистки по приказу Мачеревича. По этим данным, секретные службы Москвы «хотели бы разместить в польском руководстве как можно больше своих людей». В НАТО по отношению к Польше уже соблюдают некоторую дистанцию, сообщил этой газете один польский разведчик.

Он использует против журналиста-разоблачителя самое сильное оружие

Журналист Пьонтек начал в конце 2016 года публиковать результаты своих расследований о контактах окружения Мачеревича с бывшими российскими шпионами или якобы с русской мафией или связанными с российской военной секретной службой ГРУ бизнесменами. Эти сообщения публиковались в крупнейшей в Польше ежедневной газете Gazeta Wyborcza. В конце июня Пьонтек представил наконец книгу «Мачеревич и его тайны». Против порочащих репутацию или фальшивых утверждений в СМИ потерпевшие могут также и в Польше обращаться в суд. «Однако министр Мачеревич ни разу не подал в суд после опубликованных статей в связи с порочащими репутацию или фальшивыми утверждениями», — говорит Петр Стасинский (Piotr Stasinski), заместитель главного редактор Gazeta Wyborcza. А Пьонтек говорит: «Мачеревич не решается обвинить меня во лжи, потому что я могу документально подтвердить каждое заявление».

Вместо этого министр обороны выбрал более сильное оружие. Он велел им же назначенному заместителю генерального прокурора по военным вопросам обвинить Пьонтека — в «насилии или нелегальных угрозах» и «официальных оскорблениях» «верного конституции авторитета Республики Польша». За это полагается до трех лет лишения свободы. Министерство обороны не ответило на запрос SZ о том, какие утверждения Пьонтека являются преступлениями и могли бы послужить поводом для обвинения.

Петр Стасинский из Gazeta Wyborcza считает, что Мачеревич своим беспримерным шагом хочет «создать прецедент и запугать каждого, кто осмелится заниматься странными контактами министра или другими горячими темами». Уполномоченный по делам СМИ в ОБСЕ выразил озабоченность. Amnesty International призвала апеллировать к польскому генеральному прокурору, чтобы закрыть дело о преследовании журналиста.

«Этот ажиотаж имеет и хорошую сторону: мы снова заставили поляков читать», — шутит автор Томаш Пьонтек. Издательство сообщает, что всего за два месяца в книжных магазинах уже продали 151 тысячу экземпляров.

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