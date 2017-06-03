/Поглед.инфо/ Настоящият текст е част от книгата на иракския професор Наджми Ад-Далими «Цена великой измены и распад Советского Союза».

През 2008 г. Горбачов е удостоен с американския медал на свободата и награда в размер на 100 хиляди долара за големия си принос за рухването на една велика държава. Толкова низка се оказа цената за предателството на своя народ. Иракският професор Наджим Ад-Далими задълбочено изследва предателството на Горбачов и неговия екип. Това предателство завинаги го изхвърля в "помийната яма" на историята.

Един от главните архитекти на т.нар перестройка е членът на Политбюро на КПСС Александър Яковлев, който, за кратък период от време, отстранява от длъжност по-голямата част от тези, които отговарят за идеологическа работа на партията и правителството, главните редактори на вестниците, списанията, телевизията.

През юли 1991 г., членовете на Политбюро на КПСС Александър Яковлев и Едуард Шеварднадзе (бивш министър на външните работи на Съветския съюз) създават Движение за демократични реформи – алтернативно на управляващата партия. „Движението” получава подкрепата на американския империализъм, вкл. всичките му финансови, икономически, разузнавателни институции. Подкрепя ги и милиардерът Джордж Сорос, който е тясно свързан с американските разузнавателни служби, както и Института Krieble, ръководен от ЦРУ. „Движението” получава подкрепата и на Института за демокрация в Америка. Целта на членовете на „движението” е да разрушат вътрешнопартийната структура, а по такъв начин – и съветската държава.

(рус.ез.)

Роль «перестройки» в ослаблении власти партии и появлении капитализма

Здесь представлен перевод четвертой части книги иракского профессора Наджма Ад-Далими «Цена великой измены и распад Советского Союза».

В 2008 году в Соединенных Штатах прошла торжественная церемония награждения Горбачева медалью Свобода. Награду и прилагающуюся к ней премию в 100 тысяч долларов вручал экс-президент США Джордж Буш-старший. Причиной награждения Горбачева стал его большой вклад в развал великого государства и «продажа» восточноевропейских стран, особенно Германской Демократической Республики. Такой низкой оказалась цена предательства своего народа, его идеологии, партии, справедливого режима, если учесть, что это не первая награда, которую получил отступник Горбачев.

Один из главных архитекторов так называемой перестройки, член Политбюро правящей партии Александр Яковлев смог в течение короткого периода времени занять должность руководителя, отвечающего за разработку идеологической и информационной политики партии и советского государства. Он непосредственным образом отвечал за выполнение этой важной и опасной задачи и работал при прямой поддержке со стороны Горбачева.

Яковлев снял с должностей подавляющее большинство лиц, ответственных за идеологическую работу партии и правительства, руководителей прессы, журналов, телевидения. Это коснулось, к примеру, газеты «Московские новости», журналов «Знамя» и «Новый мир» и других газет и журналов, а также директоров телеканалов, в особенности «Первого канала» (Останкино). Кроме того, он назначал на должности своих сторонников, которые выступали за «перестройку» и действовали в интересах Горбачева и его команды изгоев. В то же время он проводил образовательные собрания и семинары в Центральном комитете для новых членов партии и правительства под надуманными предлогами продвижения таких ценностей, как гласность, демократия и права человека. Кроме того, они начали разрабатывать программы, проводить исследования и писать статьи, которые транслировали их точку зрения, служили исключительно целям «перестройки».

Яковлев благодаря своим полномочиям и неограниченной поддержке со стороны Горбачева дал разрешение на написание определенных политических статей и книг, которые соответствовали провозглашенному им курсу. Большинство авторов этих работ являются членами правящей партии и сторонниками Горбачева, как, к примеру, Ю. Афанасьев. Главной целью этих книг было исказить социалистическую мысль и теорию марксизма-ленинизма, опровергнуть работы Ленина и Сталина, сделать так, чтобы их признали ошибочными, очернить их, в особенности Сталина. Их авторы стремились дискредитировать работу по строительству социализма и его достижения в самых разных областях, будь то политической, экономической или идеологической, исказить социалистические ценности и умышленно обесценить те успехи, которых достиг советский народ, и одержанные им победы. В частности, это касается великой победы над германским фашизмом в годы Великой Отечественной войны (1941-1945), этой желтой чумой, которая является «подкидышем» капитализма и одним из самых страшных и грязных идейных, политических и социально-экономических течений.

Под руководством Александра Яковлева, члена Политбюро правящей партии, лояльные ему и его губительному курсу писатели работали над продвижением идеи интеграции социалистической и капиталистической систем. Согласно ей «перестройка» не подразумевает сталинскую демократию или сталинский социализм, «перестройка» — это работа над строительством нового социализма, «социализма с человеческим лицом».

Горбачев и Яковлев успешно работали над тем, чтобы ослабить роль и статус Коммунистической партии Советского Союза как главной политической силы, управляющей обществом и государством в соответствии с социалистической Конституцией СССР. В конечном итоге им удалось сделать первый и самый важный шаг к подрыву социалистического строя, а также авторитета партии путем отмены шестой статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Таким образом, был утвержден принцип политического плюрализма, стали проводиться «демократические» выборы, что в свою очередь привело к политическому хаосу, поскольку после распада Советского Союза в Российской Федерации насчитывалось более 1000 политических партий.

В июле 1991 года члены Политбюро Коммунистической партии Советского Союза Александр Яковлев и Эдуард Шеварднадзе (бывший министр иностранных дел Советского Союза) создали альтернативное правящей партии Движение демократических реформ при поддержке со стороны американского империализма, а именно его финансовых, экономических, разведывательных институтов. Их поддерживал, к примеру, миллиардер Джордж Сорос, тесно связанный с американской разведкой, а также Институт Крайбла, которым руководил ЦРУ. Также Движение получило поддержку со стороны Института демократии в Америке. Члены Движения преследовали цель разрушить внутрипартийную структуру и вместе с ней советское государство.

Главная и самая «грязная» задача, выполнение которой было поручено Яковлеву, состояла в том, чтобы исказить и очернить научную идеологию — марксизм-ленинизм, подвергнуть теорию и её авторов ложным обвинениям. Ведь эта научная идеология заложила основы построения социалистического общества в СССР и реализации успешной модели на национальном и международном уровнях. Что касается Горбачёва, то его задача заключалась в подборе партийных руководителей и прочих кадров, которые бы поддерживали его разрушительный курс. Параллельно с этим Горбачев снимал с должностей талантливых и преданных социалистической идеологии руководителей и членов партии, которые отвергали провозглашённый им курс.

Все это происходило под выдуманными предлогами. Так, к примеру, заявлялось, что они являются консерваторами и противниками прогресса. Он сменил партийные кадры в органах исполнительной власти, а также на различных административных уровнях. В целом, Горбачев сменил более двух третей партийных работников и партийных кадров в органах исполнительной власти, что составляет более 70% всех кадров, включая секретаря Центрального комитета, а также секретарей региональных, городских и районных комитетов. Кроме того, он отстранил от должностей директоров заводов, председателей колхозов и совхозов, а также руководителей научных и исследовательских учреждений, не согласных с его политикой. Горбачев смог осуществить все это благодаря властным полномочиям лидера правящей партии. Таким образом, он отстранил от власти самых талантливых, сильных и опытных руководителей в СССР, и все эти изменения происходили под фальшивым лозунгом «обновления» советского общества и правящей партии. Учитывая все это, можно прийти к выводу о том, что эти реформы стали причиной последующей катастрофы, а именно распада Советского Союза, которая в свою очередь произошла благодаря великому предательству внутри партии. Распад выражался в следующем.

Во-первых, это отсутствие приверженности теории марксизма-ленинизма и попыток развить её, чтобы она соответствовала требованиям времени, реалиям как внутри государства, так и на международной арене.

Во-вторых, это отсутствие на практике социалистической демократии, которая бы выражала интересы народа, с эпохи правления Хрущева вплоть до прихода к власти Горбачёва.

В-третьих, следует учесть низкий уровень «социалистического классового сознания», присущий как советскому обществу в целом, так и рабочему классу, в частности, с того момента как Хрущев возглавил партию и государство и до правления Горбачёва.

В-четвёртых, это умаление значения принципа (или его отсутствие) коллективного руководства в работе партии, так что секретарь партии стал своего рода пророком, единственным лицом, принимающим решения.

В-пятых, нужно отметить преобладание утилитарного и оппортунистического поведения среди некоторых партийных работников.

Эти и другие факторы способствовали успеху предателя Горбачева и его команды в разрушении великого государства Советского Союза, низвержении статуса великой партии, партии Ленина и Сталина, которая за короткий период времени добилась значительных успехов в политической, экономической, социальной, научной и военной сферах, успехов, которые были признаны врагом даже прежде, чем союзниками, о чем свидетельствуют те акты агрессии и несправедливые войны, которые были развязаны против совестной власти. Среди них следует выделить гражданскую войну (1918-1922), Вторую Мировую войну (1941-1945), а также так называемую холодную войну (1946-1991).

Главной целью президента Горбачёва и его коррумпированных сторонников являлось разрушение Советского Союза путём так называемой «перестройки», которая нивелировала все достижения в социально-экономической, научной и военной областях, а также содействие зарождению в государстве капитализма в самых жестоких его проявлениях для того, чтобы окончательно разрушить социалистическую экономику. Были приняты важные решения по возрождению капиталистических производственных отношений, особенно в промышленном секторе, как это было в случае кооперативов в промышленном секторе, другими словами, велась работа по созданию капиталистического частного сектора. С этой целью владельцам частных предприятий предоставлялись льготные кредиты, так называемые кооперативы получали разрешение налаживать экономические связи с зарубежными промышленными предприятиями, в особенности с предприятиями в капиталистических странах.

Таким образом, власть проводила политику, направленную в основном на ослабление и демонтаж социалистических промышленных предприятий. В результате большинство из них стали, с точки зрения лидеров «перестройки», экономически неэффективными, и как следствие, должны были быть проданы по низкой цене или приватизированы бизнесменами, что в свою очередь способствовало появлению класса буржуазии, который стал социальной и экономической опорой правящего режима. Так, образовался разрыв между курсом властей на строительство капиталистической экономики и существующей экономикой, ядром которой являлись социалистические предприятия. Иными словами, осуществлялось разрушение экономики под лозунгом «обновления, развития и гласности».

Горбачев, Яковлев и его команда сделали все, что было в их власти, использовали все административные рычаги, чтобы советский народ стал ненавидеть социалистическую систему и в конечном счете отверг её. Одним из важнейших шагов в период «перестройки» стала борьба со злоупотреблением алкоголем (совершенно неэффективная). Так, велась соответствующая информационная работа, были запущены кампании в СМИ, и, как следствие, все виды алкоголя исчезли из государственных складов. Одновременно с этим везде появились очереди за алкогольной продукцией, цены повысились на 45%, возник чёрной рынок, которым управляла мафия, а лидеры «перестройки» стали спекулировать на продаже алкоголя, получая огромную прибыль. Была создана катастрофическая ситуация, которая коснулась всех советских граждан, поскольку стали исчезать наиболее необходимые продовольственные товары, такие как хлеб, соль, сыр, мясо и многое другое. По свидетельству бывшего министра обороны СССР Маршала Советского Союза Дмитрия Язова, власти запрещали поездам, нагруженным продовольствием и другими товарами, въезжать в Москву для того, чтобы в государственных складах по-прежнему отсутствовали необходимые товары. Это в свою очередь должно было спровоцировать гнев народа по отношению к социалистической системе и правящей партии, поскольку советские граждане были вынуждены стоять в очередях в течение многих часов, чтобы получить хлеб, масло и мясо. Все это сопровождалось появлением талонов на продовольствие и другие товары, которых не было даже в период Великой Отечественной войны (1941-1945), и в результате советские граждане перестали верить в коммунистическую партию. В то же время началась борьба с рабочим классом, в особенности с директорами промышленных предприятий, что повлекло за собой снижение уровня материального производства из-за хаоса и нестабильности в стране, а также снижение уровня реальных доходов граждан, в то время как мафия активно развивала теневую экономику, подрывая тем самым народное хозяйство.

Директорам государственных и частных предприятий давались официальные инструкции всеми возможными способами приостановить производство важных продовольственных товаров, в то время как поезда, нагружённые продуктами питания, оставались относительно далеко от городов, особенно Москвы и Ленинграда, что приводило к порче товаров, вследствие чего их просто бросали в лесу.

Основная цель всей этой организованной диверсии со стороны так называемых лидеров «перестройки» заключалась в разжигании недовольства и ненависти советского народа по отношению к партии и социалистической системе. В итоге Горбачеву и его команде удалось создать в стране кризис и сделать так, чтобы виной всему оказались принципы, лежащие в основе социалистической системы, неспособность последней обеспечивать граждан необходимыми благами. Кроме того, велась работа по подрыву государственной финансовой системы, в результате чего они заявили, что советское государство не в состоянии обеспечить своих граждан всем необходимым, будучи в числе стран с самой крупной внешней задолженностью.

При этом лидеры «перестройки», реформаторы и демократы становились влиятельными бизнесменами как в период существования Советского Союза, так и после его распада. Они занимались продажей продовольственных товаров, предназначенных гражданам, с целью личного обогащения. Эта опасная тенденция развивалась при поддержке Горбачёва и его сторонников. Бизнесмены получали различные льготы и кредиты зарубежных банков. В начале «перестройки» в 1985 году благодаря усилиям Горбачёва внешняя задолженность Советского Союза составила 131,1 миллиарда долларов, а в 1991 году она достигла 70,3 миллиарда долларов. Большая часть этих кредитов пошли на то, чтобы подкупить советских руководителей. Кроме того, были истощены резервы золота. Так, объемы золота сократились с 2000 до 200 тонн.

Планы по разжиганию конфликтов в Советском Союзе

Горбачёв, Яковлев и их сторонники осознавали, что для того чтобы развалить Советский Союз, необходимо в первую очередь спровоцировать конфликты между народами государства. Для этого было необходимо способствовать обострению национальных чувств, в особенности нерусских народов, работать с молодежью, чтобы она начала враждебно относиться к советской власти и русскому народу. Выполнение этой задачи взял на себя сам Александр Яковлев (он являлся членом Политбюро и отвечал за развитие отношений с коммунистическими партиями по всему миру).

В 1988 году Александр Яковлев совершил визит в Прибалтику, в город Риека, а затем в Вильнюс для решения некоторых проблем в этих республиках, в частности, для разрешения разногласий, которые возникли между их лидерами. Также прошла встреча с активистами правящей партии, а также лидерами антисоветской оппозиции, а весной 1988 года в республиках, в особенности в Эстонии была сформирована оппозиция, а именно «Народный фронт», который начал открытую политическую деятельность по выходу трёх прибалтийских республик (Латвия, Литва и Эстония) из состава Советского Союза. Благодаря деструктивной и враждебной политике властей республик Прибалтики, в Казахстане также появилось движение молодежи и трудящихся, особенно в столице. Затем такое движение появилось в Фергане. Антисоветская деятельность осуществлялась в Республике Грузия, то же самое произошло в Азербайджане, где события имели ярко выраженный националистический характер. Началась война между Республикой Армения и Азербайджаном из-за Карабахской области, жертвами которой стали 130 женщин и детей. Конфликт вокруг этой области не затихает до сих пор.

По приказу Горбачева советская армия была брошена «тушить пожары» в Прибалтике, Грузии, Армении и Азербайджане, где действовали экстремистские националистические организации, которые поддерживали страны Запада с целью развала Советского союза.

Советская армия была брошена туда для того, чтобы подавить силы контрреволюции, и происходило это при поддержке со стороны империалистического Запада, особенно США.

В августе 1991 года в свете политических потрясений, которые произошли в прибалтийских республиках и республиках Средней Азии, был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению. Решение о его создании было одобрено Горбачевым. Однако недавние события показали, что Горбачев играл двойную роль. В случае победы Государственной комиссии по чрезвычайному положению он бы остался с ними, а в случае неудачи, он бы пошел на сотрудничество с Борисом Ельциным и его командой, но в конце концов он потерял обе стороны, и его предательство навсегда выбросило его на «помойку» истории.

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