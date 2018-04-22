/Поглед.инфо/ В отчета си за второто тримесечие Saxo Bank предоставя зловещи икономически перспективи.

Икономиката на САЩ няма да получи голям ръст от съкращаването на данъците: цените на жилищата в Ню Йорк вече паднаха с 15-20%, а инфлацията както и преди няма да бъде реализирана, тъй като чистото кредитно търсене или скоростта на парите както и преди са депресивни и скоро ще влязат в отрицателна територия.

И така, сега ние имаме нашето първо велико ново сражение от времената на студената война, което ознаменува победата на капитализма над комунизма.

Сега се води борба между национализма и глобализма.

Национализмът печели голямата битка, тъй като в страната мирогледът се обръща навътре, с увеличаването на възлагането на вината върху външните сили – от имигрантите до реалното и въображаемото неправилно поведение на търговските партньори. Обсъждането на търговската политика и протекционизма сега се обозначава като „търговски войни“.

Геополитическата сцена ще се определя от националистическия дневен ред, което означава по-евтина търговия и като най-лош резултат – разкол в света в сравнение със САЩ, а останалия свят трябва да реши към коя страна да се присъедини.

Още един обрат по отношение на това как този цикъл се отличава от всичко, което става в неотдавнашната или даже в отдалечената памет, виж в таблицата по-долу (любезно предоставена от моя другар Дан Торстен Слок от Deutsche Bank в Ню-Йорк), който считам за най-негативния от всички, които някога съм виждал.

/Рус.ез./

Предыдущие циклы



Первая эпоха глобализации (но далеко не первый экономический цикл) периода 1846/51 - 1893/96 (я сейчас говорю в основном о США) характеризовалась модернизацией сельского хозяйства (фермерство vs латифундии), значительной механизацией производства (в первую очередь текстильного) и массовым перемещением товаров за счет появления парового транспорта. Собственно Гражданская Война в США была продуктом борьбы нового экономического уклада Севера (фермерство и фабричное производство) со старым укладом Юга (рабовладельческие латифундии и ремесленное производство). Север начал производить большое количество дешевой сельскохозяйственной и, в меньшей степени, фабричной продукции, для которой ему нужны были рынки сбыта. И если рынки сбыта в Латинской Америке создавались либо естественным образом, либо за счет покупки марионеточных правительств, то для преодоления протекционизма староукладного Юга потребовалась кавалерия. Вполне естественно, что после того, как Север освоил рынки Латинской Америки и Юга, наступил аграрный кризис, который разорил миллионы американцев занятых в фермерском хозяйстве в США и пеонов в Латинской Америке.



Следующий цикл (1896-1929/1932), который решил проблему "фермерско-пароходного" периода, заключавшуюся в избыточной занятости в сельском хозяйстве, можно кратко назвать эпохой массового производства. Она характеризуется массовым (конвейерным) промышленным производством, ростом индустриальных возможностей, механизацей сельского хозяйства, интенсивным насыщением рынка товарами, развитием международной торговли, массовым превращением сельского населения в городской пролетариат. Поэтому Первую Мировую Войну можно фактически рассматривать как войну за рынки сбыта, в т.ч. колониальные. Понятно, что когда национальный рынок США переполнился товарами, а экспорт в доступные для торговли страны дошел до предельного значения - тем более что этому процессу помогали Британия, Франция, Япония и пр, - наступил катастрофический мировой кризис перепроизводства 1929-33гг. Этот кризис привел к Великой Депрессией в США и остальном мире и стал главной причиной прихода к власти фашистских режимов в Европе и Японии, что, в конечном итоге, привело ко Второй Мировой Войне.



Последний завершенный цикл (1932/33-1967/1974) на какое-то время решил проблему перепроизводства за счет развития потребительского рынка, в связи с чем его можно назвать эпохой массового потребления. Он характеризуется массовым сбытом, автоматизацией производства, интенсивной конкуренцией, дифференцированным маркетингом, бурным развитие рынка услуг.

Цикл 1932-74 достиг пика роста в 1965, после чего пошли один за другим все более сильные кризисы, которые Штаты и Европа пытались перебороть и на короткий период начиналось даже улучшение ситуации. Завершилось все нефтяным кризисом, который уронил мировую экономику на самое дно в 1974, т.е. спустя почти 9 лет после начала кризисного периода.

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