/Поглед.инфо/ Съединените щати и Франция си сътрудничат от падането през 2003 г. на Багдад, считана за най-важната арабска столица. Това събитие значително подкопава баланса на силите в арабския регион. В тайни американски центрове и бази за обучение, Вашингтон "коригира копията" на терористите от "Ал Кайда"; започна да обучава терористите на т.нар. Ислямска държава; след това бързо и ефективно ги използва по време на "арабската пролет" през 2011 г. срещу арабските страни.

След като с помощта на съюзниците си от НАТО Вашингтон успя практически да унищожи армиите на Йемен, Египет, Сирия, Ирак и Судан, остана само алжирската армия, която под американско командване и с помощта на френското разузнаване, НАТО използва да поразяване на Либия, сваляйки режима й, налагайки ситуация на хаос и насилие, създавайки и подхранвайки терористични групи.

Известният френски журналист Мишел Фуко разказва, че Никола Саркози споделил с най-близките си сътрудници, че след Либия ще дойде редът на Сирия, а след Сирия, разбира се, ще се овладее Алжир.

Докладите на разузнавателните служби на САЩ и дори на медиите сочат, че Доналд Тръмп възнамерява напълно да завладее Либия. Десет хиляди американски войници ще бъдат прехвърлени в Либия от американски бази в Канада под претекст за борба с тероризма. Целта е да се открадне либийският петрол и да се създадат постоянни военни бази, както беше в северната част на Сирия, където бяха създадени около 13 военни бази. Американският и френският сценарий за унищожаване на Алжир бе следващата стъпка; спенарият напълно съответстваше на сирийския.

Но Алжир разруши всички "червени линии" с тясното си военно сътрудничество с Русия: намерението да започне да произвежда T-90 – най-модерните танкове в света. „Рособоронекспорт” вече сключи договор с Министерството на отбраната на Алжир за около един милиард долара.

(рус.ез.)

Приводится ли в исполнение французский и американский заговор против Алжира?

Все региональные и международные показатели подтверждают, что западная империалистическая колониальная система нацелилась на нашу страну по нескольким геополитическим и экономическим причинам. Соединенные Штаты и Франция сотрудничают со времен падения Багдада в 2003 года, который можно было считать самой важной арабской столицей. Это событие значительно подорвало баланс сил в арабском регионе. У Ирака была одна из сильнейших армий в регионе, но американские военные после оккупации сделали из этих арабских стран базы для шпионажа и подготовки террористов со всего мира.

Вашингтон вернулся к выпуску «исправленных копий» террористов из Аль-Каиды (запрещена в РФ — прим. ред.), каким является и Абу Мусаб аз-Заркави. США подготовили террористов ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.) в секретных американских учебных центрах и базах, а затем быстро и эффективно использовали их во время «арабской весны» в 2011 году против всех стран, участвовавших в войне 1973 года против сионистского государства. Это была значимая война для США, потому как они передали около двух третей тяжелого вооружения и ракет из стратегических запасов США на сионистские фронты для борьбы против арабских стран через воздушный мост, который был специально создан для этого.

Покойный президент Египта Анвар Садат в своей книге «В поисках самого себя» 1978 года рассказывает, что в этой войне он сражался с Америкой, а не с Израилем, вследствие чего были уничтожены армии Йемена, Египта, Сирии, Ирака и Судана. Осталась только алжирская армия, которую НАТО использовало вместе с командованием США и с помощью французской разведки, нанося удары по Ливии, свергая ее режим, распространяя хаос и насилие, создавая и кормя террористические группировки.

Известный французский журналист Мишель Фуко рассказал, что Николя Саркози сообщил своим близким соратникам, что после Ливии наступит черед Сирии, а после Сирии, безусловно, дойдет очередь и до Алжира. В отчетах разведки и даже в сообщениях СМИ говорится, что Дональд Трамп намерен занять Ливию в военном отношении. Около десяти тысяч американских военнослужащих будут переведены из американских баз в Канаде в Ливию под предлогом борьбы с терроризмом. Цель — украсть ливийскую нефть и создать постоянные военные базы, как это было на севере Сирии, где у них располагалось около 13 военных баз.

Любая страна, которая не согласна на создание западных и американских баз на своей территории, будет обречена на полное уничтожение. И предлог для этого всегда готов. В первую очередь — борьба с терроризмом. Западные страны со времен окончания Второй мировой войны финансируют и обучают террористов, чтобы использовать их для проникновения в арабские страны и уничтожения их национальных армий.

Франция вмешалась в войну в Мали с одобрения США, вступив на территорию страны с севера, чтобы взять в осаду алжирские войска на юге и позаботиться о тщательно спланированной партизанской войне для создания своей базы на севере страны, в частности, в регионе Агадес. Его Вашингтон использовал в попытке контролировать южную границу Алжира, чтобы создать географические пробелы для проникновения террористов и проведения террористических операций, нацеленных на нефтяные и газовые месторождения Алжира, подобно теракту на нефтегазовом комплексе Тигантурин.

Что касается Туниса, то на его территории есть американские базы беспилотников, о которых сообщала газета «Вашингтон Пост» (Washington Post«) в 2012 году. Они находятся далеко на юго-западе, в частности в районе Аль-Умрия и Аль-Фавара. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании под эгидой министерства обороны Туниса, позволяющий военным кораблям США бросать якорь в его портах. Вашингтон обратился к правительству Туниса после того, как итальянский суд наложил запрет на создание американских авиабаз для беспилотников, предназначенные для бомбардировок территории итальянского государства. Экспертные оценки демонстрируют, что братский Тунис в эпоху бывшего министра обороны Туниса Фархата Аль-Хоршани, которого сменил на посту Абдул Карим аль-Зубейди после кадровых перестановок, проведенных премьер-министром Туниса Юсефом Шахедом 6 сентября 2017 года, получил 12 беспилотников из США и четыре боевые машины, по мимо того, что в стране находится около 70 американских военных экспертов, которые осуществляют надзор за американскими базами.

#cartoon: #Egypt #Libya #Tunisia #Algeria pic.twitter.com/1FL8W5OB0R

— Amro Ali (@_amroali) 6 ноября 2014 г.

Западный сценарий по уничтожению и разделению Алжира будет соответствовать сирийскому, а именно будет осуществляться прямая военная оккупация Ливии, переброс игиловцев из горячих районов на Ближнем Востоке в город Сирт и приграничные с Алжиром города. Их будут вооружать и готовить к своевременному нападению, чтобы те внесли свой вклад в революцию, вместе с теми, кто внедряется во властные круги и оппозицию. А затем мирная революция перерастет в вооруженную. Так алжирская армия уйдет с южных, восточных и западных границ, что позволит ввозить различные виды оружия и террористических группировок в страну. Помощь в этом будут осуществлять крупнейшие арабские СМИ и определенные государства Персидского залива, что и планируется в Париже в настоящее время.

Алжир разрушил все «красные линии» своим тесным военным сотрудничеством с Китаем и Россией, а также своим намерением производить российские танки Т-90, одни из самых современных в мире. «Рособоронэкспорт» заключил с Министерством обороны Алжира контракт о лицензированном производстве около 200 основных боевых российских танков, который оценивается примерно в миллиард долларов. Эта сделка является одним из крупнейших контрактов по экспорту российских танков, подписанных за последние несколько лет.

Заговор, направленный на дестабилизацию Алжира, готовится в западных и арабских столицах. Политическое руководство страны должно изменить свои методы решения внутренних проблем и удовлетворения справедливых требований граждан в различных областях, а также работать над поиском быстрых решений выхода из экономического кризиса, который является основной проблемой страны и будет довлеть над ней ближайшие дни и месяцы. Алжирская разведка готовит серьезную стратегию безопасности и разрабатывает планы по борьбе с «крысами» из внешней разведки США, которая является одной из самых опасных подрывных групп с высоким уровнем подготовки. Они вызывают хаос и беспорядки в странах, на которые нацелено Министерство обороны США. Они стоят за убийствами и расстрелом демонстрантов в Каире. Они поражали их пулями прямо в сердце и голову из высокотехнологичного оружия, которого не было тогда не только у египетских военных, но даже у сионистов.

В течение многих месяцев я наблюдал за всеми исследованиями, аналитическими и новостными статьями, сообщениями разведки о том, какие сети плетутся в темных комнатах против алжирского государства. Несмотря на все недостатки и необузданную коррупцию, Алжир имеет важное военное и геостратегическое положение, помимо его национальной арабской культуры. Многие западные страны хотят, чтобы Алжир продолжал оставаться слабым государством, поделился своими природными ресурсами и независимостью со странами Запада, во главе с США и колониальной Францией.

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