/Поглед.инфо/ В провинция Идлиб в североизточната част на Сирия е свален руският Су-25, пилотът е убит. Според информация на руското Министерство на отбраната, ракетата, покосила самолета, е изстреляна от територия в провинция Идлиб, контролирана от членовете на "Джебхат ан-Нусра" (терористичната организация, забранена в Русия). Впоследствие руските части, разположени в Сирия, нанасят удари по тази територия и убиват повече от 30 терористи. Но откъде се появи "Джебхат ан-Нусра"?

Организацията "Джебхат Фатах ал-Шам ("Фронт за завладяване на Сирия", терористична групировка забранена в Русия) например, не е съществувала до 2016 г. Историята на нейния предшественик също е покрита с тайна - до юли 2016 г. тя се е наричала "Фронт за подпомагане" ("Джабхат ан-Нусра") и е смятана за клон на "Ал Кайда" и "Ислямската държава в Ирак" (забранени в Русия терористични организации). Промяната на името не е свързано с гибелта на организацията - с тази стъпка, тя "отрязва" опашката си от добилата скандална слава "Ал Кайда", от която всъщност трябва да започнем историята.

Но преди това нека споменем за военното сътрудничество на "Джабхат ан-Нусра" с такива "спонсори зад кулисите" като Турция, Саудитска Арабия и САЩ. Заобикаляйки зоните, в които е забранена продажбата на оръжие, тези „спонсори“ доставят на "Джабхат ан-Нусра" - директно или чрез посредници, преносими ракетни системи «Игла» съветско производство, американски противотанкови ракети и севернокорейски ПЗРК HT-16PGJ.

(рус.ез.)

Кому выгодно сбивать российские самолеты?

3 февраля в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит российский Су-25, пилот погиб. По информации, опубликованной российским Министерством обороны, российская сторона признает, что выстрел, сбивший самолет, был сделан с территории в провинции Идлиб, подконтрольной членам «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в России террористическая организация — прим.ред.). Впоследствии российские войска, расквартированные в Сирии, нанесли прицельные удары по этой территории, убив более 30 боевиков.

Ситуация с Су-25 кажется очень ясной, однако в то же время она довольно туманна. Например, откуда вообще взялась «Джебхат ан-Нусра»?

К Возвышение

Фактически такая организация, как «Джебхат Фатх-аш-Шам («Фронт завоевания Сирии», террористическая группировка, запрещена в России) не существовала до 2016 года. История ее предшественниц также покрыта мраком — до июля 2016 года она называлась «Фронт поддержки» («Фронт ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра») и считалась ветвью «Аль-Каиды» и «Исламского государства Ирак» (запрещенные в России террористические организации — прим.ред.). Изменение названия не связано с гибелью организации — с помощью этого шага она «отрезала» себя от пользующейся дурной славой «Аль-Каиды», начиная с которой и нужно рассказывать историю.

В 2011 году ближайший помощник лидера «Исламского государства Ирак» Абу Бакра аль-Багдади по имени Абу Мухаммад аль-Джулани вернулся в Сирию и начал заниматься военными приготовлениями со всеми вооруженными организациями региона. В январе следующего года «Фронт ан-Нусра» официально появился в социальных медиа. Перед этим он провел первую военную операцию, атаковав миротворческие силы в Дамаске и Дейр-эз-Зоре. Во второй половине 2012 года члены этой организации вели ожесточенные уличные бои с правительственными сирийскими войсками на улицах Алеппо, где показали гораздо более высокий уровень подготовки, чем поддерживаемая США Сирийская свободная армия.

Не прошло и двух лет, как «Фронт ан-Нусра» стал самой крупномасштабной организацией джихадистов в Сирии. В марте 2013 года он совместно с двумя другими вооруженными объединениями взял штурмом город Ракка на северо-востоке Сирии, это был первый провинциальный центр, захваченный ими. В апреле 2013 года «Фронт ан-Нусра» официально объявил о своей верности Аль-Каиде.

Раскол

Однако в это время все начало меняться. Перемены эти шли мягко, но они определили направление развития террористических организаций Ближнего Востока. «Джебхат ан-Нусра» был ответвлением под властью аль-Багдади, который хоть и сделал «Исламское государство Ирак» известным, в то время также действовал под знаменем «Аль-Каиды». Если использовать не совсем подходящую аллегорию, «Исламское государство Ирак» было «отщепенцем» внутри «Аль-Каиды», а «Фронт ан-Нусра» — главой клана. Аль-Джулани искал покровительства напрямую у «Аль-Каиды» и собирался стать на равных с «вышестоящей» организацией.

В апреле 2013 года аль-Багдади начал зачистку. Он в одностороннем порядке объявил об объединении «Исламского государства Ирак» и «Фронта ан-Нусры» под названием «Исламское государство Ирака и Сирии» (запрещенные в России террористические организации — прим.ред.). Однако все это было формально, и согласно некоторым сообщениям после объединения Багдади лично направился в Сирию и привлек на свою сторону немало бойцов «Фронта ан-Нусры».

Уже окрепшая «Джебхат ан-Нусра» ни в коем случае не хотела снова оказаться на втором месте. Аль-Джулани обратился к лидеру «Аль-Каиды» Айману аз-Завахири, и по сообщению телеканала «Аль-Джазира» в июне 2013 года аз-Завахири направил аль-Джулани и аль-Багдади сообщения, в которых выступал против объединения двух организаций. Также он отправил к ним своего представителя для улаживания конфликта. Однако примирить их, очевидно, не удалось, и впоследствии аз-Завахири открыто заявил, что «Фронт ан-Нусра» и «Исламское государство Ирак» не находятся в отношениях «начальник-подчиненный», а являются отделениями «Аль-Каиды» в Ираке и Сирии.

Тем не менее оружие все равно победило дипломатию. Более того, в то время Бен Ладен был уже убит, и «Аль-Каида» находилась в упадке. Поэтому 3 февраля 2014 года аль-Багдади открыто заявил об официальном отделении от «Аль-Каиды» и начале самостоятельной деятельности. «Фронт ан-Нусра» также упорно отказывался от сотрудничества, а некоторые вооруженные объединения под его началом были не прочь сделать «случайный» выстрел по ИГИЛ. В феврале 2014 года «Аль-Каида» открыто объявила о разрыве отношений с ИГИЛ, тогда же аль-Джулани объявил ИГИЛ войну. 16 апреля 2014 года боевики ИГИЛ убили командира «Фронта ан-Нусра», работавшего в провинции Идлиб. В мае 2014 года в провинции Дейр-эз-Зор «Джебхат ан-Нусра» и ИГИЛ наконец «пустили в ход кулаки», однако это никому из них не принесло пользы, напротив — они потеряли немало территорий, включая нефтяные месторождения.

Маскировка

С тех пор, как «Джебхат ан-Нусра» переместилась на запад Сирии в провинцию Идлиб, она добилась значительных успехов. К лету 2015 года она контролировала почти всю территорию этой провинции, включая административный центр, где создала шариатский суд взамен местного правительства. Дойдя до границы с Турцией, она стала получать деньги и боеприпасы. Кроме того, «Джебхат ан-Нусра» очень плодотворно работала на западе провинции Алеппо, а также на части территории провинций Хама, Хомс и Даръа.

«Фронт ан-Нусра» укрепился настолько, что его начали преследовать. С сирийскими правительственными войсками все и так ясно, кроме того, в декабре 2012 года США объявили «Джебхат ан-Нусру» отделением «Аль-Каиды». Россия действовала более дерзко и пыталась уничтожить эту организацию с начала своей операции в Сирии. К началу прошлого года российские и сирийские войска совместными усилиями изгнали «Джебхат ан-Нусру» из провинции Дейр-эз-Зор. В октябре прошлого года во время воздушной атаки российские войска ранили лидера организации аль-Джулани, а также уничтожили 12 полевых командиров и 50 боевиков, сопровождавших их. «Фронт ан-Нусра» никогда не причислялся к числу участников переговоров по Сирии.

Тем не менее сбить российский боевой самолет было для «Джебхат ан-Нусры» нелегкой задачей. Одна из причин состоит в «актерстве», присущем этой организации. С одной стороны, всего за 4 года после своего появления боевики совершили более 600 терактов, включая взрывы и похищения. Газета Washington Post назвала эту организацию «самой агрессивной и самой успешной среди мятежников». С другой стороны, аль-Джулани неоднократно заявлял, что хоть «Фронт ан-Нусра» и стремится к свержению Башара Асада, он также стремится создать в Сирии теократическое государство, и этот процесс идет «постепенно». Как говорят, на территории, оккупированной ими, не так силен религиозный экстремизм — открываются школы, существует налогообложение. В этом «Фронт ан-Нусра» немного отличается от высокомерного, то и дело призывающего к убийствам ИГИЛ. Неудивительно, что в декабре 2012 года, когда США включили «Джебхат ан-Нусру» в список международных террористических организаций, 29 представителей сирийской оппозиции выразили свое недовольство этим фактом. Как говорится в пословице, ты знаешь лицо человека, но не знаешь, что у него на душе.

Заключение союзов

Еще одной причиной «непотопляемости» этой организации является то, что она редко ведет борьбу в одиночку. На заре своего создания «Фронт ан-Нусра» мог вербовать солдат и офицеров даже из сирийской армии. Что касается других оппозиционных сил Сирии, то тут отношения бывали сложными. Некоторые аналитики называют модель этих отношений «вставкой». Используя «союзы по вертикали и горизонтали» (заключение союзов с севера на юг и с запада на восток, философское учение китайских дипломатов V-III в. до н.э. — прим. переводчика), «Джебхат ан-Нусра» постепенно абсорбировала другие вооруженные группировки, создавая тем самым крепкую сеть.

Некоторые аналитики считают, что «Джебхат ан-Нусра» сформировала в Сирии трехуровневую систему союзов. Первый уровень составляют вооруженные группировки со схожей идеологией и радикальными позициями — с ними она ведет всестороннее тесное сотрудничество. Самый явный пример — «Ахрар аш-Шам» (запрещенная в России террористическая организация) — группировка, изначально подчинявшаяся «Сирийскому исламскому фронту». Одним из ее основателей является Абу Халид аль-Сури — посланник аз-Завахири, призванный разрешить конфликт между «Фронтом ан-Нусра» и ИГИЛ. Отношения двух организаций можно назвать тесными.

На втором уровне находятся группировки со схожей с «Джебхат ан-Нусрой» идеологией, но более мягкой позицией — с ними она поддерживает тесное военное сотрудничество, пытаясь через долгосрочное взаимодействие повлиять на них и постепенно переместить их на первый уровень. К подобным организациям относятся «Легион Шам», «Айнад-аль-Шам», а также «Соколы Леванта», «Джейш аль-Ислам» и другие группировки, подчиняющиеся «Исламскому фронту» (запрещенные в России террористические организации — прим.ред).

Третий уровень — это светские оппозиционные вооруженные группировки, существующие в рамках Сирийской свободной армии. С ними «Фронт ан-Нусра» также ведет военное сотрудничество. Разумеется, с их помощью он может получить поддержку от таких «закулисных спонсоров», как Турция, Саудовская Аравия и США в обход зон, где запрещена продажа вооружения. По сообщениям среди оружия, полученного «Джебхат ан-Нусрой» напрямую или через посредников, были переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» советского производства, американские противотанковые ракеты и северокорейские ПЗРК HT-16PGJ.

Тем не менее изменив название, «Фронт ан-Нусра» ничуть не избавился от привычки убивать. Согласно сообщением после потери Алеппо в конце позапрошлого года некогда единый союз начал распадаться. В январе прошлого года организация поделилась на сторонников войны и сторонников мира, которые начали междоусобицу в провинции Идлиб. Сторонники войны потерпели поражение во время наступления в провинции Хама в марте. В июле они получили помощь извне и снова начали провоцировать своих противников — складывается впечатление, что черноту внутри «Джебхат ан-Нусры» уже ничем не отмыть.

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