/Поглед.инфо/ Американската делегация се завърна от Рияд с пари и подаръци. Но саудитските принцове не очакваха, че Тръмп ще се отвърне от всичките си обещания. Затова принц Мохамед ибн Салман побърза да отиде в Москва, за да се опита да се договори с другия основен играч. Но изкусният в политическите дела президент на Русия не позволи страната му да се превърне в играчка, купена за големи пари от Саудитска Арабия.

Според информация идваща от Кремъл, всички преговори на принц ибн Салман са се провалили. Медиите съобщават, че руският президент поставил неизпълними условия, които принцът не е бил в състояние да приеме. Руският посланик в Рияд пък характеризира действията на Саудитска Арабия като "самоубийство".

(рус.ез.)

Мухаммад ибн Салман вернулся из Москвы разочарованным

Ближний Восток и новая игра России

Принц Мухаммад ибн Салман, который обладает большими связями и, несомненно, планирует стать преемником своего отца, считает, что 99% карт на Ближнем Востоке держат в своих руках США. Другие, в том числе Россия и Китай — это второстепенные игроки, а Европа в свою очередь представляет собой лишь американский пригород.

Однако, после проведения конференции в Эр-Рияде и после того, как Дональд Трамп и его семья были всячески обласканы, а делегация США вернулась, нагруженная банковскими чеками, деньгами и драгоценными подарками, принц ибн Салман, мечтающий доминировать на Ближнем Востоке, был крайне удивлен, когда он обнаружил, что картина складывается не так, как ожидалось. Трамп, запугавший всех в начале, отказался от всех своих обещаний и, по словам источников, сказал ибн Салману, что игра, которую Саудовская Аравия стремится вести, не так проста, а в мире должны быть и другие силы с таким же мнением. Помимо этого, у этих стран имеются свои условия, гарантии и финансовые требования. Здесь ибн Салман догадался, что ему нужно провести десятки саммитов, дабы угодить всем.

Он немедленно направляется в Москву к Владимиру Путину, второму и самому опасному игроку в этой игре, пытаясь склонить русских на свою сторону в вопросе формирования коалиции, в которой главенствующую роль получит Саудовская Аравия. Конечно, политически искусный президент России не может позволить своей державе превратиться в игрушку, купленную Саудовской Аравией за большие деньги. По просочившимся слухам, он предложил отменить крупную сделку, которую Саудовская Аравия провела с Турцией и связанную с покупкой военных кораблей и авианосцев, одним из условий которой для Анкары было поддержать последние действия Саудовской Аравии в регионе. Саудовская Аравия таким образом потеряла союзника в лице Эрдогана.

Согласно утечке информации из Кремля, все переговоры ибн Салмана провалились. В СМИ сообщалось, что президент России поставил невыполнимые условия, которые принц оказался не в состоянии выполнить. После того как Саудовская Аравия прямо объявила об отмене крупнейшей сделки с Турцией, Путин потребовал сохранить положение Асада в Сирии, что ибн Салман нашел препятствием для собственных амбиций, связанных с ограничением влияния Ирана в регионе.

Посол России в Эр-Рияде тоже подлил масла в огонь, описав действия Саудовской Аравии как «самоубийство». По его словам, для саудовцев глобальная и даже региональная сцена — во многом гораздо более сложная, чем кажется, и есть вероятность того, что режим в Сирии останется, несмотря на то, что страна находится в шатком политическом и стратегическом положении в течение долгих десятилетий…

Ситуация стала еще более провальной, когда ответственные лица Эр-Рияда задались вопросом: может ли Дональд Трамп защитить себя, чтобы защищать вас?

После всех этих попыток подтолкнуть Россию к сотрудничеству, она сообщила, что поддерживает принцип диалога между Саудовской Аравией и Ираном и обсуждение вопросов, которые приводят к возникновению всех этих конфликтов. Ибн Салмана это поразило как удар грома и стало первым свидетельством провала саммита, проведенного при участии Трампа. Президент США проигнорировал обещания, поскольку сегодня он озабочен налаживанием отношений с Западом, которые ему также не удается исправить.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели