/Поглед.инфо/ Кой действително победи нацизма? Тук ще трябва да припомним нещо, което политиците от всички окраски обикновено забравят, когато говорят за историята: има много причини. Но ролята на Съветския съюз често се подценява и дори се случва още по-лошо: повечето американски ученици смятат, че страната им е воювала заедно с Германия срещу Русия.

Великата отечествена война, както я наричат в Русия, продължи от юни 1941 г. до май 1945 г. За германския Вермахт и съюзниците му (унгарци, италианци, румънци и дори испанци), а също легионът на френските доброволци и валонският легион, това е най-дългият фронт. На този фронт Германия понесе най-тежките загуби, даде 6 милиона жертви.

Но СССР плати много висока цена за победата си над Германия – 10 милиона войници плюс между 15 и 17 милиона жертви от цивилното население. Освен това Берлин е превзет от Червената армия. Основният урок от тази катастрофална за германците кампания, генерал Монтгомъри изрази по следния начин: "Правило № 1 от страница № 1 на военния учебник гласи: Никога не тръгвайте към Москва".

(рус.ез.)

Кто на самом деле одержал победу над нацистами?

Острые углы истории

Хочу сразу сказать вам, что обожаю Жана-Люка Меланшона (Jean-Luc Mélenchon). И прекрасно понимаю, что у многих он вызывает раздражение, причем по вполне понятной причине, которая раздражает меня самого едва ли не настолько же, насколько недобросовестность большинства тех, кто мешает его с грязью. Причем, получается, что все перегибают палку.

Возьмем хотя бы его последний выход на «улицу, которая победила нацистов». Эти слова стали ответом на заявление президента о том, что «демократия — это не улица». Вы сами видели, как все было раздуто. И как Меланшон был вынужден долго оправдываться. Кристоф Кастане (Christophe Castaner) же начал рассуждать о выходках Меланшона, которые, по его словам, напоминают те, что выбили почву из-под ног у… Сальвадора Альенде (Salvador Allende). В это воскресенье не было скучно!

Но если отойти от всей это полемики, кто на самом деле победил нацистов? Здесь нам придется упомянуть о том, что обычно забывают политики всех мастей, когда говорят об истории. Речь идет о множестве причин.

Если вы мало что смыслите в истории, готов поделиться с вами одним безотказным методом, который поможет вам сориентироваться: если кто-то утверждает, что определенное событие произошло в результате одного единственного факта, можете перестать его слушать, потому что он несет полную чушь. Я могу привести немало причин того, почему ел вчера рататуй (была хорошая погода, мне хотелось овощей, купленный на рынке перец был просто восхитительным, баклажаны и помидоры с прошлой недели начали портиться, я люблю рататуй, у меня было небольшое похмелье и мне хотелось здоровой пищи… И это еще не исчерпывающий список), и свержение нацистов можно точно так же объяснить множеством факторов. Хорошо, но кто же тогда на самом деле победил нацистов?

1. СССР

Да, причем в немалой степени. Великая Отечественная война, как ее называют в России, продолжалась с июня 1941 года по май 1945 года. Это был самый большой фронт немецкого Вермахта с союзниками (венгры, итальянцы, румыны и даже испанцы), где также сражались Легион французских добровольцев и Валлонский легион. Именно на этом фронте Германия понесла самые тяжелые потери.

После изначального прорыва немцев в СССР, который был остановлен у Москвы и Ленинграда, нацистская армия увязла, а затем была вытеснена из страны, несмотря на возобновление наступательных операций. Германия с союзниками потеряли там 6 миллионов человек, а Советский Союз — 10 миллионов солдат (потери среди мирного населения оцениваются в 15-17 миллионов). СССР заплатил очень высокую цену за победу над Германией. Кроме того, Берлин взяла именно Красная армия. Главный урок из этой катастрофической для немцев кампании заключается в следующих словах генерала Монтгомери: «Правило №1 первой страницы военного учебника гласит: «Не идите на Москву»».

Роль СССР зачастую преуменьшают, а зачастую происходит и нечто похуже. На презентации своего знаменитого цикла документальных фильмов «Война» Кен Бернс (Ken Burns) рассказал об удивившей его статистике: большинство американских школьников думали, что их страна сражалась вместе с Германией против России… Не менее интересен тот факт, что, согласно опросам, после войны большинство французов считали, что главный вклад в победу над нацистами внес СССР. Холодная война все изменила.

2. Американцы?

Они, разумеется, тоже сыграли первостепенную роль. Сначала они оказали поддержку британцам, затем высадились в Северной Африке, Италии, Нормандии и, наконец, Провансе. Они сражались на севере Франции, затем двинулись на Париж и пробились через Арденны в Германию. Они вели сеявшие хаос и смерть массированные бомбардировки Германии.

В общей сложности американская армия за 11 месяцев боев потеряла на Западном фронте 130 тысяч человек, вынудив Германию сражаться на двух фронтах. Американцы тоже внесли вклад в победу над нацизмом (это не говоря уже о поставках большого количества техники в СССР).

3. Британцы и солдаты Содружества?

Судя по всему, во Франции им до сих пор не простили Креси, Азенкур, Ватерлоо и Мерс-эль-Кебир. Британцы потеряли более 35 000 человек во время освобождения Европы. С 1940 по 1941 год они в одиночку (потому что, давайте признаем, мы трусливо их бросили) сопротивлялись немецкому урагану, который бомбил их города и топил торговые суда. Впоследствии они ответили ударом на удар и обратили в пепел несколько немецких городов, что не могло не вызвать споры (некоторые не стихают по сей день).

Они (при поддержке канадцев) высадились во Франции и шли вместе с американцами до самой Германии. О них часто забывают в истории освобождения нашей страны (это, наверное, объясняется в том числе и тем, что, например, в Кане они не стали церемониться и обстреляли город, убив множество мирных жителей). В любом случае, вклад британцев в победу над Гитлером не подлежит сомнению. Не говоря уже о доминионах, которые тоже сыграли видную роль: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, «Сражающаяся Франция» (да ладно вам, уже и пошутить нельзя?).

4. Внутреннее и внешнее сопротивление?

Еще до начала войны нацизму приходилось иметь дело с внутренним сопротивлением в Германии: не стоит забывать, что первыми «гостями» концлагерей стали политические противники Гитлера. Существовало сопротивление и во всей оккупированной Европе. Иногда люди брали в руки оружие и дорого за это расплачивались, как было в Варшаве во время восстания в гетто весной 1943 года или подъема населения против оккупантов летом 1944 года. Как бы то ни было, чаще всего стратегические последствия оказывались минимальными. Парижане тоже устроили восстание с приближением союзников, но город тогда практически не представлял стратегического интереса (американцы даже хотели изначально попросту обойти его). Старания заслуживают уважения, но они мало что дали в плане общей победы над Рейхом.

В СССР же все было иначе: действия партизан заставили Вермахт направить на борьбу с ними десятки тысяч солдат. Это не говоря уже о масштабах устроенных ими диверсий, Как отмечает историк Кристиан Инграо (Christian Ingrao), партизаны уничтожили столько локомотивов, сколько их выпустили немцы. Это не говоря уже о мостах, железнодорожных путях, складах топлива и боеприпасов.

5. Бразильцы?

Да, бразильцы не сыграли ключевой роли во время Второй мировой, но известно ли вам, что 22 августа 1942 года Бразилия объявила войну Германии? В январе она разорвала дипломатические отношения с Берлином и его союзниками, а немецкие подводники потопили несколько бразильских судов. Экспедиционный корпус включал в себя более 25 000 человек, которые сражались в Италии вместе с Союзниками. Некоторые из них до сих пор живы. И да, они тоже внесли вклад в поражение нацизма. Важно любое участие!

6. Сами нацисты?

В поражении нацистов не в последнюю очередь виноваты они сами. Ведь Гитлер оказался вовсе не таким великим стратегом, как считал сам, многие из его гениальных планов были разработаны другими, а его привычка вмешиваться в решения генералов приводила к катастрофам. Советская кампания развалилась на части, а стратегия против союзников на западе обернулась провалом. Кроме того, окружение Гитлера тоже оставляло желать лучшего. Взять хотя бы командира его ВВС Геринга: он обещал разбить британскую авиацию летом 1940 года, хотя все проводившиеся в его штабе серьезные исследования указывают на обратное.

Геринг утверждал, что британцы ни за что не смогут нанести удар по Берлину, и заявил Гитлеру, что сумеет обеспечить снабжение 6-й армии под Сталинградом по воздушному мосту, однако ему удалось обеспечить в лучшем случае 10% потребностей окруженных солдат, причем всего на несколько дней.

Нельзя не вспомнить идеологию режима. Он рассматривал все побежденные народы как «недолюдей», которые в большей или меньшей степени достойны жизни (к западу от Германии чуть больше, чем к востоку), и тем самым настроил против себя население. В некоторых регионах СССР — например, на Украине и в Белоруссии — часть населения встречала немецких солдат как освободителей. Тем не менее эти люди быстро разочаровались, увидев, какая судьба их поджидает. Вермахту пришлось опираться на коллаборационистов, лишь усиливая в результате сопротивление и партизанское движение. Порочный круг.

7. А что насчет улицы?

В Германии улица выступала против нацистов, и иногда у нее получалось заставить их отступить, причем даже во время войны, отмечает Кристиан Инграо, с которым мы обсуждали этот вопрос. В 1941 году баварцев — людей в основном католических взглядов — возмутил план нацистов убрать из школ распятия. Этот случай был подробно описан историком Яном Кершоу (Ian Kershaw) в его книге об отношении немцев к нацизму. Во время этих событий многие немцы открыто выступили против недопустимой, по их мнению, инициативы.

И Рейх уступил, как уступил он и по вопросу эвтаназии инвалидов. Программа эвтаназии взрослых инвалидов была тайно запущена в 1939 году, однако о ней со временем стало известно людям. Это породило острые протесты. В результате она официально была остановлена, хотя фактически окончательно от нее не отказались.

Нельзя не отметить «Сопротивление сердец», которое упоминается в одноименном произведении Натана Столцфуса (Nathan Stoltzfus). В конце февраля 1943 года, когда 6-я армия Паулюса была у Сталинграда, нацисты устроили облаву на последних евреев в Берлине. В их числе оказались и сотни мужей ариек, которые теоретически находились под защитой закона. В тот день 200 женщин отправились на Розенштрассе, где собирали их мужей (а иногда и детей). Несмотря на присутствие СС, демонстранток становилось все больше (на следующий день их было уже 400), и режим опасался, что ситуация может выйти из-под контроля. В итоге он уступил: 6 марта 943 года были освобождены 1700 человек. 25 из них уже были депортированы в Освенцим. Их возвратили в Берлин. Большинство из них пережили войну. То есть немки во время войны вышли на улицу, чтобы выразить протест против нацистского режима. Хотя, конечно, я бы не сказал, что они свергли его.

Честно говоря, от множества причин и факторов, приведших к краху нацизма, голова идет кругом. Нужно было бы упомянуть немецкое сопротивление, шпионские группы, отправившихся на освобождение Франции тысяч бойцов из Африки и Тихоокеанского региона и т.д. Все это было сделано ради того, чтобы сказать: «Нет, дорогой мой Жан-Люк Меланшон, улица не победила нацизм». По крайней мере, не в одиночку. В любом случае, ее вклад был более чем скромным. Может, займемся уже чем-то другим?

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