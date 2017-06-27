/Поглед.инфо/ „Военните ни възможности са достатъчни, за да унищожим руските сили в Сирия за три дни”, заяви новият престолонаследник на Саудитска Арабия, 31-годишният принц Мохамад бин Салман ал Сауд.

В официално изявление за пресата, на 23 юни той каза, че руският президент Владимир Путин и Русия са основна заплаха за Саудитска Арабия. "Считам, че в Сирия има много терористични групи, които трябва да бъдат ликвидирани. Но руснаците се опитват да разпространяват тероризма в Близкия изток. Не е трудно да се разбере колко въодушевени бяха терористите, когато Русия нападна опълченците на Сирийската свободна армия".

Проблемът е, че това го говори не обикновен луд, а човекът, който ръководи външната политика на Саудитска Арабия, най-близкият съюзник на САЩ, Израел, Германия и НАТО.

(рус.ез.)

Наследный принц Саудовской Аравии: мы можем за три дня уничтожить силы России в Сирии

Ситуация на Ближнем Востоке

Новый наследный принц Саудовской Аравии 31-летний Мухаммад бин Сальман Аль Сауд (Mohammad bin Salman Al Saud) считается главной фигурой в катастрофической и преступной войне, которую Саудовская Аравия ведет против соседней страны Йемена. Он высказался о своем отношении к России. В официальном сообщении Саудовской Аравии для прессы 23 июня 2017 года он заявил, что президент России Владимир Путин и Россия являются главной угрозой для Саудовской Аравии: «Я думаю, что в Сирии есть много террористических групп, которые следует подавить. Но русские пытаются распространять терроризм на Ближнем Востоке. Не трудно понять, как эти террористы были воодушевлены тем, что Россия помогает террористам, нападая на ополченцев Сирийской свободной армии».

Молодой воинственный принц пошел еще дальше в своих последующих высказываниях: «Саудовская Аравия не будет использовать мягкие методы в отношениях с Россией, мы пошлем ультиматум г-ну Путину. Если Россия будет продолжать беспорядочные бомбежки, мы должны будем заявить, что, несмотря на большие осложнения, мы предпримем шаги для сдерживания ее сил. Россия должна помнить, что наши военные возможности достаточны для того, чтобы за три дня уничтожить российские силы в Сирии».

Одно дело, когда Саудовская Аравия является самым большим импортером оружия в мире, и когда эта страна в Сирии оказывала и оказывает массивную поддержку так называемым повстанцам, читай: террористам. Но когда он говорит, что его королевство «в течение трех дней может уничтожить силы России в Сирии», то начинаешь задумываться о состоянии здоровья наследного принца.

Его страна, несмотря на свои громадные арсеналы оружия, своих суданских наемников и свою полностью бессмысленную войну в течение двух лет и трех месяцев не смогла ничего сделать с ополченцами Хути в Йемене, а теперь он хочет за три дня разгромить Россию. Понятно, что принцы монархии ведут свою жизнь под очень хорошей защитой, но должна же существовать возможность установить хоть минимальный контакт с действительностью за пределами дворцов.

Проблема заключается в том, что говорящий такое — не просто сумасшедший, а человек, возглавляющий внешнюю политику Саудовской Аравии, самого близкого союзника США, Израиля, Германии и НАТО.

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