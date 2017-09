/Поглед.инфо/ Навършват се 70 години от създаването на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ. Историята на тази организация изобилства с политически убийства, държавни преврати, търговия с наркотици, контрабанда на оръжие, подкупи и други престъпни деяния. Ако някой се запита има ли някакъв заговор в дейността на ЦРУ, най-простият отговор е „да”, всички дейности на ЦРУ са заговор срещу народа на САЩ и народите по целия свят.

Във връзка със 70-годишнината на ЦРУ, журналистът Ларс Шел (Lars Schall) интервюира Дъглас Валентайн (Douglas Valentine) за списание Counterpunch. Валентайн е издал книгите «The Hotel Tacloban» («Хотел Таклобан»), «The Phoenix Program» («Програмата Феникс»), «The Strength of the Wolf» («Силата на вълка»), «The Strength of the Pack» («Силата на глутницата») и «The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World» («ЦРУ като организирана престъпна група: как тайните й операции корумпират Америка и света»).

По-долу са дадени извадки от интервюто. Накрая, интервюиращият пита дали ЦРУ се явява враг на американския народ? Отговорът е: „Да, ЦРУ е инструмент на богатия политически елит, който се занимава с мръсен бизнес”.

ЦРУ — преступная организация

Стратегия национальной безопасности США

В связи с 70-летием ЦРУ Ларс Шэлл (Lars Schall) взял интервью у Дагласа Валентайна (Douglas Valentine) для журнала Counterpunch. Ниже следуют несколько выдержек из этого интервью.

Даглас Валентайн издал книги «The Hotel Tacloban» («Отель Таклобан»), «The Phoenix Program» («Программа Феникс»), «The Strength of the Wolf» («Сила волка»), «The Strength of the Pack» («Сила стаи») и «The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World» («ЦРУ как организованная преступность: тайные операции коррумпируют Америку и весь мир»).

Ларс Шэлл: 70 лет назад, 18 сентября 1947 года, был принят закон National Security Act — так было создано Центральное Разведывательное Управление, ЦРУ. Даглас, Вы называете ЦРУ «организационной преступной ветвью американского правительства». Почему?

Даглас Валентайн: Все, что делает ЦРУ, является незаконным. Поэтому правительство закрывает его темным плащом секретности. В то время как создатели мифов информационной отрасли изображают Америку бастионом мира и демократии, сотрудники ЦРУ управляют преступными организациями по всему миру. Например, ЦРУ наняло одного из самых известных в пятидесятые и шестидесятые годы наркоторговца Санто Траффиканте (Santo Trafficante), чтобы убить Фиделя Кастро (Fidel Castro). Взамен ЦРУ разрешило Траффиканте импортировать тонны наркотиков в США. ЦРУ создает собственные оружейные предприятия, транспортные фирмы и банковские организации, чтобы облегчить выполнение грязных операций преступным организациям, занимающимся наркоторговлей. В оффшорных банках деньги мафии перемешиваются с деньгами ЦРУ до тех пор, пока становится невозможным отличить их друг от друга.

Торговля наркотиками является лишь одним примером.

— Интересным методом ЦРУ является «правдоподобная возможность отрицания» (plausible deniability). Пожалуйста, объясните подробнее.

— ЦРУ не делает ничего, от чего невозможно было бы отказаться. Мне рассказал об этом отставной высокопоставленный сотрудник ЦРУ Том Донахью (Tom Donohue).

В 1984 году бывший руководитель ЦРУ Уильям Колби (William Colby) согласился помочь мне, когда я захотел написать книгу The Phoenix Program. Колби представил меня Донахью в 1985 году. Донахью отвечал за «скрытые операции» ЦРУ во Вьетнаме с 1964 по 1966 год. Он разработал много программ, которые были включены в Phoenix. Поскольку Колби хорошо отозвался обо мне, Донахью был очень доброжелательным и многое рассказал о том, как действует ЦРУ.

Все должно быть таким, чтобы от этого можно было отказаться.

Донахью сказал, что ЦРУ не делает ничего, если это не соответствует двум критериям. Первым критерием является «потенциал разведки». Эта программа должна быть полезной для ЦРУ, она должна, например, показать, как можно управлять каким-либо правительством, или как можно шантажировать чиновника, или где спрятан доклад, или как переправить агента через границу. Понятие «потенциал разведки» означает, что это каким-либо образом является полезным для ЦРУ. Вторым критериям является возможность отказаться от данного действия. Если ЦРУ не находит способа структурировать программу или операцию, оно может отказаться от них и не будет их выполнять. Обоснованный отказ может быть таким же простым как военный приказ офицеру или сотруднику. Тогда ЦРУ может сказать «это сделает армия».

Организованная преступность

Офицер ЦРУ, создавший программу Phoenix, Нельсон Брикхэм (Nelson Brickham) рассказал мне следующее о своих коллегах: «Я описал службу разведки как очень приемлемый способ выразить свои преступные тенденции. Парень с сильными криминальными наклонностями, но слишком трусливый, чтобы стать преступником, получает работу в какой-нибудь организации вроде ЦРУ, если у него есть необходимое образование». Брикхэм описал сотрудников ЦРУ как людей с идеей «хочу быть наемником», нашедших социально приемлемый способ выполнять такие вещи (и, могу добавить, получать за это хорошие деньги).

Полное послушание и иммунитет от судебного преследования

ЦРУ использует значительную часть своего бюджета на то, чтобы определить, как человек выбирает свою рабочую профессию, контролирует ее и управляет ею. Это начинается с требования безоговорочного послушания. Большинство сотрудников ЦРУ считают себя солдатами. ЦРУ создана как военная организация, где команды являются делом священным и не могут быть нарушены. Тебе говорят, чтό ты должен сделать, и ты делаешь это. В противном случае с тобой все кончено.

Другие системы контроля, такие, как «мотивирующие программы идеологической обработки», побуждают сотрудников ЦРУ считать себя особыми людьми. Такие системы разрабатываются и осуществляются за последние семьдесят лет для формирования идеологии и взглядов сотрудников ЦРУ. За отказ от своих юридических прав сотрудники ЦРУ получают преимущества систем вознаграждений и самое главное — иммунитет от судебного преследования за свои преступления. Они рассматривают себя как немногих защищенных, и если всем сердцем принимают эту культуру доминирования и использования, то могут рассчитывать на очень доходную работу в частном секторе после выхода на пенсию.

Привилегированные убийцы

Сотрудники ЦРУ имеют поддельные удостоверения личности и охрану, летают повсюду в частных самолетах, живут на виллах и убивают с помощью современной технологии. Они говорят армейским генералам, что те должны делать. Они руководят комитетами конгресса. Они безнаказанно и равнодушно убивают государственных руководителей и невинных детей. Для них все и вся, за исключением их шефов, является техникой потребления.

Торговля наркотиками и ЦРУ

— По Вашему мнению, «самой большой и мрачной тайной национального истеблишмента безопасности» является то, что он участвует в глобальной наркоторговле. Как возникла эта деятельность?

У ЦРУ есть две стороны управления наркоторговлей и контроля над ней от имени корпоративных интересов, управляющих Америкой. Важно заметить, что участие американского правительства в наркоторговле началось еще до возникновения ЦРУ в качестве средства контроля над государствами, а также политическими и социальными движениями в этих государствах, включая США. Это началось в двадцатые годы прошлого столетия, когда США помогали националистическому режиму Чан Кайши (Chiang Kai-shek) в Китае, пользовавшимся возможностями наркоторговли.

Во время Второй мировой войны предшественник ЦРУ, Управление стратегических служб (OSS), снабжало опиумом партизан, боровшихся в Качине с японцами. УСС и американские военные во время Второй мировой войны устанавливали связи с американским преступным миром и затем крышевали американских наркоторговцев, которых они нанимали для выполнения своей грязной работы в стране и за ее пределами.

После изгнания националистов из Китая США организовали такие же операции с наркотиками на Тайване и в Бирме. В шестидесятые годы ЦРУ организовало торговлю наркотиками во всей Юго-восточной Азии и установило свой контроль во всем мире, это в первую очередь относится к Южной Америке и всей Европе. ЦРУ поддерживало продажу наркотиков союзникам в Лаосе и Вьетнаме. Генерал ВВС Нгуен Као Ки (Nguyen Cao Ky), занимавший в 1965 году пост руководителя национального директората безопасности Южного Вьетнама, продал ЦРУ право в каждой провинции создавать частное ополчение и тайные центры проведения допросов в обмен на контроль над прибыльной наркоторговлей. Через своего сильного человека, генерала Лоана (Loan), Ки и его клика, используя деньги от торговли опиумом, финансировали свой политический аппарат и свои силы безопасности. Все вместе с помощью ЦРУ.

ЦРУ и опиум Афганистана

— Принимает ли ЦРУ сегодня участие в афганской торговле опиумом?

В Афганистане сотрудники ЦРУ управляют наркоторговлей из своих спрятанных в тени гамаков. Производство опиума выросло после того, как они в 2001-2002 годах создали правительство Карзая (Karzai) и разведывательную сеть в афганском сопротивлении с помощью «дружественных мирных жителей», взяв на службу полевого командира, занимавшегося торговлей опиумом, Гуля Аги Шерзая (Gul Agha Sherzai). Бόльшая часть американской общественности ничего не знает о том, что движение Талибан (запрещено в России) сложило оружие после ввода американских войск, и что афганский народ снова взялся за оружие лишь после того, как ЦРУ усадило Шерзая на пост в Кабуле.

Вместе с братьями Карзай Шерзай снабдил ЦРУ сетью осведомителей, которые принялись работать против своих деловых соперников, а не против Талибана. Как Ананд Гопал (Anand Gopal) писал в своей работе «No Good Men Among the Living» («Нет хороших людей среди живых»): в результате благожелательной наводки Шерзая ЦРУ во время своих рейдов систематически пытало и убивало самых уважаемых лидеров Афганистана, что вызвало рост радикальных настроений в афганском народе. ЦРУ начало войну как предлог для продления оккупации и колонизации Афганистана.

За свои услугу Шерзай получил контракт на строительство первой американской военной базы в Афганистане, а также обширную наркоторговлю.

Программа «Феникс»

— Используют ли США методы программы «Феникс» в Афганистане? Я спрашиваю в связи с началом операции «Устойчивая свобода» (Operation Enduring Freedom), когда руководители Талибана в первый момент сложили оружие.

Афганистан — предмет исследования стандартной двухслойной программы «Феникс», разработанной в Южном Вьетнаме. Это ведение партизанской войны, направленной против «очень ценных кадров» с целью вербовки и уничтожения. Это высший уровень. Это также и ведение психологической войны против гражданского населения так, чтобы все знали, что их могут похитить, бросить в тюрьму, пытать, шантажировать и убить, если человека подозревают в поддержке противника. Это второй уровень. Мирных жителей терроризируют, чтобы они поддерживали американское марионеточное правительство.

Программа «Феникс» была создана во время Вьетнамской войны, чтобы идентифицировать и «нейтрализовать» инфраструктуру Национального освободительного фронта Южного Вьетнама (с помощью внедрения своих агентов, тюремного заключения, допросов и убийств).

В этот период ЦРУ начало внедрять своих агентов в корпус младших военных офицеров. Сотрудники ЦРУ Дональд Грегг (Donald Gregg) и Руди Эндерс (Rudy Enders) (я брал интервью у обоих для своей книги The Phoenix Program) экспортировали «Феникс» в Сальвадор и Центральную Америку в 1980 году. Тогда ЦРУ и Пентагон вместе создавали спецподразделение Delta Force и Совместное командование специальных операций США (Joint Command Operations Command) для борьбы с «терроризмом» во всем мире с помощью модели «Феникс». В настоящее время конвенциональные войны больше не проводятся, поэтому армия с ее корпусом младших офицеров, завербованных ЦРУ много лет назад, по экономическим и политическим причинам фактически стала полицейской силой американской империи, которая проводит свои операции с более чем 700 баз, расположенных по всему миру.

Значение СМИ для ЦРУ

— Насколько важны ведущие СМИ для восприятия ЦРУ общественностью?

Это самая важная функция. Ги Дебор (Guy Debord) заявил, что в мире доминирует секретность. СМИ, защищая секреты ЦРУ, мешают тебе узнать, как тобою манипулируют. СМИ и ЦРУ — это одно и то же.

Общим для FOX и MSNBC является то, что новости в капиталистическом обществе — это товар. Медийные СМИ ориентируются на демографические группы исследований для продажи своего продукта. Это все поддельные новости, основанные на том, что каждый медийный канал подает новости таким образом, чтобы удовлетворить своих клиентов. Но что касается ЦРУ, то это не только подделка, это яд. Это подрывает демократические институты.

СМИ необходимы ЦРУ для тотального контроля

Главная потребность ЦРУ в тотальном контроле над информацией требует сотрудничества со СМИ. Это один из больших уроков, полученных нашими лидерами во Вьетнаме. Хорошо идеологически обработанные и хорошо оплачиваемые руководители во главе правительств и СМИ никогда не позволят публике увидеть массовые убийства мирного населения, которые США устраивают в других странах. Американцы никогда не увидят изуродованных иракских, афганских, ливийских и сирийских детей, которых убивают американские наемники и кассетные бомбы.

С другой стороны, поддельные описания похищения людей, пыток и убийств, совершаемых ЦРУ, прославляются телевидением и кино. Ключом здесь является рассказ правдивой истории. Благодаря сотрудничеству со средствами массовой информации «Феникс» уже стал шаблоном обеспечения политической безопасности лидеров США.

— Является ли ЦРУ врагом американского народа?

Да. Это инструмент богатой политической элиты, занимающейся своим грязным делом.

https://steigan.no/2017/09/24/cia-en-kriminell-organisasjon/

