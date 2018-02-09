/Поглед.инфо/ Най-убийствената оръжейна система в руския арсенал е ТОС -1, която често се нарича тежка огнехвъргачка. Сега се появява модифицираната версия TOC-2. Първият модел се базира на съвременната платформа на супертанка T-14 "Армата". Вторият е монтиран на колесен танк.

На танковата платформа е монтирана реактивна система за залпов огън от 30 тръби. Този принцип на залпов огън е по-нататъшна разработка на старите сталинистки "Катюши". Ракетите обаче не са оборудвани с конвенционални бойни глави, а с термобарически. На този принцип са създадени и най-мощните конвенционални бомби в света: в САЩ - "Майката на всички бомби", в Русия - "Бащата на всички бомби".

Въздействието на ракетите "TOC" съответства на ефекта от аерозолната бомба, но с тази разлика, че в целта попадат много бойни глави, създавайки във въздуха експлозивен филм, който трябва да бъде точно възпламенен. В резултат – възниква огромна огнена топка, причиняваща колосална взривна вълна. Първоначалната взривна вълна веднага създава вакуум. Ефектът е огромен. След първата употреба на това оръжие, в анализ на ЦРУ се сочи: "Всичко живо изгаря в пламъка. Онези, които се оказват извън огъня, получават вътрешни и често невидими рани, които разкъсват вътрешните органи."

(рус.ез.)

Смерть от «Солнцепека» — Путин создает новое поколение адских пушек

К самым убийственным системам оружия в арсенале Путина относится ТОС-1, которую часто называют тяжелым огнеметом. Теперь появляется его модифицированный вариант, ТОС-2. Одна модель базируется на современной платформе путинского супертанка Т-14 «Армата». Вторая модель монтируется на колесном танке.

Реактивная система залпового огня

На Западе под огнеметами подразумеваются установки или танки, которые выстреливают струей из трубы горящую масляную смесь. Подобное оружие больше не производится из-за небольшого радиуса действия. ТОС-1 и ТОС-2 функционируют совершенно иначе. На платформе танка устанавливается реактивная система залпового огня из 30 труб. Этот принцип залпового огня является дальнейшей разработкой старых сталинских «катюш». Однако ракеты оснащены не обычными боеголовками, а термобарическими. По такому принципу созданы также самые мощные в мире обычные бомбы: в США — «Мать всех бомб», в России — «Отец всех бомб».

Эффект в результате огромной взрывной волны

Воздействие ракет ТОС соответствует эффекту аэрозольной бомбы, но с той разницей, что в цель попадает очень много боеголовок, создающих в воздухе взрывную пленку, которую надо точно воспламенить. В результате возникает огромный огненный шар, вызывающий колоссальную взрывную волну. За первоначальной взрывной волной тотчас же образуется вакуум. Эффект колоссальный. В одном анализе после первых случаев применения этого оружия в Чечне ЦРУ писало: «В пламени сгорает все живое. И за пределами огня жертвы получают внутренние и часто невидимые ранения, разрываются барабанные перепонки и внутренние органы». В зоне огненного шара скрыться от этого воздействия невозможно ни в бункерах, ни в блиндажах. Взрыв не щадит в зоне действия и возможное мирное население.



Применение против позиций в бункерах

ТОС-1А получила название «Солнцепек». В Сирию поставлялась ТОС-1, поскольку ее взрывная волна разрушала системы глубоких окопов и туннелей, а также бункеры. Первичное разрушительное воздействие одного залпа накрывает площадь 200×400 метров. Одна батарея из пяти ТОС-1А создает прорыв фронта противника длиной в один километр и глубиной в 400 метров. Таким образом можно зачищать и минные поля.

ТОС-1 используют не только русские, но и вооруженные силы Асада. За последние годы эта система неоднократно продавалась за границу. Ее новая разработка должна решить теперь две проблемы. Во-первых, увеличен радиус действия 30 ракет, так что этот танк не может быть уничтожен противотанковыми ракетами. Ибо несмотря на бронированные шасси, огнемет является уязвимым, поскольку он требует очень много времени для начала стрельбы и прежде всего для перезарядки.



Два возможных варианта

Второе изменение касается замены шасси. ТОС-1 использует старые шасси от танка Т-72. У Москвы их еще тысячи, и их доработка обходится недорого. Новая система ТОС-2, напротив, устанавливается на новом шасси. Очевидно предусмотрены два варианта. К первому относится гусеничная ТОС-2, которая устанавливается на дорогой платформе «Армата», как почти все новые тяжелые российские системы танков.



Однако теперь актуальной является установка огнемета на колесном танке, предположительно для этого используется унифицированная боевая платформа «Бумеранг». Первый прототип якобы находится в производстве. Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил в интервью агентству ТАСС: «Мы работаем над созданием прототипа огнемета ТОС нового поколения. Эта система с улучшенными показателями монтируется на колесном шасси».



Колесный танк для повышения мобильности

Генеральный конструктор Николай Макаровец исходит из того, что тяжелый огнемет ТОС будет поставляться уже в 2018-2025 годах. Вариант на колесном шасси должен улучшить мобильность огнемета. На Западе также имеются тяжелые артиллерийские системы, которые используют шасси колесного танка или даже грузовика с полным приводом. Например, система Archer — FH77BW L52, которая производится в Швеции и Норвегии. «Опыт с испытанием тяжелых огнеметов в пустыне показал, что наилучшим вариантом являются шасси на колесном ходу», — сказал Макаровец.



ТОС-2 является второй крупной системой оружия, разработка которого напрямую связана с опытом сирийской войны. Еще в 2016 году был продемонстрирован танк Терминатор-2.

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