/Поглед.инфо/ Едно от последните проучвания на американската разузнавателна агенция Stratfor остана сравнително незабелязано от западните медийни коментатори. Това обаче не крие факта, че външната политика на САЩ, която открито провокира влошаване на конфликтите в международните отношения, вече упражнява натиск върху психиката на хората.

Къде да се крием, когато кризата се разрази? Този въпрос е зададен от Stratfor, насочвайки вниманието на потребителите на нейните анализи към Венецуела и Северна Корея. - "Планирайте го. Подгответе се. И избягвайте безумни пориви", - съветва американското издание.

"В светлината на ескалация на конфликтите, задаващи се във Венецуела и на Корейския полуостров, - пише Стратфор, - важно е да се направи преглед на планирането и подготовката за евакуация." И предлага предварително да проверим съдържанието на чантата, с която ще бягаме, когато кризата се разрази, а така също и спасителните маршрути. За тези, които бягат от Венецуела, "прозорецът на спасението е малък"; американското посолство в тази страна, което очевидно подготвя нещо. То изпрати през юли всички роднини на работниците от посолството. Международната въздушна комуникация с Венецуела намалява с всеки месец. И чужденците, пребиваващи в страната, могат да разчитат само на собствените си правителства - те считат, че опасността е достатъчно сериозна, за да извърши пълна евакуация.

/рус.ез./

Такое нагнетание страха – важная часть американской кампании по смене власти в стране, которая выскользнула благодаря политике президента Уго Чавеса из-под американской пяты. И если бы Вашингтон перестал «кормить» оппозицию в Каракасе, мир и стабильность вернулись бы на улицы и площади этого города очень быстро. Однако хозяева денег в Америке никак не хотят простить Венесуэле национализацию крупнейших телекоммуникационной и электроэнергетической компаний Compania Nacional de Telefonos de Venezuela (CANTV) и EdC, которые контролировались фирмами из США. А ещё – экспроприацию ExxonMobil и ConocoPhillips, национализацию контрольных пакетов акций у Total, Chevron, Statoil и BP.

Половина нефти, добываемой в Венесуэле, экспортируется в Соединённые Штаты, на чём Дональд Трамп и сыграл в июле, подписывая указ, запрещающий американским банкам и инвестиционным фондам заключать сделки по долговым обязательствам и ценным бумагам, выпущенным правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией Petróleos de Venezuela. Указ запрещает также проводить сделки с бондами, которыми владеет государственный сектор Венесуэлы, и выплачивать дивиденды венесуэльским властям, то есть фактически обрезает поставки венесуэльской нефти в США.

Осаждая «вторую Кубу» Южной Америки экономически, президент США кроме того на днях заявил, что вооружённое вторжение в Венесуэлу тоже возможно. Как это было в Гренаде в октябре 1983 года – под предлогом защиты 630 американских студентов, в Панаме в декабре 1989 года, когда власти этой страны отказали Вашингтону в предоставлении своей территории для подготовки контрас в борьбе с Никарагуа и взяли курс на расширение связей с Советским Союзом. О Югославии, Ливии, Ираке, Сирии уже не приходится говорить…

Указ Трампа приведёт к серьёзному ограничению Венесуэлой нефтяного экспорта и поставит власть в критическое положение. Вашингтону останется только ввести морских пехотинцев под предлогом защиты «страдающего народа и демократии», чтобы вернуть Венесуэлу и её нефтяные месторождения под свой контроль.

Приводя детальный перечень того, как американцы бежали из Сайгона, Могадишо, Бейрута или из Уганды – с вертолётами, забиравшими людей с крыш зданий, с ведущей огонь морской пехотой и мужественно отступавшими американскими дипломатами, – Stratfor предлагает заранее подумать о планировании побега.

Применительно к Южной Корее, которая, считает издание, находится под угрозой уничтожения с севера, эксперты Stratfor предлагают заранее побеспокоиться об эвакуации интеллектуальной собственности, персональной и иной «чувствительной» информации вроде технологических и научных исследований, которые могут попасть в руки конкурентов. Здесь «эффект будет в несколько раз больше из-за особой ценности интеллектуальной собственности, находящейся там, в отличие от Каракаса, – пугает Stratfor. – И эти соображения надо так же учесть при планировании эвакуации и подготовке чрезвычайного плана действий».

Собственно, по прочтении материала, предложенного компанией Stratfor, логично сделать вывод о том, что война США на два фронта - с богатой нефтью Венесуэлой и стремящейся в клуб ядерных держав Северной Кореей – дело решённое. Мол, пакуйте чемоданы, господа. Для обеих Корей такие пугающие предсказания – не шутка. И не только для Корей. Всего в полутора часах лета над Японским морем жители Кобе уже вовсю раскупают ядерные бомбоубежища. Как сообщает Nikkei Asian Review, прозябавшая много лет семейная компания Орибе (Oribe Seiki Seisakusho) только за две первые недели сентября получила доход от производства убежищ в 38 раз больше (!), чем за весь прошлый год. «Даже Швейцария, нейтральная страна, – говорит директор компании Набуко Орибе, – устраивает ядерные убежища. Мы думаем, что Япония так же должна быть готовой к ядерной опасности».

Северная Корея перестала сообщать траекторию движения запускаемых ею баллистических ракет, хотя прежде делала это регулярно. Северокорейцев легко понять: обложенные американскими санкциями, они теперь страдают ещё и от японского соседа. Сейчас под японскими односторонними санкциями находятся 72 северокорейские компании и организации и более 80 частных лиц. Санкции ограничивают импорт товаров и ресурсов из Северной Кореи и объём валютных поступлений в эту страну.

«У неё (Северной Кореи. – Е.П.) нет светлого будущего, если она продолжит свою текущую политику», – громыхнул на страницах New York Times японский премьер Синдзо Абэ, но получил в ответ баллистическую гарантию тёмного будущего для собственной страны.

Продажи ядерных убежищ у компании Oribe продолжают расти. Последний заказ в 100 миллионов йен (это почти миллион долларов) на строительство подземного убежища на 400 человек – это и есть главный эффект изощренной пропаганды ненависти ко всему, что не согласуется с перечнем американских интересов, регулярно оглашаемых в Вашингтоне и агрессивно продвигаемых по всему миру.

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