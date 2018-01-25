/Поглед.инфо/ През 2018 г. Русия ще съсредоточава вниманието си към Азиатско-тихоокеанския регион. Москва ще продължи да оказва задкулисна подкрепа на севернокорейския режим, снабдявайки го с гориво и поддържайки търговски връзки с тази изолирана държава. Видно място във външната политика на Русия през следващата година ще бъде Близкият изток. Годините на влошаване на отношенията със САЩ и Европа накараха Москва да преразгледа своите приоритети и стратегия в края на миналата година.

Китай ще играе важна роля в руската външна и вътрешна политика през 2018 г. Като най-голям търговски партньор на Русия, Китай й помогна да облекчи икономическата си зависимост от Запада. Москва възнамерява да следва тази тенденция през следващите години, като предоставя на китайските инвестиции да навлезат в сверата на енергетиката, транспорта и селското стопанство. Освен това Пекин ще помогне на Москва в опитите й да укрепи финансовата си система и кибернетичните възможности. И двете държави ще засилят своите отбранителни връзки, ще провеждат съвместни военни учения и ще изпълняват съвместни проекти. Техните отношения ще обхванат и съвместни инициативи в други територии.

(рус. ез.)

Москва смотрит на Восток

Прогнозы Stratfor

В 2018 году во внешней политике России — стержня Евразии — происходят изменения. Годы ухудшения связей с США и Европой подтолкнули Москву к пересмотру ее приоритетов и стратегии в преддверии нового года.

В рамках этих изменений в 2018 году Россия сосредоточит внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мере того как Северная Корея подходит все ближе к обладанию инструментом надежного ядерного сдерживания, Россия будет продолжать оказывать закулисную поддержку северокорейскому правительству, поставляя ему топливо и поддерживая торговые связи с этим изолированным государством. У нее не будет возможности выступить в качестве помехи или миротворца в назревающем конфликте с Пхеньяном, так как северокорейская администрация будет продвигаться дальше в своих разработках ядерного сдерживания вне зависимости от экономической и материально-технической поддержки Москвы. Кроме того, растущая за границей озабоченность по поводу режима-изгоя вынудит Россию ослабить свою поддержку Северной Кореи. Тем не менее, Россия будет стремиться сохранить свое влияние в этой стране и попытается использовать его в качестве рычага в переговорах с США, а также с Японией и Южной Кореей. Она также будет искать возможности использовать разногласия между членами трехстороннего альянса США с Японией и Южной Кореей. И при этом Москва будет во всем соглашаться с Пекином в том, что касается северокорейской проблемы, выступая за политику сдерживания и невоенные ответные шаги.

Китай будет играть важную роль во внешней и внутренней политике России в 2018 году. Будучи крупнейшим торговым партнером России, Китай помог ей ослабить экономическую зависимость от Запада. Москва намерена следовать этой тенденции в ближайшие годы, обеспечив по всей стране китайские инвестиции в энергетику, транспорт и сельское хозяйство. Кроме того, Пекин будет помогать Москве в ее попытках укрепить свои финансовые системы и кибервозможности. Оба государства также будут укреплять связи в сфере обороны, проводя совместные военные учения и осуществляя совместные проекты. Их отношения также будут распространяться на совместные инициативы на других территориях. В Центральной Азии, например, Россия и Китай договорились о своего рода разделении труда: Китай сосредоточен на экономических вопросах в регионе, а Россия концентрируется на вопросах безопасности. Усиление их сотрудничества позволит обеим странам оградить себя от давления США и бросить вызов стратегическим позициям Вашингтона в различных сценариях по всему миру.

Кроме Азиатско-Тихоокеанского региона, видное место во внешней политике России в следующем году займет Ближний Восток. После того как коалиционные силы одержали почти полную победу над «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация — прим.ред.) в Ираке и Сирии, в регионе меняется соотношение сил. Москва намерена использовать влияние, полученное благодаря ее участию в сирийской гражданской войне, чтобы попытаться повлиять на другие иностранные державы, имеющие свои интересы в регионе, и добиться перевеса сил в свою пользу. Россия поставила перед собой четыре цели в этом начинании: получить рычаги воздействия в своих переговорах с Западом, сдержать угрозу исламского экстремизма и противостоять ей, обратить отношения с региональными державами в свою пользу и расширить доступ к энергетическим, оружейным и сельскохозяйственным рынкам в регионе. Когда в игру вступит весь регион, Москва будет развивать партнерские отношения с несколькими странами Ближнего Востока и Северной Африки, стремясь подорвать позиции США. Так, например, Россия будет работать над восстановлением своего военного присутствия в регионе, арендуя авиабазу в Египте и наращивая продажи оружия Ливии.

Иран будет играть очень важную роль в действиях России на Ближнем Востоке в течение 2018 года. С тех пор как администрация президента США отказалась от Совместного всеобъемлющего плана действий (сделки, остановившей разработку ядерного оружия в Иране), будущее соглашения оказалось под вопросом, а над Тегераном снова нависла угроза возобновления экономических санкций. Москва воспользуется растущей напряженностью между США и Ираном, чтобы укрепить свои отношения с Тегераном, строя их на прочном фундаменте, который она создала благодаря сотрудничеству с Ираном в Сирии. Как и в своем набирающем обороты партнерстве с Китаем, в своих связях с Ираном Россия видит возможность противостоять стратегической позиции США. Но их союз, как и союз между Москвой и Пекином, также имеет четкие пределы, учитывая отличающиеся интересы России и Ирана на Кавказе и в Центральной Азии.

Россия будет сталкиваться с аналогичными препятствиями в стремлении укрепить свои отношения с Турцией и с Саудовской Аравией в 2018 году. В то время как Москва пытается воплотить общие интересы с Анкарой — и использовать их углубляющиеся связи для расширения разногласий Турции с НАТО и с Европейским союзом — обе стороны будут постоянно сталкиваться. Турция, например, будет возражать против контакта России с курдами и готовности Москвы сотрудничать с соперниками Анкары в регионе. Растущая враждебность между Саудовской Аравией и Ираном также будет препятствовать вступлению России в союз с королевством.

Отголоски холодной войны

Несмотря на то, что Россия будет уделять больше внимания Азиатско-Тихоокеанскому региону и Ближнему Востоку в предстоящем году, отношения Москвы с Западом не утратят своей важности. Напряженность в отношениях между Россией и США в 2018 году может возрасти. Вашингтон сообщал о том, что может усилить свое давление на Россию в предстоящем году с помощью целого спектра различных средств, включая усиление режима санкций и продажу смертоносного оружия Украине. В то же время США наращивают свою противоракетную оборону в Европе и Азии. Эта кампания повлечет за собой дальнейшие затруднения для двусторонних договоров с Россией в области вооружения, пересмотр которых еще более осложнится, так как Вашингтон пригрозил Москве карательными мерами за предполагамое нарушение договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД).

Москва, получив опыт выживания при нынешних санкциях, нацелена избежать расширения ограничений со стороны Вашингтона в 2018 году. Рассчитывая на это, Россия будет делать упор на сферы, в которых она хочет либо сотрудничать с Соединенными Штатами, либо достигнуть с ними определенных договоренностей. Это, например, касается процесса перемирия в Сирии, переговоров с Северной Кореей и конфликта на Украине. Тем временем Москва подготовится к дальнейшему ухудшению отношений с Вашингтоном, так как она укрепляет связи в Азии и на Ближнем Востоке, а также наращивает военные силы на своих границах, например, размещая ракетные комплексы «Искандер» в своем городе-анклаве Калининграде.

Усугубляя волнения России, связанные с санкциями, Европейский союз проведет в 2018 году голосование о продлении карательных мер в отношении Москвы. Европейский блок, однако, воздержится от этого, если США наложат на Москву новые санкции за политическое вмешательство. При этом 2018 год предоставит России множество возможностей для вмешательства в дела Европы. Пока Италия готовится к проведению парламентских выборов, Кремль будет использовать свое испытанное и верное оружие гибридной войны — дезинформацию, пропаганду и кибератаки, рассчитывая на формирование более доброжелательного по отношению к ней правительства в Риме. Администрация, возглавляемая движением «Пяти звезд», могла бы, возможно, нарушить ход анонимного голосования, призванного продлить санкции ЕС против России в будущем. Повлиять на исход выборов будет непросто, как в Москве уже поняли в ходе недавних выборов во Франции и в Германии. Даже зная это, Россия продолжит свои попытки посеять раздор среди членов европейского блока и в их электорате, даже если она не сможет достигнуть своих целей в ходе итальянских выборов.

Внутренняя борьба в России

В 2018 году Россия столкнется с рядом внутренних проблем. Одной из главных трудностей России будет ухудшение экономической и финансовой обстановки. После официального выхода из рецессии в 2017 году страна погружается в длительный период стагнации. Банки лопаются почти в рекордные сроки, региональные власти не в справляются со своими долгами, банкротится все большее количество предприятий, а государственным фирмам требуется поддержка. Эти проблемы станут источником расходов для Кремля, опустошат его суверенные фонды и вынудят правительство взять за границей кредиты на сумму не менее 18 миллиардов долларов. Поиск финансирования может еще более осложниться, если Соединенные Штаты наложат на Россию санкции, чтобы не позволить западным рынкам кредитовать Россию. Укрепляющиеся экономические связи Москвы в Азии и на Ближнем Востоке создадут некоторые альтернативные опции для нее. В любом случае финансовые трудности России слишком велики. Кремлю придется допустить крах некоторых бизнесов, банков — быть может, даже некоторых региональных властей, чтобы справиться с последствиями и избежать дестабилизации политической системы накануне президентских и региональных выборов в 2018 году.

Экономические трудности России

Несмотря на выход российской экономики из рецессии, страна погрузилась в длительный период стагнации. Более того, многие люди и организации по всей России до сих пор переживают глубокий кризис, что приведет к увеличению количества протестов и недовольства Кремлем по мере приближения выборов 2018 года.

13,8% россиян живут за чертой бедности.

— Средняя зарплата в России составляет 450 долларов США.

— 25% россиян столкнулись со снижением заработной платы.

— 50% зарплаты россияне тратят на питание.

— В России с 2014 года закрылся каждый третий банк.

— 10 из 85 регионов являются экономически стабильными.

— Уровень банкротства 2017 года сравнялся с уровнем банкротства в 1998 году.

Выборы, назначенные на март и сентябрь 2018 года соответственно, послужат испытанием как для Владимира Путина, так и для его противников. Несмотря на шумиху в западных СМИ, у Путина нет серьезного конкурента, способного занять его пост. Его оппоненты представляют собой целый спектр набор идеологий и личностей, и власть будет хвататься за их расхождения, чтобы сохранить раскол внутри оппозиции. Однако правящая партия «Единая Россия» понимает, что растущая волна протестных движений — особенно среди российской молодежи — требует разработки новой стратегии. Для этого Кремль провводит новую агитационную кампанию, призывающую молодежь голосовать и призванную взбодрить электорат. При весьма вероятной победе Путина и сохранении им своего поста на еще один срок его администрация использует эту победу для того, чтобы восстановить веру в его легитимность. Различные оппозиционные группы в ответ будут устраивать протесты по всей России в преддверии выборов и, возможно, даже массовые демонстрации во время подготовки к переизбранию Путина.

Неспокойная обстановка будет не единственной проблемой, с которой столкнется Путин во время своего следующего срока. В 2018 году усилятся внутренние трения в Кремле. В то время как влиятельные элиты, например, чеченский лидер Рамзан Кадыров и нефтяной магнат Игорь Сечин, отходят от Путина, чтобы действовать в собственных интересах, президент консолидирует коалицию из своих вернейших советников, которые будут защищать его и помогать ему осуществлять свою политику. Путин не будет принимать жесткие меры против перебежчиков, но может начать перестановки в своей администрации, направленные на ограничение их власти. В результате мы увидим как никогда более централизованную и авторитарную президентскую власть и расшатывающуюся все сильнее политическую систему.

По сравнению с президентскими выборами региональные обещают стать более трудным испытанием для партии «Единая Россия». Группы либеральной оппозиции продвинулись на региональных выборах этого года. Чтобы замедлить их продвижение на выборах 2018 года, Кремль продолжит использовать раскол в этих кругах. Москва может также принять жесткие меры, чтобы погасить волну протестов по всей стране, допуская при этом проведение некоторых акций, чтобы снизить градус нагнетаемого в России политического давления.

Борьба за соседние с Россией территории

У самых границ России новый год принесет свою долю активных действий и нестабильности. Украина, например, проведет 2018 год, готовясь к своим выборам президента и парламента, назначенным на 2019 год. Это будут первые выборы со времен внеочередных, последовавших за протестами на Майдане в 2014 году. Накануне выборов 2019 года вполне вероятны протесты и радикальные перестановки в правительстве. Возможно также досрочное проведение парламентских выборов. Однако Украина не будет отклоняться от прозападного внешнеполитического курса, пережив очередной год военных действий, продолжающихся на востоке страны. Несмотря на то, что США и Россия продолжат вести переговоры в связи с конфликтом на Донбассе, — и могут даже достичь определенного прогресса относительно присутствия миротворцев ООН в регионе — в 2018 году нельзя еще будет говорить о более масштабной резолюции. В результате Украина продолжит получать политическую, экономическую поддержку и помощь в области обороны от Соединенных Штатов и их западных союзников, пытаясь при этом следовать в направлении экономической, энергетической и военной интеграции с Польшей и странами Прибалтики. Тем временем Россия будет проводить свою гибридную военную кампанию, включающую кибератаки и убийства, против Украины и ее сторонников.

Выборы в находящейся к юго-западу от Украины Молдавии могут втянуть эту страну в политический круговорот в 2018 году. Если ноябрьские выборы пройдут в пользу президента Игоря Додона и в ущерб уже давно находящейся у власти коалиции, Молдавия может снова возобновить свои попытки интеграции с Европейским союзом, расходящиеся с интересами проевропейских групп. В то же время она может начать более тесное сотрудничество с Россией в экономических вопросах и в сфере безопасности. Возможны масштабные протесты накануне и после выборов.

В 2018 году начнется насыщенный выборами период и на Кавказе. В Армении, Азербайджане и Грузии в 2018 году пройдут президентские выборы. Исход выборов в крупнейших кавказских государствах определит прежде всего внешнюю политику в регионе. Так, например, Азербайджан и Грузия продолжат свои попытки сближения с Турцией в сфере энергетики и обороны, а Армения будет укреплять свое военное партнерство с Россией и экономические связи с Ираном. В то же время Тегеран и Анкара будут стараться не занимать стратегических позиций Москвы на Кавказе. Россия останется главным арбитром в Нагорно-Карабахском конфликте между Арменией и Азербайджаном, стараясь предотвратить его эскалацию и поставляя при этом обеим сторонам оружие.

Нестабильная обстановка в Центральной Азии

Для центральноазиатских государств, как и для многих бывших братских советских республик, 2018 год станет переходным годом в политике. В 2018 году Казахстан, вероятно, последует примеру Узбекистана и Киргизии, где в 2017 году произошла, в сущности, мягкая передача власти. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продолжит осуществлять свои планы по поиску преемника, управляя страной со времен распада Советского Союза. Вместо того чтобы рисковать дестабилизацией Казахстана из-за неожиданного ухода в отставку, Назарбаев постепенно передаст власть парламенту и ключевым фигурам политической элиты, наблюдая при этом из-за кулис за действиями в стране.

Но даже если переходный период наступит без лишних проблем, Казахстан и другие центральноазиатские государства столкнутся с многочисленными угрозами своей стабильности в 2018 году. Низкие цены на нефть создадут социально-экономическое давление в регионе, что повлечет за собой протесты. Узбекистан попытается облегчить этот гнет, проведя экономические реформы, призванные привлечь в государство иностранные инвестиции. Он также попытается улучшить отношения с соседними Киргизией и Таджикистаном в стремлении разрешить пограничные споры, связанные с распределением ресурсов.

Более трудной задачей будет борьба с растущей угрозой военных действий, учитывая обеспокоенность в связи с безопасностью в регионе и его близкое расположение к Афганистану и Сирии. Власти по всему региону будут стремиться предпринимать жесткие меры и создать более централизованную структуру власти, чтобы снизить риск своей безопасности. Вдобавок две наиболее влиятельные зарубежные державы — Россия и Китай — активизируют свои силы по обеспечению безопасности в Центральной Азии в 2018 году. Москва сосредоточится на расширении своего военного присутствия в регионе, а Пекин будет играть более активную роль в борьбе с терроризмом.

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