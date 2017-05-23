/Поглед.инфо/ Професорът по комуникация Орла Вигсьо тълкува образите на Доналд Тръмп и Владимир Путин. Според нея между двамата президенти има огромна разлика. Спортист и бивш офицер от КГБ, Путин не демонстрира емоции, лицето му винаги е каменно. Всичките негови снимки са постановъчни. Докато Тръмп често изглежда кисел и недоволен, а много от костюмите му не му стоят добре. На него не му достига самоконтрол.

"Бивш началник от КГБ, който обича спортна борба, срещу импулсивен бизнесмен, който се хвали, че купува костюмите си в първия попаднал му магазин," констатира професорката от Университета в Гьотеборг и продължава с още няколко примера...

(рус.ез.)

Каменное лицо Путина — не случайность: «У него десять фотографов»

Между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным — большая разница. Профессор коммуникации Орла Вигсё (Orla Vigsö) дает толкование имиджу президентов:

«Бывший начальник КГБ, который обожает спортивную борьбу, против импульсивного бизнесмена, который хвастается тем, что покупает костюмы в первом попавшемся удобном месте», — говорит профессор Гётеборгского университета и приводит несколько примеров.

Боевые искусства способствуют каменному выражению лица

Профессор Орла Вигсё, родом из датского Орхуса, рассказывает, что у него самого есть черный пояс по японскому боевому искусству джиу-джитсу. Его название подразумевает победу над противником с использованием минимума физической силы. «Боевые искусства пронизывает самоконтроль. Даже в одежде для дзюдо Путин не позволяет себе выражений лица, которые не подошли бы для фото. У него каменное лицо».

«Трамп в не слишком красящих позах»

Фотографии Дональда Трампа, по которым о нем можно составить представление, бывают очень разными. «Его нередко запечатлевают в не слишком удачных позах. А еще я думаю, что Трамп гораздо меньше контролирует свои официальные фотографии, чем Владимир Путин», — говорит Орла Вигсё.

«Трамп часто выглядит кисло и недовольно. Эта его человеческая сторона не слишком симпатична».

Работа в КГБ как причина ничего не выражающего лица

Ни рад, ни зол, ни печален. Владимир Путин превратил сохранение нейтрального выражения на лице в настоящее искусство.

«Нельзя забывать, что он был начальником в КГБ. Его личная склонность к этому в сочетании с тренировкой обеспечили полный контроль. Нельзя дать противнику догадаться, о чем он думает. Даже если иногда он, возможно, и сжимает кулаки в кармане брюк», — говорит Орла Вигсё.

«Костюмы Трампа часто плохо сидят»

Волосы Дональда Трампа — деталь, привлекающая к себе внимание. И все же президент США утверждает, что он совершенно не тщеславен.

«Есть подозрение, что его волосы не вполне натуральны. Трамп часто появляется в плохо сидящем костюме. Он хвастается тем, что покупает себе костюмы „с вешалки", то есть готовые. Трамп играет на этом. Возможно, это тактика, чтобы противопоставить себя педантичности и блеску», — рассуждает Орла Вигсё.

«Рядом с Путиным не менее десяти фотографов»

Владимир Путин с удовольствием появляется как на натертом до блеска полу в отлично подогнанном костюме, так и в роли мачо с обнаженным торсом и ружьем где-то в самом сердце дикой природы.

«Не могу вспомнить ни одной фотографии Путина в общем доступе, которая не была бы постановочной. Рядом с ним как минимум десять фотографов. Все всегда абсолютно так, как надо», — говорит Орла Вигсё.

«Постоянное стремление изображать бурную деятельность»

Самый распространенный сюжет фотографий из Белого дома — президент подписывает новый приказ. «Вероятно, идет постоянная борьба между теми, кто сознательно думает о политическом продвижении, и теми, кто просто хочет активно „наяривать". Дональду Трампу трудно с его импульсивностью. Он сильно отличается от предшественника Барака Обамы, который представлялся более человечным. Обама часто играл с детьми», — говорит Орла Вигсё.

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