/Поглед.инфо/ Обвиняват Русия, че води психологическа война. Това напомня на историята за крадеца, който вика: "Дръжте крадеца". Пропагандата на Запада създава невярна представа за света: медиите им непрекъснато разпространяват дезинформация и лъжливи обвинения, включително за проведени операции под фалшив флаг, игнорирайки фактите.

Твърди се, че Русия е заплаха. Но фактически тя е заобиколена от 800 американски военни бази. Кой тогава е агресивен и представлява заплаха? В същото време, събития като дестабилизационните войни на САЩ в Западна Азия и Северна Африка с последващите потоци от бежанци, се премълчават.

Конкретен пример: за инцидента с газа в Идлиб през април веднага бе нарочено сирийското правителство, без никакви доказателства. Но когато САЩ използваха бял фосфор в Ракка и Мосул, за което писа „Вашингтон пост” на 8 юни, никакви викове не последваха.

(рус.ез.)

Швеция — не протекторат США

НАТО у российских границ

Говорят, что Россия ведет психологическую войну. Это напоминает историю о воре, который сам кричит: «Держи вора!»

Западные СМИ непрерывно распространяют дезинформацию и лживые обвинения, в том числе отталкиваясь от операций, проведенных под ложным флагом, и замалчивая факты. Такие события, как дестабилизационные войны США в Западной Азии и Северной Африке с последующими потоками беженцев, скрываются.

Конкретный пример: ответственность за инцидент с газом в Идлибе в апреле немедленно повесили на правительство Сирии без каких-либо доказательств. Но когда США использовали белый фосфор в Ракке и Мосуле, о чем писали, например, в Washington Post 8 июня, никаких криков не последовало.

Говорят, что Россия вмешивается в выборы других стран.

Разумеется, никаких доказательств в пользу этого нет, тогда как опровержений — все больше. И это имеют наглость говорить представители воинствующей партии США, несмотря на наличие доказательств того, что сами США вмешивались в выборы множества стран, даже если иметь в виду только последние годы, а также поддерживали цветные революции и государственные перевороты против избранных народом политиков, как, например, на Украине!

Пропаганда порождает фальшивую картину мира. Утверждается, что Россия — угроза. Но ведь это Россия окружена 800 военными базами. Военные расходы России, согласно Стокгольмскому институту исследования проблем мира, составляют менее одной десятой общих расходов НАТО. Россия сейчас уменьшает свои расходы на оборону, тогда как НАТО наращивает.

В то же время ясно, что США со своими сооружениями у русской границы хотят добиться возможности первого удара ядерным оружием. И кто здесь агрессивный и угрожающий?

Министр обороны Петер Хультквист (Peter Hultqvist) 16 мая произнес сенсационную речь перед своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом (James Mattis). Он назвал Россию большой угрозой и подытожил: на этом фоне и ввиду общих интересов мы хотим сейчас идти бок о бок с США, как делали это в XVIII веке.

Только подумайте о смысле этой исторической отсылки!

Мэттис в свою очередь обращался со Швецией, как будто она — протекторат. Он в одностороннем порядке объявил, что США — защитник Швеции, а Хультквист даже не ответил на это напоминанием, что Швеция официально находится вне альянсов!

Небольшое государство, попавшее под крыло к мировой державе, не укрепляет свою безопасность, а напротив, подвергает себя риску стать мишенью возмездия в ядерной войне. Это должен осознавать каждый ответственный гражданин.

В сентябре в Швеции проводятся провокационные учения НАТО «Аврора 17» при поддержке договора о принимающей стране.

Планируются большие протесты. То, что сейчас приверженцы НАТО объявляют членов широкого движения за мир и снижение напряженности, за свободу от альянсов и против войн НАТО «Путинскими агентами», надеюсь, еще ударит по ним самим, когда люди начнут выходить на демонстрации и протестовать против пропаганды войны, которую ведут власть имущие.

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