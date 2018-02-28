/Поглед.инфо/ След дълги години прекъсване на военното сътрудничество, икономическите инвестиции и подкрепата в борбата срещу тероризма, от края на 2000-те години Русия се завръща на африканския континент. Този път не с идеология, а с търговски договори.

Това ли е необходимата стъпка по пътя към разширяване на сферата на руското влияние?

(рус.ез.)

Грандиозное возвращение России в Африку

Военное сотрудничество, экономические инвестиции, поддержка в борьбе против терроризма: после многих лет отсутствия, начиная с момента распада Советского Союза и до конца 2000-х годов, Россия возвращается на африканский континент. Является ли это необходимым шагом на пути к расширению своей сферы влияния?

Площадь Красной Звезды в Котону, Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы в Москве… Столько мест и названий, в которых упоминается история, связывающая СССР с африканским континентом. Но если эту страницу в истории русско-африканских отношений еще можно вспомнить благодаря этим историческим напоминаниям, то первые связи зародились гораздо раньше, а именно в эпоху Средневековья, на территории Ближнего Востока.

Согласно исследованиям Александры Архангельской, опубликованным в ее статье «Возвращение Москвы в страны Африки к югу от Сахары», в эту эпоху российские ортодоксальные паломники и африканские христиане встречаются на Святой Земле, в то время как мусульмане России и Африки пересекаются в исламских священных местах. Отношения формируются до того момента, как российские исследователи не начали путешествовать по африканскому континенту и как судьба африканского раба, ставшего российским аристократом, навсегда не была увековечина в истории России: Абрам Ганнибал — предок знаменитого русского поэта Пушкина. С конца 19 века Российская империя налаживает дипломатические связи с Африкой. Сначала консульства открываются в Египте, затем постепенно и в других странах: Эфиопии, Трансваале (сегодняшняя Южная Африка), Марокко…

После распада Российской империи связи не прекращаются, наоборот, благодаря Октябрьской революции 1917 года создаются новые: посредством работы Коммунистического интернационала и благодаря многим африканцам, прибывшим в Москву с целью получить политическое образование. Но эти первые взаимодействия остаются слабыми.

Советское влияние в Африке

Ударная волна Октябрьской революции достигает африканского континента после Второй мировой войны, когда мир был разделен на советский и западный блоки. В 1950-х и 1960-х годах большинство государств континента обретают независимость от колониальных держав, а СССР защищает национально-освободительные движения на континенте. В эту эпоху сильная коммунистическая держава рассматривает страны «третьего мира» как потенциальных союзников в борьбе против Запада, и лишь немногие африканские страны, воспринимающие СССР как союзника и политическую альтернативу, не поощряют продвигаемые им идеи.

Затем СССР размещает контингент советников в более чем в 40 странах: в период между 1970 и 1975 годами в Африке их будет больше 40 000. Советский Союз одновременно подпишет соглашение о прибытии на свою территорию большого количества африканских студентов.

«Сегодня это трудно себе представить, но в 1975-1980-е годы в Париже и даже в Вашингтоне многие задавались вопросом, не собираются ли наследники Революции 1917 года взять под свой контроль то, что в то время называлось «третьим миром», и уничтожить Запад», писал в газете «Молодая Африка» Кристоф Буабувье (Christophe Boisbouvier).

Тем не менее, многие специалисты дают неоднозначную оценку советской эпохи в Африке. Серия событий подрывает влияние СССР на континенте: убийства политиков, которые страна поддерживала (Патрис Лумумба был убит после того, как его пост занял Мобуту Сесе); изгнание советских советников египетским президентом Анваром Садатом…

Возвращение 30 лет спустя: контракты вместо идеологии

Распад Советского Союза, экономические трудности и внутренние проблемы России, находящейся в состоянии хаоса, станут причиной создания союзов и партнерских отношений. 1990-е годы стали поворотным моментом и периодом поспешного окончания российского влияния на африканском континенте: посольства и консульства закрываются друг за другом, программы помощи и культурные центры находятся в упадке. Африка больше не является приоритетным направлением для Москвы.

Кремлю потребуется около 20 лет, чтобы постепенно вернуться на континент. На этот раз не с идеологией, а с контрактами. Через три года после поездки Владимира Путина в Марокко президент Дмитрий Медведев вместе с 400 предпринимателями отправляется в Анголу, Намибию и Нигерию. В Министерстве иностранных дел России был даже создан пост советника по Африке.

«Спустя 25 лет после падения стены положение дел в Африке изменилось, политика пересмотрена и континентом управляет новое поколение политиков. В большинстве случаев главы государств забыли о коммунистическом прошлом. Конечно же мы сохранили связи с Анголой, Южной Африкой, Гвинеей-Конакри, так как несколько поколений мужчин и женщин учились в Москве», отмечал в 2015 году в интервью газете «Молодая Африка» бывший специальный представитель России по связям с Африкой Алексей Васильев.

Почти десять лет спустя после возобновления экономических отношений с африканским континентом Кремль, похоже, хочет покинуть свои традиционные сферы влияния в военной области. На этот раз военные инструкторы из России прибыли с оружием и багажом в Центрально-африканскую республику в начале 2018 года.

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