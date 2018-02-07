/Поглед.инфо/ Упълномощената по въпросите на информацията Елизабет Денхъм заявява, че хакерите - тийнейджъри крият в себе си по-голяма заплаха, отколкото спонсорираните от държавата куберпрестъпници, предава The Daily Telegraph. При това Денхъм заявява, че още през тази година ще бъде прието общо положение за ЕС за защита на данните, което предполага използване на по-твърди мерки по отношение на онези, които не спазват новите правила за запазване и обработка на персоналните данни.

Според британската упълномощена по въпросите на информацията Елизабет Денхъм днес правителствените ведомства трябва да бъдат повече обезпокоени от дейността на хакерите-тинейджъри, които работят от своите спални, отколкото от активността на спонсорираните от държавата кибертерористи, предава The Daily Telegraph.

Денхъм предполага, че би било грешка да се безпокоим за финансираните от държавата атаки, защото те стават достатъчно рядко.

„Вие трябва да се безпокоите за тийнейджъра-злосторник, който работи от своята спалня и хаква вашата система, защото е способен на това. Или за професионалния крадец, който разбира ценността на вашите данни и знае как да ги получи. Затова, че вие сте оставили вратата отворена“ - привежда думите й изданието.

The Daily Telegraph отбелязва, че изказването на Денхъм пред ръководителите на държавните ведомства на Великобритания е на фона на растящата обезпокоеност относно влиянието върху данните на ведомствата от страна на атаките, спонсорирани от държавата, особено от ония, които идват от Русия. Министърът на външните работи на страната Борис Джонсън неотдавна предупреди Кремъл, че Великобритания ще реагира съответно на всяка кибер атака.

(рус.ез.)

Тем не менее издание отмечает, что многие из самых громких атак, как оказалось, были совершены куда менее мощными силами. Так, Кейну Гэмблу, который в настоящее время ожидает вынесения приговора, было всего 15 лет, когда он получил доступ к компьютерам глав разведки США, включая главу ЦРУ, из своей спальни в Лестершире (Англия).

По словам Денхэм, такие атаки в долгосрочной перспективе обходятся очень дорого. В качестве примера она упомянула кибератаку на Национальную службу здравоохранения Великобритании, среди последствий которой была отмена около 7 тыс. приёмов.

«Я прошу вас учитывать риски. Подумайте о реальной стоимости кибернарушения, например, — заявила Денхэм. — Это будет стоить вам денег, но это также будет стоить вам вашей репутации, доверия, социальной лицензии. Это сопутствующий ущерб».

Тем не менее Денхэм полагает, что большинство атак могут быть предотвращены. Так, установка элементарной защиты могла бы не допустить совершения атаки на британскую телекоммуникационную компанию TalkTalk.

The Daily Telegraph отмечает, что в мае этого года на смену закону о защите данных придёт общее положение ЕС о защите данных, которое предполагает применение более жёстких мер в отношении тех, кто не соблюдает новые правила хранения и обработки персональных данных.

По словам Денхэм, «это предоставляет людям больший контроль над тем, как используются их данные, и вынуждает организации быть прозрачными и отчитываться за свои действия», что будет способствовать восстановлению доверия граждан, которое сейчас находится на достаточно низком уровне.

Кроме того, большая осведомлённость людей об их правах приведёт к тому, что в управление, в чьи обязанности входит наказание за любые правонарушения, будет поступать больше сообщений о нарушениях в сфере кибербезопасности.

«Иногда, когда я общаюсь с частным сектором, я могу ощутить панику, но также и мотивацию исправить положение. Множество предприятий чувствуют, что они начинают с нуля, — это одна из причин, почему мы создали телефонную службу помощи и целевые ресурсы, чтобы помочь им подготовиться», — цитирует издание слова главы управления.

Также Денхэм призвала руководителей использовать эту возможность для переобучения своих сотрудников и обеспечения прозрачности и подотчётности в отношении использования личной информации, сообщает The Daily Telegraph.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели