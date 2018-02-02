/Поглед.инфо/ Миналата седмица американският разрушител „Хопър” (USS Хопър) влезе 12-милната зона на Скарбъро, морски риф в Южнокитайско море, за който претендира Китай. Според властите в Пекин, китайска фрегата принудила американския разрушител да напусне района.

Ако Турция не блъфира, американските войски в сирийския град Манбидж в края на седмицата може да бъдат подложени на турски огън и тогава НАТО ще се окаже в една от най-сериозните кризи в своята история. Нещо повече, конфликтът със силите на Ердоган би могъл да означава разрушаване на НАТО, както и загубата на американските бази в Турция, включително въздушната база в Инжирлик. В допълнение, доколкото Турция контролира проливите към Черно море, това би означавало триумф за Владимир Путин, който даде на Анкара зелена светлина за операцията срещу кюрдите в Африн.

Сирия е само едно от предизвикателствата пред външната политика на САЩ. Има и други войни – в Сомалия, Либия, Украйна. И там Вашингтон подкрепя една от страните, изпраща оръжие, обучава войници. Също като римляните: станахме империя, нашите войски са на всички континенти и участват в бойни операции, за които американците имат само смътна представа. „Не знаех, че имаме 1000 войници в Нигер", каза сенаторът Линдзи Греъм, след като научи за смъртта на четирима американски барети там. - Не знаем точно къде имаме присъствие, не знаем какво правят нашите войници по света.”

Да, сенаторе, не знаем. Както във всяка империя, властта преминава към генералистите.

(рус.ез.)

Невидимые войны Америки как Империи

США теряют влияние

Если Турция не блефует, то американские войска в сирийском Манбидже могут к концу недели оказаться под огнем, и тогда НАТО погрузится в один из самых серьезных кризисов в своей истории.

Президент Турции Эрдоган заявил в пятницу о том, что его вооруженные силы очистят Манбидж от курдских боевиков, рядом с которыми дислоцированы и американские военнослужащие.

Министр иностранных дел Эрдогана потребовал от Соединенных Штатов конкретных шагов и прекращения поддержки курдов, которые контролируют сирийскую границу с Турцией к востоку от Евфрата на всем ее протяжении до Ирака.

Если турки нападут на Манбидж, то Америка будет поставлена перед выбором: продолжать поддерживать наших курдских союзников и противодействовать Турции, или лишить поддержки курдов. Если Соединенные Штаты позволят туркам выгнать курдов из Манбиджа, а также со всей сирийской приграничной территории, как это угрожает сделать Эрдоган, то доверию к Америке будет нанесен удар, а быстро восстановить его будет невозможно.

Однако поддержка курдов и конфликт с силами Эрдогана может означать разрушение НАТО, а также потерю американских баз на территории Турции, включая авиабазу в Инджирлике.

Кроме того, Турция контролирует вход в Черное море через пролив Дарданеллы. Потеря для НАТО будет означать триумф для Владимира Путина, который дал Анкаре зеленый свет для проведения операции по зачистке города Африна от курдов.

Однако Сирия — лишь один из вызовов, с которыми сталкивается внешняя политика Соединенных Штатов.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее, похоже, вытеснили из новостей сообщения об угрозе со стороны северокорейских баллистических ракет, но никто не верит в то, что этой опасности больше не существует.

На прошлой неделе Китай выразил свое недовольство в связи с тем, что американский эсминец «Хоппер» (USS Hopper) вошел в 12-мильную зону острова Скарборо-Шол (Scarborough Shoal), морского рифа в Южно-Китайском море, на который претендует Пекин, хотя он находится намного ближе к филиппинскому острову Лусон. Как сообщили пекинские власти, один из китайских фрегатов заставил американский эсминец покинуть этот район.

Если мы будем продолжать оспаривать территориальные претензии Китая с помощью наших кораблей, то столкновение станет неизбежным. В ходе похожего инцидента российский истребитель приблизился на расстояние в 1,5 метра к разведывательному самолету американских ВМС «Орион» (EP-3 Orion) в международном воздушном пространстве над Черным морем, и в результате американские военные были вынуждены прекратить выполнение своего задания.

Отношения Соединенных Штатов с Пакистаном, с союзником времен холодной войны, находятся на самой нижней точке. В своем первом твите в 2018 году президент Трамп обвинил Пакистан в том, что он — ложный друг.

«Соединенные Штаты по глупости предоставили Пакистану более 33 миллиардов долларов в виде помощи за последние 15 лет, а пакистанцы не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, а наших лидеров они считают дураками, — заявил Трамп. — Они предоставляют убежище террористам, которых мы преследуем в Афганистане, а помощи от них мы не видим почти никакой. Но так больше не будет!»

Что касается самой длительной войны Америки в Афганистане, продолжающейся уже 17 лет, то ее окончания пока еще не видно на горизонте.

Неделю назад Международный отель в Кабуле подвергся атаке и в течение 13 часов удерживался вооруженными боевиками «Талибана» (запрещен в России — прим. ред.), которые убили там 40 человек. В середине недели помещение организации «Спасем детей» (Save the Children) в Джелалабаде было атаковано боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России организация — прим. ред.), в результате чего возникла паника среди сотрудников организаций по оказанию помощи по всей стране.

В субботу в Кабуле в результате подрыва автомобиля скорой помощи были убиты 103 человека и ранены 235. В понедельник боевики «Исламского государства» совершили нападение на военную академию в Кабуле. Период активных боевых действий продолжается уже два месяца, и американские войска не будут выведены оттуда в ближайшее время.

Если Пакистан на самом деле предоставляет убежище террористам из группировки «Сеть Хаккани», то как может эта война закончиться успешно для Соединенных Штатов?

На прошлой неделе во время инцидента с дружественным огнем солдаты возглавляемой Соединенными Штатами коалиции убили 10 иракских солдат. Война в Ираке началась 15 лет назад.

Еще одна война продолжается на Аравийском полуострове, ее гуманитарные последствия соперничают с войной в Сирии. Там введенная саудитами воздушная, морская и наземная блокада грозит вызвать голод среди народа Йемена, однако она не помогла избавиться от повстанцев из племени хути, захвативших три года назад столицу Сану.

В конце этой недели появились сообщения о том, что сепаратистские повстанцы, поддерживаемые Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), захватили власть в Адене, в южном порту Йемена, и выбили оттуда поддерживаемых Саудовской Аравией сторонников режима Хади, воюющих против боевиков хути.

Повстанцы пытаются расколоть страну, как это было до 1990 года. Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ, похоже, сделали ставки на различных лошадей в этой племенной, гражданской и межконфессиональной войне, в которую оказалась втянутой и Америка.

Есть еще другие войны — Сомали, Ливия, Украина, — где Соединенные Штаты поддерживают одну из сторон, направляют туда оружие, проводят подготовку солдат и направляют туда свои самолеты. Как римляне, мы стали империей, мы вынуждены воевать за множество государств, наши войска находятся на всех континентах, и они принимают участие в боевых операциях, о которых американский народ имеет лишь смутное представление.

«Я не знал, где находились 1000 солдат в Нигере, — сказал сенатор Линдси Грэм (Lindsey Graham) после того, как стало известно о гибели там четырех „зеленых беретов". — Мы точно не знаем, где мы находимся в мире, в военном отношении, и мы не знаем, что мы там делаем».

Да, сенатор, мы этого не знаем.

Как и в любой империи, власть переходит к генералам.

А что вызывает наибольший страх сегодня в имперском городе? Страх того, что четырехстраничная докладная записка, вызвавшая вопросы в Юридическом комитете палаты представителей, может дискредитировать проводимое Робертом Мюллером (Robert Mueller) расследование дела о российском вмешательстве (Russia-gate).

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