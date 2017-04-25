/Поглед.инфо/ Ако САЩ искат реалистични и сдържани отношения с Русия, с нейна помощ е възможно да се ускори решаването на конфликта в Украйна, за да отслаби продължаващото напрежение с Иран, мирно да се урегулират въпросите свързани с ужасната гражданска война в Сирия. Русия вероятно би могла в бъдеще да послужи като ценен противовес на азиатската заплаха от развиващия се Китай. И, възможно е, двете страни с най-голям в света ядрен потенциал, да престанат да скърцат със зъби, гледайки се един друг.

Но тези неща изглежда не са от значение за много от клавиатурните воини във Вашингтон, които, ако съдим по фактите, са обсебени от агресивност на думи и дела, и които предпочитат да отвръщат поглед от последствията на американската външна политика в лицето на многобройните погинали, разселени и бездомни хора в Близкия Изток и Северна Африка.

(рус.ез.)

Зачем нам сотрудничество с Россией?

Россия и Запад

Что журнал Time не понимает по поводу прав сторонников политики невмешательства.

Несколько месяцев назад я организовал ужин на Капитолийском холме, на который собрались некоторые бывшие и действующие российские чиновники, ряд выдающихся американских республиканцев и консерваторов, в том числе два конгрессмена, консервативный издатель журналов, несколько журналистов и другие. Мероприятие не казалось чем-то особенно интересным и важным — не более чем возможность для высокопоставленных влиятельных лиц Вашингтона обменяться мнениями и представлениями с коллегами из другой столицы. Тот факт, что этой иностранной столицей была Москва, свидетельствовал о моей обеспокоенности растущей воинственностью в американо-российских отношениях. Но в действительности обеспокоен я тогда был в основном воинственностью американской внешней политики.

Журнал Time, однако, увидел в том обеде нечто на порядок более значимое, чем задумывалось мной изначально. В нем была опубликована статья на 1 500 слов, в которой анализировалось то, что он, казалось, считал интересным явлением, а заголовок гласил: «Москва обхаживает правых». Одним из посылов статьи было то, что Москва инициировала «радикальный сдвиг» в своих усилиях по влиянию на внутреннюю политику США — а именно «разработку» будто бы ничего не подозревающего американского консервативного движения.

Статья в Time не была особенно предосудительной с точки зрения главного предмета своего внимания, хотя предположение о том, что американские консерваторы могут быть подвержены манипуляциям со стороны иностранных чиновников, безусловно, свидетельствовало о полном отсутствии понимания тех американских консерваторов, которые не находятся на хорошем счету среди доминирующих в политике правого крыла неоконсерваторов. По этой причине я предлагаю более широкий взгляд на тех консерваторов — а они многочисленны и заметны, — которые хотят видеть, как Америка поддерживает отличные от имевших место в последние десятилетия международные отношения.

Для меня и многих других сторонников правых взглядов Россия является не основным направлением внимания, а компонентом годами длящихся усилий по осуществлению более реалистичной и сдержанной внешней политики США. Некто заинтересованный в такого рода внешней политике вполне разумно заключил бы, что наша страна имеет целью поддерживать хорошие отношения, по возможности, с любой страной, обладающей вторым по величине ядерным арсеналом.

Существует давняя традиция американского невмешательства, берущая начало со времен отцов-основателей, которые надеялись оградить вновь образованные Соединенные Штаты от периодически повторяющихся разорений, вызванных нескончаемыми европейскими войнами. В течение многих десятилетий, принятой по умолчанию позицией правительства США и американского народа было состояние взаимной гармонии с другими государствами. Джордж Вашингтон в своем прощальном обращении, посоветовал потомкам избегать «иностранных альянсов, привязанностей и интриг», а также «проявлять добрую волю и соблюдать справедливость по отношению ко всем государствам. Поддерживать мир и согласие со всеми».

В 1821 году Госсекретарь Джон Куинси Адамс сказал, что Америка «не отправляется за границу в поисках монстров, которых надо уничтожить. Она доброжелательно относится к свободе и независимости всех людей. Она —защитник и борец только в отношении своих интересов.»

Более полувека назад отец Уоррена Баффета конгрессмен Говард Баффет на одном из обсуждений в Конгрессе заявил:

«Даже при желании Америка не сможет поддерживать порядок во всем мире с помощью военной силы. А если и попытается, благословения свободы будут вытеснены принуждением и тиранией внутри страны. Наши христианские идеалы невозможно экспортировать в другие страны за доллары и оружие. Убеждение и предостережение — вот методы, которым научил нас плотник из Назарета, и если мы верим в христианство, то должны стараться защищать свои идеалы ЕГО методами. Применяя силу и могущество за рубежом, невозможно сохранять свободу внутри страны. Мы не можем одновременно говорить о сотрудничестве в масштабах всего мира и осуществлять силовую политику.»

Когда Америка проигнорировала эти мудрые советы, результатом стало множество негативных непредвиденных последствий и затрат, значительно превышающих ожидаемые и анонсированные. Представьте себе, что Джордж Буш-младший в 2001 году говорил, что хочет начать серию войн, вследствие которых было бы убито 6 000 американцев, ранено на нескольких десятков тысяч больше и уничтожены сотни тысяч людей с Ближнего Востока, появились бы миллионы бездомных, были бы полностью уничтожены древние города, а несколько стран — разрушены. Добавьте к этому расходы в размере пяти-шести триллионов долларов, и спустя 16 лет все больше людей стремится нападать на нас и уничтожать, и конца этому не видно. Кто бы мог согласиться на такую трагедию, кроме неоконсерваторов?

Автор статьи Билл Кауффман пишет следующее:

«В Вашингтоне кабинетным воякам и руководящим бомбардировками с ноутбука лицам легко обращаться к чужим сыновьям и дочерям с призывом отправляться за границу и сражаться с драконами, будь то во Вьетнаме, Ираке или Европе. Результатами, однако, являются смерть и разруха за границей, а внутри страны — фантастические суммы, потраченные на военно-промышленно-политический комплекс, против которого предостерегал нас президент Дуайт Эйзенхауэр.»

Люди неустанно поражаются лицемерию политических и медийных элит, когда они некритично и восторженно поощряют создание и поддержку нами конфликтов, в которых ежедневно погибают мирные граждане, но в то же время с ужасом и возмущением шарахаются при совершении кем-то неприемлемого с политической точки зрения поступка наподобие пинка собаке. Где возмущение по поводу многих ненужных смертей, вызванных нашей необдуманной внешней политикой?

Историк и журналист Гарет Портер пишет: «Соединенные Штаты разделяют ответственность с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией за голодные смерти жителей Йемена, которые возникнут в результате стратегии саудовской войны, из-за зависимости коалиции от материально-технической и политико-дипломатической поддержки США.» Где обеспокоенность и возмущение по поводу причастности американского правительства к трагическим и ненужным смертям в Йемене (и это только в одной стране)?

Многие серьезные аналитики считают, что сегодняшний внезапно высокий уровень русофобии и неомаккартизма — лишь оптимальный вариант отвлечения от многих неудач внешней политики вмешательства Америки. Вместе США и Россия обладают возможностью сотрудничества и урегулирования вопроса войны в Сирии. Но это станет проклятьем всему высшему политическому и медийному руководству Вашингтона. Отсюда и бесконечное брюзжание об отчуждении и маргинализации любого человека или идеи в пользу сотрудничества.

В наши дни занятая Вашингтоном по умолчанию позиция складывается, по всей видимости, в пользу нескольких конфликтов в разных точках планеты — Ираке, Афганистане, Йемене, Сирии, Украине, Сомали, Иране, Корее, Южно-китайском море. В некоторых из этих проблемных зон могут возникать условия, требующие от величайшей державы мира защиты их интересов в военном отношении. Но мы не можем воевать во всех этих местах одновременно, не столкнувшись с бедствиями. И следует признать, что опыт наших неудач в рамках данного типа политики продолжителен и непрерывен.

Конечно, войны эти нельзя назвать неудачей высшего политического и медийного руководства Вашингтона, и уж точно не военно-промышленного комплекса. От таких иностранных интервенций в плюсе все. В случае печатных изданий, ничто так не повышает рейтинги и доходы, как военная лихорадка. Единственным сравнением может служить дело Симпсона. К сожалению для них, он за решеткой, а значит, они просто должны примириться с войной.

Если бы Америка хотела реалистичных и сдержанных отношений с Российской Федерацией, возможно, с ее помощью удалось бы ослабить непрекращающуюся напряженность в отношениях с Ираном. Возможно, удалось бы мирно урегулировать вопрос ужасной гражданской войны в Сирии. Вероятно, можно было бы ускорить ослабление конфликта на Украине, основываясь на политике региональной автономии в этой трагически разделенной стране. Возможно, Россия могла бы в будущем послужить ценным противовесом азиатской угрозе развивающегося Китая. И, возможно, две страны с крупнейшими в мире ядерными потенциалами перестанут скрежетать зубами, глядя друг на друга.

Но эти вещи не кажутся значимыми для многих клавиатурных воинов Вашингтона, которых, судя по всему, привлекает воинственность в словах и действиях и которые предпочитают отводить взгляд от последствий американской внешней политики в лице множества погибших, перемещенных и бездомных людей по всему Ближнему Востоку и Северной Африке.

Я работаю с большим количеством крупных организаций во всем своем политическом многообразии, которые в течение многих лет пропагандировали реалистичную и сдержанную внешнюю политику США. И хотя по многим вопросам их взгляды разнятся, они прекрасно подходят для совместной работы с целью положить конец деструктивным вмешательствам. Эти организации представляют собой длинную «скамейку» интеллектуально могущественных и опытных аналитиков и писателей. Ниже приведен неполный список организаций, в которых я непосредственно задействован. Эти убеждения разделяют и другие, но в их деятельности я не участвовал.

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