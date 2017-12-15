/Поглед.инфо/ Част първа: Хакерите на Путин



Путин отдавна е във времето и като цяло постига резултати. Той все още е популярен, все още е в добра форма, за което свидетестват демонстрациите му на голо тяло и собствената му мъжественост. Но с всеки изминат ден пътят до финала става по-кратък и някой ден ще дойде. Всеки в Москва знае, че този ден идва, но никой не знае какво ще се случи на следващия ден.



Могъщият руски президент убеди много американци в своята гениална способност да манипулира хората. А всъщност, той е просто комарджия, който е успял да удари голям джакпот.

В голяма и светла аудитория на Волгоградския държавен университет 45 студенти, от които само едно момиче, са залегнали над клавиатурите, мърморейки нещо шепнешком и шумно хвърляйки под банките празни кутии от енергийна напитка. „Гледайки отстрани, изглежда че те просто са се вторачили в екраните си, битката обаче е много напрегната”, казва Минин, наблюдавайки младежите.

Седем отбора от различни университети в Русия участват в почти осемчасово хакерско състезание, опитвайки се да решат най-различни аналитични задачи, като се започне с идентифициране произхода на компютърен вирус и завърши с търсене на тайни съобщения, закодирани в снимки. Минин е пристигнал специално във Волгоград, за да наблюдава това състезание, наричано „Завладей знамето”. То се организирана от Асоциацията на ръководителите на службите за сигурност на информацията (АРСИБ). АРСИБ организират конкурса „Завладей знамето” в учебните заведения в цяла Русия; асоциацията организира също мащабни многодневни хакерски маратони, като задачата на единия отбор е да защитава своя сървър, а на другият – да го атакува. През април стотици млади хакери участваха в едно от тези състезания.

"Занимавам се с кибер-безопасност от 18-годишна възраст, откакто ме мобилизираха в армията през 1982 г.", сподели Минин, след като излязохме в коридора, за да не отвличаме вниманието на младите състезатели. Той не каза точно какво е работил в армията. „Тогава подписах декларация за неразгласяване”, добавя, усмихвайки се хитро. „Мислите ли, че нещо се е променило и аз ще разкажа всичко на журналистите?”

След армията Минин постъпва на работа в КГБ. Когато Съветският съюз се разпада, той започва работа в подразделение на руското правителство, което се занимава с киберсигурност и наблюдение. През 2010 г. Минин се уволнява и преминава в частния сектор. Той е един от инициаторите за създаването на АРСИБ, което е свързано с руското Министерство на отбраната, с Федералната служба за сигурност (ФСБ) и Министерството на вътрешните работи...

(следва)

(рус.ез.)

Чего на самом деле хочет Путин

Президент Путин

Властный российский президент убедил многих американцев в своей гениальной способности манипулировать людьми. Но на самом деле он — просто азартный игрок, сорвавший большой куш.

1. Хакеры

Обстановка в большой и светлой комнате Волгоградского государственного университета была соответствующей: 45 студентов, среди которых была лишь одна девушка, прилипли к своим клавиатурам, что-то нашептывая и громко щелкая пустыми банками из-под энергетического напитка. «Внешне кажется, что они просто смотрят на экраны, однако битва идет очень напряженная», — сказал Минин, глядя на молодежь.

Семь команд из самых разных вузов России прошли почти половину восьмичасового хакерского состязания, пытаясь решать различные аналитические задачи, начиная с выявления происхождения компьютерного вируса и кончая поиском секретных посланий, скрытых в изображениях. Минин приехал в Волгоград, чтобы наблюдать за этими соревнованиями под названием «Захвати флаг». Организовала их его Ассоциация руководителей служб информационной безопасности (АРСИБ). АРСИБ проводит соревнования «Захвати флаг» в учебных заведениях по всей России, а также организует масштабные и многодневные хакерские марафоны, в ходе которых одна команда защищает свой сервер, а другая атакует его. В апреле в одном из таких состязаний приняли участие сотни молодых хакеров.

«Я занимаюсь кибербезопасностью с 18 лет, с тех пор как меня в 1982 году призвали в армию», — рассказал мне Минин после того, как мы вышли в коридор, чтобы не отвлекать молодых участников состязаний. Он не сказал, где именно в армии занимался этой работой. «В то время я дал подписку о неразглашении, — сказал он мне, хитро улыбаясь. — Вы думаете, что-то изменилось, и я все расскажу журналисту?»

После армии Минин пришел на службу в КГБ. А когда распался Советский Союз, он начал работать в подразделении российского правительства, которое занималось кибербезопасностью и слежкой. В 2010 году Минин уволился оттуда, уйдя в частный сектор. Он помогал создавать АРСИБ, которая связана с российским Министерством обороны, с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и с Министерством внутренних дел.

Соревнования хакеров для Минина являются своеобразным способом подготовки будущих поколений, методом «передачи накопленных мною знаний молодежи», говорит он мне. По его словам, российские компании информационных технологий регулярно обращаются к нему в поисках талантливых людей. Я спросила его, занимаются ли этим государственные ведомства типа спецслужб, проводящие кибероперации за рубежом. «Возможно, — ответил он уклончиво. — Им тоже нужны такие специалисты».

Когда на состязаниях «Захвати флаг» объявили перерыв на обед, мы с Мининым вышли на улицу, где было солнечно и ветренно. Волгоградский университет, представляющий собой комплекс из белых зданий, находится на вершине крутого склона, а сам город и река Волга расположены внизу. Когда-то эта река была красной от крови, а склон был изрыт осколками, усеян огневыми точками и завален трупами погибших. Раньше это был город Сталинград, известный своим страшным сражением, проходившим на берегу Волги зимой 1942-1943 годов. В той битве погибло более миллиона человек. В итоге немцы проиграли это сражение, потеряв командующего в звании фельдмаршала и утратив инициативу в этой войне. Сегодня этот город преследуют призраки.

«Вы еще не были на Мамаевом кургане?» — спросил меня Минин.Он имел в виду еще одну высоту, где проходили настолько ожесточенные боевые действия, что изменилась сама форма этой горы. Сейчас там установлена скульптура «Родина-мать зовет!» На постаменте стоит женщина высотой более 50 метров, держащая в руках меч и зовущая своих соотечественников на битву. Именно здесь взяли в плен нацистского фельдмаршала Фридриха Паулюса, с благоговением замечает Минин, глядя в солнечную даль. «Знаете, очень важно видеть, как молодежь защищала свою родину».

Мы заходим в кафетерий, и я вижу, что там тоже присутствуют призраки советского прошлого. Если бы не студенты, увлеченные своими смартфонами, вряд ли можно было бы сказать, что сегодня 21-й век. Я села за один столик с командой из Астрахани и сказала им, что как-то раз была у них. Это старый, немного обветшавший, но полный романтики город, находящийся на берегу Каспийского моря.

Студенты ухмыльнулась. «Все хотят уехать оттуда», — заявил третьекурсник по имени Антон.

«Там совершенно нечего делать», — добавил его товарищ по команде Сергей.

Антон надеется, что Минин поможет ему попасть в одну из государственных спецслужб. «Это престижно, там хорошо платят, и там интересно работать», — сказал он. Он надеется, что если его возьмут, его зарплата составит примерно 50 000 рублей. Это меньше 900 долларов, но почти в два раза больше средней зарплаты в Астрахани. А может, он руководствуется какими-то чувствами, скажем, патриотическими убеждениями? Антон не дослушал меня до конца и начал тихо смеяться. «Нет, — сказал он. — Мне все равно, на какое государство работать. Если меня возьмет к себе французский Иностранный легион, я поеду!»

«Разве это не святотатство — говорить подобные вещи в таком городе, как Волгоград?», — спрашиваю я.

Сергей говорит, что тот патриотизм, который сегодня формируется в России, бессодержателен и даже вреден. Его раздражают ограничения в интернете, введенные после протестов 2011-2012 годов, а также действия властей, следящих за материалами в онлайне. Такие действия он называет неконституционными. «Если посмотреть на состояние наших дорог и наших городов, на то, как люди живут в нашем городе, то хочется задать вопрос: зачем они тратят миллиарды рублей на создание массивов данных с персональной информацией о людях?»

«Сергей, тебя посадят», — сказал его однокурсник, украдкой глядя на мой телефон.

Сергей засмеялся. «Жуй давай», — сказал он.

За прошедший год русские хакеры стали в США настоящей легендой. Согласно оценкам американской разведки и выводам журналистских расследований, они взламывали серверы Национального комитета Демократической партии и Комитета Демократической партии по выборам в конгресс. Они распространяли информацию через дружественные сайты, такие как WikiLeaks, делая это с поразительной эффективностью. Получив благословение от президента Владимира Путина, эти люди испытывали на прочность инфраструктуру для голосования в различных американских штатах. Они потихоньку размещали сеющие рознь материалы в Facebook и организовывали через социальные сети различные политические мероприятия, выступая в роли кузнечных мехов, раздувающих пламя американских культурных войн.

Однако большинство россиян не узнают Россию, фигурирующую в этой истории: сильную, хорошо организованную страну, которой руководит всемогущий и всезнающий лидер, способный сформулировать, а потом осуществить очень сложный и многогранный заговор.

Политический консультант Глеб Павловский, помогший Путину победить на его первых президентских выборах в 2000 году, и работавший кремлевским советником до 2011 года, просто рассмеялся, когда я задала ему вопрос о роли Путина в избрании Дональда Трампа. «Мы провели великолепную работу в первое десятилетие путинского правления, создав иллюзию того, что Путин контролирует все в России, — заявил он. — Сейчас просто смешно наблюдать за тем, что ему приписывают американцы».

Один бизнесмен, занимающий высокое положение в путинской партии «Единая Россия», побеседовал со мной за чашкой кофе в московском кафе. «Вы хотите сказать, что в России все плохо, за исключением наших хакеров? [Государственный нефтяной гигант] «Роснефть» работает не очень хорошо. Наша система здравоохранения работает не очень хорошо. Наша система образования работает не очень хорошо. И вдруг возникают эти наши хакеры, которые просто поражают воображение».

Точно так же русские переоценивают Америку, видя в ней всемогущего аранжировщика политических событий глобального масштаба. А американцы проецирует свои страхи на Россию, которая является парадоксальным сочетанием проворства, мощи и огромной слабости — несокрушимая и устойчивая страна, которая, тем не менее, всегда стоит на грани краха. Подобно Америке она стала заложницей своей необычайной истории, и эту страну постоянно терзают ее собственные призраки.

Все это ни в коей мере не устраняет ту опасность, которую представляет Россия. Скорее, эти факторы придают определенную форму данным опасностям. Путин и его страна стареют и слабеют, однако в этом процессе старения, в этой уязвимости есть свои собственные риски для Америки. Разведывательное сообщество США в своих оценках единодушно говорит о том, что русские не только вмешивались в американские выборы, но и, как заявил бывший директор ФБР Джеймс Коми, «они вернутся, чтобы повторить уже сделанное». Враждебность этой неблагополучной страны поражает, ведь ее элита очень слабо разбирается в американской политике. В этом классическая особенность Путина и классическая особенность России. Своей наглой агрессией она маскирует собственные слабости, выражает свое глубокое недовольство и стремится выжить во что бы то ни стало.

Я приехала в Россию, чтобы попытаться ответить на два ключевых вопроса. Первый вопрос — о том, как Кремль, несмотря на все свои недостатки и ограничения, осуществил одну из величайших политических диверсий в современной истории, настроив американскую демократию против самой себя. А второй, более важный вопрос (во всяком случае, для американцев) заключается в том, чего еще можно ожидать от России, и насколько далеко готов зайти осмелевший Владимир Путин, добиваясь того, чего он хочет.

«Это не была стратегическая операция, — говорит российский журналист Андрей Солдатов, у которого есть немало источников в российских спецслужбах, и который пишет о том, как Кремль использует кибертехнологии. — Если исходить из того, что мне говорят сведущие люди, хакерская атака на американскую политическую систему была очень эмоциональным тактическим решением. Люди были очень расстроены «Панамскими документами»».

Весной 2016 года международный консорциум журналистов начал публиковать огромный массив документов, принадлежащих панамской юридической фирме, которая специализировалась на оказании помощи богатым иностранным клиентам, желавшим вывести зачастую нечестно заработанные деньги из своих стран подальше от пытливых взоров налоговиков. (Эта фирма отрицает, что допустила какие-то правонарушения.) «Панамские документы» свидетельствуют о том, что давний друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, являющийся крестным отцом его старшей дочери, владеет состоянием примерно в два миллиарда долларов. Это просто невероятные деньги для малоизвестного музыканта. Журналисты показали, что скорее всего, эти средства являются копилкой путинского окружения. Ролдугин также отрицал, что совершил какие-то противозаконные действия. Тем не менее, Кремль пришел в ярость, узнав об этих разоблачениях. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков, чья жена также замешана в этом деле, гневно обвинил многих бывших сотрудников Госдепартамента и ЦРУ в попытках дестабилизировать Россию перед парламентскими выборами, которые состоялись в сентябре 2016 года.

Его аргументы были весьма циничными, но они следовали вполне определенной логике. Финансовые тайны российских руководителей ставятся на одну доску с выборами в России. ««Панамские документы» стали личным оскорблением для Путина, — говорит бывший заместитель начальника российского отдела в ЦРУ Джон Сайфер (John Sipher). — Они думают, что это сделали мы». По словам Солдатова, путинскому окружению нужно было как-то на это отреагировать. Согласно его информации, 8 апреля 2016 года Путин созвал внеочередное заседание своего Совета национальной безопасности. Шестеро из восьми его членов являются ветеранами КГБ. Учитывая секретность и время проведения этой встречи, Солдатов считает, что именно на ней Путин отдал приказ о нанесении ответного удара.

Первоначально цель заключалось в том, чтобы поставить в неловкое положение и нанести ущерб Хиллари Клинтон. Путин намеревался посеять разногласия и показать, что американская демократия такая же продажная, как и российская, если не хуже. «Никто не верил в Трампа, ни на йоту, — говорит Солдатов. — Это была целая серия тактических операций. Проводившие их люди приходили во все большее возбуждение, видя, насколько успешно она идет. Этот успех подталкивал их к дальнейшим действиям».

«Многое из того, что они делали, было чистой воды оппортунизмом», — говорит родившийся в России соучредитель фирмы кибербезопасности CrowdStrike Дмитрий Альперович. Его фирма первой обнаружила факт российского вмешательства после того, как ей поручили расследовать хакерскую атаку на сервер Национального комитета Демократической партии в мае 2016 года. «Они широко забросили сеть, не зная заранее, какую это может принести пользу», — сказал он. По словам Альперовича, русские хакеры очень хорошо подготовлены, однако «нам не следует делать из них каких-то могущественных гигантов семи пядей во лбу, способных избрать любого, кого они только пожелают. Они попытались сделать это на Украине, но у них не получилось». Не получилось у них и на выборах во Франции в 2017 году.

Альперович со своей командой понял, что существует две группы хакеров, которые, по их мнению, работают в двух разных российских спецслужбах. CrowdStrike дала им клички Fancy Bear (это группа из военной разведки) и Cozy Bear (это группа из внешней разведки либо из ФСБ). Ни тот, ни другой «медведь», похоже, не знал, что делает его коллега. Возможно, они понятия не имели о существовании друг друга. «Мы заметили, что две эти российские шпионские группы взламывают одни и те же системы, и отдельно друг от друга занимаются кражей одной и той же информации», — написал в то время Альперович в блоге CrowdStrike. Он отметил, что западные спецслужбы почти никогда не охотятся за одной и той же целью без координации своих действий, поскольку боятся помешать друг другу. Однако в России «такое случается довольно часто».

Это было похоже на одно из хакерских состязаний Минина, правда ставки в нем были гораздо выше. Хакеры далеко не всегда являются парнями в военной форме, сказал мне Солдатов. В некоторых случаях это наемники, фрилансеры, готовые работать на того, кто больше заплатит. А иногда это киберпреступники, которых поймали за руку, а теперь шантажируют, заставляя работать на государство (Путин отрицает, что государство осуществляло вмешательство в выборы, однако государство может действовать через неофициальных хакеров, чтобы была возможность заявлять о своей непричастности).

Американские официальные лица заметили точно такие же беспорядочные и неорганизованные действия летом 2016 года. Один бывший сотрудник администрации Барака Обама говорит, что им удалось перехватить переписку между ФСБ и сотрудниками военной разведки, которая показала вопиющее отсутствие организации и взаимодействия. «Все делалось по ситуации и бессистемно, — рассказал мне другой высокопоставленный представитель администрации Обамы, который наблюдал за поступлением разведывательной информации в режиме реального времени. — Они как будто швыряли в стену спагетти и смотрели, что прилипнет».

По иронии судьбы этот хаос стал одной из причин, по которой русские в 2016 году добились успеха. Вначале администрации Обамы казалось, что внутренний раздор, оппортунизм и отсутствие взаимодействия — это все та же старая история. В январе 2017 года Управление директора национальной разведки опубликовало аналитический доклад, в котором дало оценку российского вмешательства в выборы. В нем отмечалось, что в 2008 году группа в составе 10 российских шпионов, самой знаменитой среди которых была рыжеволосая Анна Чапман, среди прочего выполняла задачи по отслеживанию президентских выборов. Однако в 2010 году Министерство юстиции выступило с обвинениями, в которых нарисована картина, в большей степени похожая на сюжет комедии «Розовая пантера», чем на кадры из сериала «Американцы». Эти шпионы, получившее название «нелегалы», посещали мероприятия в аналитических центрах и следили за тем, какие события освещаются в прессе, направляя свои отчеты в Москву. Анна Чапман зарегистрировала одноразовый сотовый телефон на адрес Fake Street 99 (Fake Street в переводе означает «вымышленная улица» — прим. перев.) В 2010 году Чапман арестовали, а позже ее вместе с товарищами депортировали в ходе драматического обмена шпионами. Администрация Обамы как будто ожидала чего-то подобного еще в начале 2016 года. «В прошлом они пытались цепляться за края наших выборов, — рассказал мне бывший чиновник из администрации Обамы. — В 2008 году нелегалы пытались налаживать связи с людьми из аналитических центров, которые могли попасть в администрацию. Однако до настоящего времени Россия не предпринимала попыток оказать влияние на результаты выборов».

Когда администрация Обамы летом начала осознавать, что русские задумали нечто более масштабное, нежели все то, чем они занимались прежде, Белый дом взволновала только половина этой проблемы. В тот момент самая тревожная новость заключалась в том, что русские испытывают на прочность системы для голосования в штатах. Утечки украденной информации, а также появление фальшивых историй о Клинтон вызывали меньшую тревогу. Кроме того, с этим было трудно бороться, поскольку здесь присутствовал элемент политики.

В сентябре Обама встретился с Путиным на полях саммита большой двадцатки в Китае и сказал ему «прекратить это». Той же осенью советник по национальной безопасности Сьюзан Райс передала российскому послу в Вашингтоне Сергею Кисляку письменное предостережение. Белый дом поручил Министерству финансов и Госдепартаменту разработать новые санкции против России, а также опубликовать информацию о личном состоянии Путина. Однако позже он решил, что такие действия могут вызвать негативные последствия. Если Белый дом начнет действовать слишком жестко, русские могут обнародовать еще больше украденной документации. А кто знает, что еще у них припасено?

Тем не менее, когда до выборов оставался всего месяц, администрация Обамы пошла на чрезвычайные меры и предупредила общество. 7 октября 2016 года Министерство внутренней безопасности и Управление директора национальной разведки опубликовали совместное заявление, в котором говорилось: «Американское разведывательное сообщество уверено в том, что российское государство дало указания о взломе почтовой электронной переписки американских политических организаций. Эти кражи и разоблачения предназначены для того, чтобы помешать избирательному процессу в США».

Белый дом рассчитывал на то, что средства массовой информации подхватят эту тему. И они подхватили, сделав это незамедлительно. Об этом на Аспенском форуме по безопасности заявил бывший пресс-секретарь Совета национальной безопасности Нед Прайс (Ned Price). Однако сразу вслед за этим появилась история другого рода: аудиозапись, на которой Трамп хвастается своими сексуальными приставаниями к женщинам. СМИ и штаб Клинтон сосредоточили почти все свое внимание на этой сенсационной записи, а не на аналитической оценке разведывательного сообщества.

Но хотя публичное уведомление осталась без внимания, администрация Обамы ощутила, что русские за кулисами услышали ее предупреждения. По словам Солдатова и двух бывших чиновников из администрации Обамы, Москва в октябре как будто отказалась от попыток воздействия на американскую избирательную инфраструктуру. Тем не менее, она продолжала публикацию утечек и ложных новостей. Обама опасался, что если администрация обнародует что-то еще, это будет выглядеть так, будто он оказывает прямую поддержку Клинтон. Он был уверен, что Клинтон в любом случае одержит победу, и придя в Белый дом, займется этими русскими.

Пожалуй, последним ударом стал полученный ФБР сомнительный документ, рисующий штаб Клинтон в неблагоприятном свете. Washington Post сообщила этой весной о служебной записке (по всей видимости, подготовленной российской разведкой), которую во время президентской кампании удалось раздобыть источнику ФБР. В ней утверждалось, что тогдашний генеральный прокурор Лоретта Линч (Loretta Lynch) в письме одному из сотрудников штаба Клинтон заверила его в том, что ФБР не будет слишком серьезно заниматься расследованием того, как Клинтон в свою бытность госсекретарем использовала для переписки частный сервер. Близкие к Джеймсу Коми источники сообщили Washington Post, что данный документ сыграл важную роль в том, как к этому делу отнесся Коми, который на посту директора ФБР очень гордился своей политической независимостью. Этот документ вынудил его сделать в июле 2016 года публичное заявление. Он тогда сказал, что не станет предъявлять обвинения Клинтон, однако подверг ее резкой критике. Публичные комментарии Коми по поводу расследования, с которыми он выступил в июле, а затем в октябре, нанесли огромный вред Клинтон. Возможно, именно из-за них она лишилась шансов стать президентом. Средства массовой информации отмечали, что документ мог быть российской подделкой.

Подделка, две группы хакеров, весьма своевременные утечки информации — все это помогло вызвать хаос в американской политике. Сегодня ведутся активные расследования по вопросу о том, причастен ли предвыборный штаб Трампа к российским действиям, и если да, то в какой степени. Так или иначе, Путин совершил эффектную геополитическую кражу, сделав это за очень небольшие деньги (около 200 миллионов долларов, если верить бывшему директору национальной разведки Джеймсу Клэпперу). Многие американцы не понимают важность этого момента, но предвыборные диверсии стали результатом импровизации и хаотичных действий с одной стороны, и дальновидного замысла с другой. Эффективным и опасным Путина делает не его блестящий стратегический ум, а тактическая гибкость и способность адаптироваться, а также готовность экспериментировать и идти на большой риск.

«Нет, они планируют свои действия, они вовсе не глупы», — сказал высокопоставленный чиновник из администрации Обамы. — Однако идея о том, что они все идеально спланировали, и что Путин — великолепный игрок, не совсем соответствует действительности. Он знает, чего хочет добиться, он планирует несколько первых ходов, а потом думает о том, что делать дальше. Люди спрашивают, играет он в шахматы или шашки. Ни то, ни другое. Его игра — это блэкджек. Он готов идти на большой риск. Задумайтесь вот о чем. Вмешательство в выборы было довольно рискованным предприятием. Если бы победила Хиллари Клинтон, ему пришлось бы долго расплачиваться».

Даже методы проведения российских атак были рискованными. То, что русские не особенно заботились об уничтожении своих отпечатков пальцев, свидетельствует об изменениях в их намерениях по отношению к США. Об этом говорит бывший руководитель Штаба правительственной связи Роберт Ханниган (Robert Hannigan). Этот орган является британским аналогом Агентства национальной безопасности. Выступая на Аспенском форуме, Ханниган заявил: «Самое большое изменение заключается в том, что им по всей видимости безразлично, уличат их в этих действиях или нет. Налицо вопиющая опрометчивость».

Однако предзнаменования такой опрометчивости появились уже давно. Они нашли свое отражение в меняющемся мировоззрении Путина, а также в меняющейся внутренней обстановке. Америка более 10 лет проявляла стратегическую невнимательность и пренебрежение в отношении России, и это усилило страх Путина перед тем, что США могут его свергнуть. Поэтому он начал проявлять высшую степень антагонизма. К этому его подталкивала и политическая ситуация. Чтобы заручиться поддержкой российского населения, ему пришлось идти на все большие внешнеполитические риски, поскольку экономика страны оказалась в плачевном состоянии. Это давление не ослабло; более того, в последние годы оно усилилось.

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