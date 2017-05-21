/Поглед.инфо/ С това неочаквано заглавие, флагманът на най-консервативните британски издания – списанието The Economist, неотдавна публикува статия, в подзаглавието на която, авторите пишат: "Лидерите на Лейбъристката партия са прави – днешните политици има какво да научат от Карл Маркс".

Поводът е, че на 7 май лейбъристкият министър на финансите „в сянка” Джон Макдонъл припомня, че от „Капиталът” – главният труд на един от най-великите мислители, днес може да се поучим много; а на следващия ден, и лидерът на Лейбъристката партия Джереми Корбин нарече Маркс „велик икономист”. В отговор, британската преса изригна с вълна от емоции.

Имаше обаче и друга реакция, тази на The Economist. Според експертите на списанието, с всеки изминат ден това, което е казал Маркс, изглежда все по-вярно. Неговата теория се основава на идеята, че класата на капиталистите се състои не от производители на материални блага, а от паразити, които си присвояват резултатите от чуждия труд и ги представят като собствен принос. Той не признава ролята на управленците за увеличаване на производителността на труда. Впрочем, британски експерти днес смятат за очевидно, че британският бизнес е процъфтяващ паразитизъм. През 1980-те години ръководителите на стотици от най-големите публични компании са „заработвали” средно 25 пъти повече, отколкото техните наемни работници. През 2016 г. „ставката” вече е 130 пъти повече. Повечето изпълнителни директори нямат никакъв принос за прогреса на компаниите им. През 2000-2008 г. общият борсов индекс FTSE се понижи с 30%, но сумите, която компаниите изплатиха на своите ръководители нарастнаха с 80%.

Джон Кенет Гълбрайт откровено споделя: "Заплатите на директорите на крупните компании не се явяват пазарно възнаграждение за техния принос. Често това са прояви на искрените приятелски чувства към самите себе си." Според самите британци, корпоративна среда на Великобритания е още по-коварна...

(рус.ез.)

Пришло время читать Карла Маркса

С таким неожиданным заголовком вышла статья в очередном номере журнала Economist, который, как известно, имеет репутацию одного из самых консервативных изданий Великобритании.

Более того, в подзаголовке авторы материала пишут: «Лидеры Лейбористской партии правы — сегодняшним политикам есть чему поучиться у Карла Маркса».

В Англии с незапамятных времён действует неофициальное правило, согласно которому участники предвыборных дебатов не ссылаются на имена крупных мыслителей. Но вот 7 мая эту традицию впервые нарушил «теневой» министр финансов лейбористов Джон Макдоннелл (John McDonnell), который в своём выступлении вспомнил не кого-то из великих мыслителей прошлого, традиционно уважаемых в Великобритании, а самого Карла Маркса, учитывая, что «Капитал» — главный труд этого экономиста-философа — сегодня может научить многому. Более того, уже на следующий день и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин (Jeremy Corbyn) назвал Маркса «великим экономистом».

В британской прессе поднялась волна эмоций. Газета The Daily Telegraph крайне пренебрежительно назвала Макдоннелла и Корбина «братьями Маркс», а The Daily Mail напомнила читателям о кровавой истории коммунизма. Даже первый заместитель министра финансов Великобритании Дэвид Гок (David Gauke) не удержался от публичных заявлений и предостерег о планах «лейбористских лидеров-марксистов» подвергнуть Великобританию «крайне левому эксперименту». По его мнению, рассуждения Маркса «бессмысленны».

При этом, однако, в Великобритании была и другая реакция. Так, эксперты The Economist считают, что Макдоннелл прав: британцам действительно есть чему поучиться у Маркса. И вот какие аргументы приводят авторы статьи. На их взгляд, с каждым днем то, о чем говорил Маркс, кажется все более соответствующим действительности. Его теория основана на идее о том, что класс капиталистов состоит не из производителей материальных благ, а из паразитов — тех, кто присваивает себе результаты чужого труда и выдает их за свои собственные. Маркс упускал из виду важную роль предпринимательства в создании чего-то из ничего. Он не признавал роль управленцев в повышении производительности труда. Британские эксперты говорят: сегодня уже очевидно, что в почве британского бизнеса действительно процветает паразитизм. В 1980-х годах руководители сотни крупнейших публичных компаний зарабатывали в среднем в 25 раз больше своих наемных работников. В 2016 году — уже в 130 раз больше. Помимо непомерных зарплат они получают солидные пенсии, доступ к частной медицине, «золотые рукопожатия» и «золотые парашюты».

Оправдывая эту роскошь, говорят, что каждый товар имеет свою цену: компании утверждают, что находят своих топ-менеджеров на открытом рынке и оплачивают их труд в соответствии с его качеством. Однако, как обращают внимание эксперты, факты свидетельствуют об обратном. Большинство генеральных директоров компаний — вовсе не люди извне: они построили карьеру в «своей» компании, в которой поднялись вверх по служебной лестнице. В 2000-2008 годах общий фондовый индекс FTSE упал на 30%, однако суммы, которые предприятия выплачивают своим руководителям, выросли на 80%. Джон Гэлбрейт (John Kenneth Galbraith) однажды откровенно сказал: «Зарплата директоров крупных компаний не является рыночным вознаграждением за их достижения. Зачастую это всего лишь проявление искренних дружеских чувств к самим себе». А британская корпоративная среда, по мнению самих же британцев, — еще коварнее: генеральные директора входят в правление корпораций друг друга и участвуют в замысловатом обмене такими «любезностями».

Эксперты обращают внимание на то, что сегодня паразитизм в политике стал таким же обычным явлением. Британские эксперты пишут, что политики попросту превращают свой длительный опыт работы на госслужбе в источник дохода: уйдя с нее, они переквалифицируются из лесников в браконьеры, лоббируя министерства, которыми они когда-то заведовали; консультируя компании, деятельность которых они некогда регулировали, и произнося полные банальностей речи за бешеные деньги. Авторы статьи напоминают, что выйдя в отставку, Тони Блэйр (Tony Blair) разбогател на консультировании банкиров и диктаторов в странах третьего мира. Бывший министр финансов Джордж Осборн (George Osborne) также не упускает выгоду: он зарабатывает свыше 650 тысяч фунтов стерлингов (840 тысяч долларов), работая раз в неделю в компании по доверительному управлению инвестициями Black Rock, получает десятки тысяч за выступления и теперь даже стал редактором лондонской газеты Evening Standard.

Маркс предсказывал, что по мере своего развития капитализм будет становиться все более концентрированным. Количество компаний, котирующихся на бирже, сократилось, хотя их доходы достигли исторического максимума. Концентрация особенно ярко выражена в передовых секторах экономики. В Великобритании компания Google контролирует 85% трафика поисковых систем. Кроме того, приходится констатировать, что сбываются и прогнозы Маркса о том, что в условиях капитализма все большее влияние приобретает финансовый сектор, который при этом становится с одной стороны все более безответственным, а с другой — всё более уязвимым перед лицом кризисных явлений.

Эксперты The Economist задаются и другим неудобным вопросом: как насчет самого знаменитого прогноза Маркса о том, что капитализм неизбежно ведет к обнищанию рабочего класса, даже если он приносит сверхдоходы богатым? Аналитики отмечают, что, конечно, на поверхности вряд ли термин «обнищание» применим к положению бедных там, где есть система социальной защиты и минимальная заработная плата. Однако, по мнению экспертов, целый ряд ясно обозначенных тенденций действительно вызывает беспокойство. В Великобритании уровень средней заработной платы остается ниже аналогичного показателя в период до кризиса 2008 года. И эта ситуация, скорее всего, как считают британские эксперты, сохранится в течение ближайших нескольких лет. Развитие Uber-экономики грозит тем, что миллионы людей лишатся постоянной работы и попадут в зависимость от случайного заработка.

Эксперты считают, что проблема с Марксом состоит не в том, что его теория бессмысленна, как полагает Гок, а в том, что предложенное им средство — гораздо хуже болезни, которую оно призвано лечить. Да и проблема с Корбином и Макдоннеллом — не в том, что они научились чему-то у Маркса, а в том, что они не извлекли ни единого урока из истории последних ста лет. Макдоннелл — фанат не только Маркса, но также Владимира Ленина и Льва Троцкого. Корбин называет Фиделя Кастро «поборником социальной справедливости». Предвыборный манифест лейбористов воскрешает некогда забытые планы ренационализировать производство и расширить возможности профсоюзов в части ведения переговоров с работодателями.

Авторы статьи в The Economist считают, что тот факт, что лидеры Лейбористской партии не могут примириться с новым, только повышает шансы консерваторов на победу. Однако, по их мнению, тори рискуют совершить ошибку, игнорируя уроки Маркса. Они напоминают и слова другого революционера, Троцкого: «Вас может не интересовать диалектика, но диалектика интересуется вами». Ведь финансовый кризис уже продемонстрировал, что экономическая система пугающе уязвима. А победа «Брексита» показала, что миллионы людей глубоко недовольны статусом-кво.

The Economist пишет, что гениальность британской системы всегда состояла в способности реформировать себя, и именно это защищало страну от социальных потрясений. По мнению авторов статьи, под весомым словом «реформирование» подразумевается нечто большее и более глубокое, чем, то, что, например, на прошлой неделе предложили консерваторы. Тори считают, что сейчас нужно просто зафиксировать цены на электроэнергию, и это, дескать, произведёт необходимый эффект. Однако британские эксперты восприняли эту новость иначе и охарактеризовали планы консерваторов как «глупость», поскольку этот шаг будет «препятствовать инвестициям и приведет к росту цен».

По мнению экспертов, речь нужно вести о серьёзной стратегии и структурных преобразованиях. Аналитики уверены, что, прежде всего, необходимо взять под жёсткий контроль формирование монополий. Для этого потребуется модернизировать британское антитрестовское законодательство, учитывая при этом, что наиболее ценным ресурсом современности является информация. Сегодня совершенно очевидно, что эффект сетевой выгоды даёт компаниям огромные преимущества. Эксперты уверены, что уже давно пора положить конец «зарплатному рэкету» топ-менеджеров. Параллельно нужно расширить полномочия акционеров. И, наконец, важно закрыть «вращающуюся дверь» между политикой и бизнесом. Лучший способ не стать следующей жертвой Маркса — это начать принимать его всерьез.

Вопрос, правда, заключается лишь в том, получится ли это.

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