/Поглед.инфо/ Събитията, които се развиват по улиците на укранските градове, вкл. в столицата Киев, са знак за влошаване на ситуацията. А не трябва да допускаме стремежите на Украйна да бъдат провалени.

След революцията на Майдана и началото на войната между Русия и Украйна през 2014 г., западната политика се насочва към постигането на две цели: да се ограничи и накаже Русия заради нейната агресия; и да се помогне на Украйна да се превърне в демократична държава с точно установена диктатура на закона.

Америка наложи санкции срещу Русия, принуди президента Петро Порошенко да създаде Агенция за борба с корупцията и изпрати на няколко пъти в Украйна тогавашния вицепрезидент Джо Байдън, за да застави украинските власти по-активно да се борят с корупцията. ЕС наложи санкции срещу Русия и указа на Киев, че подкрепата на гражданското общество и на диктатурата на закона, са в основата на Споразумението за асоцииране, което се подписа с Украйна през 2014 г.

Нищо обаче не помогна. Новините, които постъпват от Украйна през последните няколко седмици, са доста мрачни. В Украйна цари хаос и Западът по-активно трябва да настоява да се реши проблема с корупцията.

Ако украинците не възобновят решителните си опити за провеждане на антикорупционни реформи, страната рискува да се върне отново в блатото, от което се опита да се измъкне с помощта на Майдана. И всичко това да доведе до негативни последици в различните части на света.

Оригиналът на статията на английски: Ukraine is a mess; the West should press it harder to fight graft

На Украине царит хаос, и Западу нужно активнее настаивать на том, чтобы она решила проблему коррупции

Ситуация на Украине

Разворачивающиеся на улицах события являются признаком ухудшения ситуации. Нельзя допустить, чтобы устремления Украины обернулись провалом.

После революции на Майдане и начала войны между Россией и Украиной в 2014 году, политика Запада была направлена на достижение двух целей: сдержать и наказать Россию за ее агрессию и помочь Украине стать демократическим государством с прочно установившейся диктатурой закона. Америка ввела против России санкции, заставила президента Петра Порошенко создать антикоррупционные агентства и несколько раз отправила на Украину тогдашнего вице-президента Джо Байдена (Joe Biden), чтобы он заставил украинские власти более активно бороться с коррупцией. Евросоюз ввел против России санкции и сделал поддержку гражданского общества и диктатуры закона краеугольным камнем соглашения об ассоциации, которое он подписал с Украиной в 2014 году.

В свете всего этого те новости, которые поступали из Украины в течение последних нескольких недель, были довольно мрачными. Генеральный прокурор страны препятствовал расследованиям, проводимым Национальным антикоррупционным бюро, и делал это с очевидного согласия г-на Порошенко. Министр внутренних дел вмешивался в дела антикоррупционных агентств, чтобы защитить своего сына от обвинений. Офицеры СБУ пытались арестовать Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии, взявшего на себя роль борца с коррупцией на Украине, однако протестующие помешали им. Прокуратура нацелилась на антикоррупционных активистов. Армия, войска Министерства внутренних дел и частные отряды действуют друг против друга, отчитываясь перед разными политиками и олигархами. Позиции правительства г-на Порошенко стали существенно слабее.

С точки зрения некоторых европейцев и американцев, такая картина свидетельствует о том, что их попытки убедить Украину начать жизнь с чистого листа всегда были обречены на провал. Но это не совсем верно. На самом деле нынешний хаос на Украине отчасти является результатом событий прошедшего года — особенно после инаугурации президента Дональда Трампа — в течение которого Европа и Америка ослабили давление на украинское правительство. Если украинцы не возобновят решительные попытки провести антикоррупционные реформы, страна рискует погрузиться обратно в ту трясину, из которой она попыталась выбраться при помощи Майдана.

Коррумпированные политики и олигархи Украины пытались сорвать реализацию предложенных Западом планов, не бросая ему вызов открыто. Отчасти в результате этого политика при г-не Трампе больше не сосредоточена на борьбе с коррупцией. Специальный представитель США на Украине Курт Волкер (Kurt Volker) работает над вопросами внешней безопасности: скоро Америка может впервые продать Украине смертоносное оружие. Но, когда Госдепартамент жалуется на повсеместную коррупцию, его игнорируют, потому что (в отличие от г-на Байдена) Белый дом не поддерживает это начинание. Что касается Евросоюза, мало кто верит в то, что он поставит под угрозу свое соглашение об ассоциации с Украиной ради установления диктатуры закона. Поэтому украинская элита больше не боится атаковать следователей и активистов.

Если ей удастся положить конец попыткам справиться с проблемой коррупции, это обернется настоящей катастрофой для Украины — и шагом назад для Европы и Америки. Украина является эпицентром конфликта между Западом и Россией. Слабая и расколотая страна будет уязвимой перед нападками России, особенно если Владимир Путин решит, что ему необходимо воодушевить патриотически настроенных российских избирателей. Хаос также подтвердит заявления г-на Путина о том, что цели Запада на Украине являются исключительно антироссийскими и не имеют ничего общего с демократией и диктатурой закона. Все это подорвет основанный на нормах глобальный порядок, что может обернуться негативными последствиями в самых разных уголках мира.

Теперь, когда Украина стала игнорировать жалобы американского Госдепартамента и внешнеполитического органа Евросоюза, крайне важно, чтобы Америка и Европа использовали все доступные им средства для поддержки борцов с коррупцией на Украине. Евросоюзу необходимо ясно дать понять, что все преимущества соглашения об ассоциации зависят от прогресса в борьбе с коррупцией. Америка должна выдвинуть те же условия в связи с продажей оружия. Западные следователи должны тщательно расследовать все факты отмывания нажитых нечестным путем украинских денег. Если Запад поддерживает идею территориальной целостности Украины, он не должен мириться с отсутствием единодушия и честности среди украинских политиков.

