/Поглед.инфо/ За ген.-майор Конашенков целта на операцията в Сирия е да се превърне в "цивилизовано, светско общество". „Опитът, който добихме в Сирия, е абсолютно безценен”, казва той. „Сега сме на съвсем друго ниво, отколкото преди няколко години. Разликатата е като между молива и писалката – все още изпълняваме същите функции, но правим всичко това по-красиво, по-надеждно и по-ефиктивно.”

Генералът демонстрира руската мощ в Сирия пред журналисти. След няколко мига внезапният шум и дим оповести изстрелването на седем крилати ракети от две подводници на руския Черноморски флот. Според Конашенков ракетите "Калибър", всяка със заряд от половин тон, са ударили обекти на т.н. Ислямска държава (организация, забранена в Русия) на югоизток от Дайр-eз-Зoр около час след изстрелването.

Когато по-късно пристигат в Алепо, журналистите виждат резултатите от войната, вкл. значителите разрушения на джамията на Омайядите, датираща от 715 г. Мюфтията на Алепо Махмуд Aккам изрази благодарност на Рамзан Кадиров, подкрепяният от Кремъл чеченски лидер, за дарението в размер на 14 милиона долара за възстановяване на джамията и потвърди, че разрушенията са дело на терористите.

(рус.е.)

Бравада Москвы и отступающее ИГИЛ как выражение изменения баланса сил в Сирии

Война за мир в Сирии

Тщательно организованный журналистский тур демонстрирует глубокое участие России в конфликте — но, кажется, мало кто из рядовых русских граждан болеет за миссию в Сирии.

«Рекомендую вам посмотреть в том направлении», — сказал генерал-майор Игорь Конашенков с улыбкой, указывая на воды Средиземного моря с борта фрегата «Адмирал Эссен».

Пару мгновений спустя два стремительных сгустка шума и дыма оповестили о запуске семи крылатых ракет с двух подводных лодок Российского черноморского флота.

По словам Конашенкова, ракеты «Калибр», каждая с боевым зарядом в полтонны, ударили по объектам Исламского государства (организация запрещена в России) к юго-востоку от Дайр-эз-Зора в четверг около полудня, примерно через час после запуска. Этот город — ключевой стратегический форпост в восточной Сирии, куда отступили бойцы ИГИЛ. Позже активисты оппозиции сказали, что как минимум 39 гражданских было убито во время воздушных атак, произведенных Россией и поддерживаемыми США коалиционными силами по всей стране.

Присутствие при запуске ракет стало последним номером программы для группы российских и зарубежных журналистов, включая сотрудников The Guardian, посвященной деятельности России в Сирии и призванной показать, что и мир, и война в стране находятся под контролем Москвы.

Каждый этап тура держался в тайне до последнего момента, автобусы и транспортные самолеты прибывали в неизвестные места, а во время ночного путешествия по Средиземному морю не было ни намека на то, чего следует ждать.

Тур начался с ночного перелета с военного аэродрома неподалеку от Москвы до авиабазы Хмеймим у прибрежного города Латакия, где размещаются российские военные силы с момента их вмешательства в конфликт на стороне правительства президента Башара Асада в сентябре 2015 года.

Поездка показала, насколько Россия оказалась вовлечена в конфликт. Она проходила под бдительным взглядом Конашенкова, главного спикера армии, чьи частые брифинги по телевидению стали лицом операций России в Сирии. В отличие от своей бесстрастной манеры выступать на трибуне, сейчас Конашенков представляет собой более выразительную фигуру, когда, дымя тонкими сигаретами, читает длинные проповеди о журналистской этике и западном лицемерии корреспондентам.

Намеки на жертвы среди гражданского населения отметаются, как «политические», равно как без колебаний отметаются и предположения, что российские и сирийские воздушные атаки были беспорядочными. Щекотливые вопросы во время брифингов не поощряются.

В Алеппо, куда мы добрались во вторник на транспортном самолете «Антонов» советской эпохи, который приземлился на аэродром города под ужасающим углом, чтобы избежать зенитного огня с земли, серия коротких остановок в ходе тура, казалась, специально была спланирована, чтобы продемонстрировать роль России в восстановлении города.

Обширные районы восточного Алеппо — часть которого находилась под контролем повстанцев до конца прошлого года — до сих пор остаются почти полностью обезлюдевшими руинами, но в некоторых частях города начались работы по реконструкции. На центральной площади Саадалла аль-Джабири, поблизости от которой проходили линии фронта, рабочие положили новую брусчатку, а над самой площадью доминирует теперь огромный портрет Асада.

В школе в западной части города, которая в ходе боев оставалась в руках правительства и которая во время войны попала под ракетный обстрел повстанцев, когда прибывают журналисты, школьники поют патриотические песни, а учителя выражают благодарность России с помощью российских военных переводчиков.

Когда позже делается остановка у городской Мечети Омейядов, датированной 715 годом и сильно пострадавшей во время войны, муфтий Алеппо, Махмуд Аккам (Mahmoud Akkam), звучит в том же духе. Аккам благодарит Рамзана Кадырова, неоднозначного поддерживаемого Кремлем лидера Чечни, за денежное пожертвование в 14 миллионов долларов на восстановление мечети, и отрицает, что часть повреждений мечети и окрестностей были нанесены во время российских или сирийских правительственных воздушных атак. «Это все были террористы», — говорит он. Эту линию гнули каждый раз, когда во время поездки попадались руины и разрушения.

На следующий день русские показывали противоминный центр в пригороде Хомса, где восемь инструкторов, прилетевших из России, ведут для сотен сирийских новобранцев шестинедельные курсы по разминированию, после чего тех посылают на поля в качестве саперов.

Состоялся также визит в одну из четырех «зон деэскалации», к северу от Хомса, где организовали контрольно-пропускной пункт, через которой гражданские могут переходить с правительственной территории на ту, что контролируется Свободной сирийской армией, умеренными повстанцами.

Четыре эти зоны были созданы после переговоров в столице Казахстана, Астане, в мае. Россия, Турция и Иран выступают гарантами соглашений, заключенных там, и российская военная полиция охраняет этот контрольно-пропускной пункт. В районе боевых действий военная полиция в красных беретах и на бронеавтомобилях «Тигр» с маркировкой на русском и арабском языках играет очень заметную роль.

Александр Сазонов, российский офицер, командующий в зоне деэскалации Хомса, сказал, что русские регулярно поддерживают связь с оппозиционными группами через скайп, и сообщил, что за два месяца с момента открытия контрольно-пропускного пункта, никаких крупных инцидентов не происходило. Когда приехали журналисты, как будто по команде появились четыре российских грузовика с гуманитарной помощью, и русские продемонстрировали прозрачные пластиковые пакеты, наполненные основными продуктами питания и с сообщением на русском и арабском внутри: «Россия с вами».

Помимо своей наземной миротворческой роли Россия по-прежнему активно занимается прикрытием с воздуха сирийских и иранских наземных войск. Генерал-лейтенант Александр Лапин, глава российского контингента в Сирии, сказал, что российские авиаудары на прошлой неделе помогли сирийским войскам сломать трехлетнюю осаду ИГИЛ вокруг Дайр-эз-Зора, добавив, что только 15% территории Сирии остается под контролем экстремистских исламистских групп.

«Операция по уничтожению бойцов террористических групп ИГИЛ и Джебхат ан-Нусра (запрещены в РФ, — ред.) на территории Сирии будет продолжаться вплоть до их полного и гарантированного уничтожения», — сказал он.

Сирийская интервенция, несомненно, сделала Россию крупнейшим игроком на Ближнем Востоке, а западное требование сместить Асада сейчас в значительной степени отошло в тень из-за новой реальности на месте событий.

«На первый взгляд, сирийская авантюра России принесла неожиданный успех. Стоимость ее относительно невелика и компенсируется возможностью использовать ее в качестве маркетингового мероприятия для российского оружия», — сказал Марк Галеотти (Mark Galeotti), старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге.

Сирийская война также изображается как возвращение России на мировую арену в качестве крупного игрока. Ракетный запуск в четверг был быстро освещен российскими журналистами на борту и опубликован информационным агентством ТАСС под хард-роковый саундтрек.

Но сирийская операция не смогла увлечь воображение простых россиян. Опрос независимого центра «Левада» в начале сентября показал, что только 30% россиян хотело, чтобы военная операция в Сирии продолжалась.

Москва «по сути, теперь заперта в войне и конца этому не видно», сказал Галеотти, поскольку даже полное поражение ИГИЛ вряд ли принесет в Сирию прочный мир.

Для Конашенкова цель операции — сделать Сирию «цивилизованным, секулярным обществом», и он сказал, что эта операция очень многому научила россиян. «Опыт, который у нас был в Сирии, для нас абсолютно бесценен, — сказал он. — Сейчас мы находимся на совершенно ином уровне, чем мы были всего несколько лет назад. Это как разница между карандашом и ручкой — мы все еще выполняем те же функции, но делаем все красивее, надежнее и эффективнее».

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