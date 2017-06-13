/Поглед.инфо/ Има много причини да разказваш за себе си пред камерата, особено ако си такава световно известна личност като президента на Русия. Но все пак, защо го прави? Защо гол до пояс, Владимир Путин язди, след това се снима по време на лов на амурски тигър, а след това пък се гмурка под водата, в търсене на древни артефакти?

Получил безпрецедентен достъп до мачото с голия торс, Оливер Стоун – автор на документалния филм "Интервю с Путин", който следващата седмица ще бъде показан по британските телеканали, одобрително разказва как се появява съвременният цар.

(рус.ез.)

Итак, Оливер Стоун разгадал загадку привлекательности Путина?

Получив беспрецедентный доступ к мачо с голым торсом и охотнику за тиграми, автор «Интервью с Путиным» одобрительно смотрит на то, как появляется современный царь.

Зачем он это делает? Зачем голый по пояс Владимир Путин скачет на лошади, зачем снимается во время охоты на амурского тигра, зачем ныряет в воду в поисках древних артефактов (которые разместили на дне заранее), зачем разрешает публиковать настенный календарь со своим изображением, зачем в свои 60 с лишним лет показывает, как он катается на лыжах и играет в хоккей?

Есть множество причин для того, чтобы рассказать о себе на камеру, особенно у такого всемирно известного человека как Путин, который вызывает очень разную реакцию.

Но документальный фильм Оливера Стоуна из четырех частей под названием «Интервью с Путиным», который покажут в Британии на следующей неделе, вызвал бурную реакцию у рецензентов и российских экспертов. Речь идет о двух довольно противоречивых моментах. Вместо того, чтобы позволить Путину говорить за себя, отмечают критики, Стоун накладывает на интервью слой собственного, в целом одобрительного глянца. В то же время, подчеркивают они, Стоун повторяет множество избитых западных стереотипов о России. Слишком много знакомых «что» и слишком мало пытливых «почему», несмотря на такой привилегированный доступ к президенту.

Следует подчеркнуть, что в этом фильме мы видим гораздо меньше Путина-мачо, чем раньше. На смену лошади, тигру и дайвингу пришли лыжи и хоккей. Сегодня русские гораздо чаще видят Путина не верхом на лошади, а сидящим за столом либо стоящим за трибуной в костюме и галстуке.

Стоит также отметить, что Путин остается (а почему бы и нет?) завзятым любителем спорта, как и в детстве, когда он тщедушным и худосочным мальчишкой начал заниматься в послевоенном Ленинграде боевыми искусствами, чтобы защищаться от обидчиков. Говорят, что он строго придерживается жесткого спортивного режима, ежедневно плавая и занимаясь в спортивном зале.

Как мы видим в фильме Стоуна, Путину очень нравится водить автомобиль. Несколько лет назад по телевизору показали, как Путин за рулем инспектирует первое в России шоссе, проходящее через всю страну. Его подняли на смех, когда репортеры выяснили, что он проехал не весь путь целиком, и что машина была не одна, а несколько. Но Путин за рулем желтой «Лады Калины», которую он явно рекламировал, это далеко не единичный случай такого рода. Из того, как он держит руль, становится ясно, что президент наслаждается ездой как опытный профессионал.

Но личный энтузиазм это одно дело, а календари и охота на тигра совсем другое. Одно из объяснений, сформированное в начале 2000-х годов, когда Путин, впервые стал президентом, заключается в том, что он сознательно пытается показать контраст с прошлым. После медленно дряхлевшего Бориса Ельцина, а если заглядывать дальше, то после череды старцев в лице Брежнева, Андропова и Черненко, которые умерли на своем посту, появился новый, подтянутый и здоровый президент новой, подтянутой и здоровой России.

Еще одно объяснение состоит в том, что он хочет угодить толпе. Это так называемый царский комплекс. Такое объяснение можно назвать упрощением, но русские, по крайней мере, живущие не в космополитичных крупных городах, рассчитывают, что их лидер будет выглядеть и вести себя как настоящий руководитель — и соответственно оказывают ему уважение. Скачки на лошадях с голым торсом создают впечатление силы и дополняют парадный образ Путина в костюме на официальных церемониях.

Нет ли здесь элемента гиперкомпенсации? Возможно. Путин невысокий, телосложение у него не мощное. Он как был худосочным в детстве, таким и остался во взрослом возрасте. Физически он очень сильно отличается от большого и дородного Путина. Спортивной доблестью он как бы восполняет свои физические недостатки. То, что Путин гордится своей физической формой, становится ясно из его ответа на несколько вымученный вопрос Стоуна о его отношении к гомосексуализму. Пошел бы он в душ на подводной лодке вместе с геем? «Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Но вы же знаете, что я мастер спорта по дзюдо», — ответил Путин.

Здесь нужно сделать примечание. Стоун завершил съемки фильма до того, как в ведущих российских СМИ появились спекуляции на тему путинского здоровья. В прошлом месяце «Комсомольская правда» опубликовала статью, которую можно считать беспрецедентной для российского и советского времени. Газета сослалась на слухи о состоянии здоровья российского президента и перечислила нескольких его возможных преемников.

Автор статьи довольно мудро сделал вывод о том, что лучше всего Путину оставаться президентом. Так что летом можно ждать новых спортивных подвигов, которые будут показывать по телевидению и в глянцевых журналах. Может, наш полуголый всадник и охотник на тигров скоро вернется?

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