/Поглед.инфо/ Когато през 1999 г. – две години след като влезе в Кремъл – Владимир Путин бе запитан за естеството на работата му, той отговори, че е наемен мениджър, избран от руския народ за определен срок. Когато днес му зададат същия въпрос, той определя своята работа като "съдба".

За мнозинството руснаци, Путин си остава символ на стабилността. Заставайки на страната на масите против елита, президентът създаде държава, която да отговаря на неговите ценности и изисквания. И сега прави всичко възможно, за да съхрани своето наследство.

Стабилността дойде след 15 години на смут и безредици, които включват безсмислените и неуспешни реформи на съветската комунистическа система; рязкото им прекратяване и внезапното настъпване на свобода, която се превърна във всепозволеност и болезнен разпад на Съветския съюз; пазарни реформи, които се оказаха "шок без терапия"; рязко разслоение на обществото на богати и бедни; премахване на идеологията; и драстичен упадък на нравите.

В своята политика Путин до голяма степен се опира на патерналистките изисквания и настроения на по-голямата част от руснаците, които не успяха да намерят своето място и да успеят в посткомунистическата ера. Той не само честно печели избори; но когато още в самото начало на своето президентство трябваше да направи избор между елита и обикновения народ, той избра народа. Той съумя да сплоти страната и да възстанови нейния статут на световната арена. Това е Русия на Путин, а той – Путин на Русия.

(рус.ез.)

Россия — это дом, который построил Владимир Путин, и он никогда его не покинет

Настраивая массы против элиты, президент создал такую страну, которая отвечает его ценностям и требованиям. И теперь он делает все возможное, чтобы сохранить свое наследие.

Когда Владимиру Путину задали вопрос о его работе спустя два года после его прихода в Кремль в 1999 году, он ответил нечто вроде того, что он является наемным менеджером, избранным российским народом на определенный срок. Когда ему задают тот же вопрос сегодня, он называет свою работу «судьбой».

Вчера, 26 марта, несколько тысяч человек вышли на самую масштабную антиправительственную демонстрацию за многие годы, чтобы выступить против Путина и премьер-министра, его протеже, Дмитрия Медведева.

Но несмотря на все это, для большинства россиян Путин до сих пор остается символом стабильности, которая наступила после 15 лет смятения и волнений, включавших в себя бессмысленные и провальные реформы советской коммунистической системы, их резкое окончание и внезапное наступление свободы, которая зачастую перерастала во вседозволенность, болезненный распад Советского Союза, рыночные реформы, которые часто называют «шоком без терапии», резкое расслоение общества на богатых и бедных, упразднение идеологии и резкое падение нравов.

Первый президент России Борис Ельцин назначил Путина своим преемником, однако Путин завоевал признание народа тем, что он приструнил олигархов, положил конец, казалось, бесконечной войне в Чечне, сломал основы некогда мощной Коммунистической партии и отодвинул либералов на второй план. Он создал традиционную для России иерархическую систему правительства. Теперь государство, которое долгое время подчинялось сильным мира сего, смогло нанести ответный удар, вернув себе всю власть в полной мере.

В своей политике Путин во многом опирался на патерналистские требования и настроения подавляющего большинства россиян, которые не сумели найти свое место и преуспеть в посткоммунистическую эпоху. Он не просто честно одерживал победы на выборах, которые при его режиме стали средством закрепления людей во власти, а не их смены. Ему удалось найти способ оставаться во власти в стране, которая отвергла обоих его предшественников, некогда очень популярного Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Когда в самом начале своего президентства он должен был сделать выбор между элитой, включая интеллигенцию, и простым народом, он выбрал народ.

Путин понимал, чтобы править в России, ему необходимо по-настоящему пользоваться популярностью среди простых россиян и время от времени наказывать какого-нибудь представителя элиты, изображая «доброго царя», укрощающего «жадных бояр». Рейтинги популярности имеют большое значение: чтобы эффективно управлять страной, необходимо иметь рейтинг популярности не менее 60%, а чтобы управлять ей комфортно — 70%. Но если рейтинг популярности приближается к 50% — на Западе это считается совершенно нормальным — в России возникает опасность гражданских беспорядков. Таким образом, благодаря своим личным качествам, публичным действиям и установкам Путин сумел наделить легитимностью российское государство в глазах подавляющего большинства россиян.

Путин восстановил за Россией статус великой державы, утраченный вместе с распадом Советского Союза. Сначала он попытался встроить Россию в структуру Запада в качестве важного союзника США и НАТО и близкого партнера Евросоюза внутри «Большой Европы». Когда его попытки провалились, он увел Россию с западной орбиты, восстановил военный потенциал страны и воспользовался им, чтобы защитить интересы России на Украине — как он их понимал — а также продемонстрировать силу за пределами постсоветского пространства, чтобы показать всему миру, что Россия снова вернулась в игру. Путин решительно и открыто бросил вызов господству США в мире.

Путин, которого на Западе считают разрушителем, встал на консервативный курс в России. Он соглашался на экономические реформы в период своего первого президентского срока, позже он терпел разговоры о модернизации, однако его методы управления, в сущности, носят бюрократический характер. Путин — капиталист и государственник одновременно. Он понимает силу рынка, но он относится к нему с осторожностью, готовый в любой момент пустить в ход рычаги государства, чтобы установить над ним контроль. Он превратил бывших олигархов в послушных слуг, готовых в любой момент выполнить все его указания. Он помог своим старым друзьям заработать состояния, понимая, что он может положиться на их преданность — именно это качество Путин, по всей видимости, ценит особенно высоко. Вопрос о собственном состоянии Путина совершенно не имеет смысла: в какой-то момент деньги превращаются в грубую власть, а в этом отношении у российского президента мало соперников, если они вообще есть.

Путин — автократ, заручившийся согласием народа — сохранил те личные свободы, которые россияне приобрели после распада коммунистической системы. Люди имеют право исповедовать различные религии, они могут свободно путешествовать, доступ к Facebook и Twitter пока не ограничен. Более того, в России осталось еще несколько информационных изданий, которые открыто выступают с критикой в адрес Кремля. Однако политические свободы были ограничены в гораздо большей степени, и это было сделано для того, чтобы не допустить «цветных революций» и не дать ни единого шанса опальным олигархам, оказавшихся в плену политических амбиций. Для основной массы населения России все это не имеет почти никакого значения, а у немногих оставшихся активистов есть выбор: либо вы принимаете эти правила игры, либо вам придется уехать.

Однажды Путин назвал себя главным националистом России. Он также провозгласил патриотизм национальной идеей России. В его списке ценностей российское государство занимает одну из верхних строчек. С первого дня в должности президента Путин последовательно выполнял последнюю волю Ельцина: «Позаботься о России». Одним из исторических названий России был Советский Союз, поэтому неудивительно, что для Путина его распад стал величайшей катастрофой. Система взглядов Путина основана на богатой истории России. Однажды Путин пошутил, что после смерти Махатмы Ганди в мире больше не осталось человека, с которым можно было бы поговорить. И действительно, он беседует со многими людьми, однако по-настоящему он близок только с российскими правителями прошлого: царями, императорами и партийными лидерами. Он стал следующим в их длинной череде.

Когда нет равных на родине и почти нет равных за рубежом, это превращается в тяжелое психологическое бремя. Людям свойственно искать некий авторитет свыше. Но для Путина религия — это не только личное дело каждого. С его точки зрения, православие — это духовный и нравственный ориентир, сущность уникальной русской цивилизации, и без него невозможно в полной мере понять историю, а также классическую литературу и искусство России. Для Путина «византийская симфония» — альянс между государством и религиозными организациями, в первую очередь Русской православной церковью — является основой национального единства.

В следующем году в России должны пройти президентские выборы. Практически все уверены в том, что Путин будет баллотироваться еще на один срок, и никто не сомневается в его победе. Единственный вопрос заключается в том, сколько людей придут на избирательные участки и сколько из них проголосуют за Путина. Сейчас Кремль считает, что в обоих случаях наберется примерно 70%. Этот четвертый срок Путина во главе Кремля — пятый, если считать тот срок, который он отработал на посту премьер-министра при президенте Медведеве — возможно, будет для него последним не столько потому, что после окончания этого шестилетнего срока ему исполнится 72 года, сколько потому, что он не захотел менять конституцию.

Однако, скорее всего, Путин не покинет сцену даже после 2024 года — к тому времени он уже будет во власти почти 25 лет: в действительности его работа — это миссия, которую он не сможет завершить, пока он жив. Его главный вызов в перспективе заключается в том, чтобы передать бразды правления новому поколению российских лидеров и убедиться, что система работает без перебоев. В настоящий момент он пытается найти таких людей — большинству из них сейчас немногим за 40 или за 30 — которые могли бы войти в эту группу. Некоторые из них уже были назначены на высокие посты министров, губернаторов и других чиновников высшего звена. Все они должны будут пройти проверку и выполнить поставленные перед ними задачи. Сам Путин — непререкаемый авторитет для своих протеже — затем станет pater patriae («отцом отечества»).

Пока еще слишком рано выносить окончательное суждение относительно Путина. Он сумел сплотить страну и восстановить ее статус на мировой арене. Он остается значительной фигурой, и он всегда готов к неожиданностям. Он оказал глубокое воздействие на свою страну. Это Россия Путина. В основном потому что он — Путин России.