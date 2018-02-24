/Поглед.инфо/ Настъпи денят, от който всички се страхувахме и се подготвяхме от 1949 г. насам. Китайското министерство на отбраната съсредоточи военни сили в Тайванския пролив. Единственото нещо, което стои между китайската армия и Тайван, е Седмият флот на САЩ. Но изведнъж флотът се оттегли. Причината не произтича от военна заплаха. Никакви подводници, самолети или противо-корабни ракети не могат да унищожат най-мощната армия на света.

Причината е в телефонно обаждане от Пекин до Вашингтон.Разговорът е кратък: "Оставете Тайван или ще унищожим икономиката ви". Точно по този начин КНР може да победи САЩ, без нито един изстрел, пише Макс Брукс в статия за американското издание The Hill.

С китайското финансово изнудване се сблъсквахме и преди, но сега то навлезе в напълно нова фаза. Говорителката на Белия дом Сара Хакъби Сандърс заяви, че доколкото сега Пентагонът съсредоточава вниманието си върху конкурентното съперничество със световните сили, Вашингтон ще има "най-силната армия" в цялата история на американските въоръжени сили. Но за създаване на "най-могъщата армия", необходими са допълнително 80 млрд. долара. Въпросът е кой ще ги плати? Страната, от която се опитваме да се защитим ли?

(рус.ез.)

The Hill: Китай может победить США без единого выстрела

Для создания «самой сильной армии» дополнительно потребуется $80 млрд. Вопрос заключается в следующем: кто за это заплатит? Та самая страна, от которой мы пытаемся защититься?

Наступил тот самый день, которого все боялись и к которому готовились с 1949 года. Китайское оборонное ведомство сконцентрировало военные силы в Тайваньском проливе. Единственное, что стоит между китайскими военными и Тайванем — это 7-й флот США. Однако он внезапно начал отступать. Отступление не было вызвано военной угрозой. Никакие подводные лодки, самолеты или противокорабельные ракеты не смогут уничтожить самую могущественную армию в мире. Виной всему был телефонный звонок из Пекина в Вашингтон. Разговор был коротким: «Оставьте Тайвань или мы разрушим вашу экономику».

Именно так КНР может победить США, не сделав ни единого выстрела, пишет Макс Брукс в статье для американского издания The Hill.

С китайским финансовым шантажом приходилось сталкиваться и раньше, однако в последнее время он вступил в совершенно новую фазу. Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что, поскольку Пентагон теперь сконцентрирует свое внимание на конкуренции с мировыми державами, Вашингтон будет обладать «самой сильной армией» за всю историю ВС США. Однако для создания «самой сильной армии» дополнительно потребуется $80 млрд. Вопрос заключается в следующем: кто за это заплатит? Та самая страна, от которой мы пытаемся защититься?

Вместе с Японией Китай является самым крупным кредитором США. Пекин владеет долгами в размере $1,5 трлн. Китай в одночасье может ослабить доллар, разгромить рынок облигаций и, возможно, спровоцировать еще один Великий экономический спад в США.Однако Китай не развяжет торговую войну против США, поскольку он придерживается той же философии, которая удерживает ядерные державы от начала ядерной войны — гарантированное взаимное уничтожение. Экономический удар по Соединенным Штатам, которые остаются основным рынком сбыта для КНР, также гарантировано нанесет ущерб и Китаю. Вашингтон и Пекин нуждаются друг в друге, и подрыв этой взаимозависимости был бы сумасшествием.

Китай всегда использовал уникальную тактику выживания. Как говорил бывший председатель ЦК КПК Мао Цзэдун: «Я не боюсь ядерной войны. В мире живет 2,7 млрд человек. Не важно, если некоторые из них погибнут. В Китае проживает 600 млн человек. Даже если половина населения погибнет, останется еще 300 млн человек». Данная философия гласит, что Китай не хочет наносить сокрушительный экономический удар по США, но в случае необходимости он готов его нанести.

В отличие от США, КНР не нужно беспокоиться насчет информационной кампании своих же СМИ, направленной против руководства страны. Также руководству КНР не нужно переживать о выборах или о возможных уличных протестах. По этой причине бюджет на обеспечение внутренней безопасности находится на отметке в $100 млн. Народная вооружённая милиция Китая, которая насчитывает около 1,5 млн сотрудников, находится под непосредственным контролем вооруженных сил. Международное сообщество видело, что происходит, когда граждане Китая пытаются бросить вызов своему правительству. Достаточно вспомнить события на площади Тяньаньмэнь.

Это не означает, что США оказались в заведомо невыгодном положении по отношению к полицейскому государству. В качестве доказательства можно привести победы США в «холодной» и мировых войнах. Однако достаточно ли мужества у американского руководства для того, чтобы призвать граждан США принести такие же жертвы и совершить такие же деяния, которые совершили их предки? После терактов 2001 года всё, о чем просило американское правительство — это молиться, заботиться о детях и активно участвовать в экономической жизни страны. Может ли кто-нибудь из высокопоставленных чиновников рискнуть американской экономикой?

С 1980-х годов расходы США существенно превышали доходы, однако это ни у кого не вызывало особого беспокойства. Сейчас, когда американская администрация планирует сражаться на нескольких фронтах одновременно, Вашингтон может оказаться в опасном положении

США могут позволить себе мощные вооруженные силы или крупные налоговые сокращения, однако Вашингтон не может одновременно позволить себе и то, и другое. Рано или поздно отношения между США и КНР могут оказаться на грани конфликта. Это может произойти из-за Тайваня, территориальных амбиций КНР в Южно-Китайском море или из-за любой арабской или африканской страны, представляющей важное значение для КНР. В момент, когда это произойдет, самым большим козырем в американском рукаве могут оказаться хваленые военные, совершенно парализованные из-за американской недальновидной жадности.

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