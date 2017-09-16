/Поглед.инфо/ Носят се слухове за невероятното му богатство от няколко милиарда долара, за луксозни дворци и огромни яхти. Официално го обвиняват в убийството на опоненти. Но вече 20 години Владимир Путин твърдо контролира най-високите ешелони на властта в Русия и се явява безспорния политически фактор в руската политика. А каква е крайната му цел?

Докато на запад го гледат с недоверие, Путин се радва на изключителна популярност в страната си и има одобрението на 83% от населението, поне официално. Може да го обичат или мразят, но след като в края на 90-те години се изкачи нагоре по кариерната стълба в отслабената от Борис Елцин държава, Русия се промени до неузнаваемост. Един от първите успехи на Путин бе внезапният икономически ръст на Русия, започнал скоро след като той пое властта.

(рус.ез.)

СССР, версия 2.0: как Путин формирует современную Россию

Владимир Путин вот уже 20 лет является необоримой политической силой в российской политике. Но в чем его конечная цель?

Владимир Путин почти 20 лет жестко контролирует высшие эшелоны российской власти. Зарубежным обозревателям российский лидер кажется непостижимой загадкой. Ходят слухи о его сказочном многомиллиардном состоянии, роскошных дворцах и огромных яхтах.

Его официально называют причастным к убийству оппонентов; говорят, что он является беспощадным «царем коррупции», и даже, что это он привел Дональда Трампа в Белый дом.

Путин создает о себе впечатление человека действия, любящего экстремальные виды спорта, летающего на военных самолетах и катающегося на гоночных автомобилях. Он хвастается черными поясами по дзюдо и каратэ, заявляет о своей любви к охоте и одновременно призывает спасать животных, а также не упускает возможности показать публике свой голый торс.

В России это не просто решающая политическая фигура, а человек, вызывающий острое неприятие у оппонентов, многие из которых подвергаются опасности быть арестованными или того хуже.

На международной арене его страна сталкивается с изоляцией, с экономическими санкциями и имеет репутацию опасного места для жизни, работы и ведения бизнеса, в котором защищена только исключительно богатая элита.

Но хотя на Западе Путин вызывает недоверие, у себя в стране он пользуется исключительной популярностью, имея рейтинг одобрения 83%, по крайней мере, официально.

Его можно любить или ненавидеть, но с тех пор как Путин в конце 90-х поднялся наверх по карьерной лестнице в ослабленном государстве Бориса Ельцина, Россия изменилась до неузнаваемости. Одним из первых очевидных успехов Путина стал внезапный экономический рост в России, начавшийся вскоре после его прихода к власти.

После распада Советского Союза, ставшего для страны экономической катастрофой, и после проведения необходимых рыночных реформ при Ельцине новый президент сократил налоги для бизнеса, заново национализировал часть нефтяной промышленности и начал экспортировать нефть в период роста цен на нее. Результаты не заставили себя ждать.

В период с 1999 по 2006 годы реальные доходы населения в России удвоились. Это был период беспрецедентного роста, создавший Путину репутацию проницательного и трезвого политика, каким его помнят по сей день.

Но чего Путин хочет сейчас, и как он намеревается этого добиться?

Чего хочет Путин

На этой неделе Россия и бывшая советская республика Белоруссия начинают масштабные военные учения, в которых, по оценкам европейских наблюдателей, примут участие 100 тысяч военнослужащих, что гораздо больше заявленной российским Министерством обороны цифры 5 500 военнослужащих.

Страны Запада серьезно обеспокоены этими учениями, получившими знаковое название «Запад». В данный момент, когда президент Трамп и северокорейские власти продолжают провоцировать друг друга, эти учения могут стать репетицией ядерной войны, элементы которой включены в их сценарий.

Кроме того, прежние маневры такого рода предшествовали вторжению России в Крым в 2008 году (так в тексте — прим. пер.) и на Украину в 2014-м.

Но эти военные игры вряд ли станут «троянским конем» для территориальных захватов, чего боятся многие в США. Об этом говорит Мэтью Булиг (Mathieu Boulegue), работающий научным сотрудником в Королевским институте международных отношений.

«„Запад" — это плановые учения, поэтому нет причин для беспокойства в том смысле, что Россия будет придерживаться заявленного сценария, — заявил Булиг изданию Independent. — Все, что они хотят отработать, это вопросы готовности, и эти учения планировались несколько лет».

«Но здесь идет некая лицемерная игра, в которой Россия стоит с одной стороны, а Запад — с другой».

«Мы хотим показать, что эти учения потенциально опасны, но мы не желаем дать России шанс похвастать своей военной мощью».

Отвлечь внимание

Но что если эти масштабные военные учения являются попыткой отвлечь внимание от того, что пытается сделать Путин?

Американский историк Эми Найт (Amy Knight), которую New York Times назвала «выдающимся западным исследователем» КГБ, говорит о том, что новую волну арестов, тюремных сроков и запугиваний в России можно считать подготовкой к президентским выборам, которые состоятся в 2018 году. Ожидается, что Путин будет баллотироваться и наверняка победит.

По ее словам, в этом плане характерен показательный суд над Алексеем Улюкаевым. Он стал самым высокопоставленным государственным деятелем, арестованным за совершение преступления с 1953 года, когда при Сталине был взят под арест Лаврентий Берия (так в тексте — прим. пер.). «Это очень важно», — заявила Найт Independent.

Кроме того, был арестован кинорежиссер и художественный руководитель театра Кирилл Серебренников — якобы за хищение денежных средств. А одна из самых известных российских журналисток Юлия Латынина была вынуждена покинуть страну, заявив, что она опасается за свою жизнь.

В июне арестовали оппозиционного политика Алексея Навального, который организовывал протесты против Путина. Его обвинили в мошенничестве, а на этой неделе забросали сосисками в аэропорту, когда он вернулся из Европы в Россию.

«Власти на самом деле нападают на критиков Путина», — сказала Найт.

«Я вижу, что Путин нервничает накануне президентских выборов. Кто-то может сказать: „С какой стати ему нервничать? У него рейтинги популярности выше 80%, и даже прошедшие в воскресенье муниципальные выборы показали, что прокремлевская и пропутинская партия „Единая Россия" опережает все остальные". Однако мне кажется, что Путин смотрит на это несколько иначе. Он и его коллеги не забыли, что во время последних президентских выборов в стране были массовые демонстрации. В 2011 и 2012 годах их помог организовать Навальный. Это по-настоящему потрясло Кремль».

Междоусобная борьба

Путин нервничает еще и из-за того, что россияне испытывают экономические трудности, отмечает Найт. «Реальные доходы снижаются, потому что не повышают пенсии и зарплаты, — говорит она. — Люди жалуются на экономические трудности, и Навальный этим пользуется».

«Я бы сказала, что народная поддержка Путина — вещь обманчивая. Явка в воскресенье была 14%, то есть мы наблюдаем огромное безразличие избирателей. А еще на улицы могут снова выйти протестующие, и поэтому мне кажется, что Кремль нервничает по поводу выборов».

«Внутри страны план игры Путина состоит в том, чтобы подавать предупредительные сигналы критикам о том, что их могут арестовать или даже убить, — сказала Найт. — Что касается арестованного чиновника Улюкаева, то он был игроком из команды, и люди задают вопрос о том, зачем Путину подвергать его суду».

Но она считает, что такие карательные меры подают сигнал всем тем чиновникам и политикам, у которых может возникнуть желание перечить Путину.

«Путина волнует то, что думают массы, волнует возможность внутренних беспорядков, волнует то, что может случиться внутри страны, наверху, в рядах его элиты. И поэтому он пытается подать им сигнал: „Любой из вас может быть арестован, любому могут быть предъявлены обвинения в коррупции"».

За границей

По словам Найт, учения «Запад» — это способ продемонстрировать международную силу России и отвлечь внимание общества от того, что у Москвы происходит с Западом. «Это усиливает чувство патриотизма у людей, а Путин выглядит как сильный лидер», — говорит она.

Демонстрируя свою военную мощь, Россия также добивается немалых успехов в других формах ведения войны, в том числе в дезинформационных кампаниях, в кибервойне и пропаганде. Все эти элементы она старается интегрировать и совмещать с мощью своих вооруженных сил.

По словам Найт, это важнейшая составляющая нового российского арсенала, при помощи которого Москва может вернуть бывших советских сателлитов под власть России.

«Не думаю, что они хотят военного захвата и оккупации Украины. Но им достаточно дестабилизировать ее правительство, а потом всеми силами препятствовать вступлению Украины в НАТО, например. Мне кажется, Украина — это слишком большой кусок, который Россия не в силах прожевать. Но я могу ошибаться», — заявляет Найт.

Концепция холодной войны 20-го века не исчезла с распадом Советского Союза. Она сохранилась, и Путин часто думает о ней, правда, в измененном виде, считают эксперты.

Джеймс Никси (James Nixey), возглавляющий программу по России и Евразии в Королевском институте международных отношений, заявил Independent: «Я совершенно не согласен с тем, что Россия пытается возродить Советский Союз. Но - и это большое „но" - в том, что Путин пытается сделать, есть элементы Советского Союза. Русские покровительственно думают о бывших советских республиках, и это своего рода шизофрения, потому что с одной стороны они считают их родственными душами, а с другой — смотрят на них пренебрежительно и хотят над ними властвовать».

«В этом главная причина сегодняшней напряженности между Россией и Западом, — говорит Никси. — Отношение к постсоветским государствам — это самый заметный аспект».

Трамп

Такое внимание к бывшим советским государствам связано в основном с обеспокоенностью Путина расширением НАТО.

«Не думаю, что в практическом плане Путин добивается роспуска НАТО, — говорит Найт. — Но как мы знаем, русские очень активно поддерживали Трампа. А президент Трамп, встречаясь со всеми лидерами НАТО, по сути дела заявил, что на НАТО ему наплевать».

«Поэтому мне кажется, что важное желание Путина — не допустить импичмента Трампа, чтобы тот сохранил власть и свое прохладное отношение к Североатлантическому альянсу».

Самовластие и война

В чем же причины такой невероятной стойкости российского лидера и того огромного объема работ, который он наметил?

Ученые считают, что Запад уже находится в состоянии войны с Россией, но без традиционных объявлений, методов и средств ее ведения.

По словам Никси, «Россия мобилизовала свое общество, свою экономику, свой военно-промышленный комплекс и свою политическую систему в рамках подготовки к войне, в которую она, по ее мнению, вступила с Западом».

Откуда же такая стойкость?

«Это часть его амплуа российского лидера, - говорит Найт. - Путин — авторитарный лидер, я бы даже назвала его диктатором, потому что он сегодня руководит диктатурой. А у всех авторитарных лидеров и диктаторов есть внутренняя и внешняя программа действий. Они должны демонстрировать силу, в том числе и за рубежом».

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели