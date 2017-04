/Поглед.инфо/ Досега така и не се появиха реални доказателства в подкрепа на американските твърдения срещу Русия. Например, че Путин наредил на хакери да проведат операции в киберпространството, за да помогнат на кампанията на Тръмп; както и че днес Путин прави същото в полза на своите подходящи европейски кандидати; или че Асад стои зад неотдавнашните химически атаки в Сирия...

Авторът, Стивън Коен, обръща внимание на нови явления в ортодоксалната концепция на Вашингтон. Първото е лъжливото твърдение, че Москва препятства изпълнението на споразуменията от Минск, насочени към прекратяване на гражданската война в Украйна. В действителност, режимът в Киев, подкрепян от американското правителство, отказва да прилага споразуменията. Коен допуска и друга вероятност: Кремъл да бъде провокиран за по-радикални политически или военни действия, което да даде повод на Вашингтон и Брюксел да съживят спадащата подкрепа за Киев. Ако е така, такова положение може да доведе до военен конфликт между САЩ и Русия.

(рус.ез.)

Новые подстрекательства к войне с Россией

Безосновательные в основном обвинения в адрес Кремля в разжигании всевозможных кризисов, от Вашингтона и Европы до Сирии, Украины и Афганистана, увеличивают вероятность российско-американской войны.

Пишущий редактор The Nation Стивен Коэн и радиоведущий Джон Батчелор (John Batchelor) продолжают еженедельную дискуссию о новой российско-американской холодной войне. С предыдущими частями их продолжающейся уже четыре года дискуссии можно познакомиться на сайте The Nation.com. Этот разговор является развитием предыдущего, в ходе которого были обсуждены весьма сомнительные идеи Вашингтона, подразумевающие, что война с Россией является необходимостью. Отвечая на вопрос о том, какие из этих идей наиболее опасны, Коэн сказал, что их становится все больше, а вместе с ними возрастает риск возникновения войны. Он анализирует повествовательные линии о холодной войне и утверждения, которые сегодня выносит на обсуждение американский политико-медийный истэблишмент:

— Что реакция Москвы на украинский кризис трехлетней давности оправдывает провокационное наращивание сил НАТО на российских границах с целью недопущения задуманной Кремлем агрессии против маленьких восточноевропейских государств.

— Что действия российского президента Владимира Путина, который «узурпировал» президентские выборы в США в 2016 году, чтобы привести в Белый дом Дональда Трампа, являются «актом войны против американской демократии» и требуют адекватного ответа.

— Что применение сирийским президентом Башаром аль-Асадом химического оружия обусловило необходимость нанесения Трампом ракетного удара по Сирии, чей лидер находится в тесном союзе с Россией.

— Что Кремль сегодня проводит масштабную кампанию кибератак и пропаганды, целью которой являются выборы в Европе и приведение к власти в странах-союзницах США выгодных Москве кандидатов, таких как Марин Ле Пен во Франции, что позволит ослабить трансатлантический альянс и даже саму НАТО.

— Что в последнее время Кремль вступил в сговор с талибами с целью разгрома США в Афганистане.

Коэн делает три общих замечания об этих утверждениях Вашингтона:

— По отдельности и вместе эти идеи усиливают милитаризацию новой холодной войны и порождают русофобские аналитические оценки в американском политико-медийном истэблишменте, в которых не исключается возможность реальной войны.

— На сегодняшний день так и не появилось реальных доказательств в пользу этих утверждений. Например, что Путин приказал хакерам провести кибероперацию в помощь предвыборной кампании Трампа, и что сегодня он делает то же самое в интересах подходящих ему европейских кандидатов. Или что именно Асад стоит за недавними химическими атаками в Сирии. Или что у Москвы есть агрессивные военные планы в отношении Восточной Европы.

Более того, размах кремлевской пропаганды или «мягкой силы», используемой в интересах американских и европейских кандидатов, вряд ли чем-то отличается от длящегося десятилетиями американского вмешательства в выборы по всему миру, в том числе, в России. В любом случае, эффект «российской пропаганды» очень сильно преувеличен, поскольку делается предположение о том, что мнение граждан в демократических странах легко можно изменить такой «превращенной в оружие информацией», как будто они легко внушаемые зомби. (Это утверждение изобличает какое-то презрение к умственным способностям граждан американской и других западных демократий.)

— И третье. В прошлом критически настроенные, проверявшие все факты ведущие американские СМИ действовали в качестве фильтра между этими пропитанными политикой утверждениями и их воздействием на принятие политических решений. Сегодня они уже в основном не выступают в этой роли, и вместо этого сами распространяют и пропагандируют такие идеи. Коэн упоминает несколько альтернативных средств массовой информации, которые представляют публике объективные факты и аналитические оценки, идущие вразрез с господствующей тенденцией. Среди них The Nation, The National Interest, The American Conservative, Consortiumnews и вечерняя передача Такера Карлсона (Tucker Carlson) на телеканале Fox News. (Многие из этих альтернативных материалов появляются на вебсайте Американского комитета за согласие между востоком и западом (American Committee for East-West Accord), в состав правления которого входит Коэн.) Но они не в состоянии нейтрализовать едва ли не монополистическое воздействие ведущих газет и передач базирующегося в Вашингтоне истэблишмента.

В заключение Коэн рассказывает о двух новых явлениях, которые превращаются в дополнительные ортодоксальные концепции Вашингтона. Первое — это давнее и в основном ложное утверждение о том, что только Москва препятствует реализации Минских соглашений, направленных на прекращение гражданской войны на Украине. На самом деле, это пользующееся американской поддержкой правительство в Киеве препятствует выполнению минских договоренностей, отказываясь от выполнения своих обязательств. Сегодня, несмотря на большой урон, нанесенный и без того подорванной украинской экономике, Киев усиливает блокаду поддерживаемых Москвой повстанческих территорий, прекратив подачу электроэнергии. Некоторые обозреватели считают, что он таким способом хочет задобрить ультраправые силы, от которых сильно зависит в политическом плане. Коэн же полагает, что есть и другая возможность: спровоцировать Кремль на некие радикальные политические или военные действия, из-за которых Вашингтон и Европа реанимируют ослабевающую поддержку Киева. Если это так, такая ситуация тоже может привести к военному конфликту между США и Россией.

Второе новое утверждение состоит в том, что Москва вступила в сговор с «Талибаном» против американских войск, долгое время ведущих войну в Афганистане. Несомненно, Москва, как и Вашингтон, ведет закулисные переговоры с фракциями талибов, пытаясь выпутаться из этой войны и ограничить ее более широкие последствия. Но любой, кто знаком с российской элитой, занимающейся вопросами национальной безопасности, прекрасно знает, что она очень боится вывода американских войск из Афганистана, поскольку в этом случае ей придется в одиночку противостоять наплыву радикальных джихадистов и героина в Россию через страны Центральной Азии. Надо сказать, что потоки дешевого героина в Россию (которые Вашингтон обещал уменьшить, но не сдержал свое слово) уже вызвали настоящую эпидемию наркомании и СПИДа, справиться с которой государство не в силах.

Здесь, как и в других антироссийских повествованиях, звучащих из Вашингтона, нет ни фактов, ни логики. Исторически такая стереотипная политическая риторика играла важную роль в возникновении войн между великими державами. Не исключено, что то же самое развертывается сегодня в российско-американских отношениях. Очень мало кто из конгресса, из администрации Трампа и из ведущих СМИ высказывается против таких подстрекательских и воинственных утверждений. А их становится все больше.

Стивен Коэн — заслуженный профессор российских исследований и политики Принстонского и Нью-Йоркского университетов, пишущий редактор The Nation.

