/Поглед.инфо/ С рязкото влошаване на американско-руските отношения задачата за намаляване на ядрената заплаха става още по-актуална. Време е да се действа в името на обща кауза - в противен случай изключително сложната ситуация става още по-опасна. Администрацията на Тръмп все още не е изработила ясна политика по отношение на Русия, дори стратегия за намаляване на ядрените рискове.

По време на визитата си в Москва Тилърсън трябва да окаже натиск върху руското ръководство да окаже натиск върху поверенника му в Дамаск да изпълни задълженията си. Да изиска подкрепата на Русия в Съвета за сигурност на ООН, за да се гарантира, че международните инспектори ще могат да определят характера и източника на извършената през миналата седмица химическа атака. Необходимо е също сътрудничеството на Русия със Запада, за да се премахнат всички химически оръжия, останали в Сирия.

Администрацията на Тръмп трябва да определи приоритетите си в Сирия така, че нейната политика да не доведе до военна конфронтация с Русия, която е разположила в тази страна значителна военна сила. И още един важен въпрос, който Тилърсън и Лавров трябва да включат в дневния си ред: всяка конфронтация между двете сили, независимо дали е в Сирия или в други страни, е свързана с риск от ескалация на ядрена война.

(рус.ез.)

Отойти от порога ядерной войны

Новая ядерная стратегия США

На этой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson) встречается в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым — это станет первым официальным диалогом на высоком уровне между администрацией Трампа и Россией со времени инаугурации президента Дональда Трампа.

Хотя главной темой дискуссии, скорее всего, будет применение сирийскими властями химического оружия на прошлой неделе и его последствия, два дипломата должны будут попытаться заложить основы, которые позволят президентам Трампу и Владимиру Путину осуществить ряд практических краткосрочных мер по сокращению растущей опасности, которую представляют собой ядерные вооружения.

Визит Тиллерсона в Москву проходит на фоне значительной напряженности в двусторонних отношениях, вызванной кризисом на Украине, сосредоточением сил и средств НАТО и России и проведением ими учений в районе общей границы между восточными членами альянса и Россией, а также вмешательством России в американские выборы.

Применение властями Сирии запрещенного нервно-паралитического газа на прошлой неделе в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия и решение США нанести в ответ на это удар по базе ВВС Сирии крылатыми ракетами еще больше усугубили и без того сложную ситуацию.

Россия является главным союзником и покровителем Сирии. Но при этом она не обеспечила соблюдение Дамаском своих обязательств в соответствии с договоренностью (принятой в 2013 году при посредничестве России и США) не применять химическое оружие и ликвидировать (с условием возможности осуществлять контроль) запасы боевых отравляющих веществ, их перкурсоров и уничтожить промышленные мощности по их синтезу.

В Москве Тиллерсон должен оказать давление на российское руководство, чтобы оно заставило своего подопечного в Дамаске выполнить свои обязательства. Для этого потребуется поддержка России в Совете Безопасности ООН, необходимая для того, чтобы международные инспекторы смогли определить характер и источник совершенной на прошлой неделе химической атаки. Необходимо также сотрудничество России с Западом, чтобы ликвидировать все химическое оружие, оставшееся в Сирии.

При этом администрация Трампа должна определить свои приоритетные цели в Сирии и позаботиться о том, чтобы ее политика не привела к военной конфронтации с Россией, которая перебросила в эту страну значительные военные силы. Недопущение прямого конфликта между Москвой и Вашингтоном в Сирии подчеркивает значение еще одного важного вопроса, который должен быть включен в повестку дня Тиллерсона и Лаврова на этой неделе — любая конфронтация между двумя странами, будь то в Сирии или в других странах, сопряжена с риском эскалации ядерной войны.

На Соединенных Штатах и России как обладателях более 90% из примерно полутора тысяч единиц ядерного оружия на планете лежит особая ответственность по обеспечению стабильных стратегических отношений и уменьшению рисков развязывания ядерной войны. У этих двух стран есть многолетний опыт сотрудничества в этой области во имя глобальной безопасности.

Хотя в некоторых направлениях конструктивное сотрудничество продолжается, например, соблюдаются условия Договора о сокращении стратегических вооружений 2010 года (СНВ-3), и реализуется подписанное в 2015 году соглашение по иранской ядерной программе, риски безудержной гонки ядерных вооружений недопустимо высоки.

Обе стороны продолжают придерживаться политики и военной стратегии ядерных держав, что позволяет каждой из них запустить сотни ракет в течение нескольких минут после принятия соответствующего решения. Эти две страны также тратят сотни миллиардов долларов, лихорадочно предпринимая амбициозные попытки содержать и обновлять свои ядерные арсеналы на уровне, значительно превышающем разумные требования безопасности и обороны. Работа по разработке дальнейших мер по контролю над ядерными вооружениями с целью сокращения этих «раздутых» арсеналов фактически прекращена на фоне разногласий между США и Россией по вопросам противоракетной обороны, перспективного неядерного оружия и другим вопросам.

Ситуацию усугубляет еще и то, что Соединенные Штаты обвиняют Россию в проведении испытаний и развертывании крылатых ракет наземного базирования в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года. Москва отрицает несоблюдение ею условий договора и сама обвинила в его нарушении Вашингтон. Кроме того, официальные лица США и НАТО выразили обеспокоенность в связи с тем, что Россия разрабатывает новое ядерное оружие и снижает порог его планируемого применения.

Администрация Трампа, со своей стороны, еще не выработала четкой политики в отношении России или стратегии по сокращению ядерных рисков. Хотя президент Трамп заявил, что хотел бы улучшить отношения с Москвой, и что глобальные запасы ядерного оружия должны быть значительно сокращены, он также пообещал укрепить и расширить ядерный потенциал США. Он выступил против Договора о сокращении стратегических вооружений (СНВ-3) и, по имеющимся данным, негативно отреагировал на предложение Путина продлить действие этого договора.

В ходе своей встречи на этой неделе Тиллерсон и Лавров должны обсудить возможные варианты решений, которые стороны могут принять для снижения рисков применения ядерного оружия, укрепления существующих механизмов контроля над вооружениями и устранения препятствий в принятии новых инициатив по снижению рисков.

Одним из таких решений является подготовка почвы для совместного заявления Трампа и Путина, в котором они подтвердят заявление, сделанное в 1985 году президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым, согласно которому «ядерную войну выиграть невозможно и вести ни в коем случае нельзя». Лидеры двух стран также должны создать новый канал для диалога по вопросам, влияющим на двусторонние стратегические отношения — в том числе по вопросам противоракетной обороны, перспективного неядерного оружия и средств и методов ведения наступательных операций в киберпространстве.

Во-вторых, Тиллерсон и Лавров должны начать обсуждение вопроса о продлении нового договора СНВ и положений о контроле его соблюдения на пять лет, что допускается в договоре. На фоне ухудшения отношений между США и Россией значение этого договора, который ограничивает и позволяет контролировать арсеналы стратегических ядерных вооружений, развернутых каждой из сторон, возросло. Продление срока действия этого договора также будет способствовать обсуждению дальнейшего сокращения арсеналов США и России, что приведет к значительной экономии средств.

В-третьих, две страны должны вести работу по сохранению договора РСМД. Если не будут решены проблемы с соблюдением условий этого договора, угрожающие его существованию, то это может развязать новую гонку вооружений за превосходство в обладании дорогостоящими ракетами средней дальности, что негативно скажется на безопасности в Европе и Азии.

Основным препятствием в урегулировании проблем, связанных с соблюдением договора, является не отсутствие возможностей, а нежелание России признать обеспокоенность Соединенных Штатов. Чтобы усилить давление на Россию и создать условия, в которых Москве будет сложнее отрицать факты нарушения ею договора, власти США должны действовать более прозрачно и говорить американскому народу и союзникам США о характере этих нарушений — чего администрация Обамы делать не желала.

Кроме того, Тиллерсон должен со всей ясностью заявить Лаврову, что если Россия будет и дальше нарушать договор, Соединенные Штаты будут предпринимать шаги, направленные на то, чтобы подтвердить и подкрепить свои обязательства по защите союзников по НАТО, которым угрожают ракеты, разработанные или размещенные в нарушение договора.

Из-за стремительного ухудшения американо-российских отношений задача сокращения ядерной угрозы становится еще более актуальной. Пришло время действовать ради этого общего дела — иначе крайне сложная ситуация станет еще более опасной.

Кингстон Рейф — член Ассоциации по контролю над вооружениями, руководитель программы реализации политики разоружения и сокращения угроз. Мэгги Теннис — научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями, лауреат стипендии мира им. Герберта Сковилла-младшего.

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