/Поглед.инфо/ Последното, което е нужно в Близкия Изток е още една страна с потенциал за създаване на ядрено оръжие. Но какво може да се случи, ако Съединените щати грешат за плановете на Саудитска Арабия в областта на атомната енергетика и изграждането, ни повече, ни по-малко на 16 ядрени реактора за изработване на електроенергия в течение на 25 години.

Саудитците не говорят, че искат да станат втората страна, след Израел по ядрен арсенал във се по-нестабилния регион. Те настояват за това, че реакторите ще се използват само за генериране на електроенергия за битови цели.

Въпреки всичко се появяват все повече признаци, че Саудитска Арабия се стреми към създаване на ядрено оръжие за нивелиране на мощността на главния си съперник – Иран, който имаше своя ясна ядрена програма преди да бъдат предприети твърди ограничения, в рамките на съглашението през 2015 година със Съединените щати и другите големи държави.

Усилията на администрацията на Обама, насочени към това да се сключи съглашение за предаване на гражданските ядрени технологии бяха стопирани поради отказа на саудитците да поемат юридическо задължение да се откажат от обогатяването на уран и преработването на плутоний, който може да се използва за производството на ядрено оръжие. Обединените Арабски Емирства поеха такова задължение през 2009 година, установявайки неразпространението като „златен стандарт“ за сътрудничество в сферата на гражданската ядрена енергетика.

Сега новите преговори се придвижват от президента, който удовлетворява потребностите на американския бизнес и агресивните саудитски лидери. На теория Тръмп добре подхожда за това да уговаря саудитците да приемат „златния стандарт“. Той може да ги убеди в това, че да купуват сравнително евтиното обогатено гориво за реакторите от чуждестранните доставчици има повече смисъл, отколкото да го произвеждат в Саудитска Арабия. Такова съглашение ще позволи да се укрепят връзките със Съединените щати, които обещаха да защитават кралството от враговете му.

(рус. ез.)

Однако, упор на жестких условиях может подвигнуть Саудитов, осуществлять покупки у России или Китая, которые не навязывают такие правила нераспространения, или у Франции и Южной Кореи, тем самым это нанесет ущерб дышащей на ладан американской ядерной отрасли, стремящейся в новый прибыльный бизнес. Westinghouse и другие американские компании обсуждают консорциум для участия в многомиллиардном проекте.

Однако, отказ от включения важнейших ограничений в сделку, оставил бы для Саудитов свободу перепрофилирования технологий для получения ядерного оружия. Это подорвало бы десятилетия американских усилий по предотвращению распространения такого оружия.

США уже давно является лидером в области ядерных технологий, а её продажи в другие страны регулируются двусторонними соглашениями в ядерной области, которые требуют присоединения к девяти критериям нераспространения.

Они включают в себя гарантии того, что ни один из ядерных материалов, предоставленных США не будет использован для производства ядерных взрывчатых веществ, что ни одна технология или секретные данные будут переданы третьим лицам без согласия Америки, и что страны, участвующие в соглашении не будут обогащать уран или перерабатывать плутоний.

Но Саудовские чиновники по-прежнему настаивают, на том, что они имеют право на обогащение и переработку в соответствии с договором о Нераспространении ядерного оружия, который гарантирует доступ на такие технологии, если они откажутся от ядерного оружия.

Если эти разногласия загонят переговоры в тупик, Соединенные Штаты могут потерять возможность накладывать любые ограничения по нераспространению, в области ядерной безопасности, на Саудовскую программу.

Вот почему к компромиссу, предлагаемому Робертом Айнхорном, бывшим американским переговорщиком в ядерной отрасли, стоит прислушаться, но только если усилия, по принятию более строгих стандартов не увенчаются успехом. Его предложение, требует от Саудовской Аравии, принять юридическое обязательство отказаться от обогащения и переработки на 15 лет, а не на неопределённый срок.

В конечном счете, Конгресс должен иметь право на последнее слово при заключении сделки и поставить жесткие условия, если Администрация этого не сделает. Они должны включать инспекции на Саудовской ядерные объекты, похожие на те, что были одобрены Ираном.

Учитывая подходы Трампа к ядерному оружию, ответственность Конгресса повлияет на ядерные будущее не только Саудовской Аравии, но и решения Турции, Египта и других стран заполучить ядерную промышленность. Законодателям необходимо поставить такую защиту, чтобы всё меньше стран приближались к созданию атомного оружия.

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