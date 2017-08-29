/Поглед.инфо/ Първият руски стелс-изтребител летя в небето на Подмосковието, над море от танкове и друга военна техника, по време на Международните армейски игри, с участието на 28 държави, невлизащите в алианска НАТО (с изключение на Гърция). Това е ясен сигнал, че Руската федерация твърдо е решена да продължи да изгражда своята военна мощ.

Руските медии наричат Су-57 "Призракът", защото този изтребител е толкова невидим, че е невъзможно да бъде засечен или открит. Дори се твърди, че този самолет може да бъде управляван от разстояние, тоест – като безпилотник, без пилот в кабината.

(рус.ез.)

Россия представила свой первый стелс-истребитель, но эксперты уже обратили внимание на его устаревший двигатель

Дебют Су-57 состоялся на Армейских международных играх в Москве, где 28 стран, не входящих в состав НАТО, продемонстрировали свою военную мощь

Самый первый российский стелс-истребитель появился в небе Подмосковья, над морем танков и другой военной техники, что стало четким сигналом всему миру о том, что Российская Федерация решительно настроена и дальше наращивать свою военную мощь.

Россия пригласила 70 стран принять участие в ежегодных двухнедельных Армейских международных играх. 28 стран — все они, за исключением Греции, не входят в состав альянса НАТО — соревновались друг с другом в самых разных категориях, от лучшей полевой кухни до эпических танковых боев.

Новейший российский стелс-истребитель был представлен на этих играх в рамках воздушного выступления, которое было рассчитано на то, чтобы привести зрителей в восторг. Это первый российский стелс-истребитель.

11 августа было объявлено, что этот двухдвигательный истребитель пятого поколения получил название Су-57. Российские СМИ любят называть Су-57 «Призраком», поскольку предполагается, что этот истребитель настолько малозаметный, что его невозможно будет увидеть или засечь.

Между тем многие эксперты уже публично выразили свои сомнения касательно того, что «Призрак» на самом деле является малозаметным истребителем и что его можно отнести к категории истребителей пятого поколения. В список недоработок, о которых эксперты чаще всего говорят, также попали внешние средства поражения и устаревший двигатель.

Ранее, на таких мероприятиях, как Парижский авиасалон, этот истребитель получил оценку 4++. На основании того, что Россия продемонстрировала на международных выставках, многие считают, что «Призрак» — это фактически истребитель Су-35, в котором были в некоторой степени усовершенствованы технологии обеспечения малозаметности и РЛС с активной фазированной антенной решеткой.

Российские СМИ активно расхваливали Су-57, заявляя о том, что им даже можно будет управлять удаленно, то есть он сможет действовать как беспилотник в отсутствие человека в кабине пилота.

В российских СМИ также звучали предположения о том, что Су-57 может развивать максимальную скорость в 2400 километров в час и что он является высокоманевренным самолетом.

Считается, что американский F-35 способен развивать скорость в 1900 километров в час, то есть, если максимальная скорость Су-57 действительно составит 2400 километров в час, тогда этот российский стелс-истребитель по скорости превзойдет даже самые ультрасовременные американские истребители пятого поколения.

Российская пресса также сообщила, что вооружение российского Су-57 будет превосходить вооружение его американских аналогов. Предположительно, Су-57 будет оснащен ракетами К-77М с радиусом действия в 200 километров.

В официальном заявлении Министерства обороны России говорится, что новый Су-57 сможет превзойти по своим показателям американский F-22 и китайский Шэньян J-31.

Ожидается, что боевые стелс-истребители пятого поколения Су-57 поступят на вооружение уже в следующем году.

Воздушные бои и танковый биатлон

Армейские международные игры — это колоссальное событие. Тысячи людей приезжают специально, чтобы вживую понаблюдать за ходом этих игр, которые также можно посмотреть в прямой трансляции. Кто же стал победителем игр, показав себя как самую сильную и смертоносную армию?

Как правило, победу одерживает российская команда, и этот год не стал исключением. Казахстан занял второе место, а Китай пришел третьим. Иран попал в первую десятку.

Одним из самых зрелищных событий этих игр является танковый биатлон, который представляет собой своеобразную эстафету, где нужно преодолевать препятствия и стрелять по мишеням. В танковом биатлоне первостепенное значение имеют скорость и точность. Для участия в танковом биатлоне страны могут привезти свои собственные танки или воспользоваться российскими танками Т-72В3.

Пока танки российской армии одерживали триумфальную победу на земле, в небе над ними российские самолеты устроили масштабное шоу. В этом году российские ВВС отмечают свою 105-летнюю годовщину. В воздушном представлении приняли участие более 150 военных самолетов, пилоты которых продемонстрировали свое мастерство и возможности своих самолетов.

США тоже демонстрируют свою военную мощь

США не приняли участие в Армейских международных играх, однако в Чехии, недалеко от российских границ, только что стартовали военно-воздушные учения Ample Strike, в рамках которых США перебросили в этот регион массу военной техники, включая бомбардировщики B-52 и B-1.

Армия США также провела подготовку к еще одним военным учениях, на этот раз у другой границы России. Эти ежегодные военные учения «Страж свободы Ульчи», которые США проводят совместно с Южной Кореей, спровоцировали рост напряженности в отношениях с Северной Кореей.

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