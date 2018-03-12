/Поглед.инфо/ Документалният филм "Путин - новият цар" на британския телевизионен канал ВBC-2 се излъчва в навечерието на президентските избори в Русия. По разбираеми причини тази подробна хроника за живота и дейността на Владимир Путин, в очите на зрителите превърна руския президент в един от най-влиятелните и могъщи политически лидери в света.

Целта на създателите на този документален филм бе да покажат в исторически план как от никому неизвестния чиновник от Санкт Петербург, Путин попада в полезрението на влиятелния местен политик Анатолий Собчак и успява да се издигне до президентския пост. Но както казват бившите му колеги, той никога не е имал жажда за власт.

Главната грешка на създателите на филма е, че се опитват да представят Путин именно като човек, който се стреми към абсолютната власт. Обстоятелството, че може да бъде обладан от стремеж към властта и да се смята за непогрешим, едва ли може да се нарече откритие. Това премахва само част от блясъка на портрета на лидера, който, за съжаление, се превърна в един от най-влиятелните политици на днешната епоха.

(рус.ез.)

«Путин - новый царь»: попытка изобразить Путина человеком, подсевшим на власть, была ошибкой

По вполне понятным причинам за последние несколько дней эта подробная хроника превращения Владимира Путина в одного из самых влиятельных и грозных политических лидеров в мире приобрела особое значение. Документальный фильм «Путин - новый царь» (BBC Two) вышел в преддверии президентских выборов, которые пройдут в России на следующей неделе, - выборов, которые все, кроме самого Путина, уже давно считают фикцией.

Но на фоне подозрений в том, что именно Россия стоит за отравлением бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля, его дочери и полицейского в Солсбери, попытка изобразить Путина как, в сущности, бондовского злодея реального мира выходит за рамки узких параметров документального телевидения. Это происшествие стало одним из эпизодов разыгрывающейся в реальном мире драмы, в которой, учитывая длину щупалец Кремля, каждый из нас может рано или поздно сыграть эпизодическую роль.

«Ему нужен хаос… Ему нужно больше хаоса», - сказал Гарри Каспаров, гроссмейстер, который 10 лет назад бросил вызов Путину и быстро оказался за решеткой. Бывший министр иностранных дел Уильям Хейг (William Hague) заявил, что Путин изобрел новую разновидность войны — «полноспектральный театр» кибератак и вмешательства в выборы в иностранных государствах.

В определенном смысле фильм «Путин - новый царь» стал жертвой обстоятельств. Обвинения в том, что Россия преследует и ликвидирует своих врагов, были упомянуты в нем лишь вскользь - слишком мимолетно, учитывая текущие события. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вспомнил, как во время государственного банкета Путин не смог адекватно отреагировать на слова лидера Белоруссии, который в шутку сказал, что Кремль несет ответственность за отравление бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Однако истинная цель создателей этого документального фильма заключалась в том, чтобы показать в историческом контексте, как из никому не известного чиновника в Санкт-Петербурге, попавшего в поле зрения влиятельного местного политика Анатолия Собчака, Путин сумел подняться до президентского поста. Как говорят его прежние коллеги, Путин никогда не жаждал власти. Однако, когда он ее получил, он продемонстрировал невероятную хитрость, и в скором времени он уже накапливал миллиарды долларов и убирал со своего пути врагов.

Одним из тех, кто первым на своем собственном опыте выяснил, что теперь в Москве все будет по-другому, стал олигарх Михаил Ходорковский, который публично бросил вызов Путину, обнародовав некоторые подробности сделки, в которой у Путина была доля.

Как пожаловался Ходорковский, прежде все было иначе. У Ельцина, Горбачева и их предшественников были свои сильные и слабые стороны, но в конечном итоге они были политиками. Ошибка Ходорковского заключалась в том, что он считал Путина политиком. Позже он понял, что Путин - это некое слияние политического координатора и криминального авторитета.

Поскольку результаты предстоящих выборов уже известны, о них не стоило упоминать в фильме. В нем мельком появилась Ксения Собчак, бывшая светская львица (и дочь путинского наставника Анатолия Собчака), которую многие подозревают в том, что она -лишь марионетка Кремля, чья задача заключается в том, чтобы создавать видимость легитимности процесса.

В этом фильме также появился бывший министр внутренних дел Джек Стро (Jack Straw), который отметил, что между Путиным и Тони Блэром (Tony Blair) - они оба довольно тщеславны - больше общего, чем Блэру хотелось бы признавать.

Главной ошибкой создателей фильма стало то, что они попытались представить Путина человеком, подсевшим на абсолютную власть. Они зачем-то ударились в поп-психологию: профессор неврологии Иен Робертсон (Ian Robertson) рассуждает в фильме о том, что мозг президента «радикальным образом изменился» под воздействием блеска и атрибутов его должности.

То, что Путин может быть одержимым жаждой власти и считать себя непогрешимым, вряд ли можно назвать удивительным открытием. Оно лишь удалило некоторую часть лоска с образцового портрета лидера, который, к несчастью, стал одним из самых влиятельных политиков своей эпохи.

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