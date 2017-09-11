/Поглед.инфо/ Нова истерична вълна за руска намеса в САЩ, този път визира корпорацията Facebook, която повлияла на резултатите от президентските избори повече от всяка друга технологична платформа. Този извод се налагал от разследването на начина, по който злоумишлени лица са използвали мрежата за масово разпространение на дезинформация и фабрикувани материали.

„Специалистите” откриват хиляди рекламни послания, публикувани за около 100 000 долара, създадени от лица, акаунтите на които са свързани с фирма от Санкт Петербург, наречена "Агенция за изследване на Интернет". Тоест, за 100 000 долара може да се качат хиляди реклами, докато щабът на Тръмп е похарчил за дигитална реклама около 90 милиона долара! Очевидно, смятат „специалистите”, публикуваната информация е индикатор за намесата на Русия в изборите.

Ръководителят на службата за сигурност на Facebook Алекс Стамос обаче, пише в своя блог: "В повечето рекламни материали, публикувани от тези акаунти, не са споменати нито президентските избори в САЩ, нито гласуването, нито конкретните кандидати".

(рус.ез.)

Почему мы не можем верить тому, что Facebook говорит о российских рекламных материалах

Опубликованная на этой неделе новость о том, что связанная с Кремлем российская компания размещала (в Facebook) рекламу во время президентских выборов в США, стала неожиданностью. Специалисты Facebook обнаружили тысячи рекламных сообщений, размещенных на сумму около 100 тысяч долларов, которые создавались лицами, аккаунты которых связаны с компанией из Санкт-Петербурга, носящей название «Агентство интернет-исследований». Влияние российской политической рекламы, которая, возможно, распространялась в нарушение законов США, чрезвычайно сложно оценить. Хотя за 100 тысяч долларов можно разместить тысячи рекламных объявлений, один лишь избирательный штаб Трампа потратил на цифровую рекламу около 90 миллионов долларов. Тем не менее, опубликованная информация, по-видимому, является реальным свидетельством вмешательства России в выборы.

Итак, насколько велика была роль российской политической рекламы? Люди, которые лучше других могут ответить на этот вопрос, работают в Facebook — только там имеется доступ к соответствующим данным. Но противоречивые заявления представителей Facebook, допущенные в прошлом ошибки в отчетности на ее собственной рекламной платформе и ее нежелание предоставлять соответствующие данные о действиях российских хакеров способствовали тому, что компания утратила доверие.

Некоторые называют Facebook «смелой» за то, что она раскрыла информацию о размещении рекламы. «Они, наверное, могли бы забыть об этом, но они правильно поступили, рассказав об этом», — сказал в интервью изданию The Washington Post Клинт Уоттс (Clint Watts), старший научный сотрудник Научно-исследовательского института внешней политики (Foreign Policy Research Institute). Но помимо вчерашнего поста в блоге и нескольких кратких заявлений перед журналистами компания Facebook мало что сделала для того, чтобы объективно оценить влияние этой пропагандистской кампании, которую проводила Россия, размещая политическую рекламу. То, что зарубежная страна использовала хваленые возможности Facebook размещения целевой рекламы, стремясь повлиять на результат выборов, где у соперников примерно равные шансы на победу, вызывает глубокую тревогу. И все же Facebook (пока в своих публичных заявлениях) увиливает и подробностей не сообщает.

Руководитель службы безопасности Facebook Алекс Стамос (Alex Stamos) написал в своем блоге: «В большинстве из рекламных материалов, размещенных с этих аккаунтов, ни президентские выборы в США, ни голосование, ни конкретные кандидаты не упоминались». И хотя, возможно, это так и есть, основания для сомнений по-прежнему существуют.

До этой недели официальная позиция Facebook заключалась в том, что компании неизвестны какие-либо случаи, когда лица, представлявшие Россию, размещали рекламу, предназначенную для оказания влияния на политику США. Не далее как 20 июля, когда после выборов прошло более восьми месяцев, компания заявила: «Мы не видим никаких доказательств того, что представители России размещали рекламу на Facebook в связи с выборами». Это было последним из целого ряда заявлений, касающихся роли компании в президентских выборах, которые Facebook затем опровергла. Сразу же после выборов руководитель компании Марк Цукерберг назвал предположение о том, что дезинформация, распространявшаяся на Facebook, каким-то образом повлияла на выборы, «безумной» идеей.

Затем, в среду, компания сообщила членам Конгресса, занимающимся расследованием, что обнаружила тысячи подозрительных объявлений. Как написала The Washington Post, Facebook выявила в соцсети 470 подозрительных и, возможно, поддельных аккаунтов и страниц, которые, по ее мнению, причастны к распространению 3300 рекламных объявлений, предназначенных для того, чтобы повлиять на общественное мнение в Америке. Скорее всего, эта реклама является делом рук «Агентства интернет-исследований», которое Facebook назвала «фабрикой троллей» и которая, как известно, распространяет прокремлевскую пропаганду.

Facebook, вероятно, скажет, что поступила честно, рассказав правду о своей роли в выборах, исходя из того, как она понимала эту роль в то время. И что ее заявления менялись в соответствии с тем, как менялось это понимание (на просьбу о комментариях компания не ответила). Чтобы остановить распространение дезинформации на рекламной платформе, Facebook предприняла ряд шагов — например, привлекла сторонних фактчекеров и разрешила им ставить на сфабрикованных материалах метку «спорные». Но сохраняющееся наивное представление компании о своем влиянии на результаты выборов по-прежнему вызывает беспокойство — как и то, что для того, чтобы правда о российской пропагандистской кампании вышла наружу, Конгрессу пришлось проводить расследование.

Независимо от расследования дела о распространении российской пропаганды Facebook в этом году стала объектом ряда досадных разоблачений, связанных с «рекламной метрикой» — публикацией количественных показателей, касающихся размещенных рекламных материалов, в результате чего компании пришлось извиняться не менее трех раз. В одном случае она призналась, что в течение двух лет искусственно завышала показатель среднего времени просмотра видео-рекламы; в другом случае она признала факт завышения количества кликов на страницах рекламодателей. В результате еще одного сбоя некоторые рекламодатели переплачивали за просмотры их объявлений пользователями. В тот же день, когда появилось сообщение о размещении русскими рекламы, один аналитик, ссылаясь на данные переписи в США, заявил, что Facebook завышает такой показатель, как охват потенциальных пользователей рекламы, как минимум на 10 миллионов. (Как заявила Facebook, «наши данные не предназначены для того, чтобы соответствовать данным о численности населения или переписи»).

С одной стороны, эти ошибки не имеют особого отношения к способности Facebook отслеживать размещение рекламы лицами, представляющими Россию. Но они указывают на небрежность в работе с данными, которая ставит под сомнение все, что Facebook говорит о размещении рекламы — например, о количестве объявлений, размещенных с поддельных страниц. То, что Facebook изначально не обнаружила никаких свидетельств причастности России к схеме размещения рекламы «целевой направленности», снижает доверие к ее последующим разоблачительным публикациям и заявлениям.

И последнее (и, пожалуй, самое важное): нежелание компании Facebook предоставить соответствующую информацию о распространении политической рекламы на ее платформе. Компания отказалась предоставить обнаруженные ею рекламные объявления русских. Она заявила, что это стало бы нарушением ее политики в отношении обеспечения защиты данных и федерального закона. Какого именно закона, она не уточнила (дело в том, что политическая реклама, распространяемая на телевидении и радио, должна быть доступной для проверки представителями общественности).

Нежелание руководства Facebook предоставить обнаруженные рекламные материалы вызвало критику со стороны ученых, сторонников «открытого правительства», а также сенатора Марка Уорнера (Mark Warner), демократа из штата Виргиния, который заявил, что появление этой информации о распространении Россией пропаганды указывает на необходимость принятия новых нормативных правовых актов. В четверг член федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб (Ellen Weintraub) призвала ввести такие правила, благодаря которым «американский народ будет знать, кто платит за размещение политических информационных материалов, которые они видят в интернете». По этому вопросу назначено слушание, и Вайнтрауб хочет услышать комментарии представителей общественности и интернет-компаний, включая Facebook.

Компания подвергается постоянной критике за ее так называемые темные объявления, которые рекламодатели могут отправлять отдельным пользователям, не оставляя никаких следов. На эти рекламные объявления, которые появляются у пользователей в лентах новостей, ссылки не даются, и они исчезают сразу же после того, как пользователь их проигнорировал. Как сказала в интервью BuzzFeed Эрика Фрэнклин Фаулер (Erika Franklin Fowler), руководитель медийного проекта Wesleyan Media Project, «если кандидаты (и сторонние группы) могут делать разные заявления перед разным избирателями, то сложнее привлечь их к ответственности за нарушение предвыборных обещаний».

Facebook — не единственная платформа, которая требует пристального внимания из-за той роли, какую она сыграла в ходе выборов. Проведя тщательное расследование, издание The New York Times обнаружило, что большую роль в распространении критических высказываний в адрес Хиллари Клинтон и прокремлевской дезинформации сыграли боты и «виртуалы», дополнительные аккаунты в Twitter. Ожидается, что компания в ближайшее время сама предложит Конгрессу выслушать ее показания (руководство Google, со своей стороны, утверждает, что пока не обнаружило никаких доказательств размещения представителями России пропагандистских материалов, предназначенных для того, чтобы оказать влияние на результаты президентских выборов).

Теперь, когда после выборов прошел почти год, уже очевидно, что Facebook сыграла большую роль в выборах и повлияла на их результаты в большей степени, чем любая другая технологическая платформа. Сначала внимание было сосредоточено на том, каким образом злоумышленники использовали Facebook для массового распространения сфабрикованных материалов и дезинформации. Теперь же предметом тщательного расследования становится рекламная платформа Facebook — основа бизнеса компании, где она систематически искажает соответствующие показатели.

Учитывая, что начинается следующий этап расследования, Facebook должна дать нам более полный отчет о том, каким образом использовались ее возможности распространения адресной рекламы и «темные объявления» в целях манипулирования общественным мнением. И поскольку эти возможности используются незаконно, ее долг перед нами — действовать по крайней мере столь же активно, как она действовала, стремясь прекратить распространение фиктивной информации. Но сначала компания Facebook должна рассказать нам все без исключения. Ведь до сих пор получить эту информацию было слишком трудно.

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