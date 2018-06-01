/Поглед.инфо/ Руското посолство в Израел ще проведе годишния си прием по случай на Деня на Русия на 14 юни, в една от реставрираните сгради на историческия комплекс „Сергиевско подворие” в Йерусалим, съобщава вестник The Times of Israel. „Сергиевското подворие” е изградено от великия княз Сергей Александрович – петият от седемте сина на император Александър II, като място за настаняване на руски поклонници, но е национализирано през периода на британския мандат в Палестина. През 2009 г. Израел прехвърли на руското правителство правото на владение на комплекса.

Както посочва изданието, по такъв начин Москва потвърждава своето неотдавнашно решение относно признаването на Западен Йерусалим като столица на израелската държава. Вестникът напомня, че през април 2017 г. Русия "изведнъж" призна западната част на Йерусалим като столица на Израел, като при това "ясно даде да се разбере", че смята, източната част на града за столица на бъдещата палестинска държава; и изразява категорично несъгласие с решението на администрацията на САЩ да признае целият Йерусалим за израелска територия.

(рус.ез.)

Times of Israel: Москва закрепит признание Западного Иерусалима, устроив там посольский приём в честь Дня России





Российское посольство в Израиле проведёт ежегодный приём в честь Дня России в Иерусалиме, в одном из отреставрированных зданий исторического комплекса Сергиевское подворье, сообщает The Times of Israel. Как отмечает издание, таким образом Москва подтвердит своё недавнее решение о признании Западного Иерусалима в качестве столицы израильского государства.

Посол России в Израиле Анатолий Викторов приглашает гостей на приём по случаю Дня России, намеченный на 14 июня в здании исторического комплекса Сергиевское подворье, расположенного в окрестностях Иерусалима, передаёт The Times of Israel.

Как напоминает газета, Россия «неожиданно» признала западную часть Иерусалима столицей Израиля в апреле 2017 года, при этом «ясно дав понять», что считает восточную часть города столицей будущего палестинского государства и категорически не согласна с решением американской администрации признать весь Иерусалим израильской территорией.

«Мы полагаем, что конкретные параметры решения целого ряда вопросов, относящихся к арабо-израильскому конфликту, включая принадлежность Иерусалима, должны определяться в ходе прямых переговоров между Израилем и Палестиной», — заявил в интервью газете представитель российского посольства в Тель-Авиве. «Россия готова и дальше содействовать достижению сторонами соответствующих договорённостей», — добавил российский дипломат.

По словам официального представителя израильского МИД Эммануэля Нашрона, предстоящее мероприятие соответствует принятому Россией решению о признании Западного Иерусалима израильской столицей и «отражает хорошие отношения между двумя странами». При этом пока не решено, кто из членов правительства Израиля будет присутствовать на приёме, отметил Нашрон.

По словам издания, практически все иностранные посольства в Израиле отмечают национальные праздники в Тель-Авиве. Приём в честь Дня независимости США, который состоится 4 июля, также будет проходить не в Иерусалиме, несмотря на недавний перенос в этот город американского посольства, сообщает газета.

Как напоминает издание, Сергиевское подворье, «роскошный» комплекс, построенный в конце XIX века Императорским Православным палестинским Обществом для нужд русских паломников, прибывавших на Святую землю, было открыто после длительной реставрации в прошлом году. Обновлённое подворье включает в себя 9 акров (36,4 тыс. кв.м. — ИноТВ), утопающих в зелени садов, две башни в стиле «Ренессанс», в которых сегодня располагаются общественные бани, а также комплекс двухэтажных каменных строений, среди которых есть отель на 22 номера.

Как сообщает британский исследовательский центр BICOM, Сергиевское подворье создавалось Великим князем Сергеем Александровичем, пятым из семерых сыновей императора Александра II, для размещения русских паломников, однако в период действия британского мандата в Палестине было национализировано. В 2009 году Израиль передал права на владение подворьем российскому правительству.

При этом, как отмечает BICOM, согласно обнародованным WikiLeals документам, с 1980-х годов и до недавнего времени права на владение этой территорией заявляли члены британской королевской семьи — в частности, принц Филипп и принц Чарльз — на основании родственных связей с домом Романовых. «Сергиевское подворье, возвращённое России в 2008 году, занимает особое место в истории российского присутствия на Святой земле», — отметил представитель российского посольства.

В феврале текущего года на возможность проведения приёма в честь Дня России в западной части Иерусалима уже намекал заместитель посла Российской Федерации в Израиле Леонид Фролов. Одновременно с этим дипломат отметил, что решение США о признании всего Иерусалима столицей Израиля «серьёзно подорвало мирный процесс», и призвал израильтян не слишком ликовать по этому поводу. Как напомнил Фролов, признав очевидное, Трамп также дал понять, что окончательно утверждённые границы будут определены в ходе переговоров между Израилем и Палестиной.

«Вы видите в заявлении Трампа то, что хотите увидеть. Но тот факт, что это заявление подрывает мирный процесс, вас не волнует. Никто не сомневается в том, что Иерусалим — столица государства Израиль. Мы просто говорим, что арабское население, живущее на территории Палестины, также заслуживает иметь столицу в этом святом городе», — заметил дипломат.

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