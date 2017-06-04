/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп често се хвали, че не позволява на никого да го обижда, винаги отговаря на удара с удар. Оказва се, че този негов инстинкт не се прилага в отношенията му спрямо Русия, към която той се държи безропотно и смирено. Вместо да й нанася насрещни удари, той позволява на нашия геополитически противник безнаказано да оскърбява САЩ.

Реализираната от Тръмп доктрина на раболепие пред Русия, съставен елемент на която е подкопаването на НАТО и като цяло – наложилата се след края на Втората световна война международна система, която постави началото на "американския век."

Няма съмнение, че бездействието на САЩ пред лицето на руската агресия, ще породи нови, по-сериозни агресивни действия. Руската операция през 2016 г. (по време на президентската кампания в САЩ) не е изолиран инцидент. С още по-малко основание може да се смята, че Русия няма да повтаря такива действия.

Да ни ударят веднъж – това е позор за него (Тръмп); да ни ударят два пъти – вече е позор за нас (САЩ).

(рус.ез.)

Почему Трамп так пассивен перед Россией?

Администрация готовится отменить жалкие американские санкции, введенные против России за хакерские атаки на выборах 2016 года.

Президент Дональд Трамп часто хвалится тем, что он никому не дает спуску и не позволяет себя оскорблять, неизменно отвечая ударом на удар. Видимо, этот его инстинкт не распространяется на отношения с Россией, поскольку с ней он ведет себя безропотно и смиренно. Вместо того, чтобы наносить встречные удары, он позволяет нашему (если не его) геополитическому противнику безнаказанно оскорблять США.

Карен Деюнг (Karen DeYoung) и Адам Энтус (Adam Entous) из The Washington Post в среду вечером сообщили о том, что администрация Трампа «предпринимает шаги для того, чтобы вернуть России два дипломатических особняка… откуда русских выселили в конце декабря прошлого года, наказав таким способом Москву за вмешательство в президентские выборы 2016 года».

Почему? Как пишут авторы, США вначале предложили некие встречные компромиссы, в рамках которых мы возвращаем России ее собственность, а та «отменит свое принятое в 2014 году решение заморозить строительство нового консульства в Санкт-Петербурге… которое было остановлено в ответ на американские санкции, введенные из-за Украины». Но потом Белый дом отказался от этого условия (как оказалось, в тот самый день, когда Трамп передал Москве секретную разведывательную информацию из Израиля и сказал ее министру иностранных дел и послу, что директор ФБР Джеймс Коми «чокнутый», а уволил он его по той причине, что ему не понравилось расследование бюро в отношении деятельности России в 2016 году).

Похоже, что сейчас администрация вознамерилась отказаться от официальной американской реакции на российские атаки против нашей политической системы, просто потому что медведь ее вежливо об этом попросил. На самом деле, правительство Владимира Путина попросило об этом далеко не самым вежливым образом:

@RusEmbUSA

Россия стремится вернуть свою дипломатическую недвижимость в США как можно скорее. В противном случае нам придется принять контрмеры. 23.05.2017

Да уж, воистину ответный удар, да еще какой. И это просто очередной шаг в реализуемой Трампом доктрине пресмыкательства перед Россией, составным элементом которой является подрыв блока НАТО и в целом сложившейся после Второй мировой войны международной системы, которая, между прочим, положила начало «американскому веку». В то же время, он целенаправленно уступает высокие нравственные позиции Америки бандитскому режиму Путина. Абсолютно прав Роберт Рейх (Robert Reich), отметивший, что если кто-то хочет увидеть, каких уступок Россия хочет от США, достаточно посмотреть на поведение Трампа, и все станет ясно.

В обычных политических обстоятельствах ничего странного в таких событиях мы бы не усмотрели. Просто можно было подумать, что новая администрация после периода усиленной напряженности пытается перезагрузить отношения с Россией. Но в наших реальных обстоятельствах складывается такая картина, что новый президент лебезит перед Россией несмотря на то, что эта страна совсем недавно провела продолжительную и многостороннюю атаку против нашей политической системы, и истинные масштабы этой атаки вырисовываются только сейчас. Ее главной целью было подорвать нашу политическую систему.

И здесь нет никакой предвзятости или партийной ангажированности. В конце концов, разведывательное сообщество в своей январской оценке действий России пришло к выводу, что ее главная цель состоит в «подрыве веры общества в американский демократический процесс» и в нанесении ущерба Хиллари Клинтон. Если на второе вам наплевать, то первое должно вызвать очень серьезную тревогу.

Но очень многие наши политические руководители, начиная с человека из Овального кабинета, полны решимости относиться к этим проблемам одинаково, не проводя никакой разницы. Сам Трамп демонстрирует полное пренебрежение, постоянно называя расследование российской агрессии «охотой на ведьм» и «фейковыми новостями», а многие республиканцы как минимум стремятся спустить это дело на тормозах.

Есть весьма снисходительные объяснения такого поведения, но они не затрагивают сути. Лучшее объяснение поведения Трампа состоит в следующем: он такой, каким кажется. Это человек, влюбленный в себя до безумия, верящий в собственную ерунду о том, что он одержал историческую победу, и не выносящий даже мысли о том, что есть какие-то другие причины его прихода в Белый дом, кроме собственного величия. Вот здесь он точно никому не дает спуску.

А что же наши пассивные республиканцы? Многие готовы смотреть на российские атаки сквозь призму узкопартийных и тенденциозных объяснений: эти русские на самом деле не взламывали машины для голосования (пока), и в целом они не поменяли принципиально результаты выборов; а Россия и прежде пыталась вмешиваться. Наверное, их утешает то, что атаки были направлены в основном против нечестивой Клинтон, у которой огромное множество прегрешений.

Но такие узкопартийные инстинкты очень вредны, потому что российское наступление на нашу политическую систему это отнюдь не партийный вопрос.

Каждого американца должен встревожить тот факт, что Россия провела диверсионную операцию влияния против США. И точка. Здесь неважно, как она это делала: в сговоре с людьми Трампа или без них. Неважно и то, сумела ли она повлиять хотя бы на одного избирателя. Не имеет никакого значения и то, против каких кандидатов она действовала.

Главное состоит в том, что враждебная держава осуществила наглое нападение на нашу политическую систему. Как пишет Али Уоткинс (Ali Watkins) из Politico, это происходило на фоне усиления шпионской активности России по всей стране, из-за чего руководители спецслужб сделали вывод, что «Кремль потихоньку наносит на карту объекты американской телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы при благоприятной возможности дезорганизовать ее работу». И далее: «А теперь руководство спешно пытается сообразить, как можно сдержать эту сложную и разветвленную разведывательную сеть, которая окрепла и расцвела пышным цветом в США из-за многолетней халатности». (Наверное, вместо того, чтобы преследовать призраков и срывать маски, республиканцам в конгрессе следует выяснить, почему и сама администрация Обамы бездействовала перед лицом усиливающейся шпионской активности России.)

Я не знаток разведки, но мне кажется, что возвращение русским недвижимости в ответ на самую мощную за последние годы операцию спецслужб это не самый лучший способ сдержать их.

Но вот этот-то парень по имени Адам Шифф точно соображает в таких делах, работая в комитете палаты представителей по разведке:

@RepAdamSchiff

Президент США не должен возвращать недвижимость, которой русские пользовались для ведения шпионажа, и которую у них изъяли после вмешательства в наши выборы. Зачем их вознаграждать? 1.06.2017

И конечно, все это предполагает, что Трамп ведет себя совершенно безобидно, хотя делать такие выводы слишком рано. С каждым днем появляются все новые и весьма тревожные сообщения либо об отношениях команды Трампа с якобы случайными политическим союзниками из далекой страны, либо о самой этой стране. Последняя новость состоит в том, что зять Трампа Джаред Кушнер приложил огромные усилия, чтобы создать засекреченную даже от правительства линию связи с Кремлем с использованием российских мощностей и аппаратуры. А еще было сообщение, что в перехваченных в прошлом году американскими спецслужбами разговорах российские официальные лица упоминали о наличии у них компромата на Трампа и его советников. Появилась также информация о попытках конгресса выяснить, не было ли в прошлом году у генерального прокурора Джеффа Сешнса третьей, ранее неизвестной встречи с российским послом Сергеем Кисляком. И так далее. Да, а я сказал, что мы понятия не имеем, какие у Трампа были финансовые дела с Россией (если они были)?

Но может, самое безобидное объяснение всего этого окажется самым правильным? Однако республиканцы, отказываясь давать объяснения, рискуют скатиться на позиции опасной узкопартийной тенденциозности. Взгляните, как они отнеслись к разоблачениям, вынудившим Трампа отправить в отставку своего советника по национальной безопасности, которого дискредитировала Россия. Они поставили это в один ряд с российскими атаками на наши выборы. У нас слишком много республиканцев, которые ставят интересы партии на одну доску с интересами страны, а может, даже превыше этих интересов.

Поступая таким образом, они уподобляются президенту, который вместо того, чтобы нанести контрудар в ответ на провокацию иностранной державы, радостно блеет: «Спасибо, Влад, а поддай-ка нам еще!»

Можете не сомневаться в словах Джона Стоера (John Stoehr), который в среду на страницах этого издания заявил, что бездействие США перед лицом такой агрессии приведет к новым, еще более серьезным агрессивным акциям. Нет оснований полагать, что операция 2016 года была единичным случаем. И еще меньше оснований думать, что Россия не повторит такие действия.

Ударишь нас раз — позор тебе; ударишь нас дважды — позор нам.

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