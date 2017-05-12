/Поглед.инфо/ Когато през юни 1941 г. нацистка Германия нахлува в Съветския съюз, над 550 хиляди жени доброволно се включват в защитата на родината си. Това е истински подвиг: никоя друга воюваща страна не е имал толкова много жени войници... Повечето от тях служат в спомагателните и тилови части. Но около 100 хиляди воюват на фронта като пилоти, танкисти, картечари. А също и снайперисти. Най-добрата от тях е Людмила Павличенко, която унищожава 309 вражески войници.

Родена е недалеч от Киев през 1916 г. През 1937 г. записва история в Киевския университет и същевременно тренира спортна стрелба. Когато започва войната, се записва доброволка. Отначало е медицинска сестра, но много скоро командването оценява снайперските й умения. Тя е първият съветски гражданин, приет от президента на САЩ Франклин Делано Рузвелт в Белия дом.

За удивителната история на Героя на Съветския съюз Людмила Павличенко, е настоящият разказ.

(рус.ез.)

Смертоносные советские женщины-снайперы

О войне 1939-1945

«Каждый живой немец будет убивать женщин, детей и стариков. Мертвый немец безвреден. И если я убью немца, значит, я спасу жизни», — сказала однажды Людмила Павличенко.

Когда нацистская Германия в июне 1941 года вторглась в Советский Союз, множество женщин встали на защиту своей родины. Более 550 тысяч служили в вооруженных силах СССР во время войны. Большинство — в ПВО, многие во вспомогательных частях в тылу. Но примерно 100 тысяч воевали на фронте. Женщины были летчиками, водили танки, стреляли из пулемета. А еще они были снайперами. Лучшей из них была Людмила Павличенко. За войну она уничтожила 309 врагов.

Недавно Ольга Ширнина, переводчик из Москвы, раскрасила и опубликовала фотографии Павличенко и других женщин-снайперов и тем самым дала своими потрясающими работами новую жизнь некоторым из забытых солдат войны.

«Иногда фотография говорит больше, чем слова, и я буду рада, если больше людей лучше узнают Россию и русских благодаря моим раскрашенным фотографиям», — сказала Ольга Ширнина в беседе с Daily Mail. «Это был настоящий феномен: ни одна другая страна не имела столько солдат-женщин, снайперов, летчиков и медсестер».

Она была добровольцем

Людмила Павличенко родилась под Киевом на Украине в 1916 году. Позднее она описывала себя как настоящего «сорванца», не отличавшегося большим усердием в школе, но она никогда не могла согласиться с тем, что мальчишки в чем-то лучше, чем она. «Когда один соседский мальчишка начал хвастаться, как хорошо стреляет, я решила показать, что девчонки могут быть не хуже. И я стала много тренироваться».

В 1937 году она начала учиться в Киеве в университете. Когда разразилась война, она изучала историю. В начале войны женщин в Красную Армию не брали, так что ей пришлось исхитриться, чтобы ее в армию взяли. Ее попытались определить в медсестры, но со временем ей удалось продемонстрировать свои снайперские навыки.

И это решило дело.

Она стала служить в 25-й стрелковой дивизии, и ее направили прямо на фронт. «Меня ничто не могло остановить»

Но когда она попала на фронт, ее немедленно парализовал страх — пока немецкая пуля не убила одного из ее товарищей.

«Он был такой хороший, веселый парень. И его убили — а он был прямо рядом со мной. После этого меня уже ничто не могло остановить».

Позднее в тот же день она убила двух своих первых немцев из снайперской винтовки — винтовки Мосина, калибр 7,62.

Павличенко стала одной из примерно 2 тысяч женщин-снайперов в СССР, она воевала в Молдавии и недалеко от Одессы, а потом ее подразделение оттеснили в Севастополь на Крымском полуострове.

По мере того, как росло число уничтоженных ею врагов, она получала все более рискованные задания, в частности, связанные с уничтожением вражеских снайперов. И она вышла победителем по меньшей мере в 36 подобных дуэлях со своими немецкими противниками. «Это было одно из самых потрясающих впечатлений в моей жизни», — рассказывала она об этих опасных заданиях.

Уже в мае 1942 года на ее счету были 257 убитых врагов. И никакого «внутреннего конфликта» она не испытывала.

«Единственное чувство, которое у меня было, это чувство удовлетворенности охотника, свалившего добычу», — рассказывала она в одном из интервью после войны.

Ее направили в США

В июне 1942 года Павличенко была ранена во время минометного обстрела. Но она становилась все более известной, и ее отозвали с фронта и направили на реабилитацию.

В конце 1942 года ее вновь отозвали с фронта, поэтому ее не было в Севастополе, когда он пал. В тот раз ее направили в США в пропагандистскую поездку, чтобы обеспечить американскую поддержку открытию «второго фронта» против Германии.

Сталин хотел, чтобы западные союзники вторглись в страны, оккупированные немцами, и в Германию — чтобы уменьшить огромное немецкое давление на Красную Армию. Но произошло это, впрочем, не раньше, чем после высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, и гораздо позже того, как военная удача изменила немцам на Восточном фронте.

Людмиле Павличенко было 25 лет, она не говорила по-английски, но стала первым гражданином СССР, принятым в Белом доме. Жена президента Элеанора Рузвельт пригласила ее в поездку по США, чтобы она рассказывала о своих впечатлениях. Многие из собственных слов Павличенко сохранились в газетных вырезках того времени.

Многие тогдашние журналисты обращали внимание на ее (недостаточную) женственность, писали, что она не пользуется косметикой, а форма ей не по размеру…

Журналист из Washington Post написала даже, что было странно, что Павличенко настолько не заботилась о том, как она выглядит.

«Разве то, что успешный солдат должен гордиться тем, как выглядит, не часть военной философии?» — писала Мальвина Линдсей (Malvina Lindsey).

Плохо скрытые негативные комментарии заставляли Павличенко чувствовать, что ее провоцируют. «Я ношу свою форму с гордостью. На моей гимнастерке орден Ленина, на ней кровь войны. Наверное, в Америке самое главное, чтобы женщины под формой носили шелковое белье. Они не знают, что значит форма», — заявила она Time Magazine.

Она стала Героем Советского Союза

За время турне по США вместе с Элеанорой Рузвельт она научилась говорить с трибуны гораздо смелее, по словам Гилберта Кинга (Gilbert King) из Смитсоновского музея, проанализировавшего газетные вырезки с ее интервью.

«Господа, мне 25 лет, и я уничтожила 309 фашистских оккупантов. Не кажется ли вам, господа, что вы уже достаточно долго прячетесь за моей спиной?» — спросила она многочисленную аудиторию, собравшуюся в Чикаго.

Когда Павличенко вернулась домой, в Советский Союз, она получила награду Герой Советского Союза, ей присвоили звание майора, была выпущена почтовая марка с ее изображением.

Она больше не принимала участия в прямых боях с немцами, но вместо этого стала работать инструктором и обучала советских снайперов вплоть до окончания войны. После войны получила образование историка. Умерла в 1974 году, ей было всего 58 лет.

Около 200 тысяч солдат-женщин были награждены во время войны. 89 из них было присвоено высшее звание Героя Советского Союза.

А вот высших постов в советских вооруженных силах женщины удостаивались редко. Официально мужчины и женщины были равны, но патриархальная система существовала несмотря ни на что.

И хотя в Советской Армии женщин было много, в процентном отношении их было мало, в мужской среде они часто были существами инородными.

Советский пропагандистский аппарат был заинтересован в приукрашивании существование советских женщин. Но о том, как им на самом деле жилось на войне, известно мало.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели