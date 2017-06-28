/Поглед.инфо/ За обикновените руснаци е непривично държавният им глава да не пие водка, а диетична "кока-кола", всеки ден да спортува и най-вече – да получава възторжени отзиви от други световни лидери. В същото време, с бързите си и неочаквани действия президентът Путин поставя в недоумение – и приятели, и противници, относно истинските си намерения.

Ще спаси ли загадъчният „мистер Путин” отслабналата руска държава? Ще се превърне ли в новия Пиночет? До каква степен ще остане заложник на Кремълското "семейство", на същите тези хора, които сключиха "Фаустовско споразумение" с олигарсите, като им дадоха голяма част от богатството на страната в замяна на помощта за преизбиране на Елцин през 1996 г.? Няма ли да пробуди за живот призраците от сталинското минало, да даде нова енергия на органите на държавната сигурност?

„Реалната заплаха за нас е да се превърнем в старческа нация”, каза Путин в прав текст в първото си обръщение към Федералното събрание, което направи през юли 2001 г. „Трудно е да се живее. Ние, гражданите на Русия, от година на година ставаме все по-малко и по-малко. Ако сегашната тенденция се запази, оцеляването на нацията е застрашено”.

Това е първият случай, когато някой от висшето ръководство на Русия публично признава този проблем. В същото време, неправомерно забогатялите руснаци пръскат пари в най-шикарните места на Европа, надминавайки дори арабските шейхове. През десетилетието 1991-2001 г. от 300 до 500 милиарда долара са били източени от Русия към офшорни и чужди банки.

В книгата на Робърт Фридмън «Червената мафия", източник на ЦРУ свидетелства през 1995 г.: „Ходорковски контролира един от най-мощните престъпни кланове в Москва”, а „Менатеп” (дружество, регистрирано в Гибралтар, в което Ходорковски държи контролния пакет) „извършва незаконни банкови операции във Вашингтон” посредством мащабно изобретена система за пране на пари, идващи от офшорни фирми в Карибите.

Сочат се и сделки, които са част от прословутата схема със залоговите аукциони, чрез които държавни предприятия преминават в частни ръце най-често с измамни търгове. Березовски до такава степен се е самозабравил, че е цитиран да казва: „Ако имаме пълен контрол над телевизиите и неограничени финансови ресурси, може да изберем за президент когото си поискаме”.

И наистина, другият вероятен кандидат за президент – 71-годишният Евгений Примаков, който в длъжността си на министър-председател през 1998 г. се канеше да тури Березовски зад решетките, – беше окарикатурен в медиите като немощен старец във фаза на последно издихание.

Анатолий Чубайс, Егор Гайдар, харвардският професор Джефри Сакс и Андрей Шлейфер, както и помощникът на Сакс – Андерс Ослунд, са основната движеща сила на програмата за руско-американска помощ, застъпваща се за "шокова терапия" и за създаване на пазарна икономика в Русия.

(рус.ез.)

Загадочный властитель России

Простые россияне, непривычные к тому, что их глава государства пьет не водку, а диетическую «Колу», и каждый день занимается спортом, а уж тем более удостаивается восторженных отзывов других мировых лидеров, в большинстве своем аплодируют Путину. Тем не менее своими быстрыми и неожиданными действиями президент держит и друзей и врагов в недоумении относительно своих реальных намерений. Спасет ли загадочный «мистер Путин» слабое российское государство, став новым Пиночетом? До какой степени он останется заложником кремлевской «семьи» — тех самых людей, что заключили «фаустовский пакт» с олигархами, отдав им немалую часть богатств страны в обмен на помощь в переизбрании Ельцина в 1996 году? Не пробудит ли он к жизни признаков сталинского прошлого, вдохнув новую энергию в органы госбезопасности?

Если Путину не удастся добиться успеха, Россия, и без того едва держащаяся на ногах в моральном, экономическом и демографическом плане, рискует оказаться в нокауте. «Реальная угроза заключается в том, что Россия просто рухнет, — заметил в разговоре со мной Малашенко. — Правительство не в состоянии собирать налоги и поддерживать боеготовность вооруженных сил — все просто разваливается на части». В то же время в стране нагнетается националистический угар. По словам Малашенко, «они хотят вернуть России величие в военной сфере, они не понимают, насколько плоха ситуация. Они не понимают, что Россия, возможно, превращается в недееспособное государство».

Чтобы спасти ее, одного владения дзюдо Путину мало. Здесь потребуется магия — ни больше, ни меньше.

Две трети мужчин в России умирают пьяными. Независимо от непосредственной причины — инфаркт, несчастный случай, убийство или самоубийство — в момент смерти они пьяны (особенно много таких случаев бывает по понедельникам, после запоя в выходные). Средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 58,8 лет; у женщин — 71,7. (В нашей стране аналогичные показатели для мужчин — 72,9 лет, а для женщин — 79,6). Только 10-15 % детей в России рождается здоровыми. Примерно две трети беременностей в стране прерывается абортами, у 75% женщин беременность протекает с серьезными патологиями. «Это просто ужасно, — говорит Мюррей Фешбах (Murray Feshbach), почетный профессор Джорджтаунского университета (Georgetown University) и ведущий американский специалист по демографическим проблемам в России. — Случаев анемии при беременности за последние 10 лет стало в пять раз больше. Уровень заболеваемости сифилисом у девочек в возрасте 10-14 лет вырос по сравнению с 1990 годом в 40 раз — на деле это означает, что десяти-четырнадцатилетние дети принимают наркотики и вступают в половые контакты. Из мужчин в возрасте 15-17 лет лишь у 10-30% нет хронических заболеваний». Фешбах также приводит ошеломляющие данные о состоянии экологии в сегодняшней России. По его словам, недавно министр здравоохранения «распространил список из 13 российских городов, где населению рекомендуется как можно реже выходить на улицу». А Путин, тем временем упразднил Госкомитет по экологии.

За последние два года в России произошел взрывной рост употребления героина. Афганский героин стоит дешевле марихуаны. В результате по темпам распространения ВИЧ-инфекции Россия занимает одно из первых мест в мире — с 1998 по 1999 годы ее масштаб увеличился на 350%; в основном болезнь распространяется из-за грязных шприцев. По оценкам число ВИЧ-инфицированных составляет от 300 до 500 тысяч, и развалившаяся система здравоохранения не в состоянии обеспечить им медицинскую помощь. В мае английская Guardian сообщила, что лишь 13% юношей, подлежащих призыву в российскую армию, являются в военкоматы, а количество самоубийств в вооруженных силах, по данным правозащитной организации Комитет солдатских матерей, достигает 1000. Денежное довольствие солдата составляет два доллара в месяц. Больше половины россиян живет за чертой бедности — их доходы по сравнению с 1991 годом снизились на 40%. «Если речь идет о России, то для восстановления чувства национальной гордости думать следует о таких практических вещах, как возможность жить по-человечески, — заметил в разговоре со мной бывший премьер Сергей Степашин, возглавляющий сейчас Государственную счетную палату. — Средний размер пенсии в стране — 25 долларов в месяц».

«Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией, — без обиняков заявил Путин в своем первом послании Федеральному собранию, с которым он выступил в июле. — Трудно жить. Нас, граждан России, из года в год становится все меньше и меньше. Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой». Это был первый случай, когда кто-либо из высшего руководства России публично высказался на эту тему. На деле в России ежегодно умирает примерно на 800 тысяч человек больше, чем рождается. Один из членов думского Комитета по здравоохранению мрачно спрогнозировал: к 2025 году население страны должно сократиться с нынешних 146 до 100 миллионов. «Ситуация просто апокалиптическая», — отмечает Фешбах.

В то же время, неправедно разбогатевшие россияне швыряются деньгами в самых шикарных уголках Европы настолько безудержно, что уже превзошли арабских шейхов. За последние десять лет, по оценкам, от 300 до 500 миллиардов долларов было переправлено из России в офшоры и зарубежные банки. Вот один пример: летом 1999 года российский телеведущий Владимир Познер видел, как «юный миллиардер» — тридцатишестилетний Владимир Потанин — прибыл в Ниццу на собственной яхте длиной в 250 футов (76 метров), «в сопровождении самых красивых российских манекенщиц, и деньги лились рекой, как шампанское». «Российский народ был бы в восторге, если бы этих ребят кто-нибудь прищучил», — добавляет Познер. И олигархи это тоже понимают. Когда путинская налоговая полиция арестовала Гусинского, 18 богатейших магнатов обратились к президенту с открытым письмом: «Мы не сомневаемся, что у правоохранительных органов могли возникнуть серьезные вопросы в связи с его деятельностью, но эта ситуация может возникнуть с любым крупным и успешным российским бизнесменом». Действительно, того же Потанина государство обвиняет, что в ходе приватизации гиганта «Норильский никель» он недоплатил в казну 140 миллионов долларов.

«Как мне объяснить читателям, — спросила я видного олигарха, тридцатишестилетнего миллиардера Михаила Ходорковского, возглавляющего вторую по величине нефтяную компанию в России, — каким образом горстке людей в вашей стране достались 30% седьмой части общемировых ресурсов?» В прошлом Ходорковский был председателем совета директоров обанкротившегося банка «Менатеп», чьи вкладчики потеряли сотни миллионов долларов после обвала рубля в августе 1998 года. Он также упоминается в недавно вышедшей книге Роберта Фридмена (Robert I. Friedman) «Красная мафия» (Red Mafiya) — в связи с тем, что в 1995 году ЦРУ заявило: Ходорковского «контролирует один из самых мощных преступных кланов Москвы», а «Менатеп» «занимается незаконными банковскими операциями в Вашингтоне», создав масштабную систему отмывания денег, связанную с оффшорными компаниями на Карибах. Ходорковский эти обвинения отрицает.

Мой собеседник, не моргнув глазом, сравнил ситуацию в России с тем, как фирмам из Кремниевой долины приходится нанимать квалифицированных менеджеров из Индии: «Скорее всего, вы не найдете специалистов на ту зарплату, которую считаете оправданной. На этом рынке условия диктует продавец». Он объяснил: «В России менеджеров практически нет, поэтому каждый, кто обладает нужной квалификацией, может сам выбирать компанию, в которой он хочет работать». В его изложении вся история выглядит так, будто это он оказал государству услугу, избавив его от бремени забот о нефтяной компании с объемом добычи в два миллиона баррелей в сутки. Сообщается, однако, что счетная палата обвиняет «Менатеп» в нецелевом использовании отданных ему на хранение государственных средств, которые должны были идти на выплату зарплаты рабочим, а были истрачены на покупку «ЮКОСа» в ходе отнюдь не прозрачного аукциона.

Подобные сделки были элементом печально знаменитой схемы залоговых аукционов, призванных помочь нуждающемуся в средствах российскому государству расплачиваться по долгам и ускорить приватизацию. В середине девяностых частным российским банкам под залог кредитов предоставлялись акции государственных предприятий. Эти акции передавались в доверительное управление, а если — или когда — они выставлялись на продажу, банки могли приобретать их на аукционах. Многие из этих аукционов сопровождались вопиющими подтасовками.

«Залоговые аукционы проводились по тем же принципам клановости и блата, что царили в России в советские времена, — отмечал Мэтт Таибби (Matt Taibbi) на страницах The eXile, беспощадно острой „альтернативной" англоязычной газеты, выходящей в Москве. — Единственная разница заключалась в том, что экономический ущерб от этой схемы для простых россиян был намного сильнее, чем все, что делала советская система… К 1997 году уже не считалось чем-то из ряда вон выходящим, если работникам компаний вроде „Норникеля" не выплачивали их скудную зарплату полгода или год, а то и больше. В российских газетах даже сообщалось, что люди на улицах заводских поселков падали в голодные обмороки». Выгоду от этих аукционов, отмечает Таибби, естественно, получали принадлежавшие олигархам банки.

В феврале, когда Путин был исполняющим обязанности президента, трое олигархов, близких к «семье» — Роман Абрамович, главный владелец «Сибнефти», медиамагнат Борис Березовский, действовавший через свою фирму «Логоваз», и один крупный бизнесмен из Сибири — получили контроль над 60% российской алюминиевой промышленности (предприятиями, стоящими многие миллиарды долларов) в результате сомнительного слияния, в котором тем не менее власти не усмотрели нарушений антимонопольного законодательства. Березовский — любимый «тираннозавр-олигарх» ельцинской «семьи»: загадочный, бойкий, хитрый, политик до мозга костей. Он ставит себе в заслугу переизбрание Ельцина в 1996 году, утверждая, что именно он убедил других олигархов раскошелиться на миллионы долларов, чтобы не допустить победы кандидата от коммунистов Геннадия Зюганова, и за победу Путина на выборах 2000 года — за счет дискредитации его оппонентов государственным каналом ОРТ, где Березовский владеет миноритарным пакетом акций. По словам его соперника Игоря Малашенко, Березовский исходит из простого принципа: «Если у нас есть полный контроль над телевидением и неограниченные финансовые ресурсы, мы можем провести в президенты кого угодно». Так, мэра Москвы Юрия Лужкова, также претендовавшего на президентский пост, государственное телевидение вывело из борьбы, изобразив коррупционером и убийцей. В какой-то момент потерявший самообладание Лужков воскликнул: «Березовский — сатана!»

Другого вероятного кандидата — Евгения Примакова (ему 71 год), хотевшего в свою бытность премьером в 1998 году посадить Березовского за решетку — СМИ изобразили немощным старцем на последнем издыхании. «Не надо путать политику с правозащитной деятельностью», — объясняет Березовский; в разговоре со мной он с готовностью признал, что методы, использованные против Примакова, были «аморальны, но не противоречили закону. В защите прав человека аморальные действия недопустимы, в политике же они позволительны». «Действия команды, в которую я входил, полностью соответствовали логике в рамках закона», — добавляет он. «Так что же, цель оправдывает средства?» — спросила я. «Да, если эти средства законны», — ответил Березовский.

Швейцарская прокуратура заморозила активы Березовского в швейцарских банках; его обвиняют в незаконном присвоении 700 миллионов долларов, принадлежащих крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот». Поначалу мало кто верил, что российская прокуратура начнет уголовное преследование Березовского, но в последнее время над ним стали сгущаться тучи. Путин считает, что он слишком много болтает, и к тому же у Березовского возникли разногласия с президентом из-за планов последнего по усилению контроля федеральной власти над губернаторами, часть которых, по словам Владимира Познера, «у него в кармане». По всей видимости, государство начало охоту на акции Березовского в телекомпании ОРТ. Кроме того, оно может использовать свое влияние в деле «Аэрофлота», чтобы заключить сделку. 54-летний Березовский, одно время работавший математиком, ушел со своего поста в Государственной Думе, дававшего ему иммунитет от судебного преследования, и заговорил о формировании партии, которая будет находиться в оппозиции к Путину.

«Мы, олигархи, верим в Россию», — заверяет меня Березовский, сидя в своем «клубе». Это хорошо охраняемый московский особняк, где есть все: белый рояль, псевдофранцузская мебель, бар и камеры наблюдения. «А почему же тогда так много миллиардов выведено из России?» — спрашиваю я. «Потому что сегодня в России нет законов, защищающих капитал», — отвечает он. «А Путин издаст эти законы?» «Думаю, что да». Он улыбается. «Это не сказка, что Примаков хотел посадить меня в тюрьму, но сказка то, что это сделает Путин».

Во многом Березовский вторит Ходорковскому, когда заявляет, что заслужил свое богатство, так как в отличие от коллег он в первые дни перестройки был готов рисковать. «У русского народа рабский менталитет, — заявляет Березовский. — Он не верит в новшества. А мы [олигархи] рациональны; мы тратим меньше энергии и получаем больше прибыли. И если государство сформулирует другие правила, мы будем их соблюдать…. Но правовая система несовершенна и не соответствует реалиям бизнеса».

Мне интересно знать, насколько Березовский понимает, как его оценивают другие. «На Западе вас воспринимают как карикатуру на олигарха, как вора и клоуна, — информирую я его. — Хотели бы вы для себя такую репутацию?»

«Есть две причины, по которым не только у меня, но и у российского бизнеса плохая репутация, — отвечает Березовский. — Во-первых, те революционные преобразования, которые пережил российский бизнес, породили колоссальную коррупцию и стали причиной невиданного в истории перераспределения богатства. В 1990 году все принадлежало государству. А к 1997 году почти 75% собственности находилось в частных руках. Перераспределением собственности занимались чиновники, у которых зарплата была 100, 200 долларов в месяц. И одной подписью…» Он замолкает, а потом продолжает: «Я уверен, что в Америке нет коррумпированных чиновников. Но в такой ситуации найдется очень мало бюрократов, которые откажутся от взяток».

«Многие миллионы людей пострадали от того курса, который вы проводите, — говорю я. — Вы не чувствуете себя неловко из-за этого?»

«Я не ощущаю никакой неловкости, хотя не могу сказать, что мне комфортно, — заявляет Березовский. — Россия решала задачу по превращению в новую экономическую и политическую систему. По любым меркам это назвали бы революцией, а в основе таких преобразований всегда лежит перераспределение собственности… Это было сделано без гражданской войны. Судить об успехе или неудаче преобразований можно по тому, была у вас или не было гражданской войны».

Совершенно очевидно, что Березовский и второй самый ненавистный человек в стране — экономист и главный архитектор программы «акции в обмен на займы» Анатолий Чубайс — не переносят друг друга. Перед встречей с Чубайсом в Вашингтоне я побеседовала в Москве с одним из его главных помощников Леонидом Гозманом, который рассказал мне, что масштабная приватизация была единственным способом спасти оказавшееся в тяжелом положении государство от возврата к коммунизму. «Егор Гайдар [видный экономист и бывший премьер-министр] и Чубайс спасли страну. У нас не было хлеба и колбасы. Мы все теряли». Ведущий эксперт по России Дэвид Джонсон (David Johnson), издающий обширный ежедневный дайджест российских новостей Johnson's Russia List, не согласен с Гозманом. «Советский Союз был мертв, а население продолжало жить; но им был нужен жупел, чтобы узаконить свои претензии на власть, — сказал он. — Гозман говорил мне, что конечно, в России система просто фантастически подвержена коррупции, однако в Америке на раннем этапе капитализма были свои бароны-разбойники, такие как Карнеги».

Всякий раз, когда я слышу этот аргумент, я думаю о показаниях бывшего резидента ЦРУ в России Ричарда Палмера (Richard Palmer), который после ухода в отставку работал консультантом в российских банках. Эти показания он давал в 1999 году в комитете палаты представителей по банковским и финансовым услугам. Палмер, который руководит компанией Cachet, занимающейся комплексной юридической оценкой фирм и возвратом активов, десять лет изучал финансовую и организованную преступность России. Вот его устрашающий анализ того, с чем сталкивается Путин, пытаясь установить «диктатуру закона».

Чтобы Соединенные Штаты стали как сегодняшняя Россия, там должна быть масштабная коррупция среди большинства членов конгресса, а также в Министерстве юстиции и финансов, среди сотрудников ФБР, ЦРУ, РУМО, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы исполнения наказаний и судебных приставов, пограничной службы, полиции штатов и местной полиции, Федерального резервного банка, судей Верховного суда, судей окружных судов, руководства компаний, входящих в список Fortune 500, как минимум в половине американских банков и на Нью-Йоркской бирже. Затем эта клика должна захватить золотой запас в Форт-Ноксе и федеральные активы, вложенные по всей банковской системе. Этой клике пришлось бы взять под свой контроль ключевые отрасли, такие как добыча нефти и газа, горнодобывающая промышленность, добыча драгоценных и полудрагоценных металлов, лесное хозяйство, хлопчатобумажная промышленность, строительство, страховые компании и банки, а затем объявить все это своей частной собственностью. Правовой системе пришлось бы отменить большинство законов против коррупции, конфликта интересов, преступных сговоров, отмывания денег, экономического мошенничества, а также ослабить законы против уклонения от уплаты налогов. Затем всему этому нечестивому альянсу пришлось бы потратить около 50% своих миллиардных прибылей на взятки чиновникам, оставшимся в органах власти, и оказывать основную поддержку всем политическим кандидатам. После этого большую часть украденных средств, сверхприбылей и взяток они должны были бы перевести на хранение в офшорные банки.

Но даже сегодня, когда Россия страдает от своей бартерной в основном экономики, в которой средняя зарплата недавно увеличилась до 82 долларов в месяц, Анатолий Чубайс остается «золотым мальчиком» для Вашингтона и Гарварда. Чубайс, обретший в России если не огромное состояние, то статус олигарха за свои манипуляции с американской помощью и с миллиардами из МВФ, человек крепкий, добродушный, хорошо владеющий английским языком. Сейчас он возглавляет РАО «ЕЭС России», которая является огромной энергетической компанией с более чем 700 тысячами сотрудников, и на 34% принадлежит иностранным акционерам, которые недавно воспротивились его руководству. Чубайс, Егор Гайдар, профессора Гарварда Джеффри Сакс (Jeffrey D. Sachs) и Андрей Шлейфер (Andrei Shleifer), а также помощник Сакса Андерс Ослунд (Anders Aslund) стали главной движущей силой российско-американской программы помощи, выступали за «шоковую терапию» и за создание рыночной экономики в России. Чубайс был вхож в Кремль и в Белый дом Клинтона, где выпускник Гарвардского университета вице-президент Эл Гор руководил политикой в отношении России. Наставником этой группы был министр финансов Ларри Саммерс (Larry Summers), который преподавал экономику в Гарварде и работал главным экономистом во Всемирном банке. «Вся идеология российской приватизации была разработана на основе американских расчетов», — сказал мне Юрий Скуратов.

Роль Чубайса в программе американской помощи России внимательно изучила профессор Питтсбургского университета Джанин Ведель (Janine Wedel), написавшая вызвавшую острую полемику статью, которая была опубликована в The National Interest. Она пишет: «Идеология радикальной приватизации и маркетизации, которая в данном случае была одним махом применена в обществе, не имеющем реального опыта ни в первом, ни во втором, хорошо известна. Но гораздо меньше известно о том, как давались советы, и как распределялась помощь». В июне 1997 года Агентство США по международному развитию прекратило финансирование главного канала американской помощи Гарвардского института международного развития (Harvard Institute for International Development), потому что его руководителей Джонатана Хея (Jonathan Hay) и Андрея Шлейфера обвинили в использовании инсайдерской информации и в спекуляциях на российском фондовом рынке через подругу Хея и жену Шлейфера. До того момента, утверждает Ведель, американской помощью России заправляла небольшая клика сотрудников Гарвардского института международного развития и группа россиян во главе с Чубайсом, который их вполне устраивал. В распоряжении Гарвардского института международного развития было примерно 350 миллионов долларов, и он, по словам Ведель, оказался в уникальном положении, поскольку давал США рекомендации по вопросам оказания помощи и в то же время сам получал основную часть этой помощи. Члены этой клики часто менялись местами, американцы помогали составлять российские предложения и наоборот, и в результате возникли затруднения и большой конфуз.

«Очень маленькая группа людей, которые действовали заодно, могла использовать находившиеся в их распоряжении институты, такие как американское правительство, российское правительство и даже МВФ, для осуществления своих собственных планов, — рассказала мне Ведель. — Из-за такой стратегии американская программа экономической помощи закончилась катастрофой». Критики Ведель утверждают, что она дает слишком резкие оценки, и что шоковая терапия дала положительные результаты в Польше. Но не в России.

(следва)

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http://pogled.info/svetoven/russia/Vanity-Fair-zagadachniyat-vlastelin-na-rusiya.87055

http://pogled.info/svetoven/Vanity-Fair-zagadachniyat-vlastelin-na-rusiya-chast-vtora.87104

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