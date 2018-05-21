/Поглед.инфо/ Националният комитет на Демократическата партия на САЩ поиска от федералния съд да издаде разпореждане на Държавния департамент да връчи на Русия иск по делото за "намесата" на Москва в изборите за президент на САЩ, пише официозът The Washington Post.

Както отбелязва изданието изключителността на този акт се състои в това, че ако искането на Националния комитет на Домкратическата партия бъде уважено, то Държавният департамент ще бъде принуден да се подчини на искането на политическия съперник (Демократическатапартия), настояващ, че е налице "заговор" на американския президент с Русия в полза на Тръмп.

Ако федералният съдия се съгласи с искането на демократите, администрацията на Тръмп ще бъде принудена да съди руското правителство, както и две други юридически лица. Русия традиционно отказва да признае такива искове, следователно, както се посочва в документа на демократите, това изисква съдията да издаде подходяща заповед на Държавния департамент.

(рус.ез.)

Washington Post: демократы планируют засудить Россию руками администрации Трампа

Национальный комитет Демократической партии США попросил федеральный суд предписать Госдепартаменту вручить России иск по делу о «вмешательстве» Москвы в американские выборы, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, исключительность иска заключается в том, что в случае его одобрения администрация Трампа будет вынуждена подчиниться требованиям политического соперника, настаивающего на «сговоре» американского президента с Россией.

Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) попросил федеральный суд выдать Госдепартаменту предписание по вручению России иска по делу о «вмешательстве» в выборы на стороне президента Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

В случае если федеральный судья ответит демократам согласием, администрация Трампа будет вынуждена вручить иск российскому правительству, а также двум другим юридическим лицам. Россия традиционно отказывается признавать такие иски, поэтому, как говорится в документе демократов, для этого требуется, чтобы судья выдал соответствующее предписание Госдепу.

Хотя гражданские иски в адрес иностранных правительств не являются чем-то из ряда вон выходящим, обстоятельства этого дела весьма необычны. На выборах Трамп одержал победу, но теперь его администрация будет вынуждена подчиниться юридическим требованиям соперничающей политической партии, которая считает, что занять президенту его пост помогла иностранная держава.

Избирательная кампания Трампа получила официальное уведомление об иске, что означает, что теперь она, по словам её представителя, официально оспаривает заявления НКДП.

«Это показушный иск по поводу притянутого за уши дела о сговоре с Россией, который составила отчаявшаяся, недееспособная и практически несостоятельная Демократическая партия», — заявил по этому поводу менеджер кампании Трампа Брэд Парскаль.

По версии демократов, высокопоставленные члены избирательной кампании Трампа сговорились с российским правительством для того, чтобы помешать Хиллари Клинтон и помочь Трампу на выборах путём взлома серверов Демократической партии и распространения украденных материалов.

Госдеп передаст экземпляр искового заявления на русском языке российскому правительству через посольство США в Москве. Эта процедура не является чем-то необычным, однако на этот раз это дело связано с серьёзными политическими противоречиями.

Теперь перед администрацией Трампа стоит выбор: оспорить это предписание или выполнить его.

Предъявление жалоб подобного рода иностранной державе обычно представляет собой проблему для американской стороны, так как другие страны как правило имеют правовой иммунитет к большинству исков, исходящих от США.

Однако, по мнению демократов, в этом случае иммунитет на Россию не распространяется, так как «притязания национального комитета Демократической партии проистекают из посягательства России на частные сервера НКДП с целью кражи торговых секретов и экономического шпионажа».

В марте, напоминает издание, республиканцы из комитета по разведке палаты представителей заявили, что не нашли доказательств сговора Трампа и его помощников с российскими чиновниками. Однако демократы, представленные в этом органе, с таким утверждением не согласились.

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